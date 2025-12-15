18 историй о работниках сервиса и их клиентах, которые друг друга будут помнить дольше, чем первую любовь

Не совсем в тему. История с ноутбуками в магазине электронной техники напомнила. Старшая дочь была маленькой, только-только научилась говорить. Спросила у меня, где бабушка. И тут в комнату заходит бабушка, дочь её видит, а я, улыбаясь, говорю:"Всё, бабушка ушла далеко-далеко". Дочь начинает кукситься, вот-вот заплачет. Я тут же отбросила свои шутки, стала её утешать, на бабушку показывать. Дескать, вот бабушка, никуда она не ушла. А младшая дочь была совсем другой. С ней бы такой "розыгрыш" не прошёл.

Теперь они обе меня постоянно разыгрывают.