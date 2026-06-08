13 трогательных историй о первой любви, которую сердце хранит даже спустя десятилетия
Кажется, первая любовь всегда звучит как школьная перемена: шумно и волнительно. Одни ради нее сбегали из дома встречать рассвет, другие получили признание лишь спустя годы, а третьи до сих пор танцуют с той самой уже полвека. В подобных историях всегда хватает и романтики, и мягкой иронии. Вот и у нас получилась подборка трогательных, родных и живых воспоминаний, от которых становится чуть теплее на душе.
- В лагере познакомилась с мальчиком. Он стал моей первой любовью. Как сейчас помню нашу последнюю ночь в лагере. Сидим, держимся за руки и обещаем друг другу, что всегда будем вместе. Обещание мы сдержали неожиданным образом. Теперь он мой начальник, я у него работаю без выходных. Свои семьи, свои заботы, разные жизненные пути, но видимся-то каждый день. Можно считать, что обещание сдержали.
- Мне было 16, и я безумно влюбилась в соседа по даче. Он оказывал мне знаки внимания, а в один майский вечер позвал на прогулку. Я надушилась, надела лучшее платье, выхожу за калитку в предвкушении поцелуя под звездами, а он протягивает мне огромный секатор и выдает: «Короче, мне баба Валя разрешила для тебя сирени нарезать. Ты нарежь самые красивые, а я стремянку подержу». К такой романтике меня жизнь не готовила.
«Вот такую валентинку первоклассник приготовил для „возлюбленной“»
«Василина! Я тебя люблю! Если хочешь, я могу делать за тебя домашку».
- В старшей школе в наш класс перевели новенького мальчика — Сергея. Он сразу привлек внимание всех девочек, но мне казалось, что между нами было что-то особенное. Мы сидели вместе на уроках, разговаривали на переменах, и я мечтала, что однажды он пригласит меня в кино. Однако время шло, а он не проявлял никакой инициативы. Но на выпускном все изменилось. Он подошел ко мне с букетом цветов и сказал, что давно хотел пригласить меня на свидание, но стеснялся. Мы так и не стали парой, но этот момент останется в моей памяти как трогательное воспоминание о школьной любви.
- В восьмом классе безумно влюбился в одноклассницу. Она была гимнасткой и отличницей, а я — неуверенным в себе лентяем, но с добрым сердцем. Так до одиннадцатого класса по ней и страдал. После школы мы очень хорошо и часто начали общаться. И вдруг она признается, что любила меня все это время и ждала, когда я ей скажу о чувствах. А через несколько дней мы разъехались по разным городам навсегда.
- Как-то раз пошел на танцы в средней школе. Смотрю, стоит какая-то скромница. Решил подбодрить ее и пригласил на танец. В итоге танцевали медляк и шептались друг другу на ухо. Для нас обоих это была любовь с первого взгляда. Но вся прелесть в том, что эта любовь у нас длится уже 50 лет.
«Началось все в 1985 году. Пока живем»
- Мы с парнем очень часто, когда прощаемся около подъезда, обнимаемся и целуемся. На что очень зло реагирует одна баба Галя, сидя на лавочке. Остальные просто начинают ее поддерживать и причитать. Недавно к нам переехала новая баба Тамара и быстро влилась в «скамеечное сообщество». И вот при очередном расставании баба Галя воскликнула: «Как на улице-то не стыдно обжиматься!». Прежде чем мы успели что-то ответить, бабушка Тамара спокойным и немного грустным голосом сказала: «Если бы вот мой Сережа был жив, я бы его обнимала, целовала где угодно и не отпускала!» На время воцарилась тишина, бабушки все задумались, даже баба Галя поникла и погрузилась в свои мысли. Больше нам никто даже слова не говорил. Хочется верить, что у них в головах начали всплывать романтичные эпизоды их юности.
- В школе я дружил с девчонкой на 3 года младше. Она была пацанкой: гоняла с нами на великах, ездила на рыбалку, бегала по заброшенным стройкам. Сначала мы просто дружили, потом стали проводить вместе почти все время, и в итоге все считали нас парой. Я часто бывал у нее дома: с ее мамой лепил пельмени, с ее отцом ездил на рыбалку. Только ее старшая сестра меня как-то недолюбливала. На 14 февраля мне прилетает валентинка с надписью от руки: «Люблю тебя, ты самый лучший и добрый!» На большой перемене иду к своей темноволосой красотуле и со счастливой улыбкой говорю: «Спасибо, душа моя, до слез приятно!» Она смотрит на меня и ничего не понимает. Даю ей валентинку, она читает и резко убегает. Я за ней. Оказалось, валентинку отправила ее старшая сестра. В итоге она решила, что мы с ее сестрой встречаемся. Переубедить ее было невозможно, ведь аргументы были железные: как-то раз я помогал ее сестре рисовать стенгазету и иногда здоровался с ней в коридоре — значит, точно влюблен! Так и закончились мои первые отношения. А я-то всегда верил, что любовь, основанная на дружбе, самая крепкая.
«Ехал с работы в электричке. В интернете увидел, что какая-то девушка ищет компанию сгонять в кино. Решил в шутку написать. И вот...»
- Четыре года назад развелась, муж к молодой ушел. Было мне на тот момент 35 лет. Купила пса, пошла с ним гулять, познакомилась на прогулке с парнем-собаководом, начали общаться. Через месяц пришла к нему в гости, а на полке фотография стоит. Смотрю, а на фото я и он в пионерском лагере. Мне 14 лет, ему 17. Он за мной в том лагере ухаживал и говорил, что я его первая любовь. Сейчас он лучший муж на свете! И сын у нас уже есть.
- Как-то раз я шел по коридору школы и увидел девчонку в классе. Я просто зашел туда и попросил у нее ластик. Она дала. Через некоторое время вернул. Потом мы начали переписываться, даже несколько раз встречались. Ее подруги проболтались, что я ей понравился. В итоге мы пошли на свидание, и закрутилось. Но жизнь непредсказуема, и через пять лет мы расстались. Но с тех пор я так и не смог встретить никого лучше нее.
Каждый проявляет любовь по-разному
- Моя первая настоящая любовь — моя жена. До нее я думал, что знаю про любовь, но я ошибался. Она — старшая сестра моего лучшего друга. Я знал ее еще подростком и всегда был в нее влюблен. После школы мы общались около года, пока я наконец-то не набрался смелости и не признался ей. С тех пор мы буквально каждый день вместе. Прошло уже 13 лет, и мы только что отметили 9-ю годовщину свадьбы.
- Лет в 17 была у меня первая любовь, а родители не одобряли. Лето, ночи теплые, он пришел под мои окна где-то в 4 часа утра, чтобы позвать меня встречать рассвет! И я сбежала через окно (1 этаж), хотя всегда была домашней девочкой. Мы гуляли, целовались, болтали обо всем и ни о чем не думали, были свободны как ветер и счастливы! Он вернул меня домой к 7 утра, когда родители только вставали на работу. Никто не заметил моего отсутствия, а это был самый авантюрный и романтичный поступок за мою жизнь.
Романтика и среди собак бывает
У сотрудницы была какая-то маленькая беспородная моська, так у этой моськи было три поклонника во дворе, и даже если хозяйка выходила из дома без собаки - поклонники всё равно подбегали поздороваться, виляя хвостами.
- На дискотеке познакомился с девчонкой. Начали общаться. Через пару недель говорит: «Пошли ко мне, чай попьем». Захожу, и она с порога: «Мам, я друга привела!» Иду с улыбкой на кухню, а там за столом моя мама! Неловкое молчание. Смотрит на меня и выдает: «О-о-о, а ты чего здесь, друг?» И тут на кухню заходит уже мама девушки. Оказалось, наши мамы — приятельницы. Чай мы тогда пили вчетвером, а мама мне потом еще неделю говорила, что если бы знала, куда иду, то рубашку мне другую погладила.
- В 7 классе были мои первые отношения с одноклассником. Несмотря на возраст, мы сильно любили друг друга. Все вокруг говорили, что в таком возрасте любви не бывает, и это все временное увлечение, и вообще, мол, надо об учебе думать! Мы выслушивали это постоянно. Уже и сами стали сомневаться в своих чувствах. Сейчас ему 25, мне 24. Мы женаты, планируем ребенка. И отношения не мешали моей учебе, ведь я окончила школу с золотой медалью.
Похоже, первая любовь редко исчезает совсем: она то возвращается письмом из школьных лет, то улыбается с фотографии в пионерском лагере. Наверняка и у вас есть душевная история о первой любви, которую уже не забыть никогда. Будем рады почитать в комментариях.