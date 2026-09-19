28 человек, которые живут на море, честно рассказали, что скрывается за мечтой многих

Ох, πляяяя.... Я на сносях поехала с мамой к Черному морю в "последний раз". Утро. Проснулись. Мама пошла в ванную. Я пошла на балкон босиком за купальниками и полотенцами. Забираю и уже собираюсь перемахнуть ногой порог, как в это "чудовище" преграждает мне путь. Я на балконе, орать "Ма-ааа-а-ма-ааа! Па-аа-ма-аги-ии-и, дай тапок!" - не комильфо. Я биологию прогуливала, она как-то в хит-парад моих интересов не входила. Что-то о богомолах знала, но "вдруг оно полно сюрпризов". Я стою смотрю не него, оно смотрит на меня. Не мигая, в позе боксера. Под рукой "ни-)(уя". Ни то, что бы страшно, как непонятно. Вцепится ли оно в меня? как его спугнуть? как отвадить? Не помню чем, но я его, как в гольфе запустила в космос. И пошла в комнату и мама вышла из ванной. Ну, я к ней делиться, как я "чуть не обос₽алась".