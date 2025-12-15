Почему бы не вызвать полицию? Умышленная порча товара налицо.
18 историй о работниках сервиса и их клиентах, которые друг друга будут помнить дольше, чем первую любовь
Работа в сфере сервиса — это бесконечный поток человеческих характеров, драм, смешных недоразумений и маленьких побед. В этой статье — 18 ярких историй про клиентов и мастеров, о которых потом вспоминают годами.
- Работаю кассиром. Однажды простыла, и мой голос стал как из преисподней, да еще и говорить больно. Подходит мужчина, я ему все пробиваю, показываю сумму. А он такой с хитрецой: «А вам вообще-то положено здороваться? Почему вы...» И я отвечаю голосом демона: «Здравствуйте!» Мужик покраснел, его жена взоржала в голос. © Подслушано / Ideer
- Работаю в колл-центре интернет-провайдера. Нам часто звонят люди с очевидными вопросами, но главное — сохранять спокойствие и терпеливо все объяснять. Но не все клиенты ведут себя правильно. Звонил вот вчера мужчина и жаловался, что не работает интернет. Я спросил, что именно не работает, какую ошибку выдает. Он начал криком рассказывать, какая у нас плохая контора, ведь он потратил деньги, а интернета нет. Я попытался успокоить, сказал, что понимаю его возмущение, и уточнил, какую ошибку выдает браузер. Он продолжил кричать, требовал позвать директора, говорил, что напишет жалобы. Я еще раз проявил терпение, сказал, что готов помочь ему решить проблему. Спустя 10 минут его тирад начали разбираться. Попросил его сказать, какие именно лампочки не горят на роутере. В ответ услышал: «Никакие». Я попросил проверить все соединения и подключение к электросети. Мужчина огрызнулся: «Вы меня за тупого принимаете?!» Понадобилось еще несколько минут, и он все-таки последовал инструкциям. Оказалось, он не воткнул роутер в розетку. Как только клиент понял, что проблема была в этом, просто кинул трубку. Ну, я особо и не ждал извинений. © Палата № 6 / VK
- Я работаю в хозяйственном магазине. Одна женщина спросила меня, есть ли у нас средство от «умных муравьев». Я уточнил, что она имеет в виду. Она ответила: «Каждый раз, когда я пытаюсь от них избавиться, они вылезают и кусают меня». © Aggressive_Diet366 / Reddit
- Осенью я работала на стойке с тыквами, мне пришлось стоять за кассой. Одна покупательница решила, что если испортить одну, то она достанется ей со скидкой. Она разбила тыкву прямо у нас на глазах, принесла на кассу и спросила: «А можно ее бесплатно?» Мы отказали, и она попросила скидку. Мы все равно отказали. Она сердито посмотрела на нас и просто ушла. В итоге мы остались с испорченной тыквой и недоумением. © PhycopathRabbit / Reddit
- Я работаю дизайнером интерьера уже много лет, но на днях попались клиенты, которые меня просто покорили. По стандарту создала чат с заказчиками и с еще несколькими дизайнерами, чтобы вместе договариваться обо всем и упрощать этим жизнь. Мы должны были оформить квартиру для пары и их 12-летнего сына. Мы уже обсудили большинство моментов и дошли до детской комнаты. От меня и коллег посыпались вопросы и предложения, на что клиентка просто добавила сына в общий чат и попросила рассказать, какую комнату он хочет. Ребенок записал нам несколько голосовых сообщений, отправил картинки, и у нас появилось полноценное представление о том, что от нас требуется. Сказать, что я была в шоке, — ничего не сказать, потому что я раньше нигде не видела, чтобы к ребенку так прислушивались и не спорили с его желаниями. Вот бы побольше таких прекрасных родителей. © Карамель / VK
- Я только что переехал в новый город и устроился в сеть гипермаркетов кассиром. Однажды пришла покупательница, и у нас не оказалось того, что она хотела. Она спросила меня, где находится ближайший магазин нашей сети и как до него добраться. Я ответил, что не знаю. Она пожаловалась на меня управляющей магазина за то, что я не знаю, где находятся все магазины в городе и как до них добраться. © Healfwer / Reddit
- Записываюсь на маникюр к постоянному мастеру Елене, а мне говорят, что к ней только через неделю есть окошки, а мне срочно нужно было, в итоге записалась к другой. Прихожу, сижу, в процессе понимаю, что Елена ходит по залу, а я почему-то думала, что у нее отгул или отпуск. Она улыбается, подходит, здоровается. Господи, как мне было неловко, как будто на измене подловили. Я сразу начала оправдываться: мол, думала, что у вас отпуск, мне сказали, что только через неделю будут окошки к вам. А она такая хорошая, спросила, какой дизайн собираемся делать, как у меня дела и так далее, и когда уходила, заценила мои ногти. Мне было так неловко. Очень жду, когда ногти отрастут и я запишусь прямо к ней. Я должна все объяснить ей нормально, это не то, о чем она подумала. © nurizakoch
- Ко мне на кассу пришла пожилая пара, они долго выгружали продукты на ленту. У них было 60 или 70 товаров! Они недовольно ворчали, да и люди в очереди за ними тоже уже начали нервничать. Наконец я обслужил их и вздохнул с облегчением, но через минуту они вернулись с коробкой хлопьев и со словами: «Нам они не нужны. Они ужасные». © Sunshinexpress / Reddit
Тетя с записью к Елене какая-то ненормальная. Мест нет, что ей без ногтей остаться ? И что, к ней пойти теперь, перезаписаться нельзя, обидится ьта, к которой записали ? А вот мастеру надо выяснить, почему ее клиентку обманули.
- Однажды я случайно окрасила волосы своей блондинке в синий цвет. И не в красивый, ледяной голубой, а в настоящий смурфовский синий. Я тогда была начинающим стилистом, а в салоне постоянно не хватало нужных материалов. Клиентка хотела холодный оттенок, но подходящего тонирующего средства не было, поэтому я решила «смешать сама» и подумала: «Добавлю синего бустера, проблема решена». Проблема не была решена. Волосы мгновенно впитали синий, я смыла смесь — и, конечно, они были синими. Я запаниковала. Сказала: «Сделаю вам небольшой кондиционирующий уход, раз уж вы тут». Намазала, и, по милости богов парикмахерского дела, волосы стали идеального оттенка. Это было семь лет назад, и она до сих пор ходит ко мне. Как-то, когда она сказала: «Ну лучше всего у тебя вышло, конечно, в тот раз», мне пришлось признаться во всем. Она долго смеялась и сказала, что даже не заметила, что что-то было не так, хотя и подумала, что в тот день все заняло подозрительно много времени. Она продолжает ходить ко мне, и мы иногда до сих пор вспоминаем тот случай. © Unknown author / Reddit
- Живу в Литве, работаю мастером маникюра и была на сто процентов уверена, что одно местное слово означает «слышу». И вот, клиентка что-то рассказывает, я ей дружелюбно так: «Аш не́клаусю юс». И только спустя 3 года мне сказали, что перевод этой фразы: «Я вас не спрашиваю». Просто представьте: человек рассказывает про жизнь, а я ему в ответ: «Я вас не спрашиваю». © lera_zam01
- Работаю в магазине подарков, заходит женщина с сыном лет пяти. В то время как я мило общался с мамочкой мальчика, ему стало скучно ходить за нами по пятам, и он спокойно улегся на грязный пол прямо в чистой куртке, жуя при этом чипсы. Как у детей все просто! © Подслушано / Ideer
- Одна женщина сказала мне, что я «испортил Рождество ее детям», потому что в канун Рождества у нас закончились игровые приставки. Потом она добавила, что мне следовало бы отложить несколько. Зачем? На случай, если кто-то так же в последний момент вспомнит, что ему нужна приставка? © PinkMuskSticks / Reddit
- Я работал ночным кассиром в большом продуктовом магазине. Однажды я очень быстро обслужил очередь покупателей, которая иногда бывает ночью, но какой-то старик обругал меня за то, что я осмелился обслужить его «слишком быстро». Я улыбнулся и сказал ему, что менеджер уже едет, и что если у него есть какие-то претензии, то он может подождать. © DeeganSquid / Reddit
- Перед свадьбой заболел мой парикмахер, пришлось пойти к маминому мастеру — тете Тане. Она, конечно, расспросила про жениха. А перед самой свадьбой я еще раз пришла к ней на укладку, а она мне: «Твой жених тебе не ровня!» Я аж опешила. Оказалось, что ее знакомый работает в барбершопе неподалеку. Они обменивались новостями и слово за слово выяснилось, что мой жених стрижется у него. В общем, по словам тети Тани, с волосами у моего возлюбленного все плохо — у него залысины имеются. А у меня длинные густые натуральные волосы. В общем, насмешила она меня, конечно. Я-то знаю, что он рано полысеет, с семьей его знакома.
Если уж треплешься о клиентах с кем ни попадя, хотя бы не рассказывай об этом самому клиенту
- Работаю кассиром. Вчера в магазин зашла женщина с кастрюлей супа. Говорит, что я продала ей испорченную тушенку и суп ей испортила, выливает его мне на прилавок. Однако тушенка была свежая. На следующий день ко мне заявляется мужчина, просит пропустить без очереди, а то жена домой не пустит. Сказал, что она тут тушенку вчера просроченную купила. Говорю ему: «С такой женой вас всегда без очереди пропускать надо». © Подслушано / Ideer
- Работаю таксистом. Клиентов бывает много разных, столько всего повидал за все время работы, но сегодняшние чуть не заставили меня расплакаться. Приехал на вызов, садится молодая пара на заднее сиденье, лет по двадцать три — двадцать пять. Ни на секунду не отпускают руки друг друга, не смотрят по сторонам, а лишь друг другу в глаза, разговаривают мило. Тут девушка смотрит на парня и начинает говорить: «Я люблю твои голубые глаза, потому что это единственное место, где я готова утонуть. Я люблю твой нос, потому что он напоминает мне идеальные очертания древнегреческих скульптур. Я люблю твои брови, потому что они такие же густые, как хвойный лес. Я люблю твою улыбку, потому что она греет меня больше, чем солнце в зените. Я люблю тебя, потому что ты самый лучший парень в этом мире». Мне аж захотелось пустить скупую мужскую слезу. Ехал до конца поездки с улыбкой. Надеюсь, у этих ребят все будет хорошо. © Палата ** / VK
- Работаю в магазине электронной техники. На днях зашел парень, подошел ко мне и спросил: «Где у вас тут ноутбуки?» Я как раз был в отделе, где их стоит штук 50 вокруг меня. Я решил пошутить и сказал: «К сожалению, они закончились». На что он ответил: «Ох, жаль». Развернулся и ушел, даже не посмотрев по сторонам. © Подслушано / Ideer
- Пришла мама с дочкой на стрижку. Дочке убрали около шестнадцати сантиметров, она осталась довольна. Потом я консультирую маму: волосы почти до ягодиц, очень длинные. Она говорит: «Только то, что нужно, я не хочу короткие волосы». По факту нужно было убрать примерно четыре сантиметра. Я подрезаю, делаю укладку — она довольна. Но когда я заканчиваю сушить волосы, она переглядывается с дочкой и начинает рыдать. Кричит: «Ты сделала из меня швабру! Ты ничего не отрезала! Думаешь, я заплачу за это? Я выгляжу ужасно!» Истерика длится минут пятнадцать. Я несколько раз предлагаю подстричь еще, но она повторяет: «У меня нет времени!» Потом выходит на улицу, не заплатив, и кричит на парковке, чтобы люди не давали мне стричь их волосы. Через пятнадцать минут возвращается, все еще плача. Другая, более опытная стилистка, предлагает переделать стрижку. Сначала клиентка снова говорит, что у нее нет времени, но все же соглашается. Спустя полчаса и множество «спасибо» она выходит от той стилистки уже с каре до подбородка. © bigmeatieclaws / Reddit
А с вами случались подобные истории? Делитесь в комментариях.
Комментарии
Не совсем в тему. История с ноутбуками в магазине электронной техники напомнила. Старшая дочь была маленькой, только-только научилась говорить. Спросила у меня, где бабушка. И тут в комнату заходит бабушка, дочь её видит, а я, улыбаясь, говорю:"Всё, бабушка ушла далеко-далеко". Дочь начинает кукситься, вот-вот заплачет. Я тут же отбросила свои шутки, стала её утешать, на бабушку показывать. Дескать, вот бабушка, никуда она не ушла. А младшая дочь была совсем другой. С ней бы такой "розыгрыш" не прошёл.
Теперь они обе меня постоянно разыгрывают.