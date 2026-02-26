17 случаев, когда первый рабочий день обернулся уморительной историей
Истории
1 час назад
Немногие из нас в первый день на работе чувствуют себя как рыба в воде. Незнакомые коллеги, новые обязанности, отсутствие четких инструкций или даже рабочего места никому не добавляют уверенности. А некоторые и вовсе понимают, что попали совсем не туда, где им хотелось бы быть. В нашей статье мы собрали комичные истории, которые случились в тот самый первый рабочий день.
- Устроился продавцом напольных покрытий. На все дела, не связанные с продажами, дается 1 час в день, и на обед в том числе. Сидеть можно только в обед. Хочешь в туалет — проверь, никто ли не ушел до тебя. Если кто-то ушел — дождись его, а потом запиши на листочке время, когда ты вышел и когда вернулся. Имеется даже специальный человек, который следит за этим и считает оставшееся время сотрудников. За превышение лимита свободного времени — штраф. Посмотрел я на все это, вышел и больше не вернулся. © koromag / Pikabu
- Устроилась к нам в кафе новенькая официантка. В тот же вечер пришла огромная компания — 19 человек. Сидят уже час, но ничего не заказывают. Я при ней говорю, что вот, блин, базар-вокзал устроили. Она покраснела, рванула к ним и как рявкнет им что-то. Они быстро сделали заказ. Оказалось, это ее семья пришла посмотреть на ее первый рабочий день.
- Устроился на лето на подработку у ландшафтного архитектора. Он потребовал у меня выкопать яму в каменистой земле. Я попросил лопату. У него ее не было. Он сказал мне просто копать яму голыми руками, а потом уехал, оставив меня совершенно одного. Ничего делать я не стал. © csudebate / Reddit
- Бариста в кофейне. В первый день мне показали, где находятся ингредиенты и оставили одну на 4 часа. Я понятия не имела, что делать и не знала, как готовить их фирменные напитки и еду. Я была в ужасе. Ушла, когда наконец вернулся владелец. Я просто хотела пойти домой и поплакать. © omg__really / Reddit
- Первый день на новой работе. Студия, творческий коллектив, много съемочного оборудования, компы, провода и т.д. На обеде новые коллеги позвали выпить кофе. Выяснилось, что двое из парней занимаются баскетболом. Они очень хвастались, что допрыгивают головой до потолка. Зря они это сказали! Я 10 лет занимаюсь паркуром. Их челендж был принят сразу! Если бы прыжок не был столь эпическим, я бы остался работать в этой студии. Но я прыгнул, пробив головой потолок из гипсокартонных плит. Несколько плиток выпали из подвесной конструкции и рухнули на пол. Грохот, звук бьющихся ламп, толпа на входе, кабинет директора, и его последняя фраза: «Зря вещи принес. Собирайся, прыгун!» © RomanKuzmenko / Pikabu
- Устроилась парикмахером в салон. В первый день пришла со всеми своими вещами, а мне говорят: «Все должно быть черным или красным!» Все щетки, расчески, ножницы, моя одежда, бигуди, плойка — все. Я больше туда не возвращалась. Почему об этом не упомянули на собеседовании? © Far_Ad7484 / Reddit
- Устроился техником в автомастерскую. В первый день все шло неплохо, пока не наступил обеденный перерыв. Босс сказал мне сходить в местный продуктовый магазин и купить ему сэндвич. Ок, ничего страшного. Но потом он вручил мне список, по которому нужно купить продукты, заехать в школу забрать его сына, отвезти продукты и ребенка домой, а потом вернуться. Ну уж нет! © pitterpatter0207 / Reddit
- В первый же рабочий день подруга подверглась допросу главного бухгалтера: «А ты с кем живешь? А расписываться не собираетесь? А квартира своя? А машина есть?» А потом: «Ты же рядом с рынком живешь? Будешь покупать мне рыбу! Она там дешевая!» И самый сок. Едет она на работу, звонит та тетка: «Настенька, ты где?» «Уже подъезжаю». «Жалко! Я хотела, чтобы ты мне на рынке купила барсучий жир». © CapitanEnot / Pikabu
- На моем первом строительном проекте мне дали специальное лезвие и велели отчистить капли краски с новых окон. В результате на лезвии образовалась зазубрина, и я поцарапал все окна. © greginvalley / Reddit
- В первый день работы в колл-центре вместо: «Оператор Татьяна, чем могу помочь?» я просто здоровалась с абонентом. Начальница услышала, отругала меня. И я так распереживалась, что в следующий раз взяла трубку и как ляпну: «Император Татьяна, чем могу помочь?» Клиент долго ржал, а потом уже объяснил моему императорскому величеству, чего он от меня хочет. А прозвище «Императрица» за мной осталось надолго.
- Я подрабатывал в компании, занимающейся ландшафтным дизайном и садоводством. Работа проходила в большом здании, являющемся памятником архитектуры. Существуют правила и нормы, определяющие, что можно и чего нельзя делать со зданием и прилегающей территорией, поскольку оно является частью национального достояния. Начальник раздавал задания и поручил мне мыть тротуарные плиты под высоким давлением. Я был очень доволен. Но он сказал: «Помой только восточную сторону сада». Мне было 18, и я понятия не имел, где находится восток. Поэтому выбрал сторону наугад и ошибся. В итоге вымыл из земли оригинальную брусчатку. © Purple_Complaint_647 / Reddit
А уточнить не мог, где именно мыть, раз уж сам с востоком не определился?
Ответить
- На первом курсе устроился на подработку в одну компьютерную фирму оператором. Консультировал людей по телефону. В первый же рабочий день поступает звонок: «Помогите, пожалуйста, я тут в интернете посидела, скачала несколько файлов. Но позже пересмотрела, оказалось, большая часть из них мне абсолютно не нужна. Как мне их вернуть обратно? Вдруг кому-то они действительно пригодятся?» © Не все поймут / VK
- Я работал в местном фастфуде, где продавали еще и десерты из мороженого. Однажды я делал банановый сплит — там куча ингредиентов, разные топпинги, нужно все помнить. Я так гордился собой, что ничего не забыл... Ну, почти. Забыл сам банан. Еще у нас было то самое шоколадное покрытие, в которое макают рожки с мороженым. Как-то раз мороженое оказалось недостаточно замороженным, а клиент заказал такой рожок. Я макаю — мороженое падает в шоколад. Пробую еще раз — опять падает. Я уже и не помню, сколько раз это повторилось, пока не подошел менеджер и не сказал, что мороженое просто еще не готово. Очередь росла, но люди не злились — им было весело наблюдать за мной. © BrandNewMeow / Reddit
- Я работал в стейк-хаусе и поначалу не умел носить подносы. Однажды нес мисочку с соусом и наклонился. Соус пролился клиентке на спину. © Fabulous-Interest-31 / Reddit
- Училась в театральном. На первом курсе позвали подработать Снегурочкой. Костюм синтетический — жарко, парик на уши давит. И вот как-то захожу в квартиру и спрашиваю малышку лет пяти: «Девочка, ты меня узнала?» А она глаза выпучила и как заорет: «Да! Вы — Баба-Яга!» А я неопытная, как выкручиваться, ума не приложу! Хорошо, родители девочки разрулили ситуацию и дальше уже все по сценарию пошло.
- Устроилась официанткой. Несла сразу 8 напитков и уронила их на красивое платье одной дамы. В жизни случаются неловкие ситуации каждый день. Относитесь к этому с юмором. © RemarkablePause1956 / Reddit
- Когда мне было 16, я работала на цветоводческом предприятии. Как-то использовала хлипкую тележку и уронила 6 ящиков самых дорогих цветов, которые они выращивали (какие-то японские лилии). Пришлось сказать об этом боссу, я была красная как свекла. Меня не уволили, хотя мне очень тяжело было пережить его разочарование. © SpringDue904 / Reddit
А вот и еще несколько статей с веселыми историями про работу:
Комментарии
Уведомления
Дама, которой испортили платье, (а заодно испортили вечер и настроение) тоже с юмором к этому отнеслась?
Ответить
Похожее
17 питомцев, чье тепло и поддержка лечат душу лучше любых слов
Животные
4 недели назад
18 историй о том, как родительское собрание превратилось в комедийный сериал
18 реальных историй, сюжеты которых не придумает ни один сценарист
17 историй, в которых дети превращают быт в комедийный сериал
18 случаев, когда курьер привез не только заказ, но и историю на миллион
15 человек, которые бросили скучную работу ради хобби и теперь зарабатывают на своем таланте
14 историй о том, как технологии шагнули вперед, а мы догоняем как умеем
18 историй знакомств, по которым можно и фильмы снимать
20+ детских авантюр, которые затевались ради первой «зарплаты» — и что из этого вышло
Народное творчество
4 недели назад
18 случаев, когда благодаря клиентам рабочая смена превратилась в комедию
20+ хвостатых, которые гарантируют: скучно с ними точно не будет
Истории
2 недели назад