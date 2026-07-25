20 теплых историй о путешествиях, где маленькие радости пахли свежим хлебом, выпечкой и кофе

Каждое путешествие пахнет по-своему. Иногда после отдыха нам запоминается аромат свежеиспеченного хлеба в уютном ресторанчике, а порой нас окутывает теплый запах кофе и пряностей. Вот и получается, что спустя годы многие из нас с улыбкой вспоминают не столько достопримечательности, сколько еду, подарившую яркие впечатления. И неважно, что это будет — домашняя кухня или послеобеденное чаепитие в шикарном отеле.

Когда я была подростком, мама возила меня в путешествие в Испанию. Вот честно, не очень помню, что там вообще было на отдыхе, но столы с едой не забуду ни-ког-да. Огромный зал с расставленными тут и там столиками, и на каждом — куча еды. Там мясо, тут гарниры, здесь фрукты, дальше — пирожные. Картошка фри не в пакетиках, а прямо горой на подносе. Хочешь — возьми целую тарелку, а не какой-то крошечный пакетик.

Но самое запомнившееся — это, безусловно, фрукты. Да, дома яблоки всегда были. Летом черешня была, зимой — мандарины. А тут лежала целая гора ананасов, апельсинов, мандаринов, лаймов и грейпфрутов. И я могу взять не два ананасовых колечка, а подойти, и... Да хоть целый поднос сгрести! Были, конечно, в моей жизни и другие шведские столы, но такого великолепия я больше никогда не ощущала. © Solovieff / Pikabu Капибара в кимоно только что У нас ананасы во дворе росли, когда мы на пляже жили. И бананы. И ещё другие фрукты, seriguela, например. Манго и авокадо - вёдрами. Хочу назад 🥹 Сан Пауло терпеть не могу Ответить

"Меню в одном индийском кафе"⁠

Несколько лет назад отдыхал в Гаграх. Гуляю однажды по улице и вижу — на заборе висит меню, а там пункт «Пельмени домашние». И я понял, что я нашел то самое, чего не хватало мне в этих краях. Сбегал обратно в гостевой дом, взял наличку, вернулся к этому заведению, где из посетителей был только я один, и заказал те самые пельмени. Во дворике этого «ресторана» стояли холодильник и газовая плита. Старушка достала из морозилки пачку фабричных пельменей, кинула их в кастрюлю, налила воды и просто отварила на плите. © RemontVKvartire / Pikabu Caleb Vivas только что Читал книгу про Джеймса Бонда, он весь на пафосе пришел в бар в отеле и попросил выпивку с родниковой водой. И барбен с ухмылкой ему налил выпивку воды из крана Ответить

«В Африке я ел сэндвич с беконом и бананом»

«Корейский шведский стол за 8 долларов на острове Чеджу. Там было более 50 блюд, у меня даже не вышло все попробовать»

© MMJ6233 / Reddit Капибара в кимоно только что Эх, не умеет человек пробовать! Коренной шанхаец, например, на завтрак никогда не остановится в одном-единственом заведении, он будет идти и пробовать всё подряд, одну пампушку в одном ресторане, другую - в другом 😅 подозреваю, что корейцы тоже такие 🤭 Ответить

Замужем за французом, живем в Лионе. Привезла его на Урал знакомиться с родней в деревню. Бабуля напекла гору пышных шанежек с картошкой. Мой утонченный Жан нюхнул одну, подозвал бабулю и зашептал на ухо: «Ма шери, мадам бабушка, это точно можно есть? Я запах не понимать». Бабуля радостно закивала. Жан подумал-подумал и из вежливости попробовал кусочек, потом глаза округлил и давай уплетать за обе щеки, еще и горчичкой смазывать. Взяла у бабули рецепт, чтобы и дома у мужа были эти маленькие радости. ADME GEK9803 только что Как можно не понимать запаха картошки ? Мож он вообще впервые её ел ?! Ответить

«Такой классный вагончик! Надпись — просто шедевр. Иду, улыбаюсь и напеваю»

Как-то раз поехали мы с подругой в автобусный двухнедельный тур по Европе. Питание на отдыхе было предусмотрено не во всех отелях, поэтому мы запаслись едой, в том числе всевозможными пакетами с лапшой и пюре. Идет восьмой день поездки, мы в Париже, кругом иностранная речь, французы, круассаны, деликатесы. А мы проголодались, достаем простое пюре быстрого приготовления. Как же мы хохотали. Мы, значит, в Париже, с утра гуляли по Монмартру, лицезрели Джоконду в Лувре и фотографировались у Эйфелевой башни, а вечером сидим и лопаем эту растворимую картошку. © Подслушано / Ideer GEK9803 только что Напомнило, как приятель на Гоа полетел, и там ему настолько захотелось картошки, что местному повару ничего другого не придумалось, как такой же картошки заварить. Ответить

«В ресторане восточной кухни мне принесли муссовый тортик в форме корги. И как его есть? Он же такой милый»

«В Южной Корее есть свои драники. Нам сказали что это фасолевый торт. Но по факту это картоха!»

Давным-давно отдыхал я во Вьетнаме. В одной из забегаловок у пляжа мы встретили редкое на тот момент меню на моем родном языке. Как сейчас помню: «Лобстер ест в жерле», «Корова реставрирована». Взяли меню на английском, разобрались, поели, а после этого я позвал менеджера. Вьетнамка немного опешила и позвала мужа, думая, что мне все не зашло.

Я в целом работаю с языками, поэтому предложил ему бизнес. Мол, я нормально перевожу ему каждую страницу меню, а он меня за это кормит. Страница за обед. Вьетнамец улыбнулся и сказал, что его это не интересует. И заодно раскрыл секрет — именно такое меню ему приносит больше дохода и популярности. © AligeryD / Pikabu Ольга Курпякова только что А написать, что это меню было на русском языке - постеснялись? Ответить

«Мой обед за 28 долларов в популярном сетевом отеле»

«В путешествии по Осаке я попробовала вкуснейший шоколадный трюфель. Я спросила у администратора, кто им их поставляет, но тот сказал, что это секрет»

Я заказал послеобеденный чай в лондонском отеле «Савой». Мне принесли горячее блюдо, сэндвич, а потом уже — булочки и пирожные. В меню были еще две закуски: шотландский копченый лосось, лимонно-укропный крем и икра на бриоши, а также запеченная органическая тыква и карамелизованный инжир в тарталетке.

Горячее блюдо было описано следующим образом: «Утиная грудка сорта, свекла старинных сортов, ежевика, слива, соус». Потом принесли пирожные и теплые свежеиспеченные булочки — одну простую, другую с фруктами. Их можно было есть со сливками по-корнуэльски, клубничным джемом и лимонным кремом.

И, конечно же, в стоимость входит неограниченное количество чая, выбор у них неплохой. Чаепитие проходит под аккомпанемент пианиста. Все это обошлось мне в 105 фунтов стерлингов. Но если не брать горячее блюдо, это будет стоить 90 фунтов.

«Недавно я гостил у приятеля в Стамбуле. Мне до сих пор хочется этого турецкого завтрака, с которого мой друг, по его словам, начинает почти каждое утро»

© Reddit Ольга Курпякова только что Насколько я знаю, каждую субботу невестка должна приготовить различные блюда для завтрака свекрови, свёкра, их родственников и мужа. Блюд должно быть не менее 20, если не ошибаюсь. Эх, не хотела бы я быть турецкой невесткой (да мне это и не грозит)! Ответить

Что меня радует в Мексике — так это разнообразие и количество всяких заведений и забегаловок. И все работает, везде люди едят. Мне кажется, открытие новой такерии происходит так: глава семейства выходит из дома и видит, что соседи какую-то еду готовят и продают. Он забегает домой и собирает семейный совет:

— Так, Мария, Анхель, Педро, Диего, Марио, Матео и ты, мать жены! Все сюда! Лопесы вон еду продают. И пахнет вкусно, и люди сидят!

— Ох, ничего себе!

— Да! Так, семья, у нас есть обломок кирпича, хвост игуаны, две бочки и трухлявый пень! Мы откроем свою такерию.

Вот так и появляется типичная забегаловка в Мексике, прямо в жилом доме. Дальше надо распределить роли. Руководить, естественно, будет мудрый глава семейства. А место повара чаще всего выглядит вот так. Тем не менее, все нереально вкусно!

Ехал я однажды в поезде на отдых. В купе повезло быть одному, ехал себе, смотрел в окно, слушал музыку, пока ко мне не зашла проводница. Милая женщина, которая мне в бабушки годится. Начала спрашивать про постельное белье, затем про чай или кофе. Попросил кофе, а она мне в придачу еще и бутербродов сделала! Под вечер суп принесла, а на следующее утро — омлет и чай. Так приятно было, как будто моя же заботливая бабуля меня кормила. Только вот родная бабушка не возьмет с тебя несколько тысяч за это все. © Палата №6 / VK GEK9803 только что Потому что у той бабушки свои внуки. Ответить

«Обычная в Китае ситуация. Заказываете в отель еду, раздается звонок, а за дверью стоит вот такое. Этот робот умеет ездить в лифте и знает расположение номеров»

В Таиланде только ленивый не открывает какой-нибудь мелкий бизнес, ну а разного рода кафешек тут особенно много. Кое-где приходится минут 5-10 ждать, пока другие местные гурманы закончат есть, и освободится стол.

Много и передвижных кухонь. Английского языка, разумеется, нет ни в ценниках, ни в лексиконе персонала. За стеклянной витриной можно увидеть, что сегодня дают. Свежие овощи, вода и лед — бесплатно. Не владея тайским, можно просто ткнуть пальцем в желаемое. В перчатках, разумеется, никто не готовит. Десерт в пакет могут положить прямо руками.

Возможно, это странно, но на самом деле еда в таких забегаловках обычно самая вкусная. Да и разнообразная тоже, потому что в кафешках, куда захаживают иностранцы, готовят обычно от силы 5% популярных тайских блюд. А еще в местах «для своих», как бы странно они снаружи ни выглядели, обычно очень трепетно относятся к качеству еды.

© Inquieto / Pikabu Liou только что В Тае, как и много где в Азии, не принято готовить дома, поскольку стрит-фуд дёшев и разнообразен. И да, вся уличная еда на вечерних рынках наисвежайшая, опасаться стоит разве что льда в напитках, поскольку его часто делают из водопроводной воды. Ответить

«Извечный вопрос: шаверма или шаурма? Сегодня нашел ответ на этот вопрос в Пермском крае. Все дело в капусте и толщине лаваша»

Бонус: иногда кулинарный сюрприз может поджидать и дома

Мой парень — немец. Он терпеть не может квашеную капусту, кимчхи и в принципе не жалует супы. Прихожу как-то домой, слышу с кухни какие-то странные звуки. Заглядываю и вижу картину маслом: сидит этот крендель, покряхтывает от счастья и за обе щеки наворачивает щи, которые я варю с острой квашеной капустой а-ля «кимчхи». Откопал их в холодильнике, подогрел, сидит и радуется. © Подслушано / Ideer GEK9803 только что Так он по раздельности не любит, а всё вместе -- за милую душу.) Ответить