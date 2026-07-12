18 светлых историй о домашних животных, чьи ум и доброта согревают душу

Про домик напомнило. Муха - маленькая собачка брата, дочка Ники - обладала вреднючим характером и, когда я приезжала домой, со мной практически не общалась. А вот когда она была ещё подростком, играла со мной в догонялки: убегала от меня и пряталась либо под шкафом, либо в ванной. Причём в ванную я бы могла зайти, но по неписаным правилам игры это был "домик" Мухи, как и под шкафом.