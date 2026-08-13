Она просто подумала, что на даче ещё придется картошку собирать и кабачки
15+ вдохновляющих историй о людях, которые променяли город на деревню и теперь у них не жизнь, а патока
Иногда кажется, что жизнь мечты начинается там, где заканчивается шум мегаполиса. Все больше людей решаются на переезд и меняют городскую суету на уютные деревенские дома, свежий воздух и простые радости, находя в этом счастье, тепло и вдохновляющие перемены. Их истории доказывают: чтобы обрести гармонию, порой достаточно сделать шаг навстречу мечте.
- Переехали с мужем в деревню в часе езды от города. Выехала в гипермаркет за продуктами, на кассе столкнулась с одноклассницей. Зашел разговор, что да как, она захорохорилась: «Ну а мы — городские, любим по кофейням, по ресторанам ходить». И тут я сделала ход конем и достала телефон с фотографиями своего большого дома — с садом, гортензиями, шашлыком на фоне. Говорю, мол, поехали в гости, я вас шашлыком угощу — пальчики оближешь, запиши мой номер, приглашаю. Так и не позвонила. Странно.
- XXI век на дворе. А я топлю печь, как бабушка. Когда я переехала в деревню, под навесом в огороде была гора дров. Спросила у соседей: «Хватит на зиму?» Они начали смеяться: «На неделю максимум!» Я думала, они шутят. Но нет. Купила первую машину дров — 6 кубов. Они исчезли за месяц. Купила вторую, третью... Бесконечный процесс. Принеси, растопи, подкинь, следи, помешай. Утром и вечером, с двумя печами. Для меня, городского жителя, это был шок. Но потом... я начала понимать. Это тепло — не просто тепло. Это другой, очень уютный, мир. Печное отопление — это как нечто волшебное, никакие батареи его не заменят. Аромат дров, особенно березовых, просто потрясающий. А если еще осины добавить — это вообще нечто! Но есть одно но. Я не могу уехать, пока печь топится. Я привязана к дому, потому что без этого тепла тут никак не обойтись. Зимой печи топятся по несколько часов утром и вечером. Вот такая непредсказуемая привязанность оказалась. И да, это не баню раз в неделю натопить. Это каждодневный труд, утром и вечером. Но знаете что? Уже на следующий год я привыкла. Топить печи стало для меня таким же обычным делом, как приготовить еду или помыть пол. Это уже не вызывает стресса. Просто часть повседневной рутины.
Автор купил в Швеции домик, не подключенный к центральным коммуникациям. До дороги — 2,5 км, а до ближайшей деревни — около 10. Мечта интроверта!
Ну, да. Летом красивые фото, а потом приходит зима и сплошная темень, почти круглые сутки.
- Весна, начало шашлычного сезона. Сосед заскочил мол, спичек не найдется случайно. Дала коробок, сказала, без возврата. Через полчаса приносит коробок и тарелку с колбасками. Пыталась отказаться — ни в какую. Ну ок. На праздник испекла маффины, с расчетом угостить соседей, так в ответку получила фантастически вкусный кусок тещиного пирога. На днях они же попросили лопату на полчаса, вернули вместе с шоколадкой. Типа за аренду инструмента. И не поругаешься ж... Так принято.
- Два месяца назад мы с подругой переехали жить в маленькую деревушку в 15 км от города, тут всего пара улиц, и постоянных жителей почти нет. Зато птиц очень много! Мне очень захотелось устроить наблюдение за ними, подруга поддержала. Заказали фотоловушку, несколько видов птичьего корма. Впервые в жизни вооружились шуруповертом и электропилой, и пошли сами мастерить кормушку из остатков всяких досок, которые валяются во дворе. Выбрали высокую сосну на открытом пространстве в конце деревни, где уже никто не живет. Недалеко есть целая роща лиственных деревьев, там постоянно тусуются птицы. Надеемся, что увидят кормушку и заинтересуются! Сегодня установили кормушку и фотоловушку. Пока насыпали птичкам побольше еды, чтобы заинтересовать. Но в дальнейшем будем добавлять корма по чуть-чуть, потому что летом кормушка не должна становиться для птиц основным источником пищи. Это вредно для них, особенно для молодых особей, которые должны учиться охотиться и добывать еду самостоятельно.
«Пока что включили режим ожидания, проверим камеру и кормушку через несколько дней. Очень надеюсь, что птички заглянут в наше летнее кафе!»
- Мне нравится, когда меня по утрам будят крики ворон. Вот и сейчас — за окном лето, створка открыта настежь, а птицы облепили крышу дома и громко кричат свое: «Кар! Кар!» Меня это мгновенно уносит в детство, когда мы с братьями работали в полевой бригаде сенокосчиков. Раннее утро, вокруг звенящая тишина. Вся бригада спит беспробудным сном. И меня будили вороны. Они расселись прямо над нашей палаткой, на гибких ветвях тальника. Казалось, птицы так близко, что можно просто приподняться и поймать их руками. А впереди ждал еще один долгий день на сенокосе. С тех пор прошло уже около пятидесяти лет, а вороны за окном все так же кричат по утрам. И этот крик возвращает мне светлую грусть, память о моих родных и о нашем далеком якутском детстве.
А к нам прилетают серые сороки, те еще трещетки) Я их называю десантура) потому что у них шапочки, на береты похожи, только черненькие) Интересно наблюдать, как они между собой переговариваются) Ух и болтливые они)
- Переехали с любимой в частный сектор из хрущевки. Снимаем уютный домик, в котором пришлось доделать ремонт. Как же мне нравится здесь жить! Смастерил круглый деревянный стол в палисаднике, лавочки из поддонов, сделал мангал из обода грузовика и обложил дикими камнями площадку вокруг него. Во дворе растет пышная калина возле гаража, и это все стало таким сердцу любым и родным! Наверное, потому, что в доме живет любовь.
Мама сшила эти продуктовые шопперы из мешков из-под корма для скота
- Решили с мужем, что когда переедем в частный дом, то сразу заведем собаку. И в день переезда нашли щенка. Вернее, он сам нас нашел. Пролез между щелью под воротами и сидел на пороге. Грязный весь, мокрый. Дождь шел. Оказалось, что это московская сторожевая. Идеально!
У меня была московская сторожевая,85 кг.красавица.Прожила 8 лет,хулиганка.каждая прогулка не обходилась без приключений. Прошло много лет,как ее нет.
- Уехали из города в деревню за 300 км от Питера. Ни одного дня не пожалела. Даже когда были сильные морозы.Сейчас зимы теплее, топить только все равно четыре раза в день приходиться, две печки, утром и вечером. Исполнила детскую мечту: всегда дома много кошек и собака была. Река Оять рядом, рыбалка нас кормила. Лес рядом, грибы и ягоды под рукой. Огород небольшой, но овощей хватает. А главное — это тишина! Первое время после переезда даже жутко было, как это, ничего не шумит! Правда уже и возраст изменился, но иммунитет укрепился знатно. Муж на пенсии, я подрабатываю шитьем. Так и живем.
Автор гордится собой, когда когда готовит ужин из продуктов, выращенных своими руками
- Я всю свою жизнь до 45 лет жила в городе. В деревне был участок 25 соток и дом на участке. Его построил еще мой прапрадед. Дом опустел как-то вдруг, неожиданно. Сели мы с сестрой, посмотрели вокруг и решили, что надо продавать. Но как дело дошло до реальной продажи, пришло осознание, что не можем. Тогда решили как-то обустроить здесь, осовременить по возможности. Дом к тому времени стал уходить в землю. Мы с сестрой наняли рабочих и подняли дом на фундамент. Почти все постройки во дворе снесли. Поставили беседку. Огород забросили, зато насажали фруктовых деревьев и всяких гортензий-сиреней. Потом в жизни появился мой второй муж, ему вся эта деревенская жизнь оказалась в радость, он прямо влюбился в это место. Мы стали туда ездить из города. Сначала на выходные, потом стали перебираться в деревню на все лето. Я развела клубнику и цветочки, у мужа рыбалка. Осенью уезжали с грустью и ждали окончания зимы, чтобы опять в деревню. Короче, думали мы пару лет, а в 2018 году залили фундамент нового дома и подняли стены под крышу, в 2019 осенью переехали с вещами из города. Городскую квартиру продали, потому что иначе денег на строительство нам было не собрать. Что могу сказать? Да, жизнь в деревне, даже в полностью благоустроенном доме, — это постоянная работа. Не бывает так, чтобы некуда было руки приложить. Ни я, ни муж не пожалели о переезде. Я нашла свое место на земле. Мне здесь хорошо.
На фото старый дом и новый
- Живу на окраине города в частном секторе, как в деревне. Соседи все — бабушки и дедушки. Иногда ночью кто-то оставляет в моем почтовом ящике букет полевых цветов. Никак не могу вычислить виновника радости. Собака при этом не лает, хотя сторож из нее отменный.
- Переехала в деревню. Я все так же работаю архитектором и раз в неделю езжу на объекты или в город на подбор чего-нибудь. Я стала физически сильнее, я просыпаюсь выспавшись, а не потому, что сосед за стеной громко кашляет. Я пью свежее молоко, ем творог и сыр, яйца только что из-под курицы, лучшее мясо и свежайшую зелень. За эти три года сырое болото осушилось, обросло постройками, в этом году будет закончена моя столярная мастерская и гараж. Из минусов? Ну, пожалуй, единственное событие, которое большинство людей воспринимают, как печальное — от меня ушел гражданский муж. Зато я узнала много новых людей, много с кем подружилась, все это сильные, выносливые, счастливые люди, с которыми можно обсудить и Салтыкова-Щедрина, и агротехнику.
Моему дедушке было 89, бабушке 86, одному родному дядьке 94, второму 91... Маме скоро будет 90... Как вы думаете, почему ?! Всю жизнь прожили в деревне !
«Единственное, о чем жалею — что не переехала раньше»
- Как-то сосед молодой, пришел с работы голодный, уставший, а его родители второпях куда-то уехали. А я как раз плов приготовил и собаке кашу перловую с мясом. Сам смотрю телек, перекусил пловом, отдыхаю, ну сосед заходит и спрашивает: «Дядь, есть что-нибудь покушать?» Говорю, мол, там на кухне в кастрюле накладывай себе, не стесняйся, будь как дома. Вот он и хозяйничает, слышу — ложкой гремит, наяривает с аппетитом, а я телек смотрю. Поел, говорит: «Спасибо, очень вкусно было». Кино досмотрел, прохожу на кухню, чтобы плова себе положить, смотрю — объем совсем не уменьшился. Думаю, а что же он тогда ел? Беру кастрюлю, в которой собаке готовил, а там половины каши нет! Вот он ее и навернул, благо кастрюля чистая. Смех меня разобрал, но соседу ничего не сказал, потом только где-то через месяца два, он ошарашен был: «Вот это да, это ты собаке так вкусно готовишь!»
- Рано вышла на пенсию, захотелось покоя. Купила в деревне домик из сруба, из-за бани открывался такой вид на реку, что я даже не торговалась. Соседи рассказали — прежняя хозяйка часами просиживала там на лавочке. Взялась я подлатать скамейку, а она хоть и древняя, но крепкая. Приподняла, начала счищать с нее лишайник и чуть дар речи не потеряла — там, скрытая лишайником, была вырезана надпись: «Моей ненаглядной Катеньке в день свадьбы, 1976 год». Соседка потом объяснила: «Эту лавочку муж Катерины для нее в подарок сделал — она на ней пятьдесят лет каждый день сидела, встречала закаты». Вот такой кусочек истории достался мне вместе с участком.
Трогательная история. Но лучше бы ве же табличку какую сделать, а не прямо на лавочке вырезать надпись
Истории этих людей показывают, что переезд из города в деревню может стать не просто сменой адреса, а началом совсем другой жизни. Кто-то построил дом своими руками, кто-то завел хозяйство, а кто-то наконец нашел время для семьи, природы и любимых занятий. Их живые истории наполнены теплыми моментами, душевными встречами и яркими воспоминаниями о том, как когда-то рискованный шаг подарил им настоящее счастье вдали от городской суеты.
Комментарии
Четыре раза в день топить печь?
Подчинять жизнь режиму топки и работать практически на дрова?
Спасибо, нет)