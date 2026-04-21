15 теплых историй от туристов, которые привезли из отпуска не только сувениры

В Италии вообще очень интересные истории происходят почему-то. Мы там отдыхали большой компанией. Я с мужем и свекровью, мой брат и еще пара друзей с мамой.

1. В первый день (жили в городишке между Римом и Неаполем), пошли с друзьями в магазин, искали лимоны. Хозяин нашел 3 каких-то дохлых и сувал их нам, что-то говоря по-итальянски. Один из покупателей помог и на английском объяснил, что так как лимоны не первой свежести, то отдают бесплатно.



В этот же день вечером сидим всей толпой в ресторане. Заходит пара посетителей и мужчина со мной здоровается (тот самый покупатель, что помог) - у свекрови шок! Мы первый день в Италии!



2. Тусили на каком-то местном фестивале. И по логистике вышло так, что нам со свекровью пришлось возвращаться домой на электричке. Поздний вечер, пустой вагон. И вдруг до нас начинает донимогаться какой-то подвыпивший итальяшка. В полумраке, да с пьяных глаз мы ему показались очень привлекательными (на тот момент мне 39, свекрови 59). Еле отбились. Свекровь нервничает, я смеюсь.



3. Идем со свекровью к фонтану Треви. Вдруг на меня кидается чувак с обнимашками, возгласами и прочими радостями. Я в непонятках. Его друг начинает объяснять, что я якобы его одноклассница. Я в отказ - вообще в первый раз в Италии. Еле отбилась. Я понимаю, что это была попытка карманника меня грабануть. Но мы тертые калачи, сумки держали крепко. Ушли без потерь. Но прикиньте как это выглядело в глазах свекрови! За одну поездку столько приключений у меня с итальянскими дядьками. А я прям совсем не красотка, даже близко.



4. Заходим в магазинчик и там 2 хозяйки начинают нас активно обсуждать. На итальянском, которого я не знаю. Потом спрашивают на английском "вы сестры?". Я отвечаю, что нет, это свекровь. Тогда прямо в лоб задают вопрос - на тебе макияж есть? Я отвечаю, что ни грамма! Они между собой что-то типа "ну вот видишь! я же тебе говорила". Свекровь опять в шоке. Она интроверт. Ей такие внезапные социальные коммуникации тяжело даются.



5. В продолжение наших с ней приключений. Летели с длинной пересадкой в Брюсселе и выехали из аэропорта погулять по городу. Покупая вафли, я познакомилась с ребятами - парень бельгиец и девочка из Казахстана, которая говорила по-русски. Говорили "О! круто! Ща мы закончим и пойдем с нами потусишь, пива попьем, поболтаем!" Пришлось отказаться.... Свекровь бы не поняла, да и на самолет надо было...