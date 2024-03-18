16 доказательств, что работа — бесконечный источник зубодробительных историй
Кто-то любит свою работу, кто-то не очень, но одно остается неизменным: работа — это часть жизни, которая не даст заскучать: несносные боссы, экстравагантые коллеги и странноватые клиенты просто не дадут вам этого сделать. В нашей статье собраны истории, которые показывают это ярче некуда.
- Работала воспитателем. Выдался трудный день — две смены с 7.00 до 19.00, в группе много детей, еще и родительское собрание вечером провела. Устала очень. И вот стою в раздевалке, конец дня, родители детей одевают, все на низеньких скамеечках, я с мамой одного разговариваю, а сама тем временем малыша по голове глажу машинально. А потом глаза опускаю, а там не малыш, а его папа! То есть мужик присел ребенка одеть, я его по голове глажу, а он молчит! Красный как рак, неловко было, наверное. Но притих и не мешает, хороший 30-летний мальчик. © SurovyDen / Pikabu
- Я ветеринар, часто оказываю услуги на дому. Родственница попросила привить собачку своей знакомой. Созвонились с ней, называет адрес. Смотрю по карте — это на другом конце города, а родственница говорила, что та недалеко от меня живет. Звоню клиентке, а она: «Я вам специально неправильный адрес сказала!» Я: «И как я к вам попаду?» Она: «Это ваши проблемы! Я незнакомым свой адрес никогда не говорю и в квартиру никого не пускаю!» Я даже не знала, как реагировать. Родственница потом сказала, что знакомая жаловалась, что я не пришла! Что это было? И я, и родственница в шоке. © KoshkaSeraya / Pikabu
- На работе был сотрудник службы безопасности, который поливался каким-то непереносимо сладко-тошнотным парфюмом. Мы сидели в махоньком кабинетике и при его появлении моя беременная коллега срывалась с места и выбегала из кабинета. Его приходы именовались «в воздухе запахло безопасностью» © Astranova575 / Pikabu
- Я на испытательном сроке. В нашем кабинете есть одна тетка, которая внедрила несколько бредовых правил: например, если ты новенький, то окна на проветривание открывать нельзя. В ее отсутствие это правило не соблюдается, но никто ей ничего не говорит! За месяц работы здесь я начал чувствовать себя не в своей тарелке. Не понимаю, как один человек сумел подмять под себя всех? Думаю, не уволиться ли. © Unknown author / Pikabu
- Звонок на рабочий: «Здравствуйте, ноутбуки паяете?» Через час приходит мужик и просит запаять вот это. © m1omsk / Pikabu
- У меня была коллега со странностями. Как-то мы с ней пришли на работу в очень похожих рубашках. Я посмеялась, мол, у нас прекрасный вкус. Но на следующий день она приходит и заявляет, что сожгла свою рубашку и теперь я могу спокойно ходить в своей на работу! А я как бы и не парилась по этому поводу. © user4860776 / Pikabu
- Со мной в кабинете работал парень, Максим. Сидим в пятницу, обсуждаем, кто что будет делать в выходные, и тут приходит всем письмо из отдела кадров: «Сообщаем, что с сегодняшнего дня Максим больше у нас не работает, спасибо ему за все!» Понимаю, что Максим еще не в курсе. Оборачиваюсь, смотрю на него — он читает то же самое письмо и смотрит на меня. И только минут через 20 отдел кадров спохватился и вызвал его к себе. Это ж кем надо быть, чтобы рассылать письмо об увольнении до самого увольнения! © Mexicanico / Pikabu
- Новая работа. Прихожу в офис первой. Компания огромная, я никого не знаю. Какой-то мужик крутится на входе. Подумала, что завхоз или кладовщик. Разговорились. Я: «Я работаю в отделе продаж, а вы чем занимаетесь?» Он: «Да всем помаленьку». На входе кулер с пустой бутылкой, я ему предложила ее вместе поменять, чтобы коллеги сразу пришли и кофе смогли себе сделать. Поменяли, я поблагодарила и пошла в кабинет. Через час где-то заходит к нам этот мужичок, видит меня, подмигивает. Я ему тоже улыбаюсь. А коллеги как-то резко напряглись и вежливо с ним поздоровались. Выяснилось, что это был основатель и владелец нашего холдинга. Он миллионер, ведь у нас в холдинге чего только нет — от магазинов до охранных агентств, ресторанов и отелей. И он всем этим владеет. И появляется в офисе пару раз в год, так как всем сейчас управляет его сын. Умею я вляпываться в дурацкие ситуации: заставила миллионера кулер менять! © Erica.55 / Pikabu
- Приехал ко мне поставщик на встречу, все обсудили, я отошел к компу проверить почту, а там письмо о моем сокращении. Через 5 минут поставщик предложил мне идти работать к нему. Я согласился, условия более выгодные, чем на этой работе. © Tarahtung / Pikabu
- На третий день моей работы мой менеджер вывалил корзину для мусора мне на стол и сказал, что это должно напомнить мне, что вынос мусора входит в мои должностные обязанности. Это не так, я научный сотрудик. © litkat16 / Reddit
- Сегодня со словами «Надеюсь на долговременное сотрудничество!» нам вручили упаковку хлебцев с рыбой фугу. Долго думали, это попытка закончить данное сотрудничество побыстрее или хлебцы и правда можно есть. © ferdalangurin / Twitter
- У нас в офисе ввели правило отсутствия запахов. Одна женщина, и без того невыносимая, так обиделась на это, что ходила по коридорам и распыляла духи в пустых кабинетах, когда никто не видел. Это продолжалось больше месяца или двух, и мы понятия не имели, кто это делает. Наконец в офисе установили камеры и поймали ее с поличным, после чего она уволилась. © Unknown author / Reddit
- От партнеров как-то пришел договор, где везде вместо «пени» было написано «пони». То есть стороны друг другу «вправе выставить / предъявить к оплате пони». Я аж икать начала от смеха. Моя мама в годовом отчете как-то написала «игого» вместо «итого». Надо их совместить. «Стороны вправе выставлять пони. Игого!» © PivBear / Pikabu
- Объясняю разницу значений have как длительного и не длительного глагола:
«В значение „обладать“ мы не можем использовать have в длительных временах. Если я скажу: „I’m having a cat“, то получится, что я ем кота». Студент, взволнованно: «Не надо!»
- У меня была коллега, которая все драматизировала. Она приходила на работу и начинала жаловаться на пробки, как будто никто раньше не сталкивался с чем-то настолько ужасным. Она жаловалась на всех в офисе, например: «Такая-то уже так долго обедает!». Каждый раз, когда кто-то уходил раньше, чем она, эта коллега начинала стонать, что ей приходится оставаться, намекая, что у нее больше работы, чем у кого-либо еще. Правда заключалась в том, что пока она жаловалась, мы работали. © CharlottesWeb83 / Reddit
- У нас начальник прямо на работе провесил турник. Теперь мы официально каждый час можем 10 минут «болтаться без дела». © adedas / Pikabu
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Комментарии
На истории про пони и игого я мне стало очень смешно))) что было очень неуместно, потому что я прилегла сына усыпить на ночь))
Жду я свой автобус у себя в посёлке на остановке. Останавливается машина, а я девочка хорошая, к чужим дядям в машину не сажусь. Машина мне уже сигналит, а я задрав нос, гордо стою на остановке. Машина даёт заднюю, к такому жизнь меня не готовила.
Как оказалось, за рулём автомобиля был наш начальник службы безопасности. Он отвозил свою жену в нашу сельскую школу и меня на остановке приметил, поржал потом надо мной.
Бедный ноут порубали топором? Наверное, имущество делили при разводе)