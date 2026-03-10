15+ случаев, когда поход в магазин превратился в живую историю, которой хочется поделиться
В современном мире покупки стали делом нескольких секунд: достаточно сделать пару кликов на экране телефона, и курьер уже спешит к вашей двери. Но те, кто по привычке отправляется в обычный магазин, иногда становятся свидетелями таких сцен, что вовек не забудешь. Например, обычное выкладывание продуктов на кассу может обернуться полной неожиданностью, а найденная записка в кармане новой куртки перевернет мир с ног на голову.
- Полчаса крутилась перед зеркалом в магазине, выбирая куртку. Ценник кусался, но решила — один раз живем! Пошла на кассу. Подхожу и нащупываю в кармане новой куртки свернутый листок. Подумала, что мусор, но внутри написано от руки: «Не бери! У них на сайте она дешевле в 2 раза». В итоге заказала ту же куртку, только дешевле, еще и в очереди стоять не пришлось.
- Стою на кассе. Мне говорят: «С вас 22295 рублей». Тут же возражаю, мол, где-то ошибка. Мне в ответ: «Нет никакой ошибки!» Я снова в отказ. Та начинает звать другого кассира: «Тут клиента сумма не устраивает!» Подходит другой кассир, смотрит и как выдаст: «Разумеется, не устраивает! Где ты видишь тут товаров на такую сумму? Ты пробила 292 манго, вместо двух штук!» © Аноним3390508 / Ideer
- Я как-то раз пыталась вместо карточки расплатиться водительскими правами. Стояла, раз за разом подносила их к терминалу и не понимала, почему не срабатывает. Кассир искоса наблюдала за этим делом, а потом с ухмылкой говорит: «Может, я вам свои права дам, ими попробуете?» Долго смеялись потом. © Завороткишек / ADME
- Набрала целую тележку продуктов на неделю, выгружаю на ленту. Кассир уже часть пробил, пора в пакеты складывать, а я еще не выложила все. Быстро хватаю пробитый товар и... кладу снова в тележку. Оттуда снова товар на ленту. Кассир смотрит на меня и как выдаст: «Вы решили у нас инвентаризацию провести? Мы же уже пробили эти продукты». И тут до меня доходит. Пришлось все проверять через кассу, чтобы не пикнуть дважды. Было неловко. А ведь я менеджер-аналитик.
- Пришли с супругой на кассу с покупками. Впереди дама в возрасте спрашивает у супруги, мол, вы мне карту магазина не одолжите? Супруга: «Без проблем, но она на телефоне. Как ваша очередь подойдет, я вам проведу». Так и сделали. Дальше пробили свои покупки, а дама стоит чуть в стороне от кассы. Уже начинаем двигаться в сторону парковки, а она нас догоняет и говорит: «А вы мне не хотите вернуть деньги, которые вам зачислились на скидочную карту из-за моей покупки?» © Pikabu
- Муж этой зимой купил новый черный дутый пуховик. Ну и я в магазине со спины напрыгнула на левого мужика в похожем пуховике, думая, что это муж. А суженый стоял чуть дальше и обалдевал с этой картины. © CatKate / ADME
- Стою в очереди в магазине, на кассе понимаю, что у меня не хватает 9 рублей! Стало неловко. Судорожно ищу мелочь по карманам, не нахожу. Ловлю на себе десяток взглядов, многократное цоканье ртами. От слов: «Администратора на шестую, у нас тут денег не хватило!» — стало дурно. Но я выстояла, выдавив из себя: «Пробейте, пожалуйста, все, кроме булочки». Девушка, 29 лет, директор фирмы. © Подслушано / Ideer
- На днях в магазине. После оплаты товара отхожу такой от кассы, а ко мне охранник подскакивает:
— Молодой человек, расстегните, пожалуйста, куртку. Есть подозрение, что у вас под курткой что-то спрятано...
Мне скрывать нечего, я расстегнул куртку — не жалко.
— А, это живот... — удовлетворенно кивнул охранник.
Человек поднял мне настроение на целый день! © superedward / Pikabu
Как в мультике про котенка по имени гав, он "спрятал" покупки сразу же в животик
- Знакомая из магазина одежды рассказала. Уволили у них одним днем продавца-консультанта по результатам проверки тайным покупателем. На присланной в офис диктофоной записи отчетливо слышно начало разговора в магазине:
— Добрый день. Скажите, а это новая коллекция или старая?
— А ты что, модника из себя строишь? © Katabatik / Pikabu
- Выбрал кожаную куртку. Проверил, чтобы кожа, а не дермантин. Померил — маловата. Продавец побежал «на другую точку». Принес — один в один. Я померил, заплатил и уехал за 1000 км. Только дома разглядел, что дермантин купил. © Unknown author / Pikabu
- Подхожу к уличному ларечку с овощами и фруктами, приглядываю арбуз на «витрине» у входа. Рядом стоит мужчина. Я поворачиваюсь к нему, показываю на выбранный арбуз. Он смотрит на меня и спрашивает, мол, точно? Я стучу по арбузу, судя по звуку хороший и утвердительно киваю в ответ. Мужчина ловко хватает арбуз, кладет на весы. Мы молча смотрим друг на друга. Он сдается первый:
— Взвешивать не будем?
— Будем, — отвечаю я.
И продолжаем смотреть друг на друга. Спустя мгновение до нас доходит, что мы оба покупатели. © Olyn / Pikabu
- Пошла как-то за продуктами. В одном из рядов стоял мужчина лет 50. Там было достаточно места, чтобы разойтись. Но мужик не обратил на меня внимания и чуть не врезался. Затем обернулся и сказал: «Ой, прости, девочка». А мне 40 лет. В общем, меня переклинило, и я выдала: «Все в порядке, мальчик». Так он глянул на меня так, будто я ему нахамила. © Mental_Detective / Reddit
- Приехала ненадолго в Японию с другом. Ходим по магазинам, громко выясняем отношения. На днях поругались в супермаркете в овощном отделе. Он достал меня, я как закричу: «Господи, как же ты мне надоел! Если найду тут хоть одного нашего, тут же уйду к нему!» Голос молодого человека из фруктового отдела: «Кажется, нашла». Третий год вместе, очень любим друг друга. © Подслушано / VK
- Случайно во время шопинга наткнулась на манекен и извинилась пред ним. А чуть позже врезалась в реального человека и сказала подруге: «Опять наткнулась на манекен». Он обернулся и сказал, что он никакой не манекен. © justanotherkirbystan / Reddit
- Стояла в длиннющей очереди в магазине, одна касса работает. Все возмущаются, какая-то женщина кричит кассирше: «Может, вы еще встанете и уйдете?!» И та встала и ушла. © purpolly / X
У нас в магазине тоже часто приходишь вечером, большой магазин, пока что ещё не супермаркет, обычно продавщицы по своим отделам стоят, но по вечерам их там вообще нет, на курилке сидят или чат гоняют, и обычно одна кассирша, "самая рыжая" отоваривает весь магазин, пока другие тетки отдыхают
- Однажды решил прокатиться на тележке, пока никто не видит. Но не учел, что она небольшая, а внизу нет перекладины. Оттолкнувшись, перенес вес на рукоять и хоба! — она подо мной пошла вниз, тележка встала на дыбы, я во весь рост хряпнулся в проход, с вытянутым вперед руками, а телега тем временем покатилась вдаль и врезалась в витрину с колбасой. Блин, так стыдно мне давно не было. Лежа на полу, думал: «Интересно, а они запись с камер сохранят или нет?» Но продавщицы даже не ржали, просто прибежали посмотреть, что тут за грохот и, окинув меня взглядом, просто вернулись к своим делам. Похоже, я был не первым любителем гонять на тележках. © John Silver / ADME
- Захожу в продуктовый возле дома, взял хлеб да всякую мелочь. Протягиваю крупную купюру, а молодая девушка на кассе смотрит на меня так с прищуром, мол, подозревает что-то. Но в итоге дает сдачу. Ну и пока я складывал в пакет продукты, выходит знакомая хозяйка магазина, а продавщица уходит в подсобку. Далее диалог:
— Здрасте, Марь-Иванна, как дела, как жизнь?
— Нормально, потихоньку.
— А я вот девушке дал крупные деньги, а она смотрела на меня, а не на купюру, забавно так, — полушутливо говорю я.
— Да? Да это новенькая. Бесит, столько накосячила за весь день. Хочешь, я ее уволю?
— Э-э-э...
— Галя! Га-а-ля! Иди сюда!
Девушка выходит с подсобки.
— Все, Галя. Больше ты у нас не работаешь, собирай вещи, уходи домой!
Девушка посмотрела на меня и ушла в подсобку.
— Да что ж вы так жестоко-то? Могли бы не при людях, как-то после работы, что ли.
— Да шучу я так. Это дочка моя, помогала мне сегодня. Скучно просто... © Gofessor / Pikabu
Согласитесь, что порой простая ситуация может превратить обычный поход в магазин в незабываемое приключение. И в следующий раз, отправляясь за покупками, уже начинаешь думать: «Так-с, и чего же мне сегодня ожидать?!» А ведь и у вас, скорее всего, есть пару прикольных историй из магазинов, о которых можно поговорить. Будем рады обсудить в комментариях.
Комментарии
Повезло что телега не пробила полки с чем-то дорогим, типа коллекционной алкашки