20+ добрых историй про удачу, где маленькие радости падали с неба как грибной дождик
Иногда удача приходит совсем не так, как мы ее себе представляем. Она прячется в случайной находке, неожиданной встрече, вовремя сказанном слове или внезапном подарке судьбы. Именно такие моменты надолго остаются в нашей памяти, ведь они напоминают, что мир полон доброты, а счастливые совпадения случаются чаще, чем кажется. Мы собрали жизненные истории, после которых на душе становится светлее и снова хочется верить в счастливый случай.
- Организовывала йога-тур на Алтай. Идем в гору, мой соорганизатор вместе с одной из участниц вслух мечтают об арбузе. А наверху есть крошечный магазинчик с очень скромным выбором, понятно, что такого фрукта там не найдешь. И тут навстречу нам попадается знакомый нашего гида. Смотрит на нас и с ходу говорит: «Спорим, вы не угадаете, что я сейчас с собой тащу...»
- Помню, поехала я как-то в горы в Грузии — вообще без подготовки, в босоножках на голую ногу. В городе было +23, а в горах всего +9. Естественно, я замерзла. Встретила по дороге ребят, и у меня в голове вдруг мысль: «Спроси у них носки». Сама себе говорю: какие носки, успокойся, откуда у них носки будут. Но все-таки спросила. Носки-таки были. Причем не просто так. Оказалось, их этому парню, который со мной поделился, буквально всучили на базаре в Турции. Он отмахивался: «Да не нужны мне», а ему: «Бери, бери». В итоге закинул их на дно рюкзака — и вот пригодились.
- Сижу как-то на свидании на Бали — и в какой-то момент понимаю: у меня разошёлся боковой шов на нижнем белье. Сказала парню, посмеялись. Говорю: «Вот бы сейчас булавку...» Проходит минут пять, сидим болтаем. Я поворачиваю голову к окну — и вижу на подоконнике крошечную булавку. Как по моему заказу. Вот как она там оказалась? И как из всего огромного кафе мы сели именно за этот стол?
Все в офисе разошлись пораньше, и тут явился босс с охапкой всякой электроники в подарок. Так и получилось, что автор, как единственный оставшийся работать сотрудник, сорвал большой куш
- Переехала в другую страну и очень хотела попасть на университетский курс изучения языка для иностранцев. Подала заявку, а потом уже дочитала условия — и поняла, что из-за некоторых ограничений мне туда, по идее, не попасть. И вдруг приходит письмо: меня зачислили. Оказалось, в тот семестр был недобор, и взяли всех, кто подал документы. В итоге курс оказался очень сильным, полностью бесплатным и еще засчитывался при получении гражданства.
- Как-то поехал в поселок рядом с городом и там умудрился загнать машину в грязь по самую крышу. На обратном пути решил заехать на мойку — и тут обнаружил, что пропал передний номер. Расстроился, конечно. Уже вечером, на выезде из города, замечаю: сзади едущая машина мне моргает. Останавливаюсь — подходит мужик и протягивает... мой номер. Говорит, нашёл его у лужи. Я просто офигел. Секундой раньше или позже — и мы бы не встретились. А он ещё добавляет: «Еду, смотрю — впереди те же цифры». Вот это, конечно, совпадение.
- Разошлась с мужем, переехали с сыном на съемную квартиру, деньги после переезда на нуле, а впереди еще неделя до аванса. Собралась варить пустую гречку и полезла в кухонный пенал за подходящей кастрюлькой. Достаю, открываю крышку и аж подпрыгиваю — там лежит резинкой перетянутая пачка скидочных купонов на продукты. И, нам на счастье, ни один не истек еще! Накупили круп, пельменей, консервов всяких и чаю с печеньем. Очень нас это выручило в первые дни, пока все устаканилось и я смогла нормально подзаработать. Буду съезжать — оставлю в том шкафу заготовки и закрутки зимние, пусть дальше кого-то выручат.
Автору достался настоящий арбузный джекпот
- С утра собираюсь в универ, и вдруг мысль: «Возьми удостоверение». Сама про себя думаю, зачем, у меня же студенческий есть. А внутри что-то прямо настаивает: «Возьми, пусть лежит». Ладно, кинула в сумку. Сижу на высшей математике, как обычно, в своих мыслях. Краем уха слышу, как преподавательница что-то обсуждает с ребятами про дни рождения и оценки за лабораторные. Подключаюсь. Она говорит: «Поставлю пятерку тому, у кого день рождения ближе к моему — у меня 21 февраля». Я такая: «У меня 22-го». Она: «Докажи». Я, даже не задумываясь, достаю удостоверение и показываю. В итоге — пятёрка в кармане.
Жаль, что оценки по высшей математике выставляют по такому принципу. Очень важный и сложный предмет.
- Мне однажды молодой человек подарил шикарные кожаные итальянские туфли. Прямо в коробке. Но мужские и 43 размера. Я, конечно, психанула, но выбрасывать их не стала. Пролежали в коробке года три. А однажды у любимого дяди случился юбилей, и он пожаловался, что даже будучи человеком обеспеченным, он вечно ходит в какой-то дешевой убитой обуви и никто из близких ни разу не подарил ему и пары хороших туфель. И тут я как вспомнила... Это был триумф, туфли сели как влитые. Таким счастливым дядю я ещё не видела. Он, кстати, носил их лет еще 10.
Обувь в подарок и без примерки не самый лучший вариант для подарка.
Дядя обеспеченный, мог и сам себе обувь купить, а не ждать в подарок на день рождения.
- Искала костюм для собеседования в секонд-хенде. Бюджет минимальный. Выудила отличный твидовый пиджак за 300 рублей, сел идеально. Дома решила постирать, полезла по карманам, а там подкладка в одном месте порвана. Залезла пальцами и выудила золотую брошку! Вот это везение! На собеседование шла уже совсем с другим настроением, и меня, кстати, взяли!
Целая поляна четырёхлистных клеверов — это вам не шутки!
- Я как-то в начале учебного года ехал на первую пару по английскому. Настроение было хорошим, я настоятельно причинял добро окружающим и в автобусе практически заставил женщину сесть на место, которое ей же и уступил. Весело, задорно и по-доброму. Пока ехали еще и поболтали с ней немного. Потом вышли на одной остановке возле университета и разошлись, я — по своим делам, она — по своим. В итоге оказалось, что её дела — это провести пару по английскому языку у новой группы аспирантов, то есть у нас. Предмет я, разумеется, в тот год сдал блестяще.
- Работала за городом: ранние подъемы, поздние возвращения. А тут детям пора в школу начать ходить — в итоге уволилась просто в никуда. Ходила, искала работу и заодно решила заглянуть к однокурснице, тысячу лет не общались. А у них как раз в этот момент сотрудница ушла в декрет, и мне предложили выйти на ее место. В итоге я там не только поработала, но и познакомилась с лучшей подругой, дружим с ней уже 40 лет.
Фания Сабирова - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали 🎉 Да, повезло Вам - и работу нашли, и с лучшей подругой познакомились.
Когда такое случается, это как выиграть гранд-при. Особенно если человек высокого роста
- Мы с подругой собирались пойти на концерт, но в последний момент она не смогла, и я пошла одна. Стоя в очереди, познакомилась с милой девушкой, разговорились, и вдруг она мне предлагает пропуск на встречу с артистом: у нее был лишний. Затем в очереди на эту встречу я знакомлюсь с другой девушкой, у которой есть пропуск на встречу, но нет билета на сам концерт. В итоге все как-то идеально сложилось: у меня — бесплатная встреча с артистом, у нее — халявный билет на концерт, и у нас у всех — новые знакомства.
- В колледже каждую весну проходил конкурс сценариев — по победившим работам потом снимали фильмы. Главный приз — стипендия в $2000. На последнем курсе я ради шутки накатал сценарий часа за два и отправил. В итоге выиграл. Но так как я уже выпускался и учеба была оплачена, стипендию просто выдали деньгами. Вышло, что я закончил колледж с очень приятным финансовым бонусом для старта взрослой жизни. И, кстати, фильм по моему сценарию тоже получился вполне себе ничего.
Когда жена пошутила: «Смотри внимательно, вдруг меня во время матча по телевизору покажут», а потом вот так радостно машет с экрана
- Мой брат никогда не верил в удачу. Он считал, что всё зависит только от упорства и труда. В какой-то мере я с ним согласна, но удачу же отрицать тоже нельзя! Однажды он случайно купил билет на поезд на день позже. Звонил мне и возмущался, ведь планы рушились. а я говорила, что, может, так и надо. И была права! Именно в тот день он встретил свою будущую жену. Они столкнулись на посадочной площадке, буквально наткнулись друг на друга. Извинившись, она предложила выпить кофе, ведь тоже ошиблась с покупкой билетов и её поезд был через два дня. Позднее, вспоминая это случайное совпадение, он признал: иногда в жизни случаются чудеса, даже если ты в них не веришь.
- Подобрала на улице рыжего лохматого кота, явно потеряшку. Привезла к ветеринару, а тот с порога: «Ого, это же чистокровный мейн-кун, только истощенный!» Проверили чип и нашли хозяев. Узнали, что этот котяра удрал месяц назад, его ищут. Приехали хозяева, осмотрели его, кинули на меня косой взгляд и вдруг как кинулись меня обнимать и благодарить, что вернула им их пушистика. Сказали, что сначала просто испугались, что я им непонятно кого подсовываю ради вознаграждения. Вручили мне целых 50 тысяч рублей! И еще пообещали передать котенка, когда у них будет очередное потомство.
Повезло так повезло
- В детстве мы по дороге в магазин всегда проезжали мимо старой заброшенной школы на холме. Я тогда думал: вот бы переделать её в дом и жить там. Спустя годы школу снесли и построили на её месте дом. У меня к тому времени уже была семья, дети и свой дом — с вечно протекающим подвалом. Я возил детей в тот же магазин, проезжал мимо и думал: наверняка там, на холме, сухо и спокойно, без этих вечных проблем. Прошло ещё несколько лет. Я развёлся, снова женился, мы начали искать дом. И вдруг выясняется: коллега моей жены продаёт дом. Тот самый, на холме. Теперь я живу в нём.
- Закрутила как-то курортный роман со спасателем на пляже в Болгарии. Он носил красные шорты, свисток на шнурке, на работу ездил на стареньком велосипеде. Я — студентка юрфака, из обеспеченной семьи... Вокруг, конечно, крутили пальцем у виска и говорили, что наш курортный роман будет недолог. Но дальше все пошло совсем не по их сценарию. Он окончил университет в Варне, увез меня заграницу и купил нам дом.
А иногда самой большой удачей бывает встретить нежданно-негаданно теплоту человеческого сердца. Вот в этой статье куча историй именно про это: