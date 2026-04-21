15 теплых историй от туристов, которые привезли из отпуска не только сувениры

Истории
21.04.2026
Часто самые приятные впечатления от поездок дарят не музеи, а простые истории, которые случаются сами собой. В этой подборке вы увидите живые примеры того, как одна встреча у фонтана Треви меняет судьбу, а обычная поездка в автобусе превращается в добрую зарисовку. Мы собрали моменты, которые создают ту самую душевную атмосферу, от которой становится теплее на сердце.

  • Работаю энергетиком, индикатор-отвертка всегда с собой. Были в Египте, возвращаемся в номер — кондиционер не работает. Вызываем персонал, объясняем проблему, парниша разводит руками и явно ждет денег, которых я не даю.
    Без кондиционера жить тяжело, лишних денег тоже нет. Я ни разу не кондиционерщик, но на удачу вскрыл настенный пульт, проверил питание — а там проводок из клеммника вытащен. Вставил его на место — все заработало. Парниша явно не обрадовался.
Юрий Юрьев / Dzen
  • По работе в Риме. Зашла в кафе, взяла кофе и пирожное с какао-посыпкой. Поела, иду по улице, все оборачиваются, улыбаются мне. Думаю: ну все, Рим, я сделала тебя. Захожу в брендовый магазин, иду в примерочную — и понимаю: у меня на самом видном месте образовались шикарные усы из-за какао-посыпки. Начала ржать в голос прямо в примерочной.
Элина Че
2 часа назад

Вот нормальная реакция на неловкую ситуацию. А не это "большего позора я не испытывала, в тот ресторан больше не ходила, стыдно до сих пор"

  • В прекрасном городе Элиста есть туристическая ферма, где разводят верблюдов. На них катают, но главное — их можно гладить. Нигде ни до, ни после я не встречала настолько чистых, вычесанных и контактных верблюдов. Тебя запускают в загон к мамам с верблюжатами, и они все очень мягкие, блестящие, от них не пахнет. И они хотят общаться. Верблюжата, оказывается, умеют играть, как собаки: аккуратно грызут руку, развязывают шнурки на ботинках и пытаются стырить шапку. Прям видно, как много с ними занимаются.
Olga Dubrowski
3 часа назад

Была в зоопарке на Фуэртевентуре. В конце зоопарка - молодые верблюды. Одного почесала, другого. Они стали друг друга от меня отталкивать, чтобы я только одного чесала. Но чистыми они не были. Руки пришлось мыть.

«Мой дядя привозит песок из каждого своего путешествия»

  • Были в Египте, поехали кататься на квадриках за город, по пустыне. Остановка на обед в «бедуинской деревне». Сели с подружкой на «корабль пустыни», пофоткались в разных ракурсах. Хозяин лучезарно начал вещать на английском, что с нас по 20 баксов с каждой.
    Не думал человек, что мы умеем управлять этим самым «кораблем пустыни» и знаем арабский. В Тунисе научили — там была обзорная экскурсия в Сахару, и всю группу обучали навыкам управления верблюдом. Поэтому спокойно «положили» верблюда, слезли и с гордым видом удалились пить кофе. Правда, 2 бакса, которые изначально просили, оставили.
Яна / Dzen
Jura Gorlickij
5 часов назад

Положи верблюда.-Вась,Вась.-Доцент,а он не ложится!-Пасть порву!--Слышишь, скотина!-Пасть порву!!!

  • В Анталье в магазине присмотрела сумку. Я тертый калач, цену сбивала до последнего. В итоге сошлись на смешной сумме, бьем по рукам. Он уходит упаковывать, возвращается, улыбаясь, с красивым пакетом. Прихожу в отель, открываю, а там вместо сумки лежит коробка турецкого лукума и записка. Я уже хотела бежать обратно ругаться, но на дне коробки нащупала свою сумку. Парень решил так оригинально продолжить наше знакомство.
ADME

«Эльбрус я каждый день вижу, а вот туристов...»

  • Папа был туристом, приехали они на Север и поселились у кого-то в деревне. Папа человек общительный, быстро нашел общий язык с местными. Идет он с речки, его окликает какой-то житель, разговорились. Тот предлагает взять варежки, которые сушатся на ступеньках крыльца. Папа отказывается, но мужик настаивает: «Хоть одну возьми!» Папа задумался — зачем одна? Уже почти согласился, а варежка встала и пошла. Оказалось, это щенки хаски спали.
  • Была в Барселоне. В первую же ночь спонтанно прибилась к группе парней из Франции — они праздновали мальчишник и жили в том же хостеле, что и я. Мы все вместе ужинали и гуляли. Почти все они были в отношениях, так что неловкости не было, они скорее присматривали за мной. Я чувствовала себя спокойно и безопасно. Вишенка на торте — парень, который казался мне симпатичным, оказался свободным. Отдых на 10 из 10.
  • Вернулась из поездки по Центральной Европе. Была в Будапеште — приехала туда за пару дней до этого из Братиславы. В последний вечер стояла на набережной, корячилась в какой-то странной позе, пыталась нормально сфоткать памятник на Дунае. И тут ко мне подходит какой-то парень и говорит: «Слушай, а ты случайно не была в Братиславе пару дней назад?» Оказалось, он с другом ехал примерно по тому же маршруту, что и я, и заметил меня еще там, в Братиславе. Немного поболтали и разошлись — ничего такого особенного. Но сам факт, что тебя узнают уже в другой стране, — очень теплое ощущение.

«Я путешествую по Австралии в поисках лучшей фермы с животными»

  • Сразу после окончания универа отправился в пеший поход по югу Турции. В какой-то момент поравнялся с группой местных хайкеров, которые пригласили продолжить путешествие вместе. Потом нас накрыла гроза, мы спрятались у какого-то фермера. И там нас приняли по-домашнему, накормили, обогрели — очень тепло все было. В итоге я завис с этими ребятами еще на пять дней. Они меня прям «приютили»: делились всем, что у них было, и как-то по-доброму заботились. В итоге поездка получилась такой, что не забудешь.
  • Должна была улетать из Рима, по традиции пошла бросить монетку в фонтан Треви. Зашла к нему за час до выезда в аэропорт — и встретила свою первую любовь, паренька из Пэйтона в Великобритании, в семье которого жила много лет назад по обмену. Он узнал меня с первого взгляда, и я его тоже. Кажется, я снова в него влюблена. Знаете, о чем думаешь в такие моменты? Делай так, как подсказывает сердце. Билеты сдала. И он тоже.
Элина Че
2 часа назад

В Италии вообще очень интересные истории происходят почему-то. Мы там отдыхали большой компанией. Я с мужем и свекровью, мой брат и еще пара друзей с мамой.
1. В первый день (жили в городишке между Римом и Неаполем), пошли с друзьями в магазин, искали лимоны. Хозяин нашел 3 каких-то дохлых и сувал их нам, что-то говоря по-итальянски. Один из покупателей помог и на английском объяснил, что так как лимоны не первой свежести, то отдают бесплатно.

В этот же день вечером сидим всей толпой в ресторане. Заходит пара посетителей и мужчина со мной здоровается (тот самый покупатель, что помог) - у свекрови шок! Мы первый день в Италии!

2. Тусили на каком-то местном фестивале. И по логистике вышло так, что нам со свекровью пришлось возвращаться домой на электричке. Поздний вечер, пустой вагон. И вдруг до нас начинает донимогаться какой-то подвыпивший итальяшка. В полумраке, да с пьяных глаз мы ему показались очень привлекательными (на тот момент мне 39, свекрови 59). Еле отбились. Свекровь нервничает, я смеюсь.

3. Идем со свекровью к фонтану Треви. Вдруг на меня кидается чувак с обнимашками, возгласами и прочими радостями. Я в непонятках. Его друг начинает объяснять, что я якобы его одноклассница. Я в отказ - вообще в первый раз в Италии. Еле отбилась. Я понимаю, что это была попытка карманника меня грабануть. Но мы тертые калачи, сумки держали крепко. Ушли без потерь. Но прикиньте как это выглядело в глазах свекрови! За одну поездку столько приключений у меня с итальянскими дядьками. А я прям совсем не красотка, даже близко.

4. Заходим в магазинчик и там 2 хозяйки начинают нас активно обсуждать. На итальянском, которого я не знаю. Потом спрашивают на английском "вы сестры?". Я отвечаю, что нет, это свекровь. Тогда прямо в лоб задают вопрос - на тебе макияж есть? Я отвечаю, что ни грамма! Они между собой что-то типа "ну вот видишь! я же тебе говорила". Свекровь опять в шоке. Она интроверт. Ей такие внезапные социальные коммуникации тяжело даются.

5. В продолжение наших с ней приключений. Летели с длинной пересадкой в Брюсселе и выехали из аэропорта погулять по городу. Покупая вафли, я познакомилась с ребятами - парень бельгиец и девочка из Казахстана, которая говорила по-русски. Говорили "О! круто! Ща мы закончим и пойдем с нами потусишь, пива попьем, поболтаем!" Пришлось отказаться.... Свекровь бы не поняла, да и на самолет надо было...

  • Какое-то время жила в Китае по работе. За покупками ходила в один и тот же супермаркет и, не зная языка, примерно понимала, о чем кассир может спросить. Обычно, как однажды подсказал переводчик, кассиры спрашивали про карту скидок, и я по-китайски отвечала «нет». В тот раз кассир настойчиво несколько раз повторяет одно и то же, а я отвечаю «нет». Он вызывает старшего кассира, очередь уже веселится и пытается жестами объяснить, в чем дело.
    В конце концов я понимаю, что нужно доплатить — я недостаточно заплатила. Потом сама смеялась: мое китайское «нет» означало и «нет», и «так не пойдет». Это мне потом переводчик объяснил.

«Путешествуем по Стамбулу. Во время прогулки по Гранд-базару услышали звук из под прилавка. Под скатертью там оказался такой малыш»

  • Пару лет назад родители купили ярко-красный чемодан — решили, что так будет проще его найти, а то у них до этого были обычные черные, как у всех. Прилетели во Францию, забрали с ленты свой «тот самый» красный чемодан и поехали в отель. И тут мама замечает, что на чемодане висит замок, которого раньше не было. Пришлось ехать обратно в аэропорт. К счастью, другой владелец такого же красного чемодана тоже быстро понял, что что-то не так, и оставил наш там. Нам пришлось отправить чужой чемодан куда-то в маленький французский городок. Что забавно: с обычными черными чемоданами такого ни разу не случалось.
Элина Че
2 часа назад

Мне нравится идея индивидуальных чехлов на чемодан - можно купить готовый, можно заказать свой принт, а можно просто надеть на чемодан футболку с принтом - и защита, и точно не будет повтора. Тем более, что сейчас во многих аэропортах запрещена пленка.

  • Когда-то давно был на Бали, путешествовал в одиночку. Сидел в местном кафе, что-то записывал, пытался сосредоточиться. Зашла компашка, села рядом, начала шуметь, да так, что весь мой настрой сбился. Ну думаю, ладно, люди веселятся, чего злиться. Взял и купил им напитки. Разговорились, они пригласили на прогулку на лодке. В итоге мы плавали по островам, играли в пляжные игры, ныряли с масками. Я познакомился с кучей классных людей, и все только потому, что я решил не расстраиваться, а наоборот — присоединиться к ним.
Сиреневый туман
5 часов назад

Не история, а сахарный сироп. Я вот терпеть не могу, когда в общественных местах наводят татарам. Ещё и угостить их при этом...

  • Отдыхали с мужем. Поехали на автобусе из Коулуна в Гонконг, провели весь день, и вернулись на пароме обратно. Садимся на автобус, чтобы добраться до отеля. Едем, довольно долго. И, уже ближе к полуночи, понимаем, что опять оказались в Гонконге. Оказывается мы сели не с той стороны остановки, и поехали обратно. На конечной водитель посмотрел на нас, тяжело вздохнул, мол, ну понятно, туристы. Отвез нас обратно, высадил прямо у отеля, и даже оплаты сверху не взял. Все еще благодарны этому водителю.
  • Сидели в кафешке в Риме, подруга пошла помыть руки. Возвращается — смеется, но молчит. Пошла я. Захожу: кран есть, но замотан скотчем, вентиля нет, сенсоров тоже. Задача, однако. Зову официанта помочь, он: «Похлопай в ладоши». Растерянно хлопаю и тут он кричит «Брависсимо!», подходит и нажимает ногой маленькую педаль под раковиной.

Со временем понимаешь: идеальные поездки быстро стираются из памяти, а вот забавные, добрые и совсем неожиданные случаи остаются надолго. Именно они потом делают любой отпуск «тем самым». А своими моментами делитесь в комментариях!

