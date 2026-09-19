Ох, πляяяя.... Я на сносях поехала с мамой к Черному морю в "последний раз". Утро. Проснулись. Мама пошла в ванную. Я пошла на балкон босиком за купальниками и полотенцами. Забираю и уже собираюсь перемахнуть ногой порог, как в это "чудовище" преграждает мне путь. Я на балконе, орать "Ма-ааа-а-ма-ааа! Па-аа-ма-аги-ии-и, дай тапок!" - не комильфо. Я биологию прогуливала, она как-то в хит-парад моих интересов не входила. Что-то о богомолах знала, но "вдруг оно полно сюрпризов". Я стою смотрю не него, оно смотрит на меня. Не мигая, в позе боксера. Под рукой "ни-)(уя". Ни то, что бы страшно, как непонятно. Вцепится ли оно в меня? как его спугнуть? как отвадить? Не помню чем, но я его, как в гольфе запустила в космос. И пошла в комнату и мама вышла из ванной. Ну, я к ней делиться, как я "чуть не обос₽алась".
28 человек, которые живут на море, честно рассказали, что скрывается за мечтой многих
Многие люди мечтают перебраться поближе к морю. Ведь жизнь на побережье сулит множество маленьких радостей: на пляж можно ходить хоть каждый день, а летом после работы ещё и купаться, воздух чистый и пропитан ароматом соли. И какие здесь закаты! Плюс отпуск можно прямо дома провести, а не в гостинице. Казалось бы, чего ещё желать? Мы решили узнать, как на самом деле живётся людям у самой кромки моря.
- Обзавелись с мужем домиком у моря, отремонтировали его. Я никогда не скрывала, что буду звать к нам в гости всех, включая родственников и подружек, даже две гостевые специально сделала. Муж не думал, что я всерьез, а мне понравилось. В быту трудностей никаких не было — гости продукты покупали, за собой убирали. В общем, одни плюсы. И я наконец со всеми пообщалась, при этом никуда ехать не пришлось. А муж всё время жаловался, что дома у нас люди толпятся. Если ему так не нравится, мог бы к гостям со второго этажа и не спускаться.
Девушка решила перебраться из Башкирии в Калининградскую область. Просто так захотелось. Теперь может круглый год наслаждаться такими видами
- Переехала к морю и узнала, что жить здесь действительно классно. Холодно тут только несколько дней в феврале, и то не каждый год. Круглый год ходишь по плиточке, а не по снегу, льду, грязи, лужам, и это полный восторг. Правда, выяснилось, что горы я не очень-то люблю, хотя на вершине, конечно, круто — красота такая, что дух захватывает. Но обнаружились и минусы: бытовые расходы тут выше, чем в Сибири. Плюс, к сожалению, к красоте вокруг привыкаешь.
- Перебрались к морю из Сибири. Не планировали, но так получилось. Теперь живем здесь всей семьёй: мы, взрослые дети и внуки. Все любят море — до самых холодов купаются. Такое ощущение, что в нём родились. А муж так получает двойное удовольствие, потому что он рыбак. Причём фанат этого дела. Вылавливает здесь морскую рыбу: селёдку, скумбрию, навагу, корюшку, камбалу. На кальмара ночью ходил на катере. А ещё здесь много солнца, и это тоже сказывается на настроении.
- Вышла замуж за турка и переехала к нему — жила как на курорте. И вот заглянули к нам его родители. Сидим, болтаем, и вдруг свекровь заговорщически говорит: «Пойдем, я тебе кое-что покажу». Ведет меня в нашу спальню, подходит к шкафу с моими вещами, открывает и объясняет: «Скоро дожди начнутся. Вот здесь всё обрабатывай от плесени, а то я этот дом знаю — первый этаж, шкаф у окна, влажность ого-го».
Женщина уже 12 лет живет на Сахалине и до сих пор влюблена в местные пейзажи. Ни один закат здесь не похож на другой, и она никогда не устанет фотографировать море
- Почему все думают, что на море помидоры должны быть почти бесплатными? Здесь же негде выращивать овощи и зерно. Всё привозное. Зато можно наслаждаться доступными морепродуктами и забыть про теплую одежду и обувь. Плюс к морю два раза в год ездить не нужно. А вот чтобы найти работу, иногда приходится поменять сферу деятельности. Например, устроиться официантом, горничной, курьером или продавцом.
- Исполнила мечту — переехала к морю. Нашла работу, обзавелась собственным жильем. А потом мне стало скучно. Развлечений здесь мало, и я уже везде была. Людей зимой немного. В море за последний год купалась один раз, и то случайно. Какое-то разочарование.
Автор поселился на Черном море и быстро выяснил, что с соседями тут не заскучаешь
- Я живу в Анапе уже 20 лет и летом каждые выходные хожу купаться на море. С удовольствием ем чебуреки (правда, не на пляже). А отпуск беру в межсезонье и еду в новые города, знакомлюсь с интересными местами. У многих морское побережье ассоциируется с отдыхом, и, когда они переезжают сюда жить, продолжают воспринимать город как курорт, а не как дом.
- За последние 15 лет к нам в город переехало очень много людей. Все мечтали, что будут жить у моря и каждый день в этом море купаться. А на самом деле обзавестись собственным жильем сложно, работа с утра и до вечера, устаревшие дороги, которые не вмещают такое количество машин. Вот и получается, что из-за работы и домашних дел многие море видят раз в месяц. Из плюсов — тёплый климат, свежий морской воздух, ну и море, которое всё равно видишь, когда мимо него на работу едешь.
Если живешь на берегу моря, то приятнее всего выбираться на пляж в межсезонье. Отдыхающих почти нет, сидишь спокойно и наслаждаешься шумом волн
- Переехали к морю 16 лет назад. За это время смогли построить дом, в котором сейчас и живём. Иногда зимой вместо дождя хочется снега, но командировки в Москву быстро избавляют от этого желания — пару дней по гололёду походишь, и как рукой всё снимает. Можно много рассуждать о недостатках и достоинствах. Но я в декабре в +17 иду на пляж через зелёный лесопарк, и для меня это бесценно.
- Я уроженец центральной России, но уже больше 20 лет живу на Чёрном море. Недавно мои родственники решили на пенсии тоже перебраться к морю в собственный домик. Как «опытный», сразу сказал: «Готовьте в доме гостевую комнату. К вам поедут все подряд!» Они мне не поверили, а я им посоветовал эту комнату хранить только для ближайших родственников и самых преданных друзей. Остальным же говорить, что мест нет, иначе поедут все, включая друзей бывших одноклассников, которых они никогда и не знали. После первого же лета родственники сказали, что я был прав. Чтобы у моря пожить, звонили даже те, кто раньше годами знаться не хотел. А ведь проблема-то не в том, что какие-то люди живут у тебя в доме. Проблема в том, что они приезжают именно отдыхать.
Мужчина решил показать, почему перебрался к Балтийскому морю. Ему никогда не надоедает бродить по пляжу
- Обожаю Варну. Живу здесь уже почти 2 года. Так вот, ветер вчера сдул волейбольный мяч в море, а потом обратный порыв его нам вернул. Если Варну любить, то она обязательно ответит вам взаимностью.
- Мы с мужем прожили 8 месяцев в Сочи. Плюсы были, но уехали мы из-за минусов. Нам не понравились постоянные пробки на центральных улицах. Если начинался ливень, то движение вообще вставало. А ещё оказалось, что мне некомфортно находиться в постоянной жаре. Ну, вишенкой на торте стала влажность. Особенно она чувствуется зимой, весной и осенью. Одежда очень долго сохла, а та, что лежала на полках, при надевании казалась влажной.
- Вчера вечером, как обычно, гулял по пляжу и наступил на какой-то камень. Обычно на пляже у нас только песок, камней нет. Поэтому решил посмотреть, что же мне такое попалось. Уже темно, так что пришлось поискать с фонариком. Когда нашёл, первой мыслью было, что это огромная улитка, а оказалось — рак-отшельник. Огромный, почти с мою ладонь! Решил отнести к воде, но раку моя идея не понравилась, и он быстренько уполз обратно на пляж.
Мужчина живет у Балтийского моря и частенько выбирается на пляж с палаткой. Отдыхает там целый день
Кстати да, не раз уже на Балтике видела палатки на берегу. В основном пожилые люди и семьи с детьми ставят. Удобно - куча шмоток изолирована от песка, и в случае сильного солнца можно спрятаться и наблюдать море из палатки.
- 20 лет живу на острове, самое дальнее расстояние до океана — 100 км. Мой дом в 300 метрах от побережья, но на своём пляже я был один раз за 4,5 года. Купаюсь, ну, может, раз 5–10 в год. Жизнь рядом с океаном явно переоценивают. Мне б в горы! Чтоб к ним я тоже не ходил.
- Я всю жизнь прожила в Калининграде, в часе езды от Балтийского моря. Поэтому не представляю себе жизни вдали от побережья. И как люди ждут весь год, чтобы поехать на море за тысячу километров на неделю, ну максимум две?
Как люди живут годами без гор?) хотя в последнее время вполне себе счастливо.....🙂↕️
- Живу во Владивостоке. Поехали сегодня отдыхать на море, хотели покупаться. Было душно, светило солнце. Но как только мы добрались до пляжа, подул холодный ветер и появились огромные волны. Самое интересное, что, когда мы уже накупались, замёрзли как цуцики и решили двигаться в сторону дома, выглянуло солнышко, да и погода в целом улучшилась. Спасибо, Владивосток, вот так я позагорала.
Даже котикам нравится жить на море. Хотя по выражению мордочки так сразу и не скажешь
- Всю жизнь жила в холоде, даже летом частенько расхаживала в тёплых свитерах, вместо ледяных напитков пила согревающие и мечтала, что когда-то это изменится. Выросла, многое обдумала и поехала исполнять свою мечту в вечно жаркую страну к морю. И знаете что? Я совсем не об этом мечтала. Душно, куча насекомых, загар мне не идёт, постоянно потею, волосы похожи на шут знает что из-за влажности. В следующий раз хорошенько обдумаю, все ли мечты должны сбываться.
- Анталия — это город, где к морю почему-то быстро привыкаешь. Сначала ты каждый день думаешь: «Ура! Я живу у моря!» Потом проходит время — и море уже просто плещется где-то там. Ты больше радуешься кондиционеру, свободной парковке и тому, что сегодня не пришлось никуда ехать. А потом уезжаешь на неделю — и вдруг начинаешь скучать именно по этому морю.
Автор родился на берегу Белого моря. Пусть он и живёт здесь всю жизнь, но всё равно старается выбраться на берег хотя бы пару раз в неделю
- Как-то набрала я ракушек на море. Привезла пакет с ними в общагу и положила в своей комнате. А ночью меня разбудила соседка, потому что в пакете начало что-то шуршать. Мы посмотрели, но ничего, кроме раковин, не нашли и легли спать. Глубокой ночью действо повторилось, и соседка нашла-таки в пакете рака-отшельника. Будит меня и рассказывает о находке. Я не просыпаюсь и только бурчу: «Хорошо, только пусть ко мне не пристаёт!» Сама этого не помню, соседка потом рассказала. Вот я утром удивилась. Посадили рака в банку, накормили яблоками. Уже прочли условия содержания столь необычного любимца — будет у нас жить.
- У меня сбылась мечта — я переехала жить на море к мужу. Не буду писать тут про раздражающие «прелести» летнего сезона — все и так в курсе. Но лето прошло, а радость от наступления зимы ко мне так и не пришла. Я не чувствую её. Середина декабря, а под окнами зелёная трава. Скоро Новый год, а на улице ни снежинки. Если бы не муж, уехала бы назад к своим сугробам и соснам.
Ну как люди радуются зиме? Холодно,темно. Куча слоёв одежды. У меня ещё и давление зимой низкое всегда,хоть в спячку впадай. Вирусы кругом. А нынче и осень ещё толком не наступила,а я уже болею.
А вот еще несколько свежих подборок историй: