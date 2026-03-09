ещё у нас с мамой похожие голоса, только близкие нас не путают. и вот. новый год. звонит мне одногруппник, попадает на маму, естественно, путает со мной. в это время я собираюсь уходить с друзьями. и диалог такой: - нет, это не Таня, это её мама. -да, все говорят, что голоса похожи. Тани дома нет, ушла. -ой, спасибо большое. а откуда вы узнали о моём дне рождения?
15+ уморительных историй от людей, которые обознались на ровном месте
Говорят, у каждого из нас есть двойник, но иногда кажется, что мир — это всего лишь сбой в матрице, где все носят одинаковые куртки и ездят на похожих авто. Поэтому так легко бывает обознаться и начать обсуждать сумочку с незнакомцем, пригласить «друга детства» на шашлыки или попросить автограф у случайного прохожего.
- Много лет назад отправились с подружкой в клуб. На входе длинная очередь, фейсконтроль, все дела. Стоим, мнемся, вдруг видим, что охранник мне улыбается и машет. Подходим, он радостно: «Анечка, вы чего стоите-то? Проходите, пожалуйста!» Мы с подружкой — шмыг внутрь! Уже у двери услышали, как он говорит другому охраннику: «Это сестра нашего шефа, Марка, у нее сеть фитнес-залов по всему городу». Спорить я не стала, хотя зовут меня Лена, брата нет, фитнес-зала тоже.
- Корпоратив. Увидела я нашего шефа и решила над ним подшутить: подпрыгнула и обняла со спины с криком: «Попался, старый лис!» Тот обернулся, и я похолодела. Это был вовсе не шеф, а приглашенный инвестор. Он поправил очки, а потом вдруг невозмутимо спросил: «И много у вас в конторе лис?» Весь вечер я пыталась мимикрировать под фикус, а на следующее утро узнала, что он все-таки выделил нам бюджет.
- В детстве висели с подружкой на телефоне. Как-то она позвонила, а мне некогда. Я выпалила: «Приходи к нам! Мама пирожки печет!» и бросила трубку, но она не пришла. Оказалось, что она и не звонила. Я в недоумении, а вечером мама заявила, что это был ее начальник. Услышал бодрое приглашение на пирожки, но прийти не осмелился. Зато всем в конторе рассказал про этот случай. Коллеги потом маму этими пирожками подкалывали, пришлось снова печь и нести.
- Вытащила мужа на прогулку. Беру его под руку, говорю: «Дорогой, я сумочку увидела, может, зайдем посмотреть?» Он вдруг остановился как вкопанный и выдал: «Может, очки лучше купим?» И тут я понимаю, что это не мой муж! Просто мужчина в похожей куртке! Мой на два шага позади нас еле на ногах держится от смеха. Оказывается, муж чуть задержался, потому что придерживал дверь женщине с коляской. А сразу за мной по тротуару шел мужчина, которого я случайно приняла за своего супруга. Вот так опростоволосилась!
- В колледже я познакомился в автобусе с одним парнем. Как-то зашел в компьютерный класс и мне показалось, что он там сидит. Я плюхнулся рядом и давай болтать без умолку. А парень просто смотрел на меня и вежливо слушал. Примерно через пять минут я понял, что это не тот парень. Выяснилось, что это был его младший брат. © sltaka / Reddit
- Стояли с женой на пешеходном переходе на оживленной улице. Увидел я банкомат и сказал ей, что сейчас до него сбегаю и вернусь. Прибегаю обратно к перекрестку, беру за руку жену и иду с ней, разговариваю. Вдруг чувствую, что она как-то отстранилась, но продолжаю идти и болтать с ней. Потом все-таки заметил, что это не моя супруга — та все еще стояла на углу и смеялась, а эта другая женщина смотрела на меня с недоумением. Я извинился, указал на жену и объяснил ситуацию. © Rumble73 / Reddit
- Я был в музыкальном магазине, когда ко мне подошли две девочки-подростка и женщина. Они попросили автограф, и когда я спросил, за кого они меня приняли, одна из девочек робко ответила: «Джонни Депп?» Она смотрела на меня с такой надеждой, что мне почти хотелось сказать «да», но я решил не обманывать. Вот к чему могут привести шляпа и солнцезащитные очки. © RamsesThePigeon / Reddit
- В 2007 году я был в Риме. В какой-то момент, когда мы с товарищами рассматривали карту, кто-то позади меня крикнул: «Леонардо Ди Каприо, Леонардо Ди Каприо!» Я обернулся и увидел девушку, на лице у нее было написано явное разочарование. Понятия не имею, почему она подумала, что я Леонардо Ди Каприо. Я худой парень ростом 193 см, на 10 лет моложе его, и в тот момент мы разговаривали по-датски. © Kirkeby89 / Reddit
- Мой отец ежегодно ездит в Индию по делам. Во время одной из таких поездок он был в Мумбаи со своим боссом, довольно крепким на вид парнем, и к нему начали подходить толпы людей, просить автограф и фотографировать. Наконец кто-то спросил: «Не могли бы вы попросить вашего телохранителя сфотографировать нас, мистер Питт?» Да, моего отца приняли за Брэда Питта, а его босса — за его охранника. Хотя папа совсем не похож на знаменитого актера, у него совершенно другое строение лица, волосы, рост. © murphylaw / Reddit
- Еду в полупустом автобусе, вижу — на заднем сиденье сидит мой одноклассник Пашка. Тот самый, с которым мы сто лет не виделись. Он в огромных наушниках смотрит в окно. Я подсаживаюсь рядом, хлопаю по плечу и громко спрашиваю: «Ну что, Паша, все так же в игрушки рубишься или повзрослел уже?» Парень медленно снимает наушники, поворачивается... И я понимаю, что это не Пашка. Совсем. Повисла пауза. Мужчина посмотрел на меня и c улыбкой ответил: «Вообще-то я в шахматы играю. Будете со мной?» Я извинился и отошел в конец автобуса.
- Решили мы поехать на шашлыки из города в деревню. Я заехала на заправку, смотрю — а там заправляется мой друг из той деревни, Нестор. Я его видела только в детстве, поздоровалась с улыбкой, рассказала, что очень рада его видеть и пригласила с нами на шашлыки. Он немного засмущался, но поехал. Хорошо посидели, пожарили шашлык, посмеялись от души. И только в конце был странный диалог:
— А почему ты меня позвала с вами, мы же даже не знакомы?
И так я узнала, что это был вовсе не Нестор... Обозналась я тогда на заправке. © СИТУАЦИЯ / VK
- Прихожу как-то вечером с работы. Муж уже дома. Рассказывает: «Стою утром на остановке, тебя вижу. Подошел спросить, почему ты не на работе, а ты так удивленно смотришь. Я приглядываюсь, а и правда, платье другое, прическа другая, просто очень на тебя похожая девушка и помладше. Я извинился и отошел». Что?! Ты в крупном городе нашел девушку, настолько на меня похожую, что обознался, и даже не попросил ее сделать с ней фото, или хотя бы не спросил, как ее зовут?! © Мамдаринка / VK
- Когда заканчивала институт, закрутился у меня мимолетный, но бурный роман. Закончили вуз и разъехались, но парень сильно в моей голове засел. А потом приехала я к бабушке и прямо на автовокзале увидела его! У меня сердце в пятки ушло... Я иду к нему навстречу и на расстоянии одного шага понимаю, что это не он... Но очень похож на того красавчика. Вздохнула я с облегчением и с прыгающим сердцем пошла к бабушке. © Катерина Лисичкина / ADME
- Проснулся я однажды посреди летней ночи. Тепло, пахнет травой и цветами, за окном стрекочут сверчки и цикады, рядом мурчит кот... Стоп. Какой кот?! Кот воззрился на меня, зашипел, затем свечкой взлетел к потолку и скрылся в открытой форточке. Обознался пушистик малость, не в то окно залез. © Подслушано / Ideer
- Сижу в машине, жду друга, который «застрял» в магазине. Открывается задняя пассажирская дверь, заскакивает женщина:
— Саша, поехали!
Тут медленно поворачиваюсь я. Женщина:
— А где Саша?
— Домой пошел.
— Куда?
— К Маше.
У женщины по пять копеек. Тут в окно стучит мужик. Женщина поворачивается и выдыхает:
— Вот он, Саша.
Рядом стояла почти такая же машина, как у меня. © DarkElf2000 / Pikabu
- А со мной курьез произошел в пробке на автостраде. Моя девушка была за рулем, когда к нам подъехал какой-то фургон. Из него высунулся парень и давай мне кричать. Я опустил окно, думая, что что-то не так. Но он говорил что-то вроде: «Как дела? Давно не виделись», как будто мы знакомы. Когда я ответил, он понял, что обознался, поднял стекло и отвернулся. © herper147 / Reddit
- Было это лет 15 назад. Я, мой младший родной брат и младший двоюродный. 31 декабря решили мы сделать салат «Селедка под шубой» и обнаружили, что не хватает свеклы. Пошли на базар. Там пять киосков овощных стояло, и ни в одном свеклы не оказалось. Расстроенные, мы пошли домой, в конце пути решили зайти в магазин напротив дома. Там разбрелись, вдруг вижу, как двоюродный брат схватил за рукав и тащит какую-то женщину к овощному отделу. Пока суть да дело, выяснилось, что брат увидел в продаже свеклу и на радостях потянул к прилавку женщину в такой же шубе, что и у меня. Шуба не пострадала, а та покупательница с юмором оказалась. © irina.777 / Pikabu
Мне коллега из другого отдела, живущий в моем районе, тоже рассказывал про моего двойника, только на лет 5-7 старше... Я не стала озвучивать свою догадку, но возможно это была я же - только в повседневной одежде и без макияжа :)