Ох, напомнило мне, как сестра оставляла нам своего кота Макса с кучей дорогущего корма, мол, он ест только такой, остальной - ни-ни. И первый раз его нужно кормить в 5 утра, потому что он так привык (сестра специально встает в 5, кормит и ложится спать до 7). А у нас был свой кот, который ел корм попроще и отлично спал, пока хозяева не встанут. Макс один день попробовал заголосить в 5 утра, получил от нашего, обиделся, ушел. Больше не пробовал. Корм мы ему честно насыпали тот, что сестра оставила, но почему-то корм нашего оказался вкуснее - там кто быстрее съест уже пошло. Когда сестра вернулась, Макс был вполне упитан и воспитан. Но потом вдруг снова начал просыпаться в 5 утра... Ну, что ж...
26 жизненных историй о людях, которые согласились присмотреть за чужими питомцами, и будни заиграли новыми красками
Доверить своего любимого питомца знакомым на время поездки — это всегда затея с непредсказуемым финалом. Пока хозяева наслаждаются отпуском, их временные заместители познают все прелести жизни с хвостатыми друзьями, когда пол может оказаться внезапно усеян мукой, а в постели обнаружиться початок кукурузы. В нашей статье — забавные и очень жизненные рассказы о котах, собаках и прочих любимцах, которые умеют делать жизнь ярче и дарить временных хозяевам море светлых моментов и маленьких радостей.
- Однажды мне оставили лабрадора на месяц с подробной инструкцией, где все было расписано по часам: сколько нужно гулять, когда кормить — я все это рьяно выполняла. И вот приехали хозяева собаки, я им ее передала, звоню на следующий день часов в 10 утра, а они спят. Я такая: «Как так? С собакеном же надо в 7 утра гулять!» А мне в ответ: «Ну, попозже погуляем, потерпит». Я обалдела: она что, умеет терпеть? Ведь все это время я по-честному даже по выходным вставала ни свет ни заря, чтобы ее выгуливать, а оно вот как, оказывается...
- А я оставил своего кота коллеге на 5 дней. Вернувшись, прослушал просто сценарий триллера:
День 1: кот поел вкусняшек, остался доволен.
День 2: начал интересоваться, где его хозяин. В знак протеста напрудил коллеге в кровать.
День 3: начал шипеть на домашних, они пытались защититься от него шваброй. Он у них ее отобрал. Залез под ванну и там стал жить.
День 4: коллега ночью пошла в туалет и случайно повстречала кота. Говорит, долго стояли и смотрели друг на друга. Оба испугались.
День 5: наконец-то я вернулся. Пришел, присел перед ванной, и кот с жалобным «Мяу» вылез оттуда.
«Мне друг на временную передержку своего кота отдал, а я влюбилась в пушистую булочку и не захотела возвращать. Выкупила у друга этого красавчика за 15 тысяч»
У друга? За 15000? Видимо не такой уж это друг... Если ты любишь кого либо, то ни за какие деньги от этой любви не откажешься. А если не любишь, так можно и за просто так отдать
- Одна моя подруга взяла из приюта полугодовалую самку добермана. Передвигалась собака только галопом. С первых дней она стала постепенно поедать квартиру: сначала не спеша поглотила кресло, потом превратила двуспальный диван в односпальный, потом раскрошила учебную гипсовую голову. Однажды подруге понадобилось уехать почти на неделю и она попросила меня посмотреть за собачкой, но я отказался, и добермана забрал другой знакомый. Через неделю, когда подруга вернулась, мы узнали, что за 7 дней доберман Яна разнесла ему почти всю квартиру. Пока знакомый был на работе, она нашла пакет муки и равномерно распылила его по всей квартире, включая мебель. Потом она нашла большого плюшевого зверя, наполненного пенопластовыми шариками, и тоже распылила его по всей квартире. А потом у Яны случился внезапный конфуз с кишечником, и она добавила финальные штрихи к этому хаосу. Когда хозяин вернулся домой, его ждала огромная... кулебяка. На пшеничной муке. По его словам, сидящие у подъезда соседки еще никогда не смотрели на него с таким уважением — надо же, какой хозяйственный мужчина, несет целых два пакета моющих средств!
Доберманов и хасей надо воспитывать, как никого, пожалуй. Еще малинуа без воспитания просто крокодил. Надеюсь, хозяйка Яны возместила другу все неудобства?
- Я взяла путевку на море. Попросила консьержку кормить кота, она согласилась. Лежу на пляже и внезапно вижу в соседском чате фото моего Марсика в подъезде: «Это чей котяра?» Я скорее звонить консьержке, а она не берет! И вдруг входящий видео-вызов: мне звонит тот самый сосед из чата, кто разместил фото, и показывает консьержку с моим котом. Она говорит: «Галочка, вы не переживайте, мы с Марсиком просто гуляем после еды: вместе обедаем, а потом ходим вот так, полезно же». Свой телефон она оставила внизу, а соседа сразу попросила мне позвонить, чтобы я не переживала, мол, у них все под контролем. Я вообще-то не ожидала, что Марсик гулять будет... Но, кажется, он доволен.
Ну да, а если бы кот сбежал на улицу, что бы эта странная женщина делала? Я бы ей больше кота не оставила, конечно…
«Попросили присмотреть за собакой неделю, но не забрали даже через 3. Оказалось, люди вообще хотели шпица, а не вот „это“... Живем с песелем душа в душу уже 6 лет»
- Мне 35, не замужем, детей нет. Есть работа, где я хороший специалист, зарплата достойная. Но иногда такая тоска нападала, что жизнь моя бессмысленна, ведь все спрашивают про детей, мужа. Тут подруга попросила пожить у нее, присмотреть за собакой. И я ожила. Я увидела людей на улице, пока гуляю с песелем. Столько симпатичных мужчин! Сегодня шла с работы и впервые за столько лет улыбалась. А я всего лишь немного изменила ход жизни.
В общем, заведи собаку, появится море новых знакомств - от собачников до соседей (это чей пес полдня воет?) и ветеринаров (сколько-сколько за прием???)
- У нас жил котик, черно-белый, во дворе подобранный котенком. Вырос верный домашний кот, но крупный — килограммов 6 весил. Сдала нам на передержку сестра жены свою чихуахуа — 2 кг трясучести. Кот собаку обнюхал, подумал, аккуратно взял за шкирку зубами и понес в лоток. Там он ее поставил среди наполнителя и стал закапывать. Пришлось вмешаться: кота остановили, собаку отряхнули и вытащили. Больше кот чихуа не трогал, но пантомима с лотком была незабываема.
«Подруга уехала в отпуск и попросила взять хомячка, присмотреть за ним. Это самый фотогеничный хомяк в мире! Кстати, его зовут Хома, и он ждет лайков»
- Решили с семьей поехать на море, единственная проблема — не с кем было оставить попугая. Попросили соседа, на вид доброго старичка, присмотреть за ним. Отдохнули мы на славу, а когда приехали, были ну очень удивлены! Попугай, из которого три месяца и слова нельзя было выдавить, выдал: «Как же я заколебался тебя кормить!»
- Мне 34 года. Я работаю в IT-компании, живу один, люблю тишину, порядок, контроль. Никогда не хотел домашних животных, потому что от них грязь и шерсть. Но тут сестра уехала в командировку и попросила недельку присмотреть за ее рыжим котом Персиком. Уговорила.
Он сразу занял мой любимый стул, разбросал игрушки, уронил кружку. Я был в ярости, считал часы до ее возвращения. Через 2 дня я заболел, лежал пластом. Кот запрыгнул на кровать, лег мне на грудь и начал мурчать. Так тепло, так успокаивающе. Он не отходил от меня три дня. Приносил свои игрушки к кровати, ложился рядом, мурчал. Как будто понимал, что мне плохо.
Вчера сестра вернулась, забрала Персика, и я почувствовал такую пустоту в квартире! Я понял, что мне больше не нужны тишина и порядок. Хочу, чтобы кто-то встречал меня с работы, чтобы кто-то мурчал по ночам. На следующей неделе еду в приют.
Ты попробуй еще жену завести - тоже уют в доме появится и все такое))
«Попросила соседей присмотреть 2 дня за своей собакой. Вчера она перепачкала всю их квартиру маслом, а сегодня продолжила развлекаться. Кажется, мне пора домой»
- Уезжала на пару дней в другой город и искала того, кому можно оставить собаку. Друзья в отпусках, родители за 500 км, отелей для собак в городе нет. Не придумала ничего лучше, чем обратиться к соседке, нелюдимой бабульке. Она меня обругала последними словами, что животинку бросаю, но обещала присмотреть и денег не взяла. Вернулась я через 3 дня и обалдела: старушка-то реально хорошей оказалась! Иду и вижу, как она с моей собакой гуляет по двору, за ушком чешет, явно что-то ласковое ей говорит, потому что моя Боня к людям на контакт не сильно идет. У бабули с людьми отношения не задались, но животные чувствуют, что внутри она добрая.
- Помню, уезжал один товарищ в командировку на пару недель и отдал мне на передержку свою кошку. Кошка была старая, корм не ела, с разрешения ветеринара питалась в основном рыбой, которую для нее нужно было варить, ибо из-за старости жевать сырую уже особо не могла. И вот однажды я засиделся на корпоративе с коллегами, пришел домой уже поздно и вспомнил, что нужно покормить кошку. Взял небольшую кастрюлю, бросил туда рыбу, налил воды и решил прилечь. И тут же вырубился. Проснулся от того, что на меня орала эта кошка, била лапами по лицу. Вся квартира была в дыму. Вода, видимо, выкипела, и рыба в кастрюле начала жариться. Эта кошка спасла мне жизнь, получается.
Привели домой собаку на передержку. Реакция котиков бесценна
- Моя соседка обожает животных. Она сама уже в возрасте, держит дома кота и собаку, но еще во дворе всех подкармливает, в том числе и птиц. Я как-то должна была уехать в другой город, а присмотреть за моим попугаем некому, поэтому обратилась к ней за помощью. Соседка с радостью согласилась. Я вернулась спустя несколько дней и сильно удивилась: она купила моему попугаю новую клетку, уйму вкусняшек, игрушку, зеркало и поилку! Говорит, что все за ее счет, потому что попугай у меня невероятно интеллигентная и умная птичка.
- Собирались в отпуск, попросили племянницу пожить у нас 2 недели, чтоб присмотрела за котом. Он молодой, активный, один не может. Вернулись домой, открыли дверь и обалдели: эта девица явно времени зря не теряла! Она умудрилась полностью преобразить нашу прихожую из стиля «здесь 15 лет не было ремонта» до чего-то очень современного. Темные обои «под кирпич» она перекрасила в цвет сливочного масла, приклеила на стены какие-то интерьерные зеркальные штуки, создав местами необычный орнамент, а дверцы шкафа оклеила пленкой с имитацией светлого дуба. Но, главное, она с ее парнем сделали полочки для кота, и он по ним теперь может забираться под самый потолок и смотреть на всех свысока. Пока мы в изумлении разглядывали ремонт, из комнаты с испуганным видом выскочила племяшка: «Вы только не ругайтесь! Я ведь учусь на дизайнера, решила на практике попробовать сделать супербюджетное преображение — мне для курсовой надо». Мы, конечно, не ругались — нам вообще все понравилось! Оплатили и материалы, и работу, и надеемся, что она и дальше нам подскажет, как преобразить квартиру недорого и красиво.
Дне недели ни активный молодой, ни старый малоподвижный кот не может быть один в квартире.
«Взяла кота всего „на две недели“, которые превратились в год по желанию владельцев. Через год его потребовали вернуть. Сошлись на том, что я его выкупила»
Кажется, кто-то на таком просто зарабатывает - уже вторая девушка выкупила котика после передержки. А что, прикольная идея для бизнеса: и котик при доме, и хозяйка рада, и старым хозяевам деньги
- Уезжали знакомые на месяц в другой город по работе. Мне отдали кастрюли 20-литровые, миски, поводки, намордник и ротвейлера Бренду. Я, к слову, собак больших никогда не держала и сама ее побаивалась, но делать нечего. Варила ей еду, каждый день вывозила за город на прогулки, играли там в снежки. А потом приехали ее хозяева. Мне и жалко, и грустно было расставаться с Брендой, но чувство облегчения присутствовало, все-таки собака большая, серьезная, требует много внимания и времени.
Мы пошли с Брендой и ее хозяином прогуляться. Он слепил снежок и бросил в меня. Бренда на него огрызнулась. Он такого не ожидал. Подошел и стал делать вид, что сейчас будет меня толкать. Бренда стала на него кидаться. Ох, не в восторге был хозяин. Недоумевал, как быстро она стала меня охранять. Если я толкала хозяина, Бренда на это вообще не реагировала. Когда мы расставались, мне показалось, что она грустит. Наверно, ей понравилось жить у меня и много гулять.
Такая же ситуация была с ротвейлером моего парня, уезжал в командировку, оставил у меня собаку, через неделю она уже меня защищала. Он её очень любил, умерла от старости. Прошло 15 лет, уже наши дети подросли, на новый год я подарила ему ротвейлера, история повторилась, она мой хвостик, не отходит от меня не на шаг.
«Я дважды присматривала за двумя борзыми подруги. Если попробовать вспомнить все, что они натворили с невинными длинноносыми лицами, уйдет целый вечер»
У нас по району две борзых с девушкой гуляют. Я их когда вижу, всегда вспоминаю детский стишок
Борзые русские
Такие узкие,
что, верите — не верите,
их не видно спереди!
- Знакомая попросила недельку за котом ее присмотреть. В первый же день кот залез под ванну и попытался перекусить кабель электромотора джакузи, потом промахнулся мимо лотка, затем демонстративно подрал дорогие обои. На четвертый день он спал на моей кровати в ногах, на пятый — ждал меня в окно с работы на подоконнике. А на шестой день вернулась его хозяйка, и кот шипел на нее как на незнакомую тетку, тянущую к нему руки. Но его все равно забрали домой.
«Написала в интернете, что готова бесплатно взять котиков на передержку на время отпуска их владельцев. И вот какие красавчики были у меня в гостях»
- Соседи уехали в отпуск и попросили приглядеть за их котиком. Взяла его домой, он вел себя скромно. Но среди ночи кот стал странно орать и ошалело царапать закрытую дверь на балкон. Я приоткрыла дверь, посветила фонариком и ахнула: там в дальнем углу прямо на упавшем с веревки махровом полотенце гордо сидел голубь! А под ним уже белело аккуратное яйцо. Оказалось, птица залетела через открытую на проветривание створку, пока я была на работе, обустроила себе «мягкое гнездышко» и решила, что мой балкон — идеальное место для выведения потомства. Кот чутко уловил присутствие чужака, но добраться до него не мог — балконная дверь была плотно закрыта. Голубку пришлось оставить в покое и пожить без балкона: я зафиксировала окно, чтобы птица могла свободно летать за едой, а кота отправила наблюдать за процессией через стекло. За внимательность ему перепала двойная порция любимых лакомств!
- Друзья взяли моего фокстерьера к себе на неделю присмотреть за ним и решить, хотят ли они собаку себе. Этот чувак залез на стол и утащил вареную кукурузу, а потом принес ее им в кровать и покрошил. Потом на прогулке он прыгнул в озеро, а им пришлось его спасать. В общем, собаку заводить они передумали.
«В 2019 году мне отдали Харлея на пару месяцев. Кот был злой, болел. Вылечила, вылюбила. И когда спустя почти год попросили вернуть, я отказала. Он со мной уже 7 лет»
- Несколько лет назад мама взяла той-терьера Соньку на пару недель — коллега по работе слезно умоляла присмотреть за ним, пока она с семьей будет греть косточки на берегу Средиземного моря. Мама человек добрый, животных любит, вот и согласилась. Кот обалдел — он думал, что это мышь-переросток (900 граммов собака весила), первые пару дней пытался на нее охотится, но потом они подружились и спали в обнимку.
Две недели пролетели, как один миг. Вот только собаку назад коллега не забрала и сказала: «Делай с ней, что хочешь. Мы уже купили йоркширского терьера, Сонька нам не нужна!» Полыхало у нас знатно. Но не потому, что Сонька была в тягость — нас поразило отношение человека к своему питомцу.
С тех пор Сонька стала маминой. Спит под боком у кота, таскает вкусняшки у него из миски. Кот же брезгливо зарывает собакин туалет. А мы всегда помним, что в ответе за тех, кого приручили.
А если вы любите смешные и трогательные истории, то вот вам 26 светлых зарисовок о добрых поступках, которые делают обычный день теплее.
Комментарии
Как можно договариваться на 2 недели, а потом спустч год объявиться?
Я понимаю, когда типа отдали на 2 недели, а потом не забрали - понятно, что изначально не собирались забирать, а поездка была лишь предлогом подкинуть кому-то. Но чтоб так, спустя год..
Тетя однажды оставила своей сестре - моей маме - собаку на месяц (им срочно надо было улететь к родителям дяди - они болели, собаку обычно брали с собой, но тут не получилось), и мама месяц жила с собакеным. Она вообще собак не очень, но он был воспитан, красив, умен, и они отлично провели время. Потом мы вернулись из отпуска, затем тетя, она собаку забрала. А через несколько дней у родителей была годовщина свадьбы, мы отмечали скромно - только своей семьей. Вдруг ручка на двери клац-клац - типа стучатся. Открываем, а там тетин пес прибежал и лапой по ручке, мол, впустите! Такой вот подарок к празднику сделал)) телефонов тогда не было, поэтому соорудили ему поводок и повели домой возвращать - он во время прогулки сбежал и решил навестить маму)