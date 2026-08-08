20+ человек, которые выбрали отдых на природе и нахватались впечатлений с головой
Летом наступает пора отпусков, и люди начинают радостно планировать, куда же они поедут. Но далеко не все мечтают об неделе в гостинице или на шикарном курорте. Многие просто берут палатки и отправляются к тёплому морю, в горы или в лес. Такой отдых тоже дарит множество маленьких радостей и удивительных встреч. Свежий аромат хвои, уютные вечера у костра, вкус макарон с тушёнкой — все эти походные прелести перевешивают достоинства проживания в комфортабельном отеле. А кто-то умудряется в отпуске встретить енотов и других забавных созданий.
- Три года назад мы поехали с детьми и палатками в глушь на 4 дня. Шикарное место на широкой реке, вокруг лес, ближайший населенный пункт — маленькая станица. И на второй день пошел затяжной дождь. Дико влажно: палатки мокрые, вещи тоже мокрые и не сохнут. Выезжая оттуда, все три машины увязли в лесу в дичайшей грязи. Комары чуть ли не в воздух нас с машинами поднимали, настолько их было много в лесу. Сначала пытались сами вытолкнуть, потом два часа шли за трактором. Непередаваемые ощущения. Так вот, дети были в восторге от того, как они купались все дни под дождем, как трактор тянул машины. И спрашивали: «А когда мы еще туда поедем?»
Девушка решила взять кота в поход. Пушистик сначала не оценил, а потом ему понравилось
- Однажды дралась пол ночи с енотом за чугунную сковороду с картохой. В процессе выяснила, что силы у нас примерно равны. А под конец еноты вообще мое сердечко покорили. Замечательные ребята. Всё, что закопано, — выкопают, всё, что не надо, — закопают. Если придавить крышку на объекте интереса чем-то тяжелым, то группа енотов будет занята интеллектуальным трудом пол ночи. Правда, в конце концов, они всё-таки выяснят, как это тяжелое сдвинуть. Опытным путем выяснили, что самый простой способ контроля за енотами заключается и в их кормлении. Еще «свои» еноты будут гонять «чужих».
- Я как-то с двумя дамами отправилась в поход в Таиланде. Мне 55, им — под 60. И пошли мы с группой, как потом выяснилось, бывалых туристов. Они были покорителями вершин в разных частях мира. Так вот, мы ползли за ними с языком на плече, а они бежали, лезли, перепрыгивали. Мы только их догоним, глотнем водички, а они опять трубят: «Подъем!». Приключение было знатное. Курьезных и положительных впечатлений мы набрались на всю жизнь.
Компания встретила на отдыхе енотов. Решили их подкормить, эти лапочки быстро осмелели и еду пришлось прятать по палаткам
Очень бы хотелось пообщаться с енотами, хотя бы с одним. Пока не получилось. Мечтаю дальше.
- Как-то на Алтае мы поставили палатки у Аккемского озера. Там всегда достаточно много групп останавливается. Мы пошли в радиальный поход на весь день и планировали вернуться к 11 вечера, но вернулись в 3 ночи. Часть группы, которая осталась в лагере, позаботилась о нас. У костра оставили нам целый котелок каши и тушенку. Мы были настолько голодными, что съели всё. Когда рассвело, я понял, что лагерь не наш.
Какое же глупое название - "радиальный". "Радиальный" идёт по радиусу, а не по кругу.
- Отдыхали с мужем на Вуоксе, жили на островке. Как-то видим: мимо нас рыбаки еле плывут, руками машут, бортами воду почти черпают. Надо помочь! Вдруг течь у них? Запрыгнули в свою, быстренько к ним подгребаем, заглядываем в лодку и начинаем смеяться. Там целая гора кирпичей лежит. Оказалось, мужики домик строят, вот решили стройматериалы перевезти. Только вес немного не рассчитали. Попросили нас с транспортировкой помочь. Хорошо, у нас лодка деревянная была и грести недалеко, а то вряд ли бы мы строителей выручать стали.
Писали как пацаны поехали на рыбалку в каких-то диких верховьях или низах Енисея и были биты вертолетчиками. Рыбачили красиво и видят пролетает вертолет. Стали махать, кричать, свистеть. Вертолет развернулся, сел и вертолетчики спросили, чем им помочь, а когда поняли, что те просто дурачились.....
Кот явно недоволен количеством предложенной ему рыбы
- Когда дочке было лет 8, мы с семьёй друзей (их дочке тогда было 5 или 6) отдыхали в палатках на Карельском перешейке. Договорились с водителем «Нивы», что в определённый день он заберёт нас от ближайшего озера рано утром и отвезёт на станцию. Накануне вечером пришли к озеру и увидели, что там уже поставила палатку семья с девочками-близняшками примерно 8 лет. Как приличные люди, объяснили ситуацию, и нам разрешили встать неподалёку. Та семья приехала на машине, девочки были в одинаковых спортивных костюмах с белыми куртками. Любимой игрой наших все две недели была «антилопа и пантера», когда они ловили друг друга, хватали, валяли. И вот уже по берегу носятся 2 антилопы и 2 пантеры. За пару минут куртки девочек-близняшек перестали быть белыми. Их родители, наверное, очень пожалели, что разрешили нам разбить лагерь поблизости.
Причём тут куртки? Главное дети радуются. Они будут помнить это всю жизнь.
- Мы однажды поехали с палатками на остров за Волгу. Пока переправились, пока до места дошли, уже стемнело. Вечер пятницы. Поставили палатки, костерок развели, ужин сготовили. Разошлись спать поздно. Утром слышу: снаружи палатки голоса, кто-то топчется. Думаю: «Что за дела?» Выглядываю: через нашу стоянку прут женщины с вёдрами и рюкзаками, какие-то люди с сумками. Оказалось, мы в темноте палатки прямо на тропе поставили, по которой дачники с кораблика на дачи ходят.
«В первый раз взяла свою собаку в водный поход. Хотя воду Чиффа не очень любит, всё прошло отлично»
- Пошёл в поход по реке Чусовой. Приплыл, поставил палатку, варю ужин. Встал от горелки, смотрю — в 70 м по берегу ко мне кабаны идут, штук 5: шерсть, клыки — всё как положено. Икнул, начал бить по кружке. А им всё равно — по берегу идут ко мне, корешки копают. Когда хрюшки были метрах в 30 от меня, присмотрелся. Да, клыки у них есть, но шерсть недлинная и уши висят. Из глубин памяти выловил, что у кабанов уши торчат, а также что свиньи быстро дичают. Успокоился, а они вокруг палатки прошли и дальше корешки копают. Быстро собрался (не, нам такие соседи не нужны), дальше поплыл и по берегам в том месте ещё десяток диких свинтусов встретил. То ли на самовыпасе были, то ли реально одичавшие.
- Мы с мужем вдвоём ездим на природу с одной-двумя ночёвками. Спим в машине. И тут как-то захотелось супругу в палатке переночевать. Романтика же. Купили палатку, приехали, поставили. Спать легли нормально, а рано утром мимо проходило стадо коров из соседней деревни, и одна бурёнка решила почесаться об нашу палатку. Как я орала от неожиданности! Палатка-то тонкая, хлипкая. С тех пор как и прежде спим в машине.
Как можно спать в машине, если это не автодом? Один раз по молодости было, спина потом болела дня три, да и не выспишься, холодно. А всю ночь движком работать - ну нафиг.
Котик пошел в поход с хозяином и похоже наслаждается всеми прелестями дикой природы
Везли кота с собой в другой город на пару месяцев, остановились на трассе для похода в кустики, кот тоже вышел для этих же дел, сидел на обочине, делал свои дела и не отводил взгляд от машины. Потом понесся в машину стрелой, забился под сиденье и вылез только когда уже поехали. А ведь дома он был на свободном выгуле, иногда и по несколько дней отсутствовал, ничего не боялся.
- С приятелем выбрались на неделю на рыбалку за Вышний Волочёк. Пять дней пролетели как один. На шестой решили порыбачить с рассвета до заката, так как на следующий надо было уезжать. Ловили с лодки. От солнца накинул на плечи куртку, но не учёл, что на мне всё это время были шорты. На следующее утро просыпаюсь и понимаю, что попал. Колени бордовые, даже джинсы надеть не могу. Как назло, похолодало. Надел кожаную куртку, но при этом на мне всё ещё были шорты. Едем, тормозит гаишник. Выхожу. Он как начал ржать — даже документы не стал проверять!
- Мы однажды с мужем по молодости решили вдвоём съездить на море. Шикарно отдохнули: где хотели, там и ходили, сколько хотели, столько и спали. Как-то ночью поставили палатку на берегу — муж, видимо, колышки плохо вбил. Утром проснулись — над нами чистое небо, нет палатки. Ночью унесло ветром в морские дали. Следующую ночь провели дикарями под звёздным небом на пляже.
Была уже эта история. Никто не смог ответить, как крепко и где спали эти люди, когда ветер подхватывал и уносил палатку в морские дали...)
«Вид из палатки на озеро Паанаярви, Карелия»
- Мне всё хотелось как-нибудь взять в поход гамак, чтобы в палатке не ночевать. Купила его на маркетплейсе, к нему взяла ещё большой лёгкий тент, чтобы прятаться от плохой погоды. И вот — первая ночёвка: положила в гамак коврик, залезла в спальник, более-менее стабилизировала гамак, застегнула сетку. Решила устроиться поудобнее — и раз, перевернулась физиономией вниз. Выбраться было непросто, но я таки порвала сетку и вылезла. Попробовала забраться снова и поняла, что точно ещё раз ночью перевернусь. В общем, хорошо, что у меня с собой была ещё и палатка.
Комары и прочая летающая и ползающая живность тоже очень рады пообщаться с ночующими в лесу в гамаках.
- Мы в походы всегда брали запасную ложку — в горах новую посуду не купишь. Кстати, однажды это помогло. Пошла с нами бедовая девочка, которая кружку, ложку, миску и нож дома забыла. Запасную чайную ложку мы ей выдали, а остальную посуду для неё делали из консервных банок.
Очевидно, это компания староверов или мизофобов, иначе девочке могли бы давать посуду после того, как отобедают остальные. И ей полезно закрепить знание необходимых вещей в походе.
«Ветлуга. Красные баки. Отдых с палатками и местными обитателями. Заглянул к нам кот, уткнулся, спит и сопит»
- Еноты на Черноморском побережье — это как обезьянки в Азии, только на минималках. В любом кемпинге они есть. Я однажды гнался ночью с фонариком за енотом, который улепетывал от меня на задних лапах с пакетом в «руках». Но у меня на этот пакет еды были планы, пришлось отобрать. Порадовало только то, что в таком положении бегал он не шустро.
- Позвали друзей-французов на отдых в Карелию. Разбили палатки, я на обед гречку с тушёнкой варю. Французы подозрительно косятся, пробовать не спешат. Наконец, Пьер решил одну миску слопать. Доел до половины — у него глаза на лоб полезли. Оказалось, что каша напомнила ему по вкусу бретонские блинчики, их из гречневой муки делают. Остальные французы, услышав это, тоже радостно за ложки взялись. Потом каждый день меня просили «бретонскую кашу» приготовить.
- Несколько лет назад совершил глупость: в соло-походе бросил рюкзак (вместе с телефоном) на берегу речки и решил сперва немного дров собрать, так как было уже темно. Отошёл в ближайший ельник и уже через 5 минут понял, что заблудился. Это несмотря на 20+ лет туризма и участие в соревнованиях по ориентированию. Вышел обратно к реке по уклону рельефа, но взбодрился и больше таких глупостей не делаю.
В походе любая еда кажется вкуснее! А еще не обязательно брать вкусности с собой. Ведь в лесу растут вкуснейшие ягоды
- Поехали с родителями в лес на несколько дней с большим псом Герцем. У папы была небольшая палатка, а мы с мамой должны были спать в другой, побольше. Папа, заядлый рыболов, часто уезжавший на рыбалку с ночёвкой, устроил себе знатное ложе, которое приглянулось Герцу. Мы с мамой первые пошли спать и скоро слышим папу: «Герц, уходи, это моё место, здесь я буду спать». Довольно долго уговаривал Герца. Герц обиделся и пришёл к нам в палатку, улёгся на наши ноги, а телёночек он был ещё тот по весу (и размерам). Но как-то мы устроились и так до отъезда и спали — папа один почти на царском ложе, а мы с мамой, периодически вытаскивая ноги из-под тяжёлого Герца.
Не, ну несправедливо же! Падатки двухместные, значит по 2 тела на палатку. Одна женская - маме с дочкой, вторая мужская (Герц, как я понимаю, мальчик).
- Когда на Алтае нашу палатку начал жевать телёнок, мы вылезли повозмущаться. Но к нам пришла мама телёнка. А потом и папа. И тогда мы подумали: а пусть ребёнок поиграет. Разве нам жалко палатки для ребёнка? Сейчас смешно. А тогда было не очень.
«Решил на выходных выбраться в мини-поход с палаткой. Прикупил новый котелок и приготовил на костре бограч, или венгерский гуляш»
Мини-поход, на одного человека, на 1 день, и 6-литровый котелок еды, которую автор назвал "простой, но сытной", при этом тащил с собой 1.5 кг только мясных продуктов. Видимо, поход был на машине, и основная цель именно приготовить это блюдо. Еще и клёцками заморочился.
- Когда наставал рассвет и зубы начинали цокать от холода, мы с мамой и папой вылезали из палатки. Палатка стояла на холмике, прямо возле реки. Оттуда открывался великолепный вид на разливы реки, луга, окутанные дымкой тумана. Это были непередаваемые чувства, когда сидишь на пеньке, пьёшь горячий чай, вскипячённый на костре, и просто дышишь. Картошка с салом, уха из краснопёрки и хлеб, обжаренный на костре, — настоящий вкус лета моего детства.
Почему в палатке летом зубы цокали от холода?! Нормальный спальник + ещё два человека в палатке = просыпаешься на рассвете от того, что солнце пригревает, но никак не от холода
- Пошли с мужем в поход в Турции, заночевали в палатке. Проснулась от того, что кто-то гладит меня по ноге. Шепчу: «Коль, ты чего? Спи давай!» Муж бурчит, мол, я тебя не трогаю. Я набралась смелости, включаю фонарик — никого. А утром выяснилось, что к палатке пришла отара горных коз. И одна, самая любопытная, просунула морду в палатку через приоткрытый клапан, а от моего шёпота, видимо, быстро сбежала.
- Накидаю своих походных воспоминаний. Горный Алтай, дневка. Я сижу с чашкой кофе возле костра. Вдалеке, за зелёным лесом, видна белая вершина горы Белухи. Табун полудиких лошадей с фырканьем и ржанием, разбрызгивая вокруг себя тысячи сверкающих на утреннем солнце капель воды, перебирается через реку.