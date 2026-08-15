17 светлых историй о людях, которые на своем опыте поняли, что душевное тепло возвращается бумерангом
Говорят, что все сделанное нами добро рано или поздно возвращается вдвойне. Порой достаточно помочь пожилому человеку в магазине, приютить старую собаку или подвезти дедушку до дачи — чтобы запустить цепочку искренней человеческой взаимовыручки. Перед вами искренние, душевные и трогательные истории о правиле бумеранга и бескорыстной помощи.
- Соседка весной на даче попросила помочь с грядками, мол, внуки не приезжают. Потратила два дня, но осчастливила бабушку. Она угостила меня пирожками, на том забыли. А вчера ночью ко мне постучали: «Это вы Катя? Бабушка на вас жалуется». Я уже рот открыла, а сзади вдруг донесся голос: «Ой, Вася, ты как всегда, дай я нормально скажу». В общем, как мне объяснила милейшая девушка, Валентина Петровна жалуется, что я не прихожу за своей частью урожая, даже домой ко мне ходила, пыталась отдать. Видимо, она меня не застала дома, я в город ездила. Принесли они мне два ящика клубники, еще один — малины и мяты впридачу. А потом заявились с красивенным сервизом, мол, бабуля говорила, что вы посуду собираете, мы вот из отпуска привезли китайский фарфор. Обменялись номерами на всякий случай. Зову их бабулю на чай теперь частенько, иногда хожу к ней.
- Сижу на лавке на даче, сосиску жую. Подходит здоровый такой котяра, садится в паре метров от меня и ненавязчиво поглядывает, как я ем. Вот, думаю, сосиску хочет, но гордость попрошайничать не позволяет... Кидаю ему остаток сосиски. Кот смотрит на нее и уходит. Мысль сразу: сосиски — не мясо, а соя. Но через минуту кот возвращается с мышью в зубах, кладет его рядом с сосиской, берет сосиску и уходит, оставляя мышку взамен. Я был ошарашен, ребята...
Я тоже как-то раз сидела на скамейке и ела бутерброд с колбасой. Просто надо было дождаться человека, а я пришла раньше и перекусывала пока ждала. Пришёл котик, стал вертеться возле моих ног. Я дала ему кусочек колбасы, он съел. Потом ещё дала кусочек, он понюхал и ушёл. Прибежал другой, стал мяукать, я ему показываю на тот, что на земле лежит. Он тоже понюхал и не стал есть. А я думаю: "А-ну, вас, в пень, больше не дам, сама съем!" Но с земли есть не стала, я же не 🐱 и не 🐖
- На днях ночью нашли телефон на дороге. Вернули владельцу. От вознаграждения отказались, но он все равно скинул 10 тысяч и подписал перевод: «Жизнь — бумеранг». Сегодня утром по пути на работу у меня телефон выпал из кармана. Я даже не заметила, пока мужчина не окликнул меня из машины и не отдал мой телефон. Кажется, бумеранг реально работает. Делайте добро, оно возвращается.
Вообще-то бумеранг не должен возвращаться. Он должен сбить добычу и упасть вместе с ней. Если вернулся - значит, никого не сбил.
- У магазина бабулечка торгует нарциссами. Рождественский сочельник, хочется сделать что-то доброе, решила купить, чтобы поддержать бабушку. Подхожу, а у нее молодой человек уже покупает, рядом друзья ждут. Бабуля у него спрашивает:
— Вам желтые или белые?
— Все равно.
Взял букет, оборачивается ко мне: «Можно вам цветы подарить?» Я, конечно, в восторге. А мальчики остальные: «С Рождеством вас!» То есть мальчики тоже решили купить у бабулечки цветочки, только чтобы ее поддержать. Дети с большим добрым сердцем.
Ой, как красиво с веточками кипариса закомпановано!
Надо взять на вооружение! :)
- У меня в студенческие годы был моментальный бумеранг. На остановке сидела бабушка, у нее из кармана выпало 10 тысяч, рядом упали на лавочку возле нее. Я ей сказала. Потом поехали с подругой в торговый центр. Подходим к двери, и меня окликнул парень. Оказывается, я брала телефон из кармана и не заметила, как у меня выпали 20 тысяч. Прямо в тот же вечер бумеранг добра мне вернулся.
- Прошлым летом мы с мужем купили огромный арбуз, но поняли, что вдвоем его не съедим. Половину сочного арбуза мы отнесли нашему дворнику в знойный полдень. Позже у нас через открытую форточку улетел любимый зеленый попугайчик. Мы два дня искали его по всем деревьям в районе, выбились из сил. Вдруг в дверь звонок — стоит тот самый дворник, улыбается, а у него на плече сидит наш беглец! Выяснилось, что попугай подлетел к нему за крошками хлеба. Дворник узнал птицу, аккуратно поймал ее и сразу принес нам в знак благодарности за тот самый летний арбуз.
Попугаям хлеб в любом виде вреден, даже опасен. Так что кое-кто здесь врет.
- Ко мне в офис зашел мужчина. В руках у него была собачка. Хотел купить крепления для сетки. Пока я сидела и оформляла заказ, он рассказывал, что эту собачку он взял из приюта. А эту собачку никто не хотел забирать, так как она уже не молодая. Все это в подробностях, с моими вопросами. Тут я говорю: «Вот вам крепления. С вас 0 рублей. Вы замечательный человек, вы сделали добро, и оно должно вернуться». Он удивился, благодарил. Ушел с наилучшими пожеланиями. Эти крепления стоят копейки. Это была мелочь, а человеку — настроение на целый день.
Так вот, на следующий день он вернулся (конечно, с собачкой Тосей) и принес мороженое. Мне и моей коллеге. Он потратил денег больше, чем эти крепления стоят, раз в пять... Сказал: «Добро должно возвращаться». Я покраснела тогда, как рак. Делайте добро, короче.
- Летом у пожилой соседки по даче сломался насос, и вода заливала молодую картошку. Я не раздумывая перекрыла вентиль и помогла ей. Чуть позже я поехала на велосипеде в соседний поселок и на полпути у меня сдулось заднее колесо. Насоса нет, до дома пять километров по жаре. Вдруг рядом останавливается джип, выходит парень и за минуту закидывает мой велосипед на багажник, а меня сажает на переднее сиденье! Это был внук той самой бабушки. Он отвез меня прямо к дому.
Когда ломается насос,как правило вода не течёт совсем. А тут почему то получилось наоборот.
- Стою в магазине на кассе. Передо мной стоит мужчина. Его покупка — булка хлеба, пакет молока. Ему не хватает 40 тенге, кассир не отпускает. Отдал ему его мелочь и его покупку. Он сказал «спасибо» и убежал. Утром иду по двору — 5 тысяч тенге нашел.
- Ко мне недавно подошел дедуля возле магазина у трассы со словами: «Извините, пожалуйста, вы не довезете меня до дачи? Тут недалеко, три километра. А я вам 200 рублей дам». Время — 10 вечера, автобус уже не ходит, на улице −20, и дед с такой весомой сумкой на тележке. Как оказалось, дед ехал с пересадкой, а автобус последний не пришел. Думаю, подвезу уж, хоть и не по пути. Довез до места, деньги брать отказался.
Но дедуля был очень настойчив, и в итоге от него я уехал с двумя банками по 3 л вкуснейшего домашнего сока и банкой огурцов. Банки дед вынес из дома по приезде на место. Сказал, что раз денег не беру, то «компотику хоть домашнего возьми» — чего от домашнего-то отказываться. На дачу дед ехал протопить дом, с его слов, зимой два раза в неделю гоняет топить.
Ехать топить дачу надо именно в 10 вечера, в двадцатиградусный мороз, последним автобусом?
А в сумке, наверное, рассада была)
«Встретил Татьяну в лесопарковой зоне. Она убирала мусор. Причем не на видном месте, а прямо по всем кустам. Она убирается просто так для души. Уважаю таких людей от всего сердца!»
Я страдала поясницей, не могла наклоняться совсем. Мне муж сделал "копье" - на палку прикрутил старый шампур. И я ходила по пляжу и накалывала мусор на копьё. Потом - в мешок. Это после урагана было, много мусора принесло. Так-то у нас пляж чистый, заботимся. Копьё до сих пор целое. Иногда собираю им упавшие апельсины в саду.
- Вчера покупал буррито, оплатил, отошел. Задумался о смысле жизни, завтыкал в телефон и ушел домой спать. Сегодня вечером иду мимо этой же шаурмячной — меня окликнули и выдали мой заказ, правда, свежий и еще горячий. Мелочь, а приятно.
Буррито блин он покупал...Понты дороже денег. Да? Ты же за шаурмой стоял!
- Как-то супруг, возглавляя одно предприятие, взялся за помощь детям из интерната. Муж регулярно определял сумму из своего кармана и делал клич по сотрудникам. И мы решили дарить детям впечатления. Или проводить с ними время. Было много интересного — учили играть в футбол, как-то мальчиков учили делать плов, а девочек — печь торты. Взяли разрешение на историческую экскурсию. Решили купить всем в дорогу сока и шоколадок (обед правильный им тоже заказали).
Покупаю я ровное количество на кассе шоколадок и сока. Парень-кассир шутит: «У вас вечеринка?» Объясняю, что это детям из интерната на экскурсию. Замолкает, пробивает все и называет сумму. Я рассчитываюсь и понимаю: что-то не так. Поднимаю глаза, а он говорит: «Сок от меня детям». Я в опупении, улыбаюсь, благодарю и начинаю уходить, как слышу сотрудницу за его спиной: «Ты же утром сказал, что у тебя денег не осталось. Что ты есть будешь?» Поворачиваюсь, хочу вернуть, а он непреклонен. Сказал, что о таких вещах не спорят.
- Вчера после напряженного трудового дня вечером на телефон супруги раздается звонок с незнакомого номера:
— Здравствуйте, мы на скамейке в горсаду нашли телефон, на экране блокировки ваш номер, хотим вернуть.
— Добрый вечер, но нам не знаком номер, с которого вы звоните. А как наш номер записан на найденном телефоне?
— Вы не поняли, найденный телефон у меня в руках, заблокирован. Я звоню со своего.
Один ребенок в лагере, второй — взрослый подросток, живет самостоятельно. Набираю со своего телефона номер дочери:
— О! На телефоне написано: звонит «Папа».
— Понятно, спасибо за звонок, сейчас подъеду забрать телефон.
— Да, конечно, мы в саду, где танцуют.
Приезжаю в горсад, нахожу ребят. Приятная пара моего возраста без всякой паузы протягивает телефон.
— Спасибо огромное! Вот, возьмите денег.
— Нет, что вы, спасибо, нам не нужно. Мы сами 4 дня назад потеряли телефон и знаем, каково это, не нужно!
«Спасибо, „просто добрый человек“, который не поленился, добрался до моего дома и бросил флешку в почтовый ящик. Я верю, что круговорот жизни тебя вознаградит»
- В далеком 80-м году мой дядя отпуск получил домой на недельку. Надо отметить, что родом он из Краснодара. Стало быть, отпуск дали, начал думать, как же его потратить с умом, ведь поездом и автобусом долго. В конечном счете дома максимум 2–3 дня получится побыть. Пошел он в кассы в аэропорту. Подходит его очередь, озвучивают ему подходящий рейс, и вот беда: цена-то для него оказалась слишком неподъемной. И тут вдруг сзади женщина средних лет достает пару крупных купюр, кладет в кассу и говорит: «Дайте ему билет, куда ему нужно».
Мой дядя самых честных правил, сказал: «Тетя, ты напиши мне адрес на листочке. Я домой прилечу, и мать тебе перешлет по почте деньги». Но женщина была непреклонна и лишь сказала: «Бери билет и иди отсюда, не задерживай очередь. Когда-нибудь и ты кому-нибудь поможешь подобным образом». И вот через 35 лет стоит, значит, мой дядя на автовокзале в Минводах в кассу. Перед ним стоит такой же паренек, каким и он был, и пытается наскрести мелочи на билет. И по закону жанра ему, конечно же, не хватает. Дядька мой тут же тормозит его, покупает ему билет и дает пару купюр наличкой на дорогу. Пацан чуть не плача от счастья говорит: «Дядь, номер дай, приеду — все закину». Дядька только улыбнулся и повторил фразу, которую услышал 35 лет назад.
Я даже за спичками пойду, проверю сколько у меня денег есть. Какие незамутненные истории для незамутненных читателей. ..
- Вчера забежал днем в магазин за водой. Иду на кассу, передо мной бабулька лет 80, очень маленькая, набрала на ленту круп, молока. Глаза добрые-добрые, сама еле стоит, облокачивается. Видит меня с бутылкой и говорит: «Сынок, ты проходи, у тебя только бутылочка. А у меня вон сколько». Улыбается искренней улыбкой. Аж тепло стало. Тут у меня созрел коварный план. Расплатился и затаился около кассы, делаю вид, что копаюсь в телефоне, поджидаю момент.
Бабуле пробили покупки, и в последний момент я подхожу, намекаю кассиру, чтобы вывела оплату на терминал, и оплачиваю. Бабуля заподозрила неладное, будто забеспокоилась, в очереди ситуацию поняли, и слышу — ей начали объяснять, что произошло. В этот момент я быстренько сваливаю. И через дверь магазина, уже почти на улице, слышу ее эмоции. У самого улыбка до ушей. Дело тут даже не в том, что заплатил за человека пожилого, а в эмоциях, которые оба получили в этот момент.
- Летом соседка по подъезду уехала на месяц и попросила кого-нибудь поливать ее любимые пышные герани на балконе первого этажа. Все отказались, а я согласилась и целый месяц ходила с лейкой. А сегодня я случайно захлопнула дверь своей квартиры, когда выскочила выбросить мусор в халате и без телефона. Стою на площадке в в растерянности. Вдруг выходит эта самая соседка и достает из кармана дубликат ключей от моей квартиры! Оказалось, когда-то моя мама отдала ей запасной комплект на всякий случай. Соседка бережно хранила его два года и спасла меня.
- Снимала квартиру у бабульки. Я планировала тут надолго остаться, поэтому сделала ремонт за свой счет. Скинула фото хозяйке, а та — молчок. С утра звонок в дверь, на пороге стоит здоровенный мужик и такой: «У мамы к вам вопросы». Вот влипла, думаю, сейчас попросит съехать. И тут он вдруг улыбается и достает торт и документы. Это был сын бабульки, и она попросила его, чтобы все было правильно оформлено — захотела снизить мне цену на аренду. Так как ей понравилось, как я все переделала.
А вот еще подборка добрых историй о помощи, которая пошла не по плану и превратилась в приключение.