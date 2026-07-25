Я продаю вещи на барахолках, и это принесло в мою жизнь маленькие радости и кучу впечатлений

Короче, я спросила у него разрешения эти и несколько других вещей забрать. Брат слегка удивился, но был не против. Благо мы с мужем были на машине, довезли все без проблем.

Все это я выложила на продажу и выручила в итоге 9700 рублей. Я осталась довольна, на этом бы и закончилось, если бы не один случай. На свой день рождения я пригласила двоюродного брата с его женой к себе домой. И вот в какой-то момент, прогуливаясь по квартире, брат заметил, что ни рыбок, ни машинки, ни балерины нигде не видать. Он и спросил меня о них. Ну а я честно сказала, что все продала.

Сколько было эмоций! Брат сказал, что я за его счет наживаюсь на вещах бабушки! Что он не ожидал от меня такого, он думал, что я сохраню вещи на память, а я эту память продала.

На мое возражение, что он сам хотел раздать вещи или выкинуть, он сказал, что так бы они пригодились, а я... Я просто торгашка, перекуп и в общем стыд на мою голову.

Разъяснять ему, что после продажи вещи точно кому-то пригодились, а так бы соседи, может, их еще выкинули, я уже не стала. Брат дулся еще с полгода, а потом успокоился, и мы стали общаться как раньше.