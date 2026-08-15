26 жизненных историй о людях, которые согласились присмотреть за чужими питомцами, и будни заиграли новыми красками

Ох, напомнило мне, как сестра оставляла нам своего кота Макса с кучей дорогущего корма, мол, он ест только такой, остальной - ни-ни. И первый раз его нужно кормить в 5 утра, потому что он так привык (сестра специально встает в 5, кормит и ложится спать до 7). А у нас был свой кот, который ел корм попроще и отлично спал, пока хозяева не встанут. Макс один день попробовал заголосить в 5 утра, получил от нашего, обиделся, ушел. Больше не пробовал. Корм мы ему честно насыпали тот, что сестра оставила, но почему-то корм нашего оказался вкуснее - там кто быстрее съест уже пошло. Когда сестра вернулась, Макс был вполне упитан и воспитан. Но потом вдруг снова начал просыпаться в 5 утра... Ну, что ж...