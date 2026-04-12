Наверное, мать уже до такой степени доворчалась, что мелкий не вытерпел и выдал секрет, чтоб не слушать дальше ворчания матери. ))
19 душевных историй о свекровях и тещах, чью находчивость и характер видно за версту
Истории
1 час назад
Отношения со свекровью или тещей полны сюрпризов. У этих женщин порой есть свой собственный взгляд на мир, и они обладают способностью попадать в ситуации, которые еще долго обсуждаются на семейных посиделках. Вот несколько историй о героинях, чья находчивость и оригинальность заслуживают аплодисментов.
- Подслушала, как свекровь шепчет сыну: «Только маме ни слова, это наш секрет». Ну, думаю, опять конфеты втихаря сует или на меня жалуется. Вечером ребенок подошел ко мне с серьезным видом и тихо выдал: «Мам, бабушка просила молчать, но папа уже купил нам билеты на море!» Оказывается, мой-то втихую откладывал деньги, а я на него ворчала, что на отпуск забил. Сижу теперь, репетирую удивленное лицо, чтобы не испортить сюрприз.
- Мне всегда было неудобно забирать дочку из садика, вечно просила то мужа, то маму. А тут свекровь вызвалась: «По пятницам забираю я, не переживай». Сначала я обрадовалась, потом напряглась. Решила за ними проследить. Выглядываю из-за угла, а они заходят на территорию консерватории, садятся во дворе на лавочке и слушают, как там студенты упражняются. Так она культуру ребенку прививала.
- Первый раз приехал знакомиться с будущей тещей. Переживал, как на экзамене. Пришел с цветами, весь такой приличный, даже костюм напялил. А она встречает в халате, без макияжа, смотрит на меня и сразу: «Не старайся казаться тем, кем не являешься, я поискала про тебя в интернете». Села на диван, достала телефон и показывает мой старый аккаунт, где я под музыку танцую, старое видео. Говорит: «Если дочка с таким решила жить — значит, любит». Мы оба засмеялись, напряжение как рукой сняло. С тех пор она — мой человек.
В источнике важное уточнение, что парень танцевал с унитазной щёткой в руках. Видимо, поэтому будущая тёща не заморочилась с внешним видом
«Зашла к свекрам в спальню для гостей. Картина маслом»
- Свекровь просто обожает внучку. Она для нее готова на все, наверное. Моей мамы, увы, не стало 6 лет назад. Свекровь одаривает дочь любовью за двух бабушек. У свекрови в начале апреля был день рождения. Дочка нарисовала бабушке рисунок к празднику. Ей 2 годика, думаю, не стоит рассказывать, какой был рисунок. Каляки-маляки, но от души. Наша бабушка так вдохновилась подарком, так он ей понравился, что она сделала себе на черной футболке принт этого рисунка. Потом рассказала, что у нее коллеги спрашивали, где она такой классный принт взяла.
Так у ребёнка талант! Родителям стоит подумать, как заработать на таком бизнесе.
- Мне с тещей очень повезло. Буквально на той неделе звонит жена и говорит, что дома меня сюрприз ждет, чтобы на работе не задерживался. Я уже в голове перебрал все возможные варианты. Но я не угадал ни с одним из них. Прихожу домой, захожу на кухню, а там сидит моя тещенька, как всегда стол ломится от еды, привезла вкусняшек, наготовила, пока мы были на работе. Теща у меня добрейшей души человек, она у меня и готовит вкусно, и собеседник просто отличный. Полночи с ней проболтали на кухне. На работу чуть припоздал, потому что проспал из-за наших разговоров. Когда мужикам сказал причину опоздания, мол, с тещей полночи лялякали, так рад, что она приехала, они на меня глаза выпучили, типа: «Ты что, как можно радоваться приезду тещи?» Мало кто меня поймет, но я свою тещу обожаю.
- Короче, обсуждали мы со свекровью ремонт в новом доме. Я мечтала, как все по своему вкусу сделаю. Тут надо отметить, что я очень люблю стрекоз — ну вот так сложилось, мое тотемное животное. Через какое-то время мы приезжаем к ним в гости, а она выдает: «Пойдем покажу сюрприз». Захожу, а там буквально все в стрекозах, да еще куча вещей из моего списка, что я ей показывала и хотела купить себе. Кажется, что это ерунда, но меня задело.
«Свекровь завела кошку. Ее мордаха каждый раз, когда на столе морепродукты»
- Моя свекровь считает себя умной женщиной и постоянно использует сложные для нее слова, очень часто их путая. Самое яркое, что она сказала: «Пойдем, запишем песни на флешку по толерантности». «Может, релевантности?» — спросила я и тут же была добавлена в список плохо ведущих себя детей. Думаю завести лично для себя «словарик от свекрови». Это лучше любых анекдотов.
- Только вышла замуж, поехали всей семьей на дачу. Я наварила щей — наваристых, вкусных. Свекровь, хоть и держала всех на жестком ПП, ела с удовольствием. На следующий день мы уехали, и свекровь забрала щи в банке с собой. Еще через день поехали к друзьям за 300 км — банка снова с нами. На мое предложение вылить их ответили: «Съедим!» У друзей свекровь объявила, что я мастер по щам, и меня опять поставили к плите. Я повторила триумф, наварила 5-литровую кастрюлю. И тут моя «вторая мама» берет те трехдневные щи, чья жизнь в путешествиях сложилась интереснее моей, и смешивает их со свежесваренными. Предсказуемо, на утро все скисло.
- Моя теща — математик, недавно вышла на пенсию и занялась дачными заготовками. Наклейки на банках с вареньем радуют. «Малина 35% + смородина 65%» или «земляника 60% + малина 40%». Банки с салатом пока не читал, но, кажется, видел там знак натурального логарифма.
«Нашла тут фотку и узнала, что свекровь была спортивной звездой школы и вообще, очень крутой»
- Как-то лет 15 назад меня свекровь отправила на рынок к проверенному поставщику двора «ее величества» за творогом. Велела найти продавщицу Наташу с золотыми зубами и передать, что я от Н. И. (свекрови). Поиск развлек — Наташ в молочных рядах оказалось четыре. После сообщения пароля найденная продавщица спросила: «А кто она вам?» Я отпираться не стала, сказала, что свекровь. Денег Наташа у меня не взяла: «Ешьте, вам витамины нужны, чтобы нервы восстанавливать».
- Съехали жильцы с квартиры и мы поселили туда свекровь, пока свекр на вахте. Через пару дней пишет соседка: «К вашей жиличке по вечерам мужики ходят». Приехала вечером проверить, прежде чем мужу говорить, зашла в дом, стучусь. Дверь открывается, а там свекровь и паренек-подросток, высокий такой. В общем, она — репетитор, это ее ученики, а у соседей с определением возраста не в порядке.
- У моей сестры тоже золотая свекровь. Может абсолютно неожиданно, в холодный зимний пятничный день позвонить и сообщить, что готова в любые выходные, вот хоть прямо завтра, вывезти внука, внучку и саму сестру на пару дней на Канарские острова. Что в последние три года и делает. Все они живут в Финляндии.
«Моя великолепная свекровь в молодости»
- У меня была замечательная свекровь. Когда мы поженились, она первым делом спросила у сына, подарил ли он мне сережки. Нет, говорит, только колечко. И она подарила мне серьги. И с детьми помогала, и с советами не лезла, и деньжат подкидывала, когда туго приходилось. Очень жалею, что ее нет с нами.
- Свекровь повадилась заглядывать «на чай» и инспектировать холодильник. Я подбоченилась: проверяет, как я семью кормлю? В последний раз вышла из кухни, возвращаюсь — она быстро морозилку захлопнула и покраснела. Когда она ушла, я открыла дверцу, а там ровными рядами заготовки: голубцы и котлеты. Сказала, чтобы мне попроще жить было.
- Переезжали с одной арендной квартиры на другую, а у меня как раз аврал на работе. Все вещи собрала, кухню не успела. Ну и по кухне больше муж хозяин, а не я. Договорилась, что он со свекровью ее дособирают, тем более у них лучше, чем у меня, навыки тетриса прокачаны: все компактно в коробки складывать хорошо умеют. Потом на новой квартире разбирала и странное чувство — с одной стороны спасибо за помощь, с другой — офигевала с некоторых моментов, например, очень грязными полотенцами или пакетами проложена посуда, но это ладно еще. Самый смак был, когда заварочный чайник достала — он был с заваркой. Муж у меня аккуратист еще тот, он бы точно так не сделал. Ну вот я не знаю, как можно было упаковать в коробки для переезда чайник, не вылив из него содержимое. Хорошо, что там мало осталось и не пролилось.
А вот еще одна статья от нашей редакции: 20 трогательных фото и историй о том, как наши мамы и бабушки умели выглядеть безупречно в любые времена.
Похожее
Я тот самый бизнесмен, который таксует для души. Честно признаюсь, зачем мне это нужно — 27.03.2026
Авторские колонки
2 недели назад
18 везунчиков, у которых на крутые наряды глаз наметан
Фотоподборки
4 дня назад
15+ случаев, когда поход в магазин превратился в живую историю, которой хочется поделиться
15 пар, чья любовь — это вечный двигатель, не знающий скуки
Истории
1 неделя назад
17 мужчин, которые не побоялись приложить руку к делу и создали для своих близких нечто особенное — 16.03.2026
Народное творчество
3 недели назад
23 истории из многоэтажек, где за каждой дверью скрывается готовый сюжет для романа
15 историй о том, что обычный стук в дверь иногда приносит больше впечатлений, чем поход в кино
20+ человек, для которых покупка жилья обернулась сюрпризом
15+ историй о поиске любви, которые начинались как романтика, а превратились в настоящий стендап
Истории
6 дней назад
18 историй о том, как спонтанное решение круто изменило жизнь
17 знакомств с будущими родственниками, которые развивались по сценарию ситкома
Истории
1 неделя назад