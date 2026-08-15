17 светлых историй о людях, которые на своем опыте поняли, что душевное тепло возвращается бумерангом

Я тоже как-то раз сидела на скамейке и ела бутерброд с колбасой. Просто надо было дождаться человека, а я пришла раньше и перекусывала пока ждала. Пришёл котик, стал вертеться возле моих ног. Я дала ему кусочек колбасы, он съел. Потом ещё дала кусочек, он понюхал и ушёл. Прибежал другой, стал мяукать, я ему показываю на тот, что на земле лежит. Он тоже понюхал и не стал есть. А я думаю: "А-ну, вас, в пень, больше не дам, сама съем!" Но с земли есть не стала, я же не 🐱 и не 🐖