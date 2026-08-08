20+ человек, которые выбрали отдых на природе и нахватались впечатлений с головой

Везли кота с собой в другой город на пару месяцев, остановились на трассе для похода в кустики, кот тоже вышел для этих же дел, сидел на обочине, делал свои дела и не отводил взгляд от машины. Потом понесся в машину стрелой, забился под сиденье и вылез только когда уже поехали. А ведь дома он был на свободном выгуле, иногда и по несколько дней отсутствовал, ничего не боялся.