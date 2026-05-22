20 предпринимателей честно рассказали, что творится по ту сторону красивой вывески
Истории
22.05.2026
Кто из нас хоть раз не мечтал уволиться наконец с надоевшей офисной работы и открыть свой бизнес — какую-нибудь уютную кондитерскую или светлый цветочный магазин? Предприниматели из нашей статьи рассказывают о том, как мечты о бизнесе встречаются с простыми буднями: сотрудник не выходит на смену, клиент оставляет не самый приятный отзыв, а внезапный ливень портит товар. А потом начинается самое интересное! Владельцы бизнеса — люди неунывающие. Они падают и встают, придумывают, как все исправить, любят свое дело и никогда не сдаются. Почитайте их живые, теплые и вдохновляющие истории.
- Был у меня салончик красоты. Народу полно, а мои мастерицы вдруг бросают полукрашеных-полустриженых клиентов и уходят. Мол, подслушали, как я сказала про них: «Эти курицы вообще никакие!» Достригла сама! Вот только на самом деле я сказала это своей подруге, когда мы обсуждали праздничное меню. Большинство предпринимателей в критической ситуации вытянут бизнес сами без таких гордых звезд!
- В Китае культ еды. Мой друг как-то попросил своего китайского сотрудника в обеденный перерыв завершить срочную работу, а на следующий день в офис влетает жена этого сотрудника и заявляет: «Мой муж вчера пришел домой очень расстроенный! Потому что вы оставили его без обеда! Разве так можно?!»
sergasia
- Сдаю квартиры посуточно. За месяц из одной квартиры 3 гостя выехали раньше, требуя деньги назад. И такие: «В квартире плохая атмосфера, там невозможно находиться!» Решила переночевать там. Сквозь сон чувствую, что мне не по себе. Вскакиваю с кровати, и вдруг понимаю, что хочется бежать отсюда, да побыстрее. А почему — не понимаю! А разгадка оказалась простой. Новый холодильник, который я как раз месяц назад купила, из-за неисправного компрессора издавал почти неслышный звук. Это низкие частоты, ухо их не улавливает, но дискомфорт ощущается. Холодильник заменили по гарантии, и сразу все наладилось.
ADME
- Решил заняться химчисткой мягкой мебели. Купил моющий пылесос, химию разную, получил первый заказ. Туда меня отвез отец, а обратно я решил пойти пешком — машины у меня тогда не было. Думал, чего там, пройти пару километров, и я дома. Никогда я так не ошибался! Сумки и аппарат, которые поначалу казались легкими, к концу пути представлялись неподъемными гирями. Больше я пешком не ходил. А вообще мне нравится моя работа. Я на самом деле получаю удовольствие, когда вижу разницу между тем, что было с мебелью, и между тем, что стало!
- У нас с мужем маленький бизнес, продаем винтажную посуду. Как-то раз надо было упаковать пару хрупких ваз, и тут пупырчатая пленка закончилась. Магазины закрыты, с утра надо отправить заказ. А у нас в углу стоял большой мешок кукурузы — будущий попкорн сделать для домашних киносеансов. В общем, сделали мы гору попкорна без соли и масла и плотно набили коробки. Переживали, доедут ли вазы. Клиентка была в восторге, написала, что ей и детям очень понравилась такая упаковка!
ADME
- По образованию я не столяр, научился всему по видео из интернета и запустил рекламу, что могу сделать из дерева все что угодно. Думал, получу заказ, а там и научусь. Звонит мне женщина и говорит, мол, открываем кофейню, нужно 26 разных столов: и круглые, и шестиугольные, и один длинный. Мне дали месяц. Я купил инструменты, посмотрел кучу видео и пустил первую стружку. Все было хорошо, кроме одного «но». Когда красил, получились полосы, и пришлось все перекрашивать. Работал трое суток подряд, иногда засыпая с кисточкой в руках. За то, что не успел к сроку, еще и неустойку заплатил. А потом я открыл столярный цех, который проработал 7 лет!
- У нас магазин свадебных платьев. Однажды невеста не приехала к назначенному времени, чтобы забрать свое платье. Звонит нам, у нас выходной, но мы вошли в положение и открыли магазин через 20 минут после ее звонка. А потом она оставила о нас негативный отзыв, написав, что в магазине было жарко (мы не включали кондиционер, так как магазин был закрыт). Но даже после этого отзыва рейтинг у нас все равно высокий, и многие невесты обращаются именно к нам!
- У меня свои курсы английского. Наняла носителя языка, платила ему чуть ли не вдвое больше, чем остальным — все-таки настоящий американец! А он такой ленивый оказался. Вместо того, чтобы следовать учебному плану, он весь урок просто травил байки про свою жизнь в Техасе и детстве на ранчо. Хотела его уволить, но потом смотрю — студенты на его занятия бегут с горящими глазами, интересно им! Так что теперь у нас есть своя фишка — фирменный курс «English over Pizza». Все едят пиццу и болтают, даже те, кто раньше двух слов не мог связать.
ADME
- У меня была кондитерская со своим производством, и в какой-то момент я на полгода осталась одна: никто не шел работать даже за зарплату выше средней. Я была баристой, кондитером, закупщиком, бухгалтером, уборщицей и менеджером каждый день, без выходных... Я отдавала всю себя. Улыбалась и делала лучшие десерты ради своих гостей. Ради чего все это было? Не знаю, просто по-другому не умею.
dianayuldasheva._
- Мы с женой занимаемся эко-бизнесом: установили в городе 350 контейнеров для сбора пластика. Все финансы — на наших плечах: потратили все, что накопили за последние 6 лет работы, плюс займы у родственников и небольшой кредит. Много проблем: ремонт авто, сложности с персоналом — бизнес непростой. За это время собрали 77,6 тонн пластика — это по размеру как 15-этажный дом! Очень приятно, что много положительных отзывов!
- Наняла новую сотрудницу. В 12.00 она мне пишет: «Мама не разрешает мне работать, я завтра не выйду». Я в шоке, вышла на работу сама. И поняла, как люблю свой магазин, мне нравится проводить там время! И все же я надеюсь нанять хорошего сотрудника.
im_saida
- Организовывала свадьбу в шатре. День икс. Ночью ливень превратил дорогу в месиво, гости сидят в отеле голодные, кейтеринг завяз в грязи. Невеста чуть не плачет. Я вместо паники включила соображалку и побежала в соседнее село. Нашла фермера с трактором и прицепом. Быстренько с помощницами застелили прицеп сеном и пледами, украсили лентами, получился «свадебный экспресс». Сначала перевезли в шатер всю еду из застрявшего грузовика, а потом гостей группами. Получился настоящий аттракцион: все хохотали, позировали с трактором, фотки получились легендарные, в стиле сельской эко-свадьбы.
ADME
- Нам поступил большой заказ, все нужно было упаковать для доставки. Товар хранился в гараже, мы раскладывали все по коробкам и расставляли на улице. Жена как раз заканчивала это делать, когда внезапно началась гроза, и все коробки промокли. Пришлось сказать клиенту, что у нас на складе протечка и придется отложить доставку.
- У меня своя кофейня. Пришел ко мне работать Дима. Неплохой парень, с юмором, но периодически путал безлактозное молоко с обычным или забывал про сахар. После каждого косяка Дима выдавал клиенту: «Ой, извините! Просто это мой второй день на работе». Клиенты его подбадривали, чаевые давали. Вот только «второй день» растянулся на все пару лет, что Дима у меня работал.
ADME
- Занимаюсь программным обеспечением. У нас был крупный клиент — одна компания, которая приносила мне около 40% от общего дохода. Как-то раз технический директор этой компании спросил в интернете, как устранить одну проблему с нашей программой. Конкурент увидел это сообщение и тут же написал тому в личные сообщения и предложил решение. После этого наш клиент ушел к конкуренту, несмотря на все наши уговоры. Мы могли исправить проблему за 15 минут, если бы вовремя узнали о ней. Вот такой дорогой урок смирения. Теперь я каждый день проверяю все профильные форумы, чтобы такого больше не повторялось.
- Нам заказали партию футболок с принтом Work Hard (Работай усердно), а я закрутился и макет не проверил. На следующий день смотрю и за голову хватаюсь — на всех футболках написано Work Herd (работай как стадо). Пришлось переделывать. Стали думать, что делать с браком. Короче, выставили их на продажу с описанием что-то вроде «ирония по поводу корпоративной культуры». Раскупили моментально.
ADME
- Недавно нанял офис-менеджера — зумера. И хотел уволить. Опаздывал каждый день на 3-4 минуты, хотя задачи выполнял. А вчера у нас была встреча с инвесторами. Мы обычно ставим на стол воду, кофе, мелкие снеки. Поручил это зумеру. Захожу, смотрю на стол, и, о ужас, вижу колу, воду и чипсы, разложенные по тарелкам. Чипсы и кола на такую встречу?! Идет презентация, инвестор берет чипсы, пробует, берет еще, а в конце встречи спрашивает, мол, где такие вкусные купили? Зумера я поблагодарил.
igor57279
- У меня своя кофейня. Как-то раз прихожу на работу, а стекло в нашем панорамном окне треснуло. Мне сказали, что такое от перепада температуры бывает. Я в шоке — денег на замену нет, вид так себе. Я не растерялась, схватила маркер и написала вдоль этой трещины: «Здесь разбилось сердце нашего бариста, когда он узнал, что вы еще не пробовали наш капучино». Так люди потом не только кофе заказывали, а еще и фоткались с этим окном!
ADME
- Я потерял работу и месяц назад решил открыть свой бизнес по ремонту техники. Провел кучу бессонных ночей, пока все организовывал. Вчера я почувствовал себя измотанным и задумался, стоит ли вообще продолжать, так как у меня за все это время не было ни одного заказа. А сегодня утром мне написал первый клиент. Я забрал его станок и в тот же день вернул обратно отремонтированным. Он был так доволен моей работой, что порекомендовал меня трем своим друзьям, и все они записались ко мне на следующей неделе. Я на седьмом небе от счастья! Я понимаю, что это только начало, и дальше будет намного сложнее, но я очень горжусь собой.
- У меня небольшой детский клуб: мастер-классы, дни рождения с аниматорами. Как-то раз заказали праздник для 6-летнего мальчика, народ пришел, дети, а аниматор опаздывает. Я в панике думаю, что делать. Притащила большую коробку, вырезала в ней отверстие, нарисовала над ним глаза и говорю: «А сейчас мы будем кормить монстрика!» Раздала всем пластиковые мячики, и дети закидывали их в «пасть» за сладкие призы. А там и аниматор прибежал. А «монстрик» у нас прижился, детям нравится.
ADME
