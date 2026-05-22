12 светлых историй, после которых с теплотой вспоминаешь учебные годы

Истории
22.05.2026
12 светлых историй, после которых с теплотой вспоминаешь учебные годы

Учебные годы — одни из самых теплых и светлых в жизни человека. В ту пору мы влюблялись, заводили друзей и просто безмятежно проводили время, не думая о том, что впереди нас ждут взрослые дела. Поэтому, вспоминая учебные годы, нам там часто хочется улыбаться, ведь это было время, полное добрых надежд.

  • Выпускной класс, новый учитель истории. Ходили слухи: мол, огонек — смотрите не влюбитесь. Заходит обычный мужичок лет 40 в потертом пиджаке. Мы переглянулись, а наша главная оторва не сдержалась: «И это все?» А историк не лыком шит, он только начал говорить и мы все пооткрывали рты! Такой роскошный басистый голос, потрясающая мимика, а как он жестикулировал! Буквально с первых минут заворожил весь класс. Вот тогда мы раз и навсегда усвоили, что внешность — это далеко не главное.
ADME

«Мне 40 лет. Поменял профессию. Месяц работаю учителем. Переживаю. И вот сегодня дети оставили мне свою реакцию»

  • На втором курсе сдавали зачет по «Дифференциальным уравнениям». Преподаватель всем задал решить уравнения второй и третьей степени. С ухмылкой подошел к моему столу и сказал: «А тебе уравнение четвертой степени! Если решишь — сразу поставлю зачет!» Даже не знаю с чего он меня невзлюбил. Решила за пять минут. Сама удивилась! Преподаватель недовольно покрутил-повертел мой лист, сделал кислую мину — так не хотелось ему ставить мне зачет. Мои однокурсники тут же подняли гул: «Вы же обещали, что поставите!» В итоге, нехотя все же поставил зачет. Я ушла первой.
  • Дочери-первоклашке дали задание: найти три числа, в которых второе на один больше первого, а третье — на один больше второго. Решали долго всей семьей, а семья у нас все сплошь инженеры. Спор разрешила бабушка с 7 классами образования: «Что вы шумите? Возьмите и уберите все со стола, ужинать будем. Это числа 1, 2, 3».
Татьяна Рогачкова / Dzen

«Школьный двор, 1993 год. Между двумя Наташами девочка Аля. Она мне нравилась, но я так и не нашел смелости за все школьные годы, признаться ей в любви»

  • Первая сессия, последний экзамен, день рождения. В общем, все условия для того, чтобы получить хорошую оценку. Тяну билет, иду отвечать. Препод поздравляет с днем рождения, смотрит в зачетку, где только четверки, и ставит тройку со словами: «Как жаль, что первая тройка, да еще и в день рождения».
  • У меня от природы вьющиеся волосы. Учительница выдала: «Нельзя приходить в школу, как после салона». Я проигнорировала. Она опять: «Иди в туалет и разберись там со своими кудрями». Мне смешно, класс замер. Я покорно пошла в туалет, смочила голову, как смогла. Зализала водой кудри, благо, в фартуке нашлись невидимки, так что еще и сделала пробор. Короче, подурачилась. Зашла в класс с прилизанными кудрями и, потупя взор в пол, включив драматическую актрису, произнесла: «Можно сесть на место?» Учитель замерла и как давай смеяться! Не удержались от смеха и ученики, ведь новый образ, действительно, был очень забавный. Урок был почти сорван. А сколько было потом разговоров в учительской и по школе!
Наталья Архипова / Dzen

«Встретились с одноклассниками спустя 14 лет. Кто-то фотки из архива расчехлил и вот одну из них мы решили повторить. Волосы покинули чат»

  • На физре готовились к зачету по прыжкам в высоту. В общем, я добегала до этой конструкции с перекладиной и останавливалась. Ну, не могла перебороть себя и все тут! На следующем уроке препод перед всем классом снял перекладину с опор и вместо нее растянул резиночку. Все прыгали через нее. Зачет сдала! Обожаю препода.
Екатерину Задолбатти / Dzen
  • На последнем госэкзамене я сильно волновалась. Перед сдачей нам нужно было самим заполнить зачетку и написать фамилию председателя комиссии. Преподаватель продиктовал фамилию «Уткин», а мне послышалось «Пупкин». Так и написала. Конечно же, экзамен я с первого раза не сдала.
  • Моя внучка-второклашка собиралась на школьную дискотеку. Дочь ей кудри накрутила, красивый ободок надела. Пошла в нарядном платье, ну, принцесса! Забираю ее и не узнаю: ободок напополам, кудрей нет, юбка разорвана. Счастливая внучка в восторге выдает: «Мы так здорово побегали, устроили эстафету. Жаль, что я в платье была!»
Ирина / Dzen

«26 лет назад я пошел в первый раз в первый класс. Учиться мне нравилось, школа была хорошая. С теплом вспоминаю те годы»

  • Сдавал начертательную геометрию. Кроме теории, которая почти не влияла на оценку, нужно было решить пять задач (сколько задач решил, такая и оценка). Четыре решил, а вот пятую не могу. В задумчивости начал чертить на эскизе замысловатую кривую. Препод такой: «Правильно, метод случайной линии. Ставлю отлично!» До сих пор не знаю, то ли такой метод, действительно, есть, то ли препод просто не стал портить мне зачетку, ибо оценки за остальные экзамены были отличные.
  • Готовились к экзамену по психологии. Один конспект на четверых, читаем вслух. Уже часа 4 утра, мы на тонне кофе. И тут я слышу: «Пробаралей». Останавливаю читающую и прошу повторить. Опять: «Пробаралей». Очевидно, все знают, раз не задают вопросов. Оказалось, это была «проба ролей». На этом моменте мы поняли, что больше уже ничего не усвоим и пошли спать. Кстати, сдали все на «хорошо» и «отлично».
Я дико извиняюсь / Dzen

«Сегодня разбирал старый шкаф, наткнулся на фишки. Сразу же накатила ностальгия по школьным временам»

  • Во время зимней сессии я умудрился побить все рекорды сдачи экзаменов. Дело было с предметом, на котором я был всего один раз. Прихожу на экзамен, захожу в аудиторию, преподавательница замечает меня и тут же говорит: «Вышел! Выыышееел! Ставлю тебе один из сорока. За то, что явился на одну пару из сорока!» Так я провалил экзамен за несколько секунд.
  • Читаю с трех лет. В первом классе за чтение влепили трояк. Мама пошла к учителю разбираться. Мама тут же дала мне научный журнал со специфическими терминами, сказала, мол, читай. Я читаю. У учительницы глаза по 5 копеек! Потом она выдала: «А я-то думала, что ваша дочь наизусть тексты заучивает». Сказала, что никогда таких детей не видела, на тот момент ей было около 50 лет.
Виктория / Dzen

Читая эти истории, понимаешь одну простую вещь: оценки и проваленные экзамены со временем стираются из памяти. Навсегда остается совсем другое — тепло случайных улыбок, искренний смех на переменах, внезапные озарения и те самые учителя, которые видели в нас не просто строчки в журнале, а живых людей.

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее