12 душевных историй о бабушках, которые смешат и растапливают сердце

Бабушки — это удивительные люди, которые с возрастом становятся только мудрее, находчивее и веселее. Пока мы переживаем за их здоровье, они осваивают «умную» колонку и готовят смузи. За их кажущейся хрупкостью скрывается мощный заряд энергии и шуточки, от которых рассмеется даже самый хмурый мужик. Собрали 12 историй о наших любимых бабулях, чьи шалости и жизненная мудрость делают этот мир намного ярче. Это очень живые, душевные и знакомые каждому рассказы. Именно в таких моментах прячется самое настоящее счастье.