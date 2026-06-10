А потом эта девушка будет вызывать бывшую хозяйку мультиварки готовить в ней.
18 комичных случаев в домовых чатах, где споры быстро переходят в шуточки
Вроде бы домовой чат создается исключительно для решения бытовых вопросов. Здесь обсуждают все — от парковки на зеленых газонах и уборки подъезда до непонятных звуков за стеной. Но порой там разыгрываются целые комедийные сюжеты с неожиданными поворотами, яркими персонажами и забавными репликами. И тогда простое обсуждение перегоревшей лампочки заканчивается целой серией шуток.
Если хочется спрятаться от ремонта на даче, лучше заранее проговорить с рабочими кое-какие моменты
- В час ночи начали шуметь соседи. Даже с нашим толстыми стенами было слышно. Я в домовой чат написала: «Все понимаю, но орать во все горло ночью это уже перебор». Я еще не спала, просто поворчать хотелось. А сегодня слышу стук в дверь. Выхожу, а там стоит какой-то парень с пакетом. Говорю, что доставку не заказывала, а он объяснил, что это они шумели, что-то праздновали, а еду он принес, чтобы извиниться.
«Обожаю свой чат»
- Я сегодня написала в чате: «Соседи! В подъезде пахнет не из-за кошки». А мне почему-то в ответ начали приходить хохочущие смайлики. Я не поняла, что происходит. Потом еще раз перечитала свое сообщение, а там... В общем, Т9 заменил слово «соседи» на сосиски. И мое сообщение было таким: «Сосиски! В подъезде пахнет не из-за кошки. Это чей-то муж намусорил в лифте! Сосиски, давайте уважать друг друга!»
Когда у соседей есть чувство юмора
- Написала в соседский чат, что отдам мультиварку бесплатно или выкину, если не будет желающих. В течение трех минут ответила девушка, пообещала, что заберет. На следующий день она мне написала, чтобы я эту мультиварку ей принесла в квартиру. Это вообще нормально или у меня просто другое мировосприятие?
«А еще в чате нас попросили не заводить животных в собственной квартире, потому что соседский ребенок тоже захочет собачку»
Про собачку смешно))) нам так говорили не кататься во дворе на детском джипе-электромобиле, потому что «другим обидно»😅
- У нас в чате каждый день веселье. А еще там есть довольно-таки энергичная женщина, у которой ник заглавными буквами КОРОЛЕВА. Муж смеется и говорит мне: «Сделай себе ник ИСТИННАЯ КОРОЛЕВА».
«У нас один чат на весь ЖК — 1800 квартир. Сообщений там... Но есть добрый администратор, который каждый вечер выходит с рубрикой „Короче“»
- Живу в пятиэтажке в крупном городе. Под окнами частный квартал. И там в доме кто-то разводит птиц. Они чирикают, петухи кукарекают днем и ночью. Написала в чат дома с предложением обратиться в соответствующие органы из-за шума по ночам. И вообще зачем разводить птицефабрику в городе? А мне ответили: «Закрывайте окно», «Они разводили птиц и до нас», «Пение петуха — это так мило, напоминает село».
А у вас тоже бдительные соседи?
- У нас на этаже перегорела лампочка. Уже светодиодная. Мы как раз в тот день утром уехали с женой в отпуск. Пока отдыхали, наслаждались сообщениями в чате по замене лампочки, мол, кто это должен делать — управляющая компания или электрик. В общем, две недели портянок текста. Как прилетели, я сумки поставил, вышел в хозяйственный, купил лампочку, старую выкрутил, новую поставил. Написал в управляйку, что вот столько стоит лампочка, прошу оплатить, товарный чек на руках. На следующий день получил деньги, вопрос решен.
«Скоро, наверное, в гости техника ходить начнет. Или за солью»
Я по нашему умному чайнику люблю проверять, дали ли дома электричество или интернет, если что-то выключали 😆 Смотрю через приложение, в сети или нет и включается ли))
- Был у нас уютненький домовой чатик. Дом небольшой на 200 квартир. Обсуждали там всякую местечковую ерунду: «Водитель „Рено“ около первого подъезда, у тебя окно открыто» или «А давайте сделаем клумбу, тут вон землю привезли».
Но в конце зимы в чат входит новая участница, и понеслись всякие перепосты: телефон стал тренькать каждые два три часа. Тете тонко намекнули, что все, кому интересно, могут и сами подписаться на соответствующие каналы. На какое-то время жизнь чатика вернулась в привычное русло. Но соседка хотела внимания, и тут как раз подвернулся календарь. И теперь мы в курсе, когда День строителя и прочие праздники. Даже старые участники чата, которые сидели себе тихонько и иногда задавали вопросы по существу, теперь начинают отвечать на каждое поздравление.
«В чате многоквартирного дома»
- Купил я квартиру в новостройке. Вокруг, понятно, ни деревца ни кустика. Я привез с родины саженец клена, прикопал напротив подъезда. Вскоре кто-то каштан неподалеку посадил. Дом тогда практически пустой был, к слову. Саженцы перезимовали, весной пошли в рост. За это время в дом заселилось множество активных жителей.
В общем, возвращаюсь я из командировки, а кленов и каштанов нет. Я открываю домовой чат, а там мне поясняют, что это несолидные деревья, надо посадить что-то более интересное.
На этом месте вскоре появились какие-то елки, которые там не прижились. После елок были плакучие ивы, но соседи опять посоветовались и решили, что от них много мусора. Посадили пирамидальные тополя, но потом подумали, что те вырастут слишком большими. В общем, дому восемь лет, а вокруг по-прежнему ни деревца, ни кустика.
А у кого-то на даче теперь есть клён и каштаны. Мои посаженные цветы постоянно тырили соседи. Розы через две недели, лапчатку через год. А вот кизильник и вейгела никому оказались не нужны, уже двухметровые кусты вымахали. Птички ягодки кизильника клюют с конца лета.
Ваши личные дела запросто могут стать достоянием общественности
- У меня сосед повез жену на работу и вдруг слышит, что в багажнике что-то шуршит, перекатывается. Приехал домой, заглянул и обнаружил два пакета с продуктами. Через домовой чат разобрались. Соседям родственники продукты привезли, те сказали положить в машину, они откроют. Автомобили похожие, а сосед приехал со смены и забыл свой закрыть.
Бонус: иногда домовой чат по старинке перемещается на стены подъездов
У нас есть и другие залипательные статьи на эту тему. Вот, к примеру, 15 соседей, жизнь с которыми без сюрпризов не обходится.
Комментарии
Всего пару раз писала в чат ТСЖ. Последний раз был прошлым летом, когда рано утром через открытый балкон влетел шершень, но его остановила тюль. Я проснулась от этого жуткого звука и опередила кошку (а то был бы отёк всей кошки), и осторожно, через тюль вытолкала названного гостя на балкон, и он вылетел в окно. В чате описала ситуацию, поскольку в последнее время часто встречала шершней около дома. Попросила соседей осмотреть трещины нашего любимого дома на предмет гнёзд. На удивление, не было бесконечных споров в ответ. Только один человек подтвердил, что тоже часто видел шершней у дома.