20+ историй о людях, чья экономность и находчивость вызывают невольную улыбку

Дело не в 2 круб., а в принципе, которым такие люди живут. Им всенепременно надо реализовать свою "внутреннюю жабу".

Много лет назад отдыхал в тогда ещё заграничном Крыму в компании двух молодых дам. Одна -успешная бизнесвумен, вторая -жена богатого бизнесмена. Так вот, с утра они час бегали по обменникам, чтобы выгадать три копейки.

Один из моих работодателей ездил на новом дорогом авто. Но молдинги на ней были пластиковые вместо обычных на этой модели хромированных металлических. Оказалось, что он специально заказывал авто с такими молдингами и даже немалое время ждал поставку, хотя мог сразу купить с хромом.