15+ случаев, когда поход в магазин превратился в живую историю, которой хочется поделиться

Согласитесь, что порой простая ситуация может превратить обычный поход в магазин в незабываемое приключение. И в следующий раз, отправляясь за покупками, уже начинаешь думать: «Так-с, и чего же мне сегодня ожидать?!» А ведь и у вас, скорее всего, есть пару прикольных историй из магазинов, о которых можно поговорить. Будем рады обсудить в комментариях.