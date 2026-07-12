18 светлых историй о домашних животных, чьи ум и доброта согревают душу
Наши кошки и собаки порой способны удивить: оказывается, что днем они простые домашние животные, а ночью — благородные рыцари и добрые супергерои без плащей. Они проявляют душевную теплоту, совершают трогательные поступки и вообще оказываются куда умнее, чем можно было бы предположить. Именно о таких пушистых умницах наша сегодняшняя подборка!
- В детстве у меня были кот и собака. Пес был уже довольно взрослым, когда мы подобрали котенка, но сразу принял малыша за члена семьи. Они крепко подружились, вместе спали, ели и гуляли. Прошло несколько лет, котенок превратился в здоровенного рыжего котяру, а вот песик постарел. Косточки и другая твердая пища оказались под запретом. Однажды бабушка готовила что-то мясное, кот попрошайничал рядом, а пес лежал под столом и грустно-грустно вздыхал.
Бабушка положила коту в миску несколько косточек с остатками мяса, чтобы кот их обгрыз. А этот рыжий вымогатель выбрал самую большую кость, приволок ее под стол и положил прямо под нос собаке: поделился лучшим кусочком с другом. Это было так мило и трогательно, что оба получили от бабушки по большому куску мяса.
- Папа мой — закоренелый собачник. Переехал он в съемный дом, пока в своем шел ремонт. И вот выходит папа гулять в семь утра с нашими двумя собаками. А там местная стая собачья живет. Стали лаять, окружили. Папа говорит им: «Чего лаете? Пошли с нами гулять». И почти полгода папа выгуливал наших собак и собачью стаю, 9 особей. Как они к нему все ластились! Потом вернулись в свой дом. Недавно папа был в том районе по делам. И вдруг выбегает его стая, все бросаются на него и начинают его зализывать.
- Знаете, кто находился со мной в один из самых сложных периодов моей жизни? Кот мужа. Нелюдимый, неконтактный кот, который воспринимал меня как женщину, стоящую на раздаче корма и мытье лотка. Он спал на моем животе или рядом, бегал за мной по всему дому, постоянно мурчал, давал гладиться, старался находиться со мной каждую минутку.
Когда я стала чувствовать себя лучше, он снова стал врединой, который трепал мне нервы, а на его рыжей шерсти появилась седина. Вот такая удивительная история.
«Сын заплакал. Прибежал наш неласковый кот и как давай его жалеть, бегать вокруг. И даже лег и обнял!»
- Есть у меня в деревне собачка, маленькая дворняга. Умная такая, и материнский инстинкт сильный. Однажды принесла в зубах нечто, смахивающее на мышь. Но, приглядевшись, мы поняли, что это маленький котенок, неделя от роду! У нее аж молоко появилось. Никого не подпускала к мелкому. И все-таки вырастила! Наглую, пухлую кошку, которая считает себя собакой.
- Я подкармливаю черного кота. И сегодня он привел свою подругу. Но они настойчиво хотели зайти ко мне домой, так что я повысила на них голос.
Зайдя домой, я начала думать: «А вдруг черный кот сказал своей подруге, что я хорошая, всегда кормлю? А я взяла и наехала. Может, теперь его подруга подумает, что он обманщик и перестанет с ним общаться».
Взяла манты и выбежала на улицу. Они были еще там. Но взгляд черного кота был грустным, и манты он есть не стал. Кажется, обиделся. А сегодня пришел уже без подруги, один.
а у моей кошки одни альфонсы попадались. первое время пытались вместе с моей кошкой домой зайти, но при этом хозяйку не пускать. один раз видела, как один наглый ее цапнул (кошка стерилизованная, ветеринар сказал, что они ее как кошку не воспринимают) . пришлось достать водяной пистолет сына и бить врагов на подступах к окну.
- Пошла плавать в озере, которое находится на моем участке. Зашла в воду, плаваю. Так как было достаточно холодно, я позвала маму, чтобы она принесла мне халатик. Услышав мои крики, мой четырехмесячный щенок немецкой овчарки, который сидит на цепи в 350 метрах от озера, разорвал ошейник и прибежал к озеру меня спасать. Взял в рот мою руку и потащил меня к берегу. А когда я отнимала руку — начинал гавкать.
«Кот помог толкнуть машину»
- Моя кошка пришла маленьким голодным котенком под окно квартиры. Я думала, что она чья-то, красивая породистая киса. Покормила, стала выяснять, чей пушистик. Оказалось, ничей. Забрала домой. Кошка оказалась очень тихой, послушной умницей.
Случились у меня проблемы, на стрессе есть не могла. Кошка тревожилась дня 2, потом притащила в зубах пакет с хлебом. Я думала, что это она хлеба хочет. Но нет, есть она не стала. Это она мне принесла. Успокоилась только тогда, когда увидела, что я что-то ем.
Все еще отлеживаюсь. А кошка приходит с улицы и не идет к своей миске, а бежит сразу ко мне, проверяет. А говорят, что коты — эгоисты.
- Года полтора назад «удочерила» дворовую кошечку. Сначала завела домой, потом она сама навострилась залезать в открытую форточку. Ну и понеслось. Поняла я, что она умеет искать вещи.
Началось с шутки. Ищу очки, она на кровати. «Мусюнь, очки мои видела?» Муся поднимает взор и куда-то смотрит. Гляжу в ее направлении, а там на полке мои очки. Потом в шутку спросила еще о нескольких мелочах. «Видела пульт?» Она возле него лежит. «Ключи от гаража?» Вон, под обувницей. «Телефон не пробегал?» Она на нем, переворачивается: «Забирай».
Сейчас пишу, а Мусюня на меня смотрит пристально. Говорю: «Хвалебная ода тебе».
- Был у нас кот — гроза двора. Когда он выходил, все собаки и коты куда-то испарялись. Гонял всех нещадно, спуску никому не давал. Но у маминой подруги была маленькая собачка дворовой породы, Люська. Он ее так любил! Когда она приходила к нам вместе с хозяйкой, он приносил ей свою еду, игрушки, вылизывал ее и спал возле нее. А она его боялась, у нее всегда такие глаза испуганные были. Вот такая любовь маленькой дворовой собачки и местного кота-хулигана.
«Увидела в местном паблике фото, как кошка едет в автобусе. А через несколько часов пишет мне подруга, просит взять кошечку, у нее самой их 6. И шлет фото»
«Понимаю, что это та самая кошка, которая ехала в автобусе! Таким образом кошка выбрала маршрут, села в автобус, доехала до конечной, зашла в нужный магазин, сидела, звала свою будущую хозяйку, дождалась и встала ей навстречу. В итоге она стала седьмой кошкой в дружной кошачьей семье. Не смогли с ней расстаться. Очень ласковая, нежная и игривая. Назвали Асей»
- У моего кота появилась подруга. Я покупаю ему куриные лапы и даю сырыми. Чтобы не мусорил дома, даю на улице — живем в частном доме. Кот уже привык: иногда даже домой не заходит, просто орет под дверью — я выношу лапу, он съедает и снова гулять. А тут однажды орет — я вынесла лапу. Опять орет — вынесла еще одну. Снова орет — третью понесла. Смотрю в окно кухни, а из-за цветов выходит кошечка, берет лапу и уходит. Съест — возвращается. И так три раза! А на четвертый раз кот уже себе лапу попросил. Джентльмен!
- Пару дней назад, вечером сидели с мужем в гостиной (1 этаж), и в какой-то момент на балконе появился котенок. Уперся носом в стекло и начал мяукать. Я вынесла ему еду на балкон и закрыла штору. Все же у нас дома и так кот и кошка, третьего нам брать некуда.
Через 15 минут кот ломился уже в боковое окно гостиной... Мы перешли на кухню, и через 10 минут он обнаружил нас и там, запрыгнув на сетку и начав кричать в приоткрытую форточку.
Мы пошли спать, муж ушел в ванную, я была в комнате... И вдруг шлеп по подоконнику и знакомое «мяу». Я пошла к мужу сказать, что кот обошел дом вокруг и нашел нас и в спальне. Решили, что все же запустим его к себе.
Я вернулась в комнату, а он уже там! Сидит и вылизывается. Отогнул сетку на окне и влез через форточку в квартиру.
- Соседка баба Зина терпеть не могла нашего корги Батона. И тут я заметила, что она резко оттаяла. Улыбалась нам, а сегодня вообще принесла Батону вязаную панамку от солнца. Пришла домой, рассказываю мужу, а тот давай смеяться. Выяснилось, что он неделю назад с собакой гулял и увидел, как баба Зина что-то на клумбе рыщет, чуть не плачет. Ключи, говорит, потеряла, уже полчаса ищу. Муж давай помогать искать. И тут Батон в три секунды проскакал через пионы и принес связку! Я посмеялась от души, а мужу попеняла за то, что раньше об этом не рассказал.
«Родители живут в деревне, месяц назад во дворе поселился кролик. Просто пришел и остался жить. Дружит и играет с кошкой, которая тоже пару месяцев назад сама пришла»
- Был у нас на редкость умный пес Мишка. Однажды сосед прибежал с глазами по пять копеек: «Ваша собака рыбу ловит!» Мишка забирался на лодку и хватал рыбу из воды! Но улов мы ни разу не видели. Решили проследить. И обнаружили, что он таскал рыбу соседскому псу на привязи и отдавал ему.
- У меня в детстве кошка была. Чуть только стоило заплакать, она подходила и начинала тихонько мяукать, тереться о плачущего, носом в него тыкать. Другая кошка голову вылизывала, если я ее подставлял ей, а потом наливал кошке воды в кружку, чтобы напилась — на волосатую головищу много слюны уходит.
Ну а самая первая моя кошка, которая еще до моего рождения у родителей жила, охраняла мою коляску на улице. Когда кто-то из родителей вез меня на прогулку, то кошка либо шла рядом, либо сидела на полочке под коляской. И если видела рядом собаку, то бежала на нее со всех ног с диким шипением и мявканьем. Даже овчарки шарахались от этой хищной черной пантеры и убегали. Мужики на улице восхищались и ободряюще кивали. Кошки — умные животные, мудрые.
- Наш кот Тима ест очень мало, поэтому мясо мы размораживаем ему маленькими порциями. Но иногда он ест его так медленно, что оно заветривается, и ему не хочется доедать. А мама идет на принцип, и нового мяса не дает, пока старое не съедено. Так что придумал Тима: он берет последний заветрившийся кусочек в рот и держит, пока мама заглядывает в миску и убеждается, что он все доел.
А когда новая порция свежего мяса оказывается перед Тимошей, он аккуратно старый кусочек выплевывает. Мы сначала сами маме не поверили, а потом все увидели своими глазами. Такое уже не раз было.
«Мама подкармливала котика. Я решил, если кот вернется накануне моего отъезда, то у него появится дом. И прямо перед самым выездом он ко мне подбежал и давай тереться об ноги»
«Начался третий месяц, как кот живет в тепле, сытый, в любви и заботе»
- Мой кот, похоже, меня очень любит. Когда я готовлю на кухне, он тут же приходит. И не важно, чем он занимался до этого: спал, сидел на лотке, играл. Как только он слышит, что я готовлю, он прибегает, садится на стул и наблюдает за мной до последнего. Когда дело доходит до лука, он прижимает уши, у него слезятся глазки, текут слезки, но он сидит, как герой, и не уходит. Относила его обратно в комнату, но это не помогает. Приходит вновь и терпит.
- У нас с котом был такой молчаливый уговор: если Василий сидит в коробке, то брать его на руки — нельзя. Однажды застал я его в углу, где никаких коробок не было. Растопырил руки и стал надвигаться, чтобы схватить. Кот огляделся и вдруг нашел крошечный спичечный коробок. С размаху накрыл его своей здоровенной лапищей, из-под которой и коробка-то не видно. Я, типа, в домике! И улыбается довольный.
Про домик напомнило. Муха - маленькая собачка брата, дочка Ники - обладала вреднючим характером и, когда я приезжала домой, со мной практически не общалась. А вот когда она была ещё подростком, играла со мной в догонялки: убегала от меня и пряталась либо под шкафом, либо в ванной. Причём в ванную я бы могла зайти, но по неписаным правилам игры это был "домик" Мухи, как и под шкафом.
- Пришел сантехник Петрович — мужик суровый. А наш Барсик вообще всех чужих мужчин на дух не переносит. Петрович полез под ванну трубы менять, Барсик с шипением шмыгнул за ним. Слышу из ванной возню и кряхтение. Заглядываю и ахаю — там Барсик громко мурчит и месит лапами поясницу Петровича. Ойкаю, говорю: «Извините! Сейчас заберу!» А Петрович сурово шепчет: «Тсс! Не спугни. У меня спина болела, а он мне прямо на больное место лег, лечит!»