Как так могли слопать? Привозят и сдают при администраторе и если с крема ягодку убрать будет след..
18 историй и фото о насыщенных сменах кондитеров, по мотивам которых смело можно снимать сериал
Создавать сладости — это не только уметь управляться с коржами, кремами и украшениями. Но и решать неожиданные запросы клиентов. Иногда это может принести удовольствие — например, выполнить заказ милой пожилой пары. А иногда приходится сталкиваться со странной логикой, как то: «Нам торт не понравился, но пришли гости — и мы его съели».
- Я занимаюсь выпечкой тортов на заказ, такая домашняя кондитерская. Качество у меня на высоте, и ценник у меня тоже не из самых низких. Однажды я делала свадебный торт, как обычно: намотала шоколадные потеки, сверху накидала кучу свежих ягод, просто красота. Сделала, отвезла, взяли оплату, все хорошо. И вот через пару дней мне пишет жених: «Слушай, давай бабки обратно, торт был без ягод!» Я сразу фотку в ответ: вот он, торт во всей своей красе до доставки. Спрашиваю: «Как такое может быть?» Дело чуть было не дошло до суда, пока мы не решили проверить камеры видеонаблюдения. Оказывается, официанты в ресторане все ягоды просто слопали. Возмещали ущерб тоже, конечно, они.
- Девушка заказала диетический торт. Я полночи колдовала над миндальным бисквитом, муссом из авокадо и декором из ягод. Приезжает заказчица, открывает коробку. Ее лицо вытягивается. Я уже приготовилась к долгим расспросам, а она такая: "Ой, а вы можете сверху полить его нутеллой и посыпать шоколадной крошкой? А то муж сказал, что если в торте нет калорий, то это просто салат, а он салат на десерт не ест.
«Испекла торт „Мария-Антуанетта“, чуть не сошла с ума от количества деталей — было грустно его резать потом»
Это произведение искусства, а не торт. Как такое резать?!!! Я такого чуда в жизни не видела. Даже статуэток.
- Заказали мне свадебный торт. Большой, четырехъярусный, со сложным декором. Некоторую часть украшений нужно было добавить уже в ресторане, с ними бы я торт не довезла. Все получилось отлично, торт выглядел как на картинке, я уехала. А вечером мне звонит мать невесты и кричит в трубку, что я обязана вернуть деньги за торт. Меня затрясло, спрашиваю, что случилось, может, невкусный был. Оказалось, что когда его выносили, официант споткнулся и уронил десерт на пол. Я сказала, что моей вины в этом нет, на что получила ответ: «Ну мы же его не попробовали!» Занавес. Деньги, конечно же, я не вернула.
- Я кондитер и несколько лет назад на скорую руку я сваяла десерт на восьмое марта. За 10 минут сделала простенькое видео и поделилась им в соцсетях. И после этого у меня заказали 300 штук таких же десертов. Так я заработала свой первый нервный срыв, потому что не спала неделю, чтоб это все отдать. Хо-хо.
«Сделала пирог с портретом Аслана. Я испекла его для знакомой пары, которая назвала своего ребенка точно так же»
- Я кондитер. Тут одна мадам пишет мне вечером, что ей нужен торт на завтра к обеду. Отвечаю: «К сожалению, дата занята. Желательно делать заказ хотя бы за неделю». Так она начала со мной спорить, утверждать, что там и делать-то нечего. Я попыталась объяснить, что у меня даже нет всех ингредиентов для ее торта, закупка производится заранее. В ночь я не побегу по магазинам и не буду делать торт, так как собираюсь спать. Дама обиженно заявила, что ингредиенты все элементарные, даже у нее в холодильнике есть. Она бы и сама сделала, только печь не умеет. На это я уже не нашлась, что ответить.
- Я была со стороны прилавка. Каждый вечер ко мне в пекарню приходила женщина с корги, покупала кофе и булочку. В один такой вечер открывается дверь, заходит пес, я ему «Добрый вечер, Икарус!» Следом заходит незнакомый мужчина и возмущенно Икарусу: «Так вот как твоя мать меня со здоровым питанием поддерживает!»
Упс... Говорю, что впервые вижу этого пса...
А пес, тем временем, хвостом машет, как вентилятором, ждет, пока я выйду из-за прилавка ему за ушком почесать. Ну никакой секретности.
«Да ладно, — говорит хозяин, — если бы я ему дверь к вам не открыл, он бы подкоп сделал».
В общем, сдал хозяйку с потрохами. Пришлось мужу одному на диете сидеть. Сам потом к нам приходил за бездрожжевым хлебом и булочками для жены.
Вместе с Икарусом, куда без него...
«Каждый год на мой день рождения мы с друзьями делаем торты странной формы, этот — на 40-летие. Коржи с фисташковым вкусом, шоколад для моделирования и рисовая бумага»
- Моя подруга — кондитер. Как-то ей заказали бенто-торт. Это почти пирожное 12 см в диаметре. Попросила сделать надпись. Кондитер думала, что это будет типа «Поздравляю!», ан нет! Заказчица скинула ей поздравительный стих на 20 строк. Была очень недовольна, что ей отказали. Мол, вы же кондитер, разместите как-нибудь.
- Маленькая история из жизни кондитера. Я работаю шеф-кондитером в одном из ресторанов Москвы. Недавно поступил очень неординарный заказ. Пожилая пара забронировала столик для свидания. Заказали только один десерт — Павлова. Готовила как будто родным.
«Я — 52-летний мужчина, который увлекся выпечкой в прошлом феврале. На выходных мне довелось сделать свадебный торт для своих друзей. Я, конечно, не люблю хвастаться, но по-настоящему горжусь своей первой масштабной работой»
- Мой позвал друзей: «Не парься, посидим, пиццу закажем». Ну ок. Я как раз сдала пять бенто и капкейки, лежу, наслаждаюсь тем, что не надо стоять у миксера. Приходят гости. С порога радостные: «Ой, а мы к чаю ничего не купили! Подумали, зачем нести магазинную химозу, когда у нас Катя — богиня бисквитов! Ты же наверняка что-то испекла вкусненькое?» И смотрят на меня глазами кота из Шрека. Ждут шедевр. Муссовое облако, макаронс или хотя бы эклеры.
А меня от запаха ванили уже подташнивает. У меня мечта — селедка с луком и черный хлеб. Я сладкое видеть не могу, у меня передоз сахара через поры кожи. Я молча встаю, иду к шкафчику и достаю пачку покупных вафель. И кидаю на стол. Тишина. Слышно, как муха летит. Мой краснеет, ему стыдно за меня. Друзья в шоке:
— Кать, ты серьезно? Вафли? Ты же кондитер!
— Ребята, я неделю пекла. Я хочу соленый огурец и тишину. Ешьте вафли, они хрустят.
Обиделись. Сказали, что я зазвездилась и жадина. А я сидела, грызла эту сухую вафлю и была счастлива, что мне не надо мыть венчики.
- Я тоже кондитер и домашние и родственники привыкли, что я готовлю в подарок. А племянница на свой день рождения даже «спасибо» в чат не прислала за торт. А он был шикарный и с душой. После этого случая, пожалуйста, заказывайте по полной стоимости. Не хотите, наслаждайтесь магазинным.
Друзьям бесплатно не делаю, если приходят без приглашения, обходимся тем что есть, торт делаем на заказ не благотворительный фонд, все дорого, масло, сгущёнка и время, сами любим пирожки с капустой и картошкой, селёдочка в догон
«А я сделала пару аксессуаров из сахарного печенья»
- Я кондитер. В основном делаю маленькие бенто-тортики. И вот недавно мои постоянные клиенты заказали себе свой любимый торт «Клубника-пломбир» для гендерной вечеринки. В середине торта я кладу шоколадного мишку. Если розовый, то девочка, если голубой, то мальчик. Только приступила к готовке, как у меня заболел живот. Не хотела подводить клиентов, поэтому уговорила мужа приготовить торт. Хорошо, что украшения и шоколадную надпись я уже успела сделать. И вот муж, который никогда не готовил, по моим инструкциям сделал торт. У него все получилось. А самое классное, что клиенты сказали, что этот торт вкуснее всех моих предыдущих. Я в шоке, муж тоже. А я-то уже пять лет как кондитер.
- Как и полагается, молодожены заранее заказали у кондитера торт. Решили сделать оригинально и не заморачиваться с нарезкой кусочков. Поэтому торт был испечен не целиком, а в виде множества отдельных пирожных, которые формировали нечто вроде многоярусного торта. Кондитер заранее все привезла в ресторан и уехала.
И вот, в разгар торжества сотрудники собираются подавать торт, а молодожены замечают, что кусочков слишком мало. Ровно в два раза меньше, чем должно быть. На все распросы сотрудники зала уверяли, что так и было и они расставили все, что привезено. В холодильнике больше ничего нет. Звонят кондитеру. Она тоже уверяет, что пирожных ровно столько, на сколько договаривались. И что она все передала в банкетный зал.
В итоге ребята решили не портить себе праздник и разобраться потом. А гостям просто раздали по половинке кусочка, нарезав пирожные. А дальше — вишенка на торте. На следующее утро в 8:20 утра их разбудили звонком. Звонили из банкетного зала чтобы «обрадовать». Сотрудники, заступившие на смену, обнаружили вторую половину торта. Оказывается, ввиду большого объема, пирожные разложили в два разных холодильника, и во второй сразу почему-то никто не догадался заглянуть. А позвонили они так рано, чтобы поскорее сообщить радостную новость.
- Заказали у меня торт «Молочная девочка». Пишет вчера заказчица: «Торт сухой, крем кислый, гости плевались. Праздник испорчен. Требую вернуть деньги, иначе напишу отзывы везде». У меня руки трясутся, прошу прислать фото разреза. И тут она скидывает фото пустой подложки. Чистый картон, на котором сиротливо лежит одна раздавленная ягода голубики и крошка бисквита размером с муравья. Я смотрю на экран и не понимаю. Спрашиваю, мол, вы это съели? Она выдает: «Ну да, не выбрасывать же, мы заплатили! Но мы ели и мучились!» Я представила эту картину: сидят гости, морщатся, плюются, но доедают последний кусок, вылизывая тарелки.
