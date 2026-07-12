12 простых историй с завода, которые пропитаны запахом металла, теплом и жизненной иронией

История эта - баян баянистый, но все же отмечу два момента.

Во-первых, центнер кабачков для заводской столовой это не так уж и много, особенно если почистить.

Во-вторых, две недели - это всего 10 рабочих дней, то есть всего 10 кг кабачков в день - для столовой это исчезающе мало. Десять блюд с добавлением кабачков - вообще легко, даже не будучи пищевиком (вспоминается Тося и ее блюда из картошки) 😂