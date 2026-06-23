16 душевных историй про курьеров, у которых комедийных случаев на смене больше, чем заказов в приложении

Очень ответственный, значит. Как-то заказывала пиццу и роллы, пицца оказалась перевёрнута, а роллы всмятку. Не я сама забирала заказ, но мне сказали, что когда курьер пакет с роллами из сумки доставал, не сразу нашёл нужный и переворачивал пакеты, чтобы увидеть приклеенную бумажку с инфой. Видимо, даже не задумался о последствиях. Правда, к чести заведения, после звонка всё переделали и привезли в надлежащем виде. Кстати, тот же паренёк, всё очень аккуратно достал и подал))