12 душевных историй о бабушках, которые смешат и растапливают сердце
Бабушки — это удивительные люди, которые с возрастом становятся только мудрее, находчивее и веселее. Пока мы переживаем за их здоровье, они осваивают «умную» колонку и готовят смузи. За их кажущейся хрупкостью скрывается мощный заряд энергии и шуточки, от которых рассмеется даже самый хмурый мужик. Собрали 12 историй о наших любимых бабулях, чьи шалости и жизненная мудрость делают этот мир намного ярче. Это очень живые, душевные и знакомые каждому рассказы. Именно в таких моментах прячется самое настоящее счастье.
- Однажды поругались бабушка с дедушкой. Дед был фанатом «Что? Где? Когда?» и всегда хотел отправить туда вопрос. Он долго корпел над ним, думал, формулировал — и вот он, алмаз. Идеальный вопрос. Зовет бабушку, говорит: «Нина, читай». Бабушка посмотрела и как выдаст ответ: «Ну, Пушкин». Все, не разговаривали дня три.
- У меня старенькая и капризная бабушка. Постоянно жалуется на здоровье, просит привозить ей еду. Приезжаю по выходным. Она лежит, плачет, что все плохо, пока я убираю, готовлю и развлекаю ее. Неожиданно приехал в будний день, днем и встретил ее на улице, она спокойно гуляла и, заметив меня, попыталась удрать. На 4-й этаж забежала быстрее меня и без одышки.
«Моя бабушка. Зовут Асия, ей 89 лет. Имеет татуху с именем на руке»
- Когда я родилась, моя бабушка предъявила своей дочери (моей маме), что та назвала девочку мужским именем Саша. Моя мама Женя очень удивилась, услышав это от бабушки Вали.
Ну глупость, конечно, про имя.
Но бабушка свое имя не выбирала точно, а могла и дочь называть не она, а муж. Вот и не нравятся ей такие имена)
- Бабушку свою любимую сегодня отвез в сад, теплицу почистить от снега. Плюс дом проверить, замки, пару вещей постирать забрать, дорожки почистить, электричество проверить. Все сделали, вышли на крыльцо, дверь захлопнули, и звонит телефон у ба. Она в сумке ковыряется, достает трубку:
— Алло? Алло, кто это?
Не слышу, что отвечают в трубке.
— А! Гала! Да, не узнала тебя! Да, Гал, я поняла, ты смотри: я сейчас в саду, меня внук привез. Да. Вот мы в саду сейчас на крыльце стоим, дверь закрываем. Давай я домой вернусь и тебе позвоню, потому как поедем сейчас домой. Так что пока. Позвоню, когда вернусь. Как дела у тебя? Как здоровье?
И они продолжают болтать! Я взял дверь закрыл сам, ключи в сумку ба положил, за локоть взял и в авто повел. Она все болтала.
«Летом моя бабушка где-то прочитала о конкурсе фотографий. Очень уж она захотела поучаствовать, похвастаться наличием футболки и приблудного кота»
- Давно не разговаривала с бабушкой и дедушкой. Решили с ними по скайпу связаться. Они у меня достаточно продвинутые, компьютером умеют пользоваться. У бабушки с молодости еще есть такая привычка: куда бы она ни собиралась — всегда важно прихорошиться. Накраситься, прическу сделать, одежду красивую подобрать. Будь это какая-то встреча, обычный поход за продуктами или просто звонок в скайпе. Бабуля всегда будет красивой. И вот мы созвонились, бабушка заметила на изображении, что у нее губы не так, как обычно накрашены. Спрашивает у дедушки: «Как тебе макияж, Коль?» Дедуля отвечает: «Как у клоунов из шапито, которые к нам в 90-х часто приезжали в город». Бабушка засмеялась и сказала мне: «Это можно считать комплиментом от него!» Они у меня уже старенькие, но до сих пор имеют отличное чувство юмора и любят подшучивать друг над другом.
Такое... Это не можно считать комплиментом ни от кого вообще. Степень уважения крайне низкая
- Бабушке за 80, попросила помочь с уборкой. У меня работа, приехать не смогла. Заказала клининг. Утро. Сижу на работе, никого не трогаю. Звонок от клининга: «Мы убираться тут не будем». Я думаю: «Что же случилось?» Оказалось, бабушка решила, что ей стыдно перед людьми. И сама все убрала лучше клининга, а потом напекла пирогов, блинов и заставила девочек покушать. Денег они, конечно, не взяли. Сказали, очень душевно посидели с моей бабушкой.
«Сделала брелок, в который вложила воспоминания о бабушке, о детстве и о лете»
- Не так давно мне предложили повышение на работе, все оставалось прежним, даже мои задачи и обязанности, но нужно было ездить в другой офис. Отказался. Все из-за того, что возле моего нынешнего офиса живет моя бабуля. Я всегда забегаю к ней во время обеденного перерыва, она ради меня готовит супы, каши, картошку фирменную, невероятно вкусная еда! Но не из-за таких плотных обедов я отказался от повышения, а именно из-за любимой бабушки. Она всегда стоит на балконе, высматривает меня, машет рукой и радуется, как ребенок, вся светится от счастья, когда ее внук идет в гости. Нужно пользоваться каждой удобной возможностью повидаться с бабушкой, ведь никто не знает, сколько таких встреч нам еще предстоит.
Не верю в реальность истории.
Если история реальна, зачем выкладывать это в интернет? Чтобы что?
- Позвонила бабушке, поздравила с днем рождения. Ей исполнилось 85. Она мне сообщила, что я 36-я. Моя мама была 21-й. Да, моя бабушка ведет списки тех, кто ее поздравил и кто не поздравил.
«Кот и его бабушка»
- Бабушке недавно подарили умную колонку. Приезжаю к ней, а она с колонкой разговаривает, как с человеком: «Алиса, доброе утро», «Алиса, а ты поела?» Я ей объясняю: «Бабуль, это же программа». Бабушка посмотрела на меня с такой жалостью и говорит: «Внучка, я сорок лет с дедом твоим прожила, он мне за всю жизнь „доброе утро“ дай бог раз десять сказал. А эта хоть отвечает».
- Весь огородный сезон, с мая по октябрь, привозим с дачи по букету бабушке, маме и мне. И пусть в мае это могут быть несколько скромных нарциссов, а в октябре — последние веточки зимней астры, цветами мы обеспечены. В этом году уже в начале апреля сошел снег, к середине месяца земля достаточно подсохла. И советом стаи было решено сделать раннюю выездку-проверку. Бабуля, увы, в силу возраста уже не ездит с нами, но сегодня, при созвоне перед поездкой, она мне говорит: «А привези мне букетик». Я отшутилась: «Конечно, найду для тебя лучшие первоцветы!» Когда дачные дела были завершены, отправились проверять, как перезимовал лес. И там, на прогретой солнцем поляне, меня ждал сюрприз — медуница. Красивые розово-фиолетовые колокольчики радовали глаз. Выбрав из них несколько самых высоких, я таки собрала для бабушки букетик. Бабушка обрадовалась миниатюрному букету гораздо сильнее, чем розам на день рождения. Ведь когда загадываешь чудо, а оно сбывается — это всегда здорово.
- Приехала к бабушке в деревню, рассказываю ей, что такое смузи. Она внимательно выслушала и говорит: «Ой, я ж такое каждое утро делаю! Дед пьет». Я подпрыгнула от удивления. Забегаю на кухню, бабуля с гордым видом достает большую банку. Смотрю, а это суровый домашний овсяный кисель, в который она щедро бахнула смородинового варенья: «Пей, внучка, твой этот смузь. Кишечник как часы работать будет!» Смузи я, конечно, не выпила, но блинчики умяла за милую душу.
- Захотелось домашней сметаны и тишины, и я рванул к бабушке в деревню на выходные. Без предупреждения. Прихожу, а на участке — дым коромыслом, у ворот какие-то мужики таскают ящики, стук и крики. Я уже испугался, влетаю во двор, а там мой родной дядя. Оказалось, что бабуля захотела веранду, как у соседки, а чтобы ее переделать, надо сначала все старье куда-то вынести, вот дядька и собрал ребят, кому, что нужно, чтоб забрали. Увидев меня он рассмеялся: «О, рабсила прибыла! Переодевайся, будешь помогать!» Получилось, что на выходные я приехал не отдохнуть, а поработать.
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