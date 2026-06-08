13 трогательных историй о первой любви, которую сердце хранит даже спустя десятилетия

Кажется, первая любовь всегда звучит как школьная перемена: шумно и волнительно. Одни ради нее сбегали из дома встречать рассвет, другие получили признание лишь спустя годы, а третьи до сих пор танцуют с той самой уже полвека. В подобных историях всегда хватает и романтики, и мягкой иронии. Вот и у нас получилась подборка трогательных, родных и живых воспоминаний, от которых становится чуть теплее на душе.