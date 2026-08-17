ой, мамочки. я бы не смогла жить в таком напряжении, все время проверки какие-то
14 жизненных историй из студенчества, которые пахнут запаренной лапшой и растворимым кофе
Общага, лапша быстрого приготовления в эмалированной кружке, конспект под подушкой и будильник, который по утрам не слышит никто. Скоро сентябрь: первокурсники заселятся в общежития, студенты вернутся в университеты, а аудитории снова наполнятся голосами преподавателей и шорохом тетрадей. Но студенчество — это не только лекции, пары, зачеты, экзамены и сессия. Это еще сотни маленьких историй, которые годы спустя вспоминаешь с улыбкой: как делили последнюю пачку лапши на троих, путали аудитории, опаздывали на первую пару и пытались выучить весь конспект за одну ночь.
- На первом курсе перед первой проверкой общежития мы за десять минут навели видимость идеального порядка: все кружки, пустые пачки из-под лапши, одежду и разбросанные тетради затолкали в шкаф. Комендант вошла, огляделась и уже собралась похвалить нас за чистоту. И тут дверца шкафа медленно открылась, а на пол вывалилась половина нашего имущества. Мы замерли. Комендант даже не удивилась, спокойно закрыла шкаф и поставила в журнале «удовлетворительно». Потом объяснила, что первокурсников всегда можно узнать по подозрительно чистым комнатам.
- Делала задание в библиотеке, до дедлайна оставалось полчаса. За пять минут до конца отправила работу на печать, схватила лежавшие возле принтера листы, написала сверху свое имя и побежала сдавать. Через пару дней преподаватель сообщил, что первая страница моей работы полностью совпадает с работой другой студентки. На встрече выяснилось: она печатала передо мной и оставила лишнюю копию, а я случайно забрала ее вместе со своими листами. Вторая страница относилась уже к моей теме, поэтому преподаватель понял, что это была ошибка, и разрешил распечатать работу заново.
Я тако педант, что все перепроверяю по два раза. А потом контрольный - третий раз))
- Перед экзаменом старшекурсницы сказали мне, что преподавательница строгая и нарядных студенток не любит. Я пришла в очках, с пучком и в самой скучной кофте. Села отвечать, а преподавательница окинула меня взглядом и вдруг сказала: «Очки снимите: из-за них вы не видите, что на листке написали!» Я так покраснела, что призналась в совете старшекурсниц. Она рассмеялась, велела отвечать дальше, а в конце поставила четверку: «За знания — пять, за доверчивость — три. В среднем получается четыре».
Несправедливо . На экзамене должны ставить за знания , а не снижать оценку из-за доверчивости . Ей может быть этого балла на экзамене не хватило для поступление на ту работу на которую она хотела . Или до 5 и перехода на следующий курс с 5
Настоящий студент
Картинка вызвала неприятные воспоминания - зубрежка, экзамены, бррррр.. столько стресса испытывала во время учебы
- Я поехала учиться в Санкт-Петербург, на лекции ездила на метро. И вот во время сессии я научилась спать ровно до своей станции — дремала даже стоя, облокотившись на поручень... Объявляют мою станцию — и раз, я просыпаюсь и вовремя выхожу из вагона.
Я тоже также ездил, со студгородка, это парк Победы,до Гостиного двора и ничего высыпался.
- Первый день в универе. У расписания увидела молодого симпатичного парня и решила, что он из старшекурсников. Он помог мне найти аудиторию, а за это время я успела пожаловаться ему на преподавателя, которого первокурсники уже прозвали редкостным занудой. Потом решила сбегать за кофе. Возвращаюсь в аудиторию: мой новый знакомый стоит у кафедры и представляется группе. Оказалось, это и был тот самый преподаватель. Опоздание простил.
- Экзамен. Взяла билет, отвечаю на вопросы один за другим, а преподаватель смотрит на меня как-то странно. Слушает минут семь, берет мою зачетку, долго изучает фотографию, потом вдруг встает и выходит из аудитории. Я сижу в полном недоумении. Через минуту он возвращается с двумя моими однокурсницами и просит их назвать мое имя. Девушки растерянно смотрят то на меня, то на преподавателя, но имя, конечно, называют. Тут все и выяснилось: преподаватель просто меня не узнал. В зачетке была фотография с первого курса: короткая стрижка, круглые щеки и вид испуганной абитуриентки. А на экзамен пришла я уже с другим цветом волос, челкой и лицом человека, который просто хочет сдать и уйти. Впрочем, нас на курсе было 88 человек, всех попробуй запомни.
- Жили мы тогда в общаге, выживали как могли: на общей кухне стоило отвернуться — и половины ужина уже нет. Как-то мама передала подруге трехлитровую банку домашней сгущенки. По общим холодильникам постоянно шарили, поэтому ничего ценного там не оставляли. Подруга написала на банке большими буквами: «Свиной жир». Сгущенка простояла до последней ложки: никто даже крышку не открыл.
Слушайте, ну вот никогда не пойму этих историй - прийти на общую кухню и съесть чей-то ужин. То же самое, что утащить чью-то вещь.
Вот ты поел, а тот, кто готовил пусть голодный сидит - это как вообще? В голове не укладывается
- Сдавала зачет, предмет знала слабо, и вопросы модульного контроля меня откровенно испугали. От отчаяния нарисовала на листе три розы (рисовать я умею) и подписала: «Александр Сергеевич, я знаю, что провалила ваш предмет, и моя работа ничего не стоит. Пусть хотя бы эти розы поднимут вам настроение». Поставил тройку. А позже выяснилось, что преподаватель хохотал до слез, проверяя мою «работу», потому что на самом деле его звали Сергей Александрович.
Вот как-то так...
- Учился заочно в другом городе, в 150 километрах от дома. Преподавательница по сопромату пять раз возвращала мою контрольную с новыми замечаниями. После очередной поездки я дошел до деканата, и работу передали другому преподавателю. Тот проверил ее за десять минут и поставил «хорошо». Похоже, проблема была не в расчетах, а в моих пропусках: общежитие заочникам не давали, а ездить за 150 километров на каждую пару я просто не мог.
Есть такие преподаватели, которым не знания важны, а чувство собственной значимости. Как это - ты пропускал мои важнейшие пары? Значит, не достоин хорошей отметки, даже если все сам выучил
- В начале первого курса я как-то еле нашла аудиторию. Свободных мест почти не было, преподаватель уже что-то рассказывал, все серьезно кивали. Я достала тетрадь и минут 10 записывала каждое слово, хотя ничего не понимала. Потом преподаватель посмотрел на меня и сказал: «Девушка, а вы вообще кто?»
Выяснилось, что я перепутала корпус и попала на пару к третьему курсу юрфака, хотя училась на филологии. А потом старшекурсники еще год здоровались со мной как со своей.
Не будить!
Судя по халатам, это медики - я вообще не понимаю, как они выживают во время учебы 😂
- Накануне экзамена мы с соседкой по общаге засиделись над конспектами до самого утра. Перед выходом я в полусне перелила кофе в термокружку, щедро добавила сахара и побежала в университет. В аудитории вытянула билет, сделала глоток — и едва не выплюнула: вместо сахара в кружке оказалась соль. Преподаватель увидел мое лицо, решил, что меня так напугал билет, и разрешил взять другой. Второй оказался единственным, который я выучила нормально. С тех пор перед экзаменами всегда проверяю сахарницу, но тот соленый кофе до сих пор считаю самым удачным в жизни.
а у нас нельзя было ни есть ни пить на лекциях... Потягивать кофеек точно не вышло бы
- Постоянно опаздывал на алгебру. Дверь в аудиторию скрипела так, что сбивала преподавателя с мысли, и всех опоздавших он тут же выставлял за порог. Как-то преподаватель не выдержал и бросил: «Смазал бы ты дверь — я бы и не заметил, что ты опоздал!» Смазал. В следующий раз дверь открылась совсем бесшумно, и правда, привычного окрика не последовало. Все было хорошо, но мое эго требовало похвалы за «подвиг». Набрал побольше воздуха и на всю аудиторию радостно объявил: «Игорь Игоревич, я вот опоздал, а вы и не заметили, я же петли смазал!»
- У нас в универе была преподавательница, которая всегда красила ногти в тон одежде — а костюмы меняла почти каждый день. Перед сессией она выгнала меня с пары и сказала вообще не приходить на экзамен. Я все равно пришла. И в итоге единственная пятерка на весь поток досталась мне — просто потому, что ногти у меня были точно под цвет платья.
«Студенческая жизнь в одном фото»
ой, я помню эти полуфабрикаты.. рыбные палочки, тоже их ела в студенчестве, как вспомню... Была ли там рыба вообще))
- У преподавателя отключился интернет прямо во время онлайн-лекции. Пока его не было, один парень поставил фоном карту погоды какого-то случайного города и с абсолютно серьезным лицом начал вести прогноз. Когда преподаватель вернулся, парень закончил фразой: «Передаю слово вам, профессор!» Я чуть не упала со смеху.
Со временем забываются даты экзаменов, номера аудиторий и темы курсовых, а вот соленый кофе, скрипучая дверь и перепутанная лекция почему-то остаются в памяти навсегда. А какая история из студенчества до сих пор заставляет вас смеяться или краснеть? Расскажите в комментариях.
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