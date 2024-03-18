16 доказательств, что работа — бесконечный источник зубодробительных историй

Кто-то любит свою работу, кто-то не очень, но одно остается неизменным: работа — это часть жизни, которая не даст заскучать: несносные боссы, экстравагантые коллеги и странноватые клиенты просто не дадут вам этого сделать. В нашей статье собраны истории, которые показывают это ярче некуда.