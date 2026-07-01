12 забавных командировочных историй, которые начались как работа, а закончились как анекдот

Напомнило:

"За массивным письменным столом с огромной чернильницей сидел пустой костюм и не обмакнутым в чернила сухим пером водил по бумаге. Костюм был при галстуке, из кармашка костюма торчало самопишущее перо, но над воротником не было ни шеи, ни головы, а из манжет не выглядывали кисти рук. Костюм был погружён в работу и совершенно не замечал царившей вокруг кутерьмы.

Услыхав, что кто-то вошёл, костюм откинулся в кресле, и над воротником прозвучал хорошо знакомый бухгалтеру голос Прохора Петровича: «В чём дело? Ведь на дверях же написано, что я не принимаю»".