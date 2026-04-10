Сначала выводят под корень тихих неконфликтных людей, а потом удивляются, почему все вокруг такие злые и хатаскрайники . загадка века прям.
20+ историй о людях, чья экономность и находчивость вызывают невольную улыбку
Для некоторых людей обычная человеческая бережливость перерастает рамки обычного хобби и превращается в неиссякаемый источник забавных ситуаций. Они находят маленькие радости в том, чтобы выудить пользу из любой ситуации, не потратив при этом ни одной лишней копейки. Их находчивость не знает границ, а логика порой ставит в тупик даже самых близких людей.
- Снимали жилье три года — квартирка не новая, ремонта давно просит. Пришла пора съезжать, я все намыла до блеска. Хозяйка облазила углы, нашла царапину и радостно забрала весь залог. Я спорить не стала. А через два дня она звонит: «А почему у вас за плитой грязно? Я ее отодвинула, а там грязь. Мыть придешь или клининг оплатишь?» Тут я уже не выдержала. Сказала, что мы разошлись, залог у нее — до свидания. И удалила чат.
- Моя младшая сестра увлекается фотографией. Как-то раз снимала знакомую блогершу. Денег не взяла — подружка же. Фотки блогерше очень понравились. Ну, сестра и попросила ссылку на себя добавить. А подружка и выдает: «Да, конечно! Но это будет стоить 5000 рублей — со скидкой, так как мы подруги!» С тех пор сестра фотографирует блогеров только за деньги.
- Знакомый мой Саня вскрывает машины — все официально, по просьбам хозяев. Приехал на заказ. Владелец бегает вокруг тачки, суетится. Сашка 5000 взял, за секунду дверь открыл. Хозяин начинает бухтеть: «Чего? За секунду работы 5000?» И тут Саня молча опускает флажок на двери и закрывает машину. Протягивает деньги хозяину. Тот давай торговаться, но толку-то. Ему была дана минута на размышление, и в итоге он согласился расстаться с деньгами.
«Был ресторан „Талисман“, стал „Малина“. Новое название составили из букв, которые были в старом, чтобы не заказывать новую вывеску»
Среди небоскрёбов Москва-сити есть невысокая гостиница Novotel. Если смотреть на её крышу с высокого этажа, можно увидеть надпись Letov (cоставлено из запасных букв для вывески отеля). Где-то есть город...
- Стою на кассе в магазинчике у дома, кассир мне покупки пробивает. В какой-то момент смотрит вдаль и вдруг как заорет: «Опять ты?» И бежит куда-то в зал. Стою, жду. Кассир возвращается. Смотрю на него вопросительно. А он такой: «Да у нас тут живет в этом же доме один мужик. Как узнал, что у нас тут микроволновка появилась, ходит греть свою рыбу и прочие гастрономические изыски. Когда его застали за этим в первый раз, то спросили — зачем? А он ответил: „Экономлю электроэнергию“».
Не так давно была здесь же история, как в поликлинике встретились две знакомые старушки. Одна другую спрашивает: "Ты к какому врачу пришла?", а та ей и отвечает, что на здоровье не жалуется, всё в порядке, просто каждое утро ходит в эту поликлинику в туалет, так как живёт в соседнем доме. Вот это я понимаю - гигантская экономия воды!
- Начальница попросила у нашей коллеги Веры юбку сшить. Вера и ляпни: «Тут ткани даже на две хватит». У начальницы сразу глаза загорелись: «Давай три тогда! Как хочешь, иначе премии лишу!» И вот приносит вчера Вера пакет, вываливает на стол начальнице одну юбку, пошитую, как первоначально договаривались, и 38 юбок для Барби и говорит: «Вы хотели много юбок, пожалуйста! Пользуйтесь и не благодарите!»
Напомнило) Мультфильм такой есть. Мужик пришел к скорняку пошить шапку)
- Около года мой знакомый на всем экономил. Питался очень скромно, все вещи истрепались. Много раз спрашивали, для чего такая экономия, но он не признавался. А тут вдруг приходит. Глядим — а у него на руке какие-то дорогущие часы. Спрашиваем — зачем они нужны? Разве они стоят всей этой экономии? Ответ был: «Конечно, стоят! Эти часы демонстрируют статус человека! Они же мегакрутые!»
То есть, такие часы, по его мнению, затмили бы дырявые штаны и протёртую рубашку?
«Внучка подарила бабушке салфетки на стол. Приезжаю проведать и вижу это. Бабуля: „Салфетки такие красивые! Чтобы не вымазались, я для них свои пошила!“»
- Мой родственник — тот еще скряга. Получает около 250 тысяч рублей в месяц, но экономит на всем, даже батоны взвешивает — выбирает побольше. Из-за этого долго был один. А тут недавно огорошил — женюсь! Рассказал: зашел в магазин и увидел, как девушка пакет молока на весах взвешивает. Ну и познакомились, стали встречаться, много общего оказалось.
250 000 рублей в месяц - разве это много?! Всего-то 3 000 000 рублей в год - ерунда какая-то, практически копейки. Вот если бы он каждый день по миллиону рублей зарабатывал - тогда и стоило бы хвалиться!
- Как-то заказывает девушка у меня съемку, явно при деньгах. Звонит мне с вопросом: можем ли мы провести съемку по бартеру? Она бьюти-мастер, отплатит услугами. Дескать, сейчас у них жесточайшая экономия. Я согласилась, договорились на индивидуальную съемку с учетом, что фото ей нужны через два дня.
Приезжаю на съемку и что я вижу? Собралась вся семья! А у меня есть разница в стоимости — семья или один человек. А еще и надбавка за быструю обработку. Ну ладно, по бартеру же. Сделала, отдала даже больше фото, чем обещала.
Пришел день икс. Пришла на процедуру, все отлично. Но в конце: «Сколько у тебя та индивидуальная съемка стоила? Я на сайте смотрела». Я опешила. Продолжает: «Ну вот вычти и доплати...» Доплатила, промолчала, но больше на бартер не соглашаюсь или оговариваю условия заранее.
«Друзья спрашивают, зачем в Нидерландах везде копают каналы. А оно вон как! На заборах экономия»
- Рассказал знакомый охранник. Наверняка все видели ценники с 99 копейками в конце. Так вот, одна бабуля заметила, что при покупке единицы товара за наличные эти 99 копеек не учитываются. Бабуля начала покупать эти товары поштучно: купит одну единицу, сделает круг, купит еще одну единицу товара. Так за десять кругов экономит 9,9 рублей. И так каждый день. Кассиры ворчали, но ничего не могли сделать, бабуля формально ничего не нарушала.
- Соседний офис в срочном порядке решил съехать. Заходит к нам их начальник, предлагает мебель купить. Сходил я, посмотрел. Многовато он запросил, а скинуть цену отказался. А на следующий день заходит к нам хозяйка здания и говорит: «Если мебель какая нужна — идите, бесплатно берите. Соседи ваши съехали и все оставили».
«Если вам нужно упаковать много подарков, то самый дешевый вариант — купить рулон обоев. Я почувствовал себя финансовым гением, когда родил эту идею»
- Еду я в одной из последних маршруток. Выходить нужно на конечной, но до нее еще две остановки. Я один в маршрутке остался. Водила поворачивается:
— Тебе куда?
— «Океан»
— Может, пешком прогуляешься? Мне нужно в другую сторону.
— Ну тогда я заплачу меньше за проезд.
— Я же тебя почти довез.
— Так и я почти заплачу.
- Сломался у нас на работе электрочайник в бытовке. Решаем, по сколько скидываться на новый чайник.
Один коллега и говорит, мол, у него дома уже много лет лежит чайник почти новый, но неисправный. Если сделаете, будем его использовать. В общем, принес он его. Поломка нашлась за минуту — контактный усик в подставке отжат был. Мужик этот чайник в охапку и домой.
Решаем, по сколько скидываться на новый чайник...
- Гостил на днях у брата на даче. Встретились, приготовили шашлык, плов на мангале. Сели обедать, и тут брат достает соусы. Говорит: «Попробуй, ты ведь любишь острое». Ну и предупредил, что они прямо очень острые. И рассказал историю, далее с его слов.
На работе сижу, обедаю, присаживается напарник. Увидев на столе соусы, спрашивает разрешения добавить себе в обед.
Я: «Возьми, только они очень острые — много не наливай».
Напарник: «Тебе что, жалко? Я острое люблю».
Я: «Да пожалуйста, лей сколько хочешь».
В общем, он полил как кетчупом, довольный ложку в рот сует, и тут же ощущает всю прелесть этого «кетчупа». Придя в себя, он выдал «Макс, ну ты весь обед мне испортил».
«Шашлык из говядины(пиканья)»
- В подъезде перегорела лампочка. Пока ЖКУ раскачается, ходить в потемках неохота. Порылся дома, нашел энергосберегающую лампу 20 ватт, заменил сгоревшую лампу накаливания 75 ватт. С чувством выполненного долга сижу дома. Стук в дверь, открываю. Соседская бабка: «Какая яркая лампочка! Это ж сколько она ж мотает!» Объяснил ей, как смог. На следующий день встречает в подъезде и все по новой. Дня через 2 она вызвала электрика. Теперь висит лампа накаливания 90 ватт — зато «не мотает».
- Девочки, я же правильно расставила приоритеты? Вчера супруг говорит, надо экономить, расходов что-то много. Я человек простой. Сразу предложила решение: ему нужно пересесть на бесплатную развозку от его компании, а не тратиться каждый день на проезд.
- Сказала парню экономить в связи с грядущим большим путешествием. Он принял информацию, заказал себе лапшу быстрого приготовления. При этом в холодильнике есть готовые куриные котлеты с рисом. Думаю — ладно. В итоге ел свою лапшу ровно день. А на следующий заказал доставку на 4 тысячи, аргументируя тем, что сохранил деньги со вчера. Котлеты все еще в холодильнике.
«Мужик купил у нас труб на 10 тысяч, доставку я насчитал ему 2 тысячи. Дорого, говорит, сам заберу. Приезжает, а бухта выше его легковушки сантиметров на 40»
Дело не в 2 круб., а в принципе, которым такие люди живут. Им всенепременно надо реализовать свою "внутреннюю жабу".
Много лет назад отдыхал в тогда ещё заграничном Крыму в компании двух молодых дам. Одна -успешная бизнесвумен, вторая -жена богатого бизнесмена. Так вот, с утра они час бегали по обменникам, чтобы выгадать три копейки.
Один из моих работодателей ездил на новом дорогом авто. Но молдинги на ней были пластиковые вместо обычных на этой модели хромированных металлических. Оказалось, что он специально заказывал авто с такими молдингами и даже немалое время ждал поставку, хотя мог сразу купить с хромом.
«По разговору понимаю, что он строит себе загородный дом, делает отопление и там только отапливаемого помещения на 400 кв.м! Явно не на последние деньги строит. И ради 2 тысяч он готов был грузить свою недешевую машину. В общем, со скрипом согласился на доставку»
- Папа: «А поищи мой лосьон, вдруг на твоих маркетплейсах он дешевле».
Я, после мониторинга: «Вот, нашла. Везде 500-600, а тут за 370».
Папа: «Закажи два».
Я: «Пришло»
Папа: «Сколько?»
Я: «740»
Папа переводит мне 1000. Такая себе у него экономия вышла, конечно.
- Купила своим котам пять кило сухого корма, чтобы сэкономить пару тысяч. Так на второй месяц коты отказались его есть, пришлось покупать новый...
- Живу в 12-этажном доме на 10 этаже. Выхожу на балкон и слышу — курица кудахчет, прямо рядом. Оказывается, наш сосед (27 лет), решил экономить на яйцах и купил себе несушку, поселил ее на балкон.
Экономит на электричестве
Чтобы она несла в день одно яйцо ей нужно зерно, комбикорм, очистки от овощей, костную муку, зелень. Если всё это покупать, дешевле не выйдет. Разве что полезней, чем покупные.
- У меня муж-француз из очень богатой семьи. Носит одну куртку уже 30 лет, никогда не выкидывает вещи, которые можно починить.
И вот сегодня утром говорю:
— Тостер SMEG хочу купить, подойдет к нашей кухне.
А он:
— У нас есть тостер.
— Но этот будет лучше.
— Да, но этот еще работает.
— Сколько ему лет?
— Где-то 35.
- Бабуля учила меня экономить. Пили чай с конфеткой, и она откусывала от батончика по чуть-чуть, а я ей подражала. В конце у меня осталась ровно половина конфеты, как и у бабули. Я с гордостью продемонстрировала ее, и бабушка меня похвалила, явно гордясь своим педагогическим успехом. Зардевшись от заслуженной похвалы, я сунула оставшуюся половинку в рот и сказала: «Теперь я умею экономить!» С тех пор ничего не изменилось.
