20+ добрых историй про удачу, где маленькие радости падали с неба как грибной дождик

Иногда удача приходит совсем не так, как мы ее себе представляем. Она прячется в случайной находке, неожиданной встрече, вовремя сказанном слове или внезапном подарке судьбы. Именно такие моменты надолго остаются в нашей памяти, ведь они напоминают, что мир полон доброты, а счастливые совпадения случаются чаще, чем кажется. Мы собрали жизненные истории, после которых на душе становится светлее и снова хочется верить в счастливый случай.