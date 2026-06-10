18 комичных случаев в домовых чатах, где споры быстро переходят в шуточки

Всего пару раз писала в чат ТСЖ. Последний раз был прошлым летом, когда рано утром через открытый балкон влетел шершень, но его остановила тюль. Я проснулась от этого жуткого звука и опередила кошку (а то был бы отёк всей кошки), и осторожно, через тюль вытолкала названного гостя на балкон, и он вылетел в окно. В чате описала ситуацию, поскольку в последнее время часто встречала шершней около дома. Попросила соседей осмотреть трещины нашего любимого дома на предмет гнёзд. На удивление, не было бесконечных споров в ответ. Только один человек подтвердил, что тоже часто видел шершней у дома.