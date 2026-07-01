12 забавных командировочных историй, которые начались как работа, а закончились как анекдот
Казалось бы, обычная рабочая поездка: билеты, гостиница, встречи и отчеты. Но иногда все идет совсем не по графику, и вместо привычных будней остаются забавные жизненные сцены, которые потом еще долгие годы пересказывают друзьям за чашкой чая.
- Муж ездил на два месяца в командировку на запад страны. Перед возвращением вдруг звонит: «Дорогая, я не один! Приготовь стол и ничего не спрашивай!» Ну, я все сделала, конечно, открываю дверь, а там муж с двумя кореянками и такой: «Они были в стране проездом, ехали в другой город и собирались ночевать на вокзале, пока ждали поезда. Я не смог оставить их в такой ситуации». Я удивилась, но согласна с ним. До сих пор поражаюсь, как они доверились незнакомому человеку и согласились приехать к нам домой. К счастью, все закончилось хорошо. Девушки оказались очень интересными собеседницами.
- Любимому предстоит зарубежная командировка. Решил подтянуть английский, потому что не очень уверен в нем. Помогаю с учебой и специально вплетаю в диалоги фразы вроде: «Эта дорогая вещь предназначена для моей любимой жены», «Уходите, я женат», «Мои сыновья и супруга — мои самые близкие люди» и тому подобное. Смеемся вместе — так учиться не так скучно, да и полезные фразы постоянно на слуху. Вдруг пригодятся. Тем более все ответы заранее отрепетированы, и не придется на ходу придумывать, что сказать.
Не поняла, кто решил подтянуть английский - партнер любимого? В ком не уверен - в любимом? Уважаемый автор этого сочинения, вам не стыдно писать таким корявым языком?
«Впервые за несколько лет поехал в командировку. Наконец-то вернулся домой. Кажется, по мне тут все-таки успели соскучиться»
Да, помню, как отец приехал с курорта (у него были камни в почках), а Герц с ума сошёл от радости, что любимый хозяин вернулся. Ночью несколько раз подходил к постели отца и клал ему голову на грудь.
- Была у меня строгая начальница, за глаза мы называем ее Медузой Горгоной. Год назад я сильно поссорилась с парнем и сидела на работе в слезах. Подходит ко мне начальница. Я, не успев вытереть глаза, пытаюсь сделать вид, что все в порядке, а она протягивает командировочный лист и говорит: «Отправляйся к морю в командировку на недельку. Развейся, познакомься там с кем-нибудь Мы скоро будем открывать там филиал. Это приказ Медузы Горгоны, и он не обсуждается». После этого развернулась и ушла с таким же каменным лицом, с каким подошла. И знаете что? Ее приказ я выполнила. Сейчас живу у моря, филиал уже открыли, а мы с тем самым парнем из командировки готовимся к свадьбе. Медузу Горгону пригласили одной из первых.
- Приехал из командировки ночью, тихо зашел в квартиру, чтобы не разбудить жену, и вдруг слышу — мужской храп. Я обалдел. В голове тут же пронеслась куча мыслей: как так, что это вообще за мужик? Заглядываю, ожидая увидеть в нашей кровати незнакомца. Лежит жена. А рядом — старый пес, за которым, как выяснилось позже, ее попросили присмотреть пару дней. Именно он и храпел, как настоящий мужик. Так я его все эти пару дней и называл — Мужик.
У соседей мамы жил чау чау. Спал на балконе, аккурат рядом с маминой спальней. Мама говорила, что отсутствия мужа по работе вообще не могла почувствовать: будто так под боком и спит 😁
«Никак не могу собрать вещи в командировку»
- Уезжала на неделю в командировку. Немного переживала: сыну четыре года, и он ни разу так надолго не оставался без меня. Каждый день звонила по несколько раз. Больше всего переживала за вечера. Малой обычно долго засыпает: перед сном у него словно открывается второе дыхание, и начинается время игр и веселья. Но муж каждый день уже в 21:30 писал, что сын спит. Когда я вернулась домой, спросила, в чем секрет таких легких укладываний. Муж ответил: «Да все просто. Вместо сказки брал свой годовой финансовый отчет и читал вслух. Сын засыпал уже на четвертом абзаце».
- Друг рассказал. Собирался он в командировку на неделю и не хотел брать теплые вещи — на улице ведь жара. Жена советовала взять что-нибудь потеплее, но он отказался. Даже немного поспорили из-за этого. Да и прогноз по месту командировки обещал теплую погоду на всю неделю. Приехал, а через несколько дней резко похолодало. Перерыл дорожную сумку, чтобы найти хоть что-нибудь теплое, а внизу там шапка, шарф, теплый свитер и перчатки. Оказалось, жена все это положила тайком, несмотря на его возражения. Вернулся друг из командировки не с пустыми руками — привез жене вкусняшек.
«Всю прошлую неделю был в командировке. Мой малыш явно не в восторге от этого»
- Первый раз за два года работы отправили в командировку в другой город. По возвращении отчитался о расходах. Вызывает меня гендиректор и спрашивает: «Ты точно обо всех расходах отчитался? Почему так мало потратил?» Я в шоке. Конечно, не шиковал, но и не экономил: доехал поездом — мне всего четыре часа ехать, снял обычную квартиру, питался в столовых, ездил на метро и иногда на эконом-такси.
Оказалось, другие сотрудники тратили деньги без особых ограничений: отдыхали в бизнес-залах аэропортов, ходили по ресторанам, бронировали машину на всю командировку — и все это за счет компании. Директор посмеялся и сказал, что теперь будет отправлять в командировки только меня. Я и не против — они хорошо оплачиваются.
- Часто езжу в короткие командировки, на пару дней. По возвращении домой стал замечать, что моего геля для душа становится меньше. В первый раз решил, что показалось. Во второй понял, что нет. На третий уже напрягся и, грешным делом, начал думать, что жена что-то проворачивает. В очередной раз решил не предупреждать о своем возвращении. Хотел сделать сюрприз, а заодно, если что, увидеть все своими глазами. Захожу домой — слышу, в ванной шумит вода. Сразу иду туда. А там жена. Одна. Оказалось, она так скучает по мне, что моется моим гелем для душа.
Мой муж не заметил бы никогда, что гель уменьшается в количестве. Что это за тревожный пирожок такой? Дева по гороскопу? Он наверное и в сахарнице сахар замечает, как тот уменьшается.
«Пока начальник в командировке, в офисе вместо него сидит его картонная фигура»
Напомнило:
"За массивным письменным столом с огромной чернильницей сидел пустой костюм и не обмакнутым в чернила сухим пером водил по бумаге. Костюм был при галстуке, из кармашка костюма торчало самопишущее перо, но над воротником не было ни шеи, ни головы, а из манжет не выглядывали кисти рук. Костюм был погружён в работу и совершенно не замечал царившей вокруг кутерьмы.
Услыхав, что кто-то вошёл, костюм откинулся в кресле, и над воротником прозвучал хорошо знакомый бухгалтеру голос Прохора Петровича: «В чём дело? Ведь на дверях же написано, что я не принимаю»".
- Приехала домой из командировки на сутки раньше. Парень должен был остаться на даче у родителей до моего возвращения, поэтому я ничего ему не сказала. Хотелось устроить себе спокойный вечер с сериалом и пиццей. Но вдруг услышала в квартире женский голос. Схватила ложку для обуви, врываюсь в спальню, а там женщина из службы уборки. Увидев меня, она с глазами испуганного лемура выставила перед собой швабру, пытаясь защититься от моей ложки для обуви.
- Три дня был в командировке. Попросил знакомую присмотреть за ребенком. На это время она переехала ко мне. В день возвращения звонит друг и говорит, что приехал в мой город по делам на пару дней. Сообщаю ему адрес, звоню знакомой, предупреждаю, чтобы встретила его. Сам говорю, что вечером тоже буду дома. Приезжаю — друга нет. Звоню ему, а он спокойно отвечает: «Я у тебя». Начинаем разбираться. Оказалось, он перепутал номер дома с номером квартиры и все это время гостил у какой-то женщины с ребенком в соседнем доме. Она как раз на неделю присматривала за квартирой своих знакомых.
«Вот так сложили полотенца в отеле, где я остановился во время командировки»
- Провожал жену в аэропорт — она улетала в командировку. Любое расставание, даже такое небольшое, дается ей очень тяжело. Но, в этот раз, решил сделать сюрприз. Заранее купил билет на тот же рейс и на стойке регистрации вместе с ней протянул свой паспорт. Она до сих пор не может поверить, что я лечу рядом.
- Жену отправили в командировку на десять дней. Она заранее наготовила еды, но я умудрился съесть все очень быстро. После работы решил заехать в магазин и купить настоящей мужской еды — конечно же, пельменей. Взял целый килограмм, чтобы на несколько раз хватило. Пришел домой, сварил часть, а когда собрался убрать оставшиеся в морозилку, оказалось, что она забита мясом до отказа. Моя заботливая жена закупила его не на десять дней, а, кажется, на целый год. И все бы ничего, спасибо ей, но теперь пельмени хранить негде. Вот она, холостяцкая жизнь.
«Скучали с парнями в командировке, да решили наготовить пельменей»
Очень вкусно скучали. Обожаю домашние пельмени!! Вот бы мне таких парней...
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