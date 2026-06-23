16 душевных историй про курьеров, у которых комедийных случаев на смене больше, чем заказов в приложении
Заказывая курьерскую доставку, мы даже не думаем о том, что приезд доставщика может стать поистине комедийным. Ведь курьер может привести нам не только еду и другие заказы, но и живые эмоции. И эти маленькие радости от людей, которые на ногах в любую погоду, только согревают и дарят нам приятные впечатления.
- Решила приготовить пирожки, но вышло не очень. Заказала пиццу. Приехал курьер. Я открываю дверь в халате и замечаю, что парень пристально на меня смотрит. Кокетливо говорю: «Хотите мне что-то сказать?» А он вздыхает и выдает: «У вас из квартиры так приятно пахнет... Я просто с самого утра ничего не ел». Эх, дорогой мой! Ну и как тебя теперь угостить моими подгоревшими пирожками? В итоге сжалилась и дала парню в дорогу приличный кусок его же пиццы.
- Мы однажды зимой заказали запеченные роллы. Приехал добрый и милый мужчина. Мы его перехватили на улице, так как возвращались домой, хотели сразу забрать свои пакеты. Он нам отдавать не стал, с улыбкой выдав: «Вы чего, все же остынет, давайте я вам уже в парадной отдам, чтобы было тепленькое». Шел вместе с нами до дома, потом пожелал приятного аппетита и сказал, что все точно будет очень вкусное и он за это ручается.
«Заказали доставку продуктов из супермаркета. В заводской сетке с луком был большой окаменевший комок земли весом 449 гр.»
- Стук в дверь. Пришел курьер, говорит: «Вам посылка». Я, не открывая двери, говорю ему: «Это не ко мне, вы ошиблись». Он все равно просит открыть. Ладно, открываю, а там коробка с клубникой в шоколаде. Я прошу его еще раз проверить адрес, он называет адрес и он на самом деле мой. Я такая, мол, нет, позвоните отправителю или получателю, еще раз уточните адрес. Он при мне звонит. Сначала не мог дозвониться, но потом все-таки дозвонился. Оказалось, отправитель указал неправильный адрес. Эх, а я могла бы оставить себе клубнику в шоколаде и попивать с ней чаек.
Так всё правильно, зато честно. Как-то из известной "жёлтой доставки" привезли заказ. А я ничего не заказывала, но курьер настаивал, что адрес точный и всё уже оплачено. Решила перестраховаться, оказалось, что не заметил литеру. У меня просто номер на доме, а ему нужен был дом "№ Б".
- Я держу коз. Как-то решила заказать на вечер суши, посидеть с семьей поужинать. Рассчитала так, чтоб кто-то еще был дома. Но получилось как всегда. Привезли раньше, а из домашних никто не успел вернуться. Я дома одна и тут вдруг одной козе приспичило рожать. Процесс в самом разгаре, нужна моя помощь. Тут звонок в дверь. Я кричу: «Подождите немного, мы рожаем!» Через несколько минут бегу к калитке, вся взмочаленная. Открыла, извинилась, попросила подождать еще немного, чтоб хоть руки помыть. Курьер стоял с квадратными глазами и напрочь офигевший от происходящего. Через год или два решила снова заказать доставку. Приезжает курьер и такой: «Здравствуйте! Как поживают Ваши козочки?» Похоже в этой службе доставки ходит интересная история про нас.
Конечно, после этого будет история! Не каждый день подобное происходит в службе доставки))
- Жена заказала еду. Приехал курьер, состоялся у нас с ним такой диалог:
— Здравствуйте! Вот ваш заказ. С праздником вас!
— Спасибо! А что сегодня праздник какой-то?
— А я не знаю. Просто увидел, что у вас в заказе торт, подумал, вы отмечаете что-то.
— Ну да, да. Спасибо. Всего доброго!
Говорить курьеру о том, что жена заказала торт, потому что на нем цифра 8, и он был по акции после 8-го марта, и еще потому, что мы любим сладкое, я, конечно же, не стал.
«Решился на заказ продуктов из супермаркета. Вот такую картошку привезли. Теперь у меня есть 5 кг гороха со вкусом картошки»
- Моя родственница в Лондоне заказала недешевое кольцо с доставкой. Курьер из подъезда позвонил, уточнил, дома ли она, получив утвердительный ответ, сказал, что сейчас будет. И пропал! До вечера продолжались поиски, звонки в службу доставки! В итоге, вечером пришла соседка снизу и принесла посылку, пояснила, что дома был сын, не глядя забрал посылку, а курьер не глядя ее отдал!
- Я девушка-курьер. Забираю заказ из кафе, приезжаю на адрес, звоню в домофон, на том конце бабушка: «Какая доставка? Мне ничего не надо!» Я спокойно объясняю, что это заказ из кафе, уже оплачен. Но она все равно спорит и напоследок выдает: «Съешьте сами!» и сбрасывает. Раньше бы я растерялась, но так как это не в первый раз, знаю, что она просто проявляет меры предосторожности. Звоню отправителю, женщина сразу извиняется: «Ой, это моя мама, я забыла ее предупредить». Минут через 10 бабушка все-таки открывает и говорит: «Внучка, не обижайся. Сейчас столько обмана. Я тебе зла не хотела». Я улыбнулась. Бабушка большая молодец.
- Мы заказывали доставку стремянки (не знали, в какой день курьер приедет) и параллельно продуктов из магазина. В домофон позвонила девушка, доставка, мол. Открыли в полной уверенности, что это наши продукты подъехали. Через две минуты поднялась к нам на пятый этаж изящная девочка. Она играючи донесла до нас стремянку. Мы выпали в осадок, ведь стремянка весит более 10 кг.
Раз стремянка 10 кг, это же как арбуз по весу, так в чём проблема её донести, даже если девушка? Конечно, если она не от самого магазина пешком шла и тащила. Кстати, пакеты с продуктами тоже бывают тяжёлыми, когда помногу набираешь.
«Заказал 5 кг клубники доставкой в Китае. Пришла коробка, каждая клубника завернута отдельно. Теперь есть клубнику достаточно утомительно»
Сеточка тянется, снимать легко. Накидал в тарелку, помыл и всё, можно наслаждаться.
- Лет 15 назад, когда маркеты еще так широко не захватили мир, заказывала корм из Москвы. А так как доставка пары мешков и 400 кг транспортной компанией стоила одинаково, то я объединилась со знакомыми и брала 300-400 кг. Доставка была до терминала транспортной компании в Екатеринбурге. И вот звонит мне курьер: «Я вам корм везу, но не могу найти нужный адрес. Это какая-то промзона?» Я не понимаю о чем он. Говорю, мол, вам лучше знать, это же филиал вашей транспортной компании! Он такой: «Нет, у меня доставка по адресу такому-то». Я спрашиваю: «Стоп! А в каком вы городе находитесь?» Он ответил, что в Пензе, а я то в Екатеринбурге!
- Вчера гостили у бабушки, захотелось ей моему мужу в подарок передать тортик. Заказали доставку, рассчитали по времени, что как раз получим доставку и пойдем домой, а курьер немного задерживался. Мы вышли в подъезд, в приложении курьер уже был рядом. В общем, курьера с тортом в подъезде встречал отряд из четырех человек в возрасте от 1,5 до 89 лет. Он был впечатлен!
- Заказала продукты. Вечером курьер все привез со словами: «Яйца немного разбились, давайте я вам на карту деньги скину». Я сказала, что не стоит, поблагодарила и пошла на кухню смотреть, сколько же там разбилось яиц, что курьер решил их оплатить. В итоге не разбились, а всего лишь потрескались два яйца из 30. Вроде бы такая мелочь, а курьер видимо переживал.
Очень ответственный, значит. Как-то заказывала пиццу и роллы, пицца оказалась перевёрнута, а роллы всмятку. Не я сама забирала заказ, но мне сказали, что когда курьер пакет с роллами из сумки доставал, не сразу нашёл нужный и переворачивал пакеты, чтобы увидеть приклеенную бумажку с инфой. Видимо, даже не задумался о последствиях. Правда, к чести заведения, после звонка всё переделали и привезли в надлежащем виде. Кстати, тот же паренёк, всё очень аккуратно достал и подал))
«Заказал стиралку. Оплатил доставку. Жду. День нет, два нет. Позвонил в магазин. Извинились. Вечером приходит машинка, а с ней презент. Мелочь, а приятно»
- Заказала как-то в супермаркете курьером помидоры «сливка» и творожный сыр, чтобы сделать вяленые томаты. Томатов заказала 6 кг и сыра 3-4 больших ванночки. Заказ был сделан в 9 или 9-30 утра. В течение 1,5 часов обещали привезти. Но его так и не привезли. Я писала в поддержку, там весь день отвечали, что заказ задерживается. Где-то в 23 часа написала им гневное сообщение. На следующий день в 10 утра звонок в дверь. Я открыла, а там курьер с моим заказом. Ну я забрала. Начала готовить. В 12 снова звонок в дверь, опять курьер с моим таким же заказом. Я сказала, мол, мне уже привезли. Он такой, что не может этого быть, вот он. И ушел. Унесла пакеты в квартиру. Убрала все в холодильник. Написала в поддержку, что дважды привезли мне заказ. Мне не отвечали весь день. Потом сказали, что нет свободных курьеров, чтобы забрать. И все... Представляете, у меня было 12 кг томатов и штук 8 упаковок творожного сыра. Короче, консервировала я дня 2-3. Банки у мамы пришлось занимать.
- К знакомой на день рождения приехал курьер с огромной коробкой клубники в шоколаде. А ей в этот день доставки многие отправляли, говорили, мол:, жди, сейчас подарок приедет. Они с дочкой начали есть эту клубнику. Через час приехал курьер, говорит: «Верните клубнику, я адрес перепутал. Там тот же адрес, но корпус другой и там тоже день рождения». Пришлось ему заплатить.
Женщина не виновата, не было злого умысла, у неё ДР, дарили подарки. Поступила честно, но по факту, полностью виноват невнимательный курьер. Описывала выше свой случай. Можно задуматься про ошибку, только если не ждёшь заказ.
- На улице ливень. Заказала еду, выхожу встречать курьера. Смотрю, а там дедушка с улыбкой говорит: «Добрый вечер! Кушать хотите? Экспресс-доставка для голодных прибыла». Это было так трогательно! Конечно же, я оставила чаевые. В такой дождь и с таким теплом ко мне отнеслись. Ну что за чудо, а не человек.
«Заказал чебурек доставкой. Зацените количество мяса!»
То же самое с картошкой, капустой, творогом и т.д. в недобросовестных забегаловках. Конечно, лучше проверенные. Или домашняя выпечка (это уже беспроигрышный вариант, но долгий))
- Я курьер. Тащу тяжеленный пакет на 10-ый этаж — лифт сломан. На площадке встречает женщина: «Устали?» Еле дышу, отдаю заказ. Только собираюсь уйти, как женщина сует мне в руки другой пакет, еще тяжелее первого! Стою в непонятках, а та, давясь от смеха, вдруг выдает: «Это ты вниз отнесешь. Бабушке с первого этажа. Она одна, а я ей продукты хочу отдать. Раз уж ты все равно спускаешься».
Суёт ДРУГОЙ пакет? Не обязан брать. Свой заказ он выполнил. Женщина могла вежливо попросить и чаевых дать, а она решила, что можно наглеть и командовать, ещё и смеялась над ним.
- Привез заказ. Открыла красавица, кокетливо улыбнулась: «Подождите, вы мне еще нужны». Я уже мысленно выбираю имена нашим детям! Она выходит в новом платье, подходит и сует коробочку: «Это вам, потом откроете». Открываю ее в лифте, а там лежит новенький плотный дождевик и записка: «На улице ливень стеной, а вы на велосипеде и без капюшона. Не болейте!». И так тепло на душе стало.
За статусом «курьер в пути» всегда стоит живой человек со своими эмоциями, усталостью и надеждами. Доставщики каждый день бросают вызов непогоде, тяжелым рюкзакам, сломанным лифтам и запутанным маршрутам, но при этом умудряются сохранять чувство юмора, отзывчивость и искренность. Открывая дверь человеку с заветным пакетом или термокоробом, стоит помнить о невидимой, но очень важной человеческой связи. Ведь порой обычная благодарность, искренняя улыбка или заботливо предложенный дождевик способны согреть лучше любого чая и сделать светлее даже самый тяжелый рабочий день.