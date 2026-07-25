20 теплых историй о путешествиях, где маленькие радости пахли свежим хлебом, выпечкой и кофе

Интересное
25.07.2026
20 теплых историй о путешествиях, где маленькие радости пахли свежим хлебом, выпечкой и кофе

Каждое путешествие пахнет по-своему. Иногда после отдыха нам запоминается аромат свежеиспеченного хлеба в уютном ресторанчике, а порой нас окутывает теплый запах кофе и пряностей. Вот и получается, что спустя годы многие из нас с улыбкой вспоминают не столько достопримечательности, сколько еду, подарившую яркие впечатления. И неважно, что это будет — домашняя кухня или послеобеденное чаепитие в шикарном отеле.

  • Когда я была подростком, мама возила меня в путешествие в Испанию. Вот честно, не очень помню, что там вообще было на отдыхе, но столы с едой не забуду ни-ког-да. Огромный зал с расставленными тут и там столиками, и на каждом — куча еды. Там мясо, тут гарниры, здесь фрукты, дальше — пирожные. Картошка фри не в пакетиках, а прямо горой на подносе. Хочешь — возьми целую тарелку, а не какой-то крошечный пакетик.
    Но самое запомнившееся — это, безусловно, фрукты. Да, дома яблоки всегда были. Летом черешня была, зимой — мандарины. А тут лежала целая гора ананасов, апельсинов, мандаринов, лаймов и грейпфрутов. И я могу взять не два ананасовых колечка, а подойти, и... Да хоть целый поднос сгрести! Были, конечно, в моей жизни и другие шведские столы, но такого великолепия я больше никогда не ощущала.
Капибара в кимоно
только что

У нас ананасы во дворе росли, когда мы на пляже жили. И бананы. И ещё другие фрукты, seriguela, например. Манго и авокадо - вёдрами. Хочу назад 🥹 Сан Пауло терпеть не могу

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"Меню в одном индийском кафе"⁠

  • Несколько лет назад отдыхал в Гаграх. Гуляю однажды по улице и вижу — на заборе висит меню, а там пункт «Пельмени домашние». И я понял, что я нашел то самое, чего не хватало мне в этих краях. Сбегал обратно в гостевой дом, взял наличку, вернулся к этому заведению, где из посетителей был только я один, и заказал те самые пельмени. Во дворике этого «ресторана» стояли холодильник и газовая плита. Старушка достала из морозилки пачку фабричных пельменей, кинула их в кастрюлю, налила воды и просто отварила на плите.
Caleb Vivas
только что

Читал книгу про Джеймса Бонда, он весь на пафосе пришел в бар в отеле и попросил выпивку с родниковой водой. И барбен с ухмылкой ему налил выпивку воды из крана

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«В Африке я ел сэндвич с беконом и бананом»

«Корейский шведский стол за 8 долларов на острове Чеджу. Там было более 50 блюд, у меня даже не вышло все попробовать»

Капибара в кимоно
только что

Эх, не умеет человек пробовать! Коренной шанхаец, например, на завтрак никогда не остановится в одном-единственом заведении, он будет идти и пробовать всё подряд, одну пампушку в одном ресторане, другую - в другом 😅 подозреваю, что корейцы тоже такие 🤭

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  • Замужем за французом, живем в Лионе. Привезла его на Урал знакомиться с родней в деревню. Бабуля напекла гору пышных шанежек с картошкой. Мой утонченный Жан нюхнул одну, подозвал бабулю и зашептал на ухо: «Ма шери, мадам бабушка, это точно можно есть? Я запах не понимать». Бабуля радостно закивала. Жан подумал-подумал и из вежливости попробовал кусочек, потом глаза округлил и давай уплетать за обе щеки, еще и горчичкой смазывать. Взяла у бабули рецепт, чтобы и дома у мужа были эти маленькие радости.
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GEK9803
только что

Как можно не понимать запаха картошки ? Мож он вообще впервые её ел ?!

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«Такой классный вагончик! Надпись — просто шедевр. Иду, улыбаюсь и напеваю»

  • Как-то раз поехали мы с подругой в автобусный двухнедельный тур по Европе. Питание на отдыхе было предусмотрено не во всех отелях, поэтому мы запаслись едой, в том числе всевозможными пакетами с лапшой и пюре. Идет восьмой день поездки, мы в Париже, кругом иностранная речь, французы, круассаны, деликатесы. А мы проголодались, достаем простое пюре быстрого приготовления. Как же мы хохотали. Мы, значит, в Париже, с утра гуляли по Монмартру, лицезрели Джоконду в Лувре и фотографировались у Эйфелевой башни, а вечером сидим и лопаем эту растворимую картошку.
GEK9803
только что

Напомнило, как приятель на Гоа полетел, и там ему настолько захотелось картошки, что местному повару ничего другого не придумалось, как такой же картошки заварить.

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«В ресторане восточной кухни мне принесли муссовый тортик в форме корги. И как его есть? Он же такой милый»

«В Южной Корее есть свои драники. Нам сказали что это фасолевый торт. Но по факту это картоха!»

  • Давным-давно отдыхал я во Вьетнаме. В одной из забегаловок у пляжа мы встретили редкое на тот момент меню на моем родном языке. Как сейчас помню: «Лобстер ест в жерле», «Корова реставрирована». Взяли меню на английском, разобрались, поели, а после этого я позвал менеджера. Вьетнамка немного опешила и позвала мужа, думая, что мне все не зашло.
    Я в целом работаю с языками, поэтому предложил ему бизнес. Мол, я нормально перевожу ему каждую страницу меню, а он меня за это кормит. Страница за обед. Вьетнамец улыбнулся и сказал, что его это не интересует. И заодно раскрыл секрет — именно такое меню ему приносит больше дохода и популярности.

«Мой обед за 28 долларов в популярном сетевом отеле»

«В путешествии по Осаке я попробовала вкуснейший шоколадный трюфель. Я спросила у администратора, кто им их поставляет, но тот сказал, что это секрет»

Caleb Vivas
только что

Лучше нам не знать из чего готовят вкусняшки. Если мы узнаем, то жрать не сможем ещё долго

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  • Я заказал послеобеденный чай в лондонском отеле «Савой». Мне принесли горячее блюдо, сэндвич, а потом уже — булочки и пирожные. В меню были еще две закуски: шотландский копченый лосось, лимонно-укропный крем и икра на бриоши, а также запеченная органическая тыква и карамелизованный инжир в тарталетке.
    Горячее блюдо было описано следующим образом: «Утиная грудка сорта, свекла старинных сортов, ежевика, слива, соус». Потом принесли пирожные и теплые свежеиспеченные булочки — одну простую, другую с фруктами. Их можно было есть со сливками по-корнуэльски, клубничным джемом и лимонным кремом.
    И, конечно же, в стоимость входит неограниченное количество чая, выбор у них неплохой. Чаепитие проходит под аккомпанемент пианиста. Все это обошлось мне в 105 фунтов стерлингов. Но если не брать горячее блюдо, это будет стоить 90 фунтов.

«Недавно я гостил у приятеля в Стамбуле. Мне до сих пор хочется этого турецкого завтрака, с которого мой друг, по его словам, начинает почти каждое утро»

Ольга Курпякова
только что

Насколько я знаю, каждую субботу невестка должна приготовить различные блюда для завтрака свекрови, свёкра, их родственников и мужа. Блюд должно быть не менее 20, если не ошибаюсь. Эх, не хотела бы я быть турецкой невесткой (да мне это и не грозит)!

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  • Что меня радует в Мексике — так это разнообразие и количество всяких заведений и забегаловок. И все работает, везде люди едят. Мне кажется, открытие новой такерии происходит так: глава семейства выходит из дома и видит, что соседи какую-то еду готовят и продают. Он забегает домой и собирает семейный совет:
    — Так, Мария, Анхель, Педро, Диего, Марио, Матео и ты, мать жены! Все сюда! Лопесы вон еду продают. И пахнет вкусно, и люди сидят!
    — Ох, ничего себе!
    — Да! Так, семья, у нас есть обломок кирпича, хвост игуаны, две бочки и трухлявый пень! Мы откроем свою такерию.
    Вот так и появляется типичная забегаловка в Мексике, прямо в жилом доме. Дальше надо распределить роли. Руководить, естественно, будет мудрый глава семейства. А место повара чаще всего выглядит вот так. Тем не менее, все нереально вкусно!
GEK9803
только что

По всей видимости, вытяжка съела половину бюджета.

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  • Ехал я однажды в поезде на отдых. В купе повезло быть одному, ехал себе, смотрел в окно, слушал музыку, пока ко мне не зашла проводница. Милая женщина, которая мне в бабушки годится. Начала спрашивать про постельное белье, затем про чай или кофе. Попросил кофе, а она мне в придачу еще и бутербродов сделала! Под вечер суп принесла, а на следующее утро — омлет и чай. Так приятно было, как будто моя же заботливая бабуля меня кормила. Только вот родная бабушка не возьмет с тебя несколько тысяч за это все.

«Обычная в Китае ситуация. Заказываете в отель еду, раздается звонок, а за дверью стоит вот такое. Этот робот умеет ездить в лифте и знает расположение номеров»

  • В Таиланде только ленивый не открывает какой-нибудь мелкий бизнес, ну а разного рода кафешек тут особенно много. Кое-где приходится минут 5-10 ждать, пока другие местные гурманы закончат есть, и освободится стол.
    Много и передвижных кухонь. Английского языка, разумеется, нет ни в ценниках, ни в лексиконе персонала. За стеклянной витриной можно увидеть, что сегодня дают. Свежие овощи, вода и лед — бесплатно. Не владея тайским, можно просто ткнуть пальцем в желаемое. В перчатках, разумеется, никто не готовит. Десерт в пакет могут положить прямо руками.
    Возможно, это странно, но на самом деле еда в таких забегаловках обычно самая вкусная. Да и разнообразная тоже, потому что в кафешках, куда захаживают иностранцы, готовят обычно от силы 5% популярных тайских блюд. А еще в местах «для своих», как бы странно они снаружи ни выглядели, обычно очень трепетно относятся к качеству еды.
Liou
только что

В Тае, как и много где в Азии, не принято готовить дома, поскольку стрит-фуд дёшев и разнообразен. И да, вся уличная еда на вечерних рынках наисвежайшая, опасаться стоит разве что льда в напитках, поскольку его часто делают из водопроводной воды.

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«Извечный вопрос: шаверма или шаурма? Сегодня нашел ответ на этот вопрос в Пермском крае. Все дело в капусте и толщине лаваша»

Caleb Vivas
только что

За какой век это меню? Слишком дёшево. Или там мясо крыс и дохлых собак и котов?

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Бонус: иногда кулинарный сюрприз может поджидать и дома

  • Мой парень — немец. Он терпеть не может квашеную капусту, кимчхи и в принципе не жалует супы. Прихожу как-то домой, слышу с кухни какие-то странные звуки. Заглядываю и вижу картину маслом: сидит этот крендель, покряхтывает от счастья и за обе щеки наворачивает щи, которые я варю с острой квашеной капустой а-ля «кимчхи». Откопал их в холодильнике, подогрел, сидит и радуется.
GEK9803
только что

Так он по раздельности не любит, а всё вместе -- за милую душу.)

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У нас есть и другие статьи, после которых хочется побежать на кухню и приготовить что-нибудь вкусное. Вот 18 блюд, которые в разных странах считаются деликатесом, а у туристов вызывают вопросики.

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