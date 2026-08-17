14 жизненных историй из студенчества, которые пахнут запаренной лапшой и растворимым кофе

Общага, лапша быстрого приготовления в эмалированной кружке, конспект под подушкой и будильник, который по утрам не слышит никто. Скоро сентябрь: первокурсники заселятся в общежития, студенты вернутся в университеты, а аудитории снова наполнятся голосами преподавателей и шорохом тетрадей. Но студенчество — это не только лекции, пары, зачеты, экзамены и сессия. Это еще сотни маленьких историй, которые годы спустя вспоминаешь с улыбкой: как делили последнюю пачку лапши на троих, путали аудитории, опаздывали на первую пару и пытались выучить весь конспект за одну ночь.