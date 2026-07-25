Подругам и родственникам лучше не предлагать ничего , а то ещё и виноватыми останетесь..
Я продаю вещи на барахолках, и это принесло в мою жизнь маленькие радости и кучу впечатлений
Я простые бытовые вещи на барахолках продавать не умею. Один раз, правда, случилась радость: я выручила 350 рублей за продажу теплых светлых кроссовок мужа, которые тот купил, пару раз поносил, а потом понял, что они ему малы. На этом больше продаж не было, а уж вполне хорошее кимоно сына-подростка я почти утратила надежду продать: кажется, оно будет висеть на сайте аж до конца века — только обновляй объявление.
Тем интереснее мне показался рассказ моей 37-летней подруги Любы, учительницы начальных классов (ну или Любови Николаевны, как зовут ее дети). Она не только продает вещи, она превратила это в почти бизнес, который приносит неплохую прибавку к ее скромному доходу. Дальше история с ее слов.
Как коляска за 500 рублей подтолкнула на то, чтобы продавать вещи
Я продавать вещи на сайтах объявлений стала, когда в декрет с дочкой ушла. За каких-то 2 года у нас с мужем накопилось столько детских вещей, что все из шкафов вываливалось: ползунки, игрушки, распашонки, остатки подгузников, из которых Анечка выросла быстрее, чем мы их использовать успели. А еще была детская коляска, которая занимала кучу места на балконе и раздражала своим видом.
Коляску я предложила подружке, у нее сын вот-вот должен был родиться. Она спросила, за сколько я отдам. Я сказала, мол, ну хоть даром, хочешь, ну рублей 500 дай. А она постояла, посмотрела на нее с таким видом, будто я ее об одолжении прошу, поковырялась в маленькой дырочке на обшивке и сказала, что пусть лучше муж новую покупает.
Хозяин-барин. Я решила, раз не надо, может, хоть денег заработаю. Посмотрела, сколько такие коляски стоят на «Авито», а их тысяч по 5-6 продают. Выложила за 2000 — и уже на следующий день мне написало несколько людей, а через день коляску забрали. Девушка лет 30 очень благодарила и даже отзыв позитивный написала. Эти первые 2000 я потратила на палетку теней, о которой давно мечтала, так как старую давно пора было выбросить. И это вдохновило меня продолжать начатое.
Но, разумеется, все было не идеально гладко. Как-то я продала набор распашонок и ползунков женщине лет 35. Вещи не новые, местами были пятна, которые уже не отстирывались. Но и цена скромная — всего 150 рублей. Женщина все видела, со всем согласилась. А потом пришла и накатала негативный отзыв, в котором написала, что одежда вся в пятнах, такое продавать нельзя. А я — бессовестная, раз такое выкладываю. Я ответила на отзыв, мол, на фото к товару были пятна видны и вы все видели. Но настроение было подпорчено. После этого я на время как-то перестала выкладывать новые объявления, а старое продавалось не очень.
Как из семейного застолья с шашлыками родилась идея не просто продавать «хлам», а зарабатывать на продажах
И тут случилось то, что изменило мое отношение к продажам. Мой брат получил в наследство дачу. Пригласил родню, в том числе меня, на шашлыки. Поехала. Едим, болтаем, а брательник вдруг заявляет, что собирается дачу продавать и планирует вывозить весь накопившийся хлам. Ну я и спросила, мол, а что ты с бабушкиными вещами делать-то намерен. А он говорит: «Ну хрусталь вот Наташа [это его жена — прим. автора] заберет, а остальное — что по соседям раздам, а что выкину». Ну я и напросилась посмотреть вещи. А там набор графинов и стаканчиков рыбки — помню, как я им в детстве восхищалась, — фарфоровая балерина, старенькая швейная машинка еще в хорошем состоянии. И про себя прямо хмыкнула, хлам, как же.
Очень красивый набор с рыбками. Всегда мечтала о таком, но только кобальтовом.
Короче, я спросила у него разрешения эти и несколько других вещей забрать. Брат слегка удивился, но был не против. Благо мы с мужем были на машине, довезли все без проблем.
Все это я выложила на продажу и выручила в итоге 9700 рублей. Я осталась довольна, на этом бы и закончилось, если бы не один случай. На свой день рождения я пригласила двоюродного брата с его женой к себе домой. И вот в какой-то момент, прогуливаясь по квартире, брат заметил, что ни рыбок, ни машинки, ни балерины нигде не видать. Он и спросил меня о них. Ну а я честно сказала, что все продала.
Сколько было эмоций! Брат сказал, что я за его счет наживаюсь на вещах бабушки! Что он не ожидал от меня такого, он думал, что я сохраню вещи на память, а я эту память продала.
На мое возражение, что он сам хотел раздать вещи или выкинуть, он сказал, что так бы они пригодились, а я... Я просто торгашка, перекуп и в общем стыд на мою голову.
Разъяснять ему, что после продажи вещи точно кому-то пригодились, а так бы соседи, может, их еще выкинули, я уже не стала. Брат дулся еще с полгода, а потом успокоился, и мы стали общаться как раньше.
А мне пришла в голову идея: а почему бы не продавать не только свои пожитки, но и вещи знакомых, друзей и родственников, кто это делать ленится или не знает как. У моих знакомых много всякого хлама на антресолях и на балконах хранится — от старых елочных игрушек до сервизов, — а сфоткать и выложить объявление руки мало у кого доходят. И я стала знакомым предлагать продавать их вещи, а выручку мы делили 50 на 50. За совсем мелочи вроде тех же ползунков я не бралась: с ними мороки больше. А вот вещи в хорошем состоянии дороже 1000 рублей брала охотно. И мы сразу договаривались: плата только после продажи, не раньше.
Как «просто продавать» благодаря сланцам мужа превратилось вдруг в «изучать рынок»
Разумеется, с продажами даже своих вещей не все шло как по маслу. Допустим, сланцы мужа я пыталась продать год, переопубликовывала объявление раз за разом, а они никому нужны не были, при том, что новые. Я их купила мужу на лето, а они тесными оказались. И тут снова лето наступило, сезон, я решила: самое время продавать. Ну и выставила с новыми фотками «сланцы мужские, черные, 43 размер». Висят, никто не покупает. Даже не смотрят особо. А тут с соседкой разговорились как-то через месяц, я ей и говорю: «Вот себе на лето сланцы прикупила». И показываю свои уже красные. А она мне: «Люб, ты из какого века? Так уже никто не говорит давно. Какие сланцы? Шлепки это. Или тапочки».
И тут у меня аж прозрение наступило. Удалила старое объявление, опубликовала новое со словом шлепанцы. Даже цену чуть выше поставила. За три дня чуть с руками не оторвали! Теперь в описании товара использую разные слова: шлепанцы, шлепки, тапки, сланцы. Так оно скорее своего покупателя найдет. Почитала информацию об этом в интернете и узнала, что даже предлог может иметь значение. Например, запрос «женская одежда» в 4 раза популярнее, чем «одежда для женщин», а, значит, и принесет потенциально больше просмотров моего объявления.
После первого прозрения я стала более серьезно относиться к своему увлечению продажами. Тем более, что оно постепенно превращалось в подобие второй работы: приходилось регулярно быть на связи, чтобы отвечать на сообщения и звонки, договариваться о встречах или оформлять доставку. Но присутствовал и задор с каждой новой продажей, тем более, что я открыла новый накопительный счет и стала все деньги с продаж класть туда на конкретную цель — поход в хороший ресторан всей семьей на мой будущий день рождения.
Главное, что я поняла, что корень успеха — это фото. Нельзя фоткать просто лишь бы как в темноте. Нужно хорошее освещение — в идеале дневное, но так, чтобы предмет не давал лишних теней. Удачную погоду мне быстро ловить надоело, и я купила кольцевую лампу. А еще добавляю на первое фото чуть реквизита: если продаю фруктовницу — кладу в нее апельсины или яблоки, и она уже не просто ваза, а картинка. Мы, люди, покупаем, не вещи, а эмоции. Свою юбку-карандаш я когда-то давно купила за 800 рублей, а продала, когда она мне надоела, за те же 800. Просто потому, что сфоткала красиво.
Арбузы с бахчи, или почему я перестала быть мягкой с покупателями
Я работаю учительницей и люблю детей, но зарплата у меня весьма скромная. Поэтому я изначально радовалась даже небольшим суммам, приходящим мне на счет. И старалась, если видела, что люди не слишком обеспеченные, сделать скидку или какую-то мелочь добавить в подарок.
Но одна ситуация заставила меня чуть более настороженно относиться ко всяким сентиментальным рассказам незнакомцев.
Продавала я комплект — кольцо и сережки из серебра, все старое, но красивое очень и в отличном состоянии. Приходит парень, весь такой романтичный, и говорит: «У моей бабушки невесты было точь-в-точь такое кольцо. Я хочу сделать ей сюрприз. Но я студент, денег мало». Ну я и повелась. Сделала ему хорошую скидку — 70 %, хотя цена была и так смешная. Думала, история любви. А потом полезла смотреть это кольцо и сережки в интернете — и узнала, что их модель начали выпускать на 10 лет позже, чем у бабушки невесты кольцо «появилось». Обманул, значит. Мужу рассказала, он с меня посмеялся: «Наивная ты, Люба. Слишком много с милыми детишками общаешься. Это перекуп, скорее всего, был». Прав, наверное. С тех пор, как только начинают давить на жалость, особенно, когда уже о сумме договорились, или рассказывать душещипательные истории, я все слушаю вежливо, киваю, но стою на своей сумме. Только изредка могу и бесплатно вещи отдать, но только если реально вижу, что люди нуждаются.
В другой раз я продавала платяной шкаф — старый, огромный, но крепкий и красивый, если зашлифовать — вообще музейный экспонат. Поставила 5 000, указала «самовывоз, только грузовая машина». И тут приходит сообщение от одного мужичка: «Заберу сегодня, придержи». Приезжает это чудо на легковушке, Ладе. Я говорю: «Он 80 килограммов, в нее не влезет». А он говорит, мол, ничего, я веревкой придержу. Ну ладно, муж дома, думаю, пусть поднимается. Мужичок смотрит на шкаф, удивляется и говорит: «Ого, тяжелый, да?» Я киваю. Он: «А давай я тебе за него арбузами заплачу? У меня своя бахча». Вижу, муж уже кипит, а я засмеялась, мягко отказала и закрыла за ним дверь. Так он еще написывал мне, мол, хорошее зеркало там у нас, ему нужно. Пришлось в черный список добавить. Через день приехал другой мужчина на «Газели», даже не торговался, забрал и довольный уехал.
В поисках того, что можно продать, я как-то перебирала на балконе всякое барахло и случайно нашла коробку с вещами моего первого мужа, Игоря. В основном всякая ерунда — старая футболка, штаны спортивные, уже просроченная банка спортивного питания. А потом обнаружила завернутую в толстый слой газет копию совы из «Что? Где? Когда?» Ее Игорю богатенький друг дарил, так как Игорь любил очень эту передачу. Мы эту коробку с вещами еще во время ремонта на балкон поставили, а потом и забыли про нее как-то. Позвонила ему, спросила, что делать с его шмотками, а он даже дослушать не захотел: «Что хочешь». Ну ладно, вещи выкинула, а сову выставила за 1200. И тут он перезванивает, интересуется, что же там было. Я сказала. А он возмутился, что я мало того, что его вещи продаю, так еще и не ценю их. Сделал запрос в интернете прямо во время звонка и заявил мне, что такую же сову продают за 30 тысяч. Я парировала: «Продают — не покупают». А наутро цену все-таки повысила до 3 тысяч и через пару дней продала. И после этого решила больше не дешевить, а ставить вещи по более-менее адекватной стоимости.
Но как-то произошла ну совсем незабываемая история, после которой мое отношение к клиентам изменилось. Продала как-то пожилой женщине старый пылесос, еще рабочий. Пришла к подъезду вроде милая бабуля, ухоженная, забрала, очень благодарила. Еще и приплатила сверх оговоренной суммы, сказала загадочно, что чувствует, что деньги мне понадобятся. А потом всунула мне в руки какую-то сумку, сказав открыть дома. И шустро ушла. Я в приятном удивлении от лишних денег на руках пришла в себя только дома. Открываю сумку, а там трое милых котят — месяц-полтора не больше! А у меня уже есть кот, мне еще трое не нужно. Ох и намучилась я, чтобы потом пристроить их в добрые руки на «Авито». Месяца 2 возилась, фоткала и с бантиками, и спящими на коленях. И деньги, да, понадобились — на корм, миски, когтеточку вторую. Пристроила в итоге. Но зато все, что мне в руки суют, теперь перепроверяю. А странных клиентов чуть что — кидаю в черный список.
Неужели все это врем, пока бабуля пылесос смотрела, котята не мяукали в сумке?
А вот бабушкин сервиз у меня никак не продавался. Там был небольшой скол одной чашки. Висел месяца три, наверное. Сайт объявлений предложил мне снизить цену, ну я нажала кнопку «сделать скидку» и цену изменила. Но сглупила, и получилось, что и приложение цену снизило, и я сама. И вот нашлась покупательница, приятная женщина. Посмотрела сервиз, все устроило, скол не смутил. Забирает и протягивает мне сумму меньше. Я ничего не понимаю. А она показывает мне сумму на экране телефона. Я расстроилась, понятно, но делать нечего, сама виновата. Объяснила ей, почему на другую сумму рассчитывала, забрала деньги и пошла домой. И тут она догоняет, бежит, трясет чашкой со сколом. Я думаю, ну обсуждали же скол уже. А она заявляет, что сервиз этот — в точности как у ее мамы, у той тоже был скол на одной из чашек, видимо, дефект всей серии. Поэтому она не хочет, чтобы человек, который его ей продал, был расстроен. И протягивает мне недостающую сумму. Было очень приятно. Так что на онлайн-барахолках много и адекватных покупателей, и продавцов. Просто кто о них рассказывать-то будет?
Так вскоре продажи на сайтах объявлений стали для меня насущной потребностью: они стали давать мне ежемесячную прибавку в 10, 15, а то и 20 тысяч. Сейчас я уже не представляю, как раньше жила без этих денег. Охотно общаюсь даже со сложными клиентами, мне не трудно лишний раз помочь подруге разобрать ее вещи на балконе, чтобы найти бриллианты в море мусора. Стараюсь вещи продавать сезонно, чтобы не копить. Поэтому за старыми елочными игрушками к знакомым прихожу только в начале декабря, а купальники или надувные круги выкладываю в июне-июле.
В ресторан, кстати, на мой день рождения мы всей семьей сходили. Я впервые попробовала там фуа-гра и утку конфи, и для меня это был настоящий праздник вкуса. С тех пор я деньги, заработанные на продажах, трачу либо на отдых и впечатления для себя или всей семьи или — в редких случаях — на перекрытие срочных нужд. И я счастлива, что открыла для себя это дело.
Зарабатывать деньги — всегда непросто. Но у следующих клиентов и покупателей отношение к финансам строится на своей, непредсказуемой, но очень любопытной логике.
Комментарии
У героини талант продажника. Не говорите мне, что это фигня, что каждый так может. Это надо не только хотеть, но и уметь, и любить.
Я вот не люблю это дело, у меня вещи месяцами на "барахолке" висят. Не моё это - оценивать и торговаться.
Я так не люблю заморачиваться с продажей, что с трудом себя порой заставляю. Что-то из детских вещей продаю только - не ползунки, конечно, а габаритное что-то (коляска, первый велосипед, комод пеленальный).
Вчера вот только забрали наконец стул для кормления. Всё по классике - сперва я успела столкнуться с мамой пятерых детей, которой очень надо именно его, но денег нет, а я должна войти в положение и отдать (а стул такой новый сейчас чуть больше 30 тыс стоит, он какой-то навороченный, с музыкой, электрокабелями/укачиванием, реакцией на плач и т.п.), потом еще была желающая купить, но чтоб я ей бесплатно его привезла (примерно 55 км в одну сторону, а у нас сейчас бензин по 350, мне проще было его выбросить, если честно)). Вчера вечером пришел парень, убедился в комплектации и рабочем состоянии, оплатил и увез его в соседний дом, оказались соседями))
В истории в статье в очередной раз поразило, что люди покупают б/у купальники🫣