Бред. Нашим мамам для того, чтобы рассказывать сказки, смартфон не нужен.
19 уморительных историй о том, как взрослые дети пытались «осовременить» быт родителей
Кажется, что установить родителям новую технику или научить любимую бабулю пользоваться смартфоном — дело пяти минут. Но порой этот процесс может затянуться — то мама забудет, как вставляется флешка, то папа защитит свой компьютер сразу тремя антивирусами. Остается только бережно относиться своим родным и близким и почаще вспоминать, как терпеливо и заботливо они учили нас делать первые шаги и есть ложкой.
- Мама — фанат дачи. Я ей подарила умную систему автополива с управлением с телефона. Думала, наконец-то она будет отдыхать в гамаке. Но не тут-то было! Приезжаю через неделю и вижу: мама бегает по грядкам со смартфоном в руках и громко зачитывает что-то вслух. Выяснилось, что приложение прислало уведомление: «Вашим растениям не хватает внимания». А мама восприняла это буквально и теперь не только поливает их, но и читает им, чтобы они «не чувствовали себя брошенными». Когда я попыталась объяснить, что это просто маркетинговый ход, мама отмахнулась: «У тебя вон кактусы в офисе засохли, потому что ты с ними не здороваешься!»
- Нашей бабушке 86 лет, живет за городом. Мы подарили ей на день рождения ее первый сенсорный телефон. Первое же, что она спросила: «А я смогу фотографировать на него? Хочу присылать внучкам фото кошек, когда они смешно спят, и распустившихся цветочков в саду».
- Моей бабушке 83 года. Обычная добрая бабуля с пирожками. Недавно у нее гостила моя дочь и притащила с собой умную колонку. В общем, бабушка прониклась. Звонит мне, просит себе такую же. Не вопрос, купила. И вот сегодня привожу бабушке продукты, а у нее уже вовсю дома любимая музыка играет, я как будто в детство окунулась, когда эти мелодии звучали из дедовой магнитолы.
- Мы с батей живем рядом. Ему 70 лет. Он купил ноутбук, а я ему прокинул свой интернет. Теперь его любимое занятие — смотреть на специальном сайте, какой самолет куда летит. Выбегает из дома, смотрит в небо: «Ага, вон он», — и довольный заходит домой. Как ребенок искренне восторгается современными возможностями и жалеет, что раньше такого не было.
- Маме 85 лет. Я ей купила в прошлом году смартфон, значок умной помощницы вывела на рабочий стол, напечатала список основных вопросов к ней крупным шрифтом. Звоню ей на днях, а мама: «Мне сейчас некогда! Я тебе перезвоню. Я с Алисой в города играю». Еще я ей аудиокниги скачиваю, чтобы на ночь слушать. Никогда не думала, что в таком возрасте смогу ее научить после кнопочного, но все получилось, и мы обе очень довольны. Она своим подружкам тоже рекомендует купить смартфон.
- У дедушки был кнопочный телефон и фотоаппарат. Сын купил ему на замену современный смартфон. Дедушке новый телефон был не очень-то нужен, поэтому он «совершенно случайно» уронил его в аквариум и вернулся к старому телефону и фотоаппарату.
Вернуть в магазин и получить деньги - нет, нет, нет. Отказаться - нет, нет, нет. Испортить дорогую вещь - ДА, ДА, ДАААААА!!!!!
- Моя мама недавно отмочила. Говорит: «Хочу с тетей Таней по видеосвязи поговорить. У вас такая программа есть?» Киваю, мол, есть, только вебки нет. Мамуля интересуется, что за вебка, я улыбаюсь: «Это камера такая». И тут мама выдает: «Как нет, вон же на полке целый фотоаппарат лежит, он 20 тысяч стоит. Зачем тогда такой дорогой брали? Пусть зять приделает его как камеру к компьютеру, не зря же на техника учился».
А зачем мама дочкину шею крупным планом фоткает? Я всю понимаю про новые технологии. Но уж фотоаппаратом-то старики точно пользоваться умеют!
- Бабуля у меня к технологиям относится с пониманием. Я оценила это, когда она в 72 года с легкостью освоила в интернете поиск книг, научпоп сериалов и интервью. Мы когда обсуждали это, пришли с ней к выводу, что она очень читающий человек, поэтому у нее все быстро получилось. Раньше за книгой надо было ехать в город, искать определенный магазин. Доступ к информации был сложнее. Поэтому им освоить гаджеты довольно легко.
Вот это единственный и самый главный вывод вообще из всей статьи. Умные и ищущие знания нормально адаптируются к техническому прогрессу, неумные и в возрасте делают фигню, причем их большинство
- Папа говорит: «Почини компьютер, он тормозит». Смотрю: три антивируса конфликтуют, рабочий стол весь забит, браузер стартует с двадцатью вкладками, пятнадцать панелей инструментов... Спрашиваю: «Пап, зачем тебе три антивируса?» Отец: «Чтобы лучше защищали!» Логика: один замок — плохо, три замка — супер. Люблю его все равно.
Что значит "люблю его все равно"? Можно родного отца за антивирус разлюбить, что ли???
- Подарили бабуле робот-пылесос, а она запирает его в каждой комнате минимум на полчаса. Делает это специально, чтобы он, цитирую: «Пропылесосил нормально, а не сделал тяп-ляп и уехал в другую комнату».
- Когда мама осваивала персональный компьютер, я ей на рабочем столе создала файл блокнота с названием «Инструкции». Там были простейшие памятки — типа как копировать, как вставлять, как сделать большую букву в текстовом редакторе, как перетащить материалы на флешку.
Мама до сих пор со смехом рассказывает мне, как захотела что-то скинуть на носитель, нажимает правой кнопкой мыши на файл, потом хочет его отправить, а флешки в списке нет. Полезла в инструкцию, а там: «Если флешки в списке нет, проверь, вставила ли ты ее в разъем». И да, она это как раз не сделала.
- Ох, сколько недоумения было у моей мамы, когда я купила посудомойку. Это как же так-то?! Руками она мыть посуду не хочет. И знаете что я ей сказала? Да, я не хочу возиться. Я лучше эти полчаса потрачу на то, чтобы позалипать в интернете. Ворчала она пару недель, а я игнорировала. Потом ей самой надоело. Прошло полгода, мама подумывает купить посудомойку и себе тоже.
Что за странные идеи у старшего поколения: "мы так делали, и вы, делайте тоже" вместо того, чтобы порадоваться, что их дети не носят бельё на речку для стирки!
- Моя бабушка решила освоить фотошоп. Я сначала посмеялась, но она такая: «Научи». Ну я и показала ей базу, где кнопки, как вырезать, вставить, что и как двигается. Думала, на этом все закончится, а она неделю сидела за компом, практиковалась, даже меня не дергала, просто разбиралась сама, что-то там резала, клеила, сохраняла. Приезжаю к ней на выходных, а она: «Садись, внученька, сейчас покажу», — и включает мне слайд-шоу. Я сижу и ловлю челюсть. На экране бабушка в обнимку с молодым Марлоном Брандо, потом вообще на пляже с каким-то мачо. И все так романтично — с фильтрами, сердечками, фоном в виде закатов. Она сидит рядом довольная: «Нравится? Я сама делала».
- Звучит неправдоподобно, но это правда. Много лет назад я была у родителей и увидела на мамином компьютере полоску бумаги. Я спросила ее, что это такое. Оказалось, моя мама состояла в книжном клубе. Его руководительница разослала электронное письмо со ссылкой. В инструкции говорилось, что нужно скопировать и вставить ссылку в начало браузера. Мама распечатала письмо, достала ножницы и приклеила его скотчем к верхней части монитора.
- В моем детстве магнитофоны еще были новинкой. Мои родители купили один для нас и еще один для моих бабушки и дедушки, которые жили очень далеко. Мы записали на кассету сообщение и отправили им. Помню, мы пели, рассказывали о своих делах, говорили: «Мы вас любим», — а они должны были записать нам ответное сообщение. В результате мы получили запись, на которой моя бабуля говорит: «Погоди, а на какую кнопку надо нажать?» Потом раздавался голос моего дедушки: «Да эта штука вообще не работает».
Но запись, [не] сделанную на "неработающей штуке" зачем-то отправили 🤣🤣🤣
- У мамы в ноутбук встроена виртуальная помощница. Как-то мама по телефону общалась по работе, и та стала ей отвечать. Мама у меня человек культурный и просто попросила ее не мешать. Помощница проигнорировала и продолжила дальше влезать в разговор. В какой-то момент мама прикрикнула на нее: «Я сказала отключись, мешаешь!» На что ей сообщили: «Я свободный бот, что хочу, то и делаю».
Вот поэтому никаких навязчивых приблуд мне дома не надо. Если что понадобится, сама спрошу
- Есть у нас в семье помощник — робот-пылесос. Мы дали ему имя Король уборки, ну или Королина. Так моя мама каждый раз, когда включает Королину, обращается к нему на вы и зажигает ему свет.
- Моя бабушка целое десятилетие думала, что ее CD-плеер сломался. Когда я об этом узнала, то решила заглянуть внутрь него. Оказалось, там просто диск был вставлен вверх ногами.
- Мама говорит мне: «Хорошо тебе, дочь, у тебя робот-пылесос сам все моет». Отвечаю: «Да, мамуль, давай я и тебе такой подарю, день рождения не за горами!» Она отнекивается: «Даже не думай, он же убирает непонятно как, и чистить его каждый день. От него проблем больше». Или начинает говорить, как я хорошо устроилась с доставкой воды. Тут же предлагаю и ей оформить такую же, а она снова в отказ — не хочет, чтобы еще чужие люди к ней домой ходили. Уже не знаю, как мне быть.
Уже не надо спрашивать, а надо покупать и приносить. Ей и хочется, и боится быть обузой.
Бонус: к современной еде тоже порой бывает непросто привыкнуть
- Мама была недавно в гостях. У меня завал на работе, я закрылась в комнате, мама ушла на кухню. Проходит четыре часа, выхожу — на плите суп. Мама смеется: «Доча, а у тебя дома нормальной картошки нет? Я всю твою мелкую почистила в суп». Я подпрыгиваю: «Мам, это же беби-картофель, я его специально на рынке брала». Мама: «Мы таким раньше поросят кормили». Отвечаю: «А мы теперь его покупаем в 5 раз дороже обычного».
А зачем её чистить? В кожуре все витамины. В моём детстве такую картошку запекали как есть в духовке с маслом и зачем-то укропом🤢
А как дело обстоит у вас в семье? Ваши родители дружат с современными технологиями? Если у вас есть теплые и забавные истории на эту тему, можете смело делиться ими в комментариях к этой статье.
Не торопитесь закрывать страничку. У нас есть еще 15 историй о жизни в деревне, от которых на душе становится так тепло, как в детстве у бабушки.