История эта - баян баянистый, но все же отмечу два момента.
Во-первых, центнер кабачков для заводской столовой это не так уж и много, особенно если почистить.
Во-вторых, две недели - это всего 10 рабочих дней, то есть всего 10 кг кабачков в день - для столовой это исчезающе мало. Десять блюд с добавлением кабачков - вообще легко, даже не будучи пищевиком (вспоминается Тося и ее блюда из картошки) 😂
12 простых историй с завода, которые пропитаны запахом металла, теплом и жизненной иронией
Кажется, работа на заводе, как и любая серьезная профессия, требует строгого порядка: производственный цех, суровые смены, техника безопасности и никаких лишних разговоров. Но именно в таких условиях часто рождаются самые душевные истории. Например, бригадир может нечаянно устроить свидание, проверяющий — получить отказ от кота, а обычные кабачки — стать началом большой любви.
- Папа работал на заводе, а мама готовила там еду. Мама на него запала: записки подбрасывала, звала гулять. А он был вообще не рад. Потом мама начала ему порции побольше накладывать. И вот как-то на завод завезли 100 кило кабачков. Тогда влюбленная мамуля взяла да и исхитрилась. Ей недели две приходилось что-то из них готовить. И за все время ей удалось ни разу не повторить блюдо, постоянно новое придумывала. Мой папа это приметил и уже сам начал за мамой ухлестывать, ибо осознал, что она не просто очень красивая, но еще и сильно смышленая. Уже больше 20 лет прошло, но традиция каждое лето готовить миллион блюд из кабачков никуда не делась.
История эта - баян баянистый, но все же отмечу два момента.
- Наш токарь Серега — парень скромный. Вздыхал по соседке, какой-то фифочке, но стеснялся. Однажды оставил он телефон, а бригадир тихонько зашел в его домовой чат и этой фифе написал: «Мадам, нельзя ли потише?» И тут Серега вернулся и обалдел, ведь она с удивлением ответила: «Вы в своем уме? Я на работе, у меня даже питомцев нет!» Ну и пришлось Сереге объяснять даме, что он не верблюд, завязалась переписка. Слово за слово, посмеялись, и в выходные позвал Анну пить кофе. Так все и завертелось, уже два года вместе. А «фифочка» оказалась веселой девчонкой без капли пафоса, иногда передает нам в цех пироги.
«Сегодня отмечаем юбилей — 100 лет станку! Он постоянно работает и не собирается ломаться»
- Работаю на заводе. Цеха огромные — по полкилометра в длину. На зиму в многочисленных закоулках находят убежище котики и птички. И каждое утро я наблюдаю картину, когда иду на работу: идет суровый мужчина лет пятидесяти, богатырских размеров, с бородой — простой работяга. А к нему из разных углов выбегают кошки, которых он подкармливает, и сопровождают к месту работы. Эдакий токарь — диснеевская Белоснежка.
Сердце доброе у богатыря, и кошечки не смотрят на внешность, кто их кормит тот и заслуживает внимания
- Я знаю все про макияж. Знаю, как подобрать цвета, какие текстуры подойдут под определенную кожу, чем выделить глаза, как сделать лицо свежим. То, что я делаю, выглядит на уровне профессиональных визажистов. Только вот один момент — меня зовут Дима, мне 32, и я работаю на заводе. Пацаны бы точно не поняли. Поэтому никто об этом не знает, кроме моей жены. Зато ей в этом плане повезло — крашу ее именно я.
Если только жена знает и оценивает, то может у тебя не правильное впечатление о твоих-Дима знаниях сложилось. Я даже добавлю, если кроме жены ещё и только мама твои познания и способности хвалят, то это тоже не совсем не привзятое мнение)))
Современная отчетность на заводе выглядит так
- Был у нас кот, который постоянно лез в щитовую. Всем коллективом ловили его, выгоняли, орали на него — опасно же. Приехала проверка из руководства и пошла осматривать щитовую, но... не смогла туда войти! Кот выгнул спину, шипит и скалится. Проверяющий спрашивает, мол, что это такое. А мы возьми, да и ляпни: «Это наш электрик-кот, вы не получили допуск к этому помещению». В итоге проверку прошли на отлично.
Ну, хоть так. Я хотела предположить, что кот оказался кошкой и отложил в щитовой яйца, ну, т.е. устроил гнездо с котятами,.
- Работал на складе. Вся крупная продукция хранилась на верхних этажах, а всякая мелочь, которую быстро реализуют — на нижних. Поэтому на верхних этажах практически никогда никого не было. Один коллега устраивался там в укромном местечке посреди склада и спокойно спал с 10:30 до 14:00. Поработал немного, ушел на верхний этаж, мол, «надо», а сам спать.
«Когда идешь против эволюции. Наш заводской юмор»
- Пришел как-то раз к нам новенький. Настало время обеда, все собираются в столовую, а новенький выдает: «Я думал, что тут работка будет попроще!» — и ушел на обед. Но весь прикол в том, что обратно он так и не вернулся. Ха-ха! По-видимому, работа не оправдала его ожиданий.
- У нас в цеху есть мастер, которого ни разу не видели злого или недовольного. Даже когда станок капризничает, он подходит, гладит его по корпусу и говорит: «Ну что, дружище, опять настроение плохое?» Мы сначала смеялись, а потом заметили: после таких разговоров он почти всегда быстро находит поломку. Теперь, если станок барахлит, все зовут его «поговорить по душам».
Мама разговаривает с цветами и техникой, ругает если не работает и грозится выбросить если не цветет. У нее самые красивый сад и все работает как швейцарские часы
- Работал на заводском складе, где хранились запчасти для грузовиков. Мы часто спускали коробки и упаковочную бумагу со второго этажа. Стою я на втором этаже, спускаю вниз коробки, а из них вываливается и разматывается упаковочная бумага желтого цвета. И тут коллега внизу как заорет: «Рапунцель! Рапунцель! Спусти свои волосы!» Я почти час не мог успокоиться и катался от смеха.
«На любимом заводе уже пятый месяц прокладывают газопровод, и под эти нужды была вырыта траншея через участок парковки»
- Работаю на заводе по производству бытовой техники: стиралки и холодильники. Сегодня выдавали нам расчетный лист, но одному молодому слесарю не понравилось его зарплата. Потому он всю оставшуюся смену ругался на начальство, прям кипел весь. Почти под конец смены он вновь начинает «вспоминать» начальство. Да так увлеченно, что не замечает начальника цеха, который стоит сзади и все слушает. И тут слесарь почуял неладное, обернулся и увидел начальника. Далее без лишних слов открыл дверцу собираемого холодильника, в котором еще не было полочек, залез внутрь и закрылся. Начальник подошел к холодильнику, постучал в него, открыл дверцу и сказал: «Что, недоволен?» Слесарь в ответ: «Еще как!» И начальник как выдаст: «Ну, сиди тогда, охлаждайся!» — с улыбкой закрыл холодильник и ушел по своим делам.
- Устроилась я на завод, будучи студенткой пятого курса. Приходит ко мне в лабораторию мужик предпенсионного возраста и говорит, мол, срочно нужно провести испытания партии. Говорю: «Заготовку присылайте, мы все проверим». Он попросил написать размеры необходимой заготовки на бумаге. Я наивно решила, что дедушка старенький, поэтому забудет. Нашла какой-то огрызок бумажки, написала там размеры и отдала ему. А он в ответ: «Не-е-е, ты фамилию свою напиши и подпись поставь, а то ищи тебя потом!» Я написала. Через пару дней приходит начальник, вытирая слезы от смеха, и показывает мне тот самый кусок бумажки. Смотрю, а там уже подписи главного металлурга и начальника цеха. Так я узнала, что на заводе «записка» — это не бумажка из тетрадки, а служебная записка, а дедушка тот был главным металлургом.
Зато никакая инструкция не нужна
- Начальник привел к нам в цех молодую практикантку — фифу с расстегнутой на халате пуговкой. Девчонка спрашивает: «А кто из вас Виктор? Мне сказали, что он будет помогать». Выходит дядя Витя под два метра ростом, а красавица ему как выдаст: «А можете меня сфоткать? Вот телефон...» После небольшой паузы не смеялся разве что дядя Витя, ведь ему пришлось целый час объяснять, чем мы тут вообще занимаемся в цеху.
Порой мы забываем, что главное на заводе — это вовсе не станки, а люди с чувством юмора. Именно они превращают обычную смену в историю, которую потом вспоминают годами. А у вас есть забавная история, которая родилась в стенах завода? С удовольствием бы почитали в комментариях.