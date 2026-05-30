Как по-разному выглядят Каренина, Тося и другие родные герои в книгах и в экранизациях
Герои на экране должны притягивать взгляды зрителей, поэтому старые добрые литературные персонажи в фильмах выглядят несколько иначе. И речь тут идет не просто о цвете волос или возрасте. Так, Тося Кислицына из нескладной и невзрачной девушки превратилась в запоминающуюся очаровашку, Татьяна Ларина стала настоящей красавицей, а Анна Каренина — хрупкой дамой.
Тося Кислицына
В повести Бориса Бедного, по которой и был поставлен фильм, Тося тоже была активной, бойкой девушкой. Она успела и в совхозе поработать, и домработницей послужить, прежде чем оказалась в сибирском поселке. А вот яркой внешностью девушка похвастаться не могла. Она была маленькой, худенькой, как воробушек, и не слишком красивой. Ухажеров как раз покорял пробивной характер Тоси.
Джемма Уоррен
В фильме «Овод» 1980 года Джемма Уотсон показана на экране роскошной блондинкой с запоминающейся внешностью. Но в своем романе Этель Лилиан Войнич описывала героиню несколько иначе. Джемма была жгучей брюнеткой с бледным лицом и немного неправильным носом.
Матильда де ля Моль
И экранную, и книжную Матильду де ля Моль можно назвать настоящей красавицей. Вот только в романе Стендаля у девушки были золотисто-каштановые кудри и ярко-синие глаза. Столь привлекательная внешность резко контрастировала с внутренней холодностью и надменностью героини, которая с некоторым презрением относилась к окружающим
Анна Каренина
В кино Анну Каренину обычно показывают хрупкой, немного печальной красавицей-брюнеткой. Однако Лев Николаевич Толстой описывал свою героиню по-другому. Его Анну отличали округлые формы и полное тело. При этом дама обладала удивительной живостью и двигалась легко и стремительно.
Татьяна Ларина
Татьяна Ларина в романе «Евгений Онегин» показана как худенькая, бледная и печальная девушка. Это ее сестра Ольга отличается яркой внешностью и живостью характера. А вот Татьяна смущается в обществе и не любит шумных компаний. Волосы у Татьяны темные, а румянец редко появляется на ее щеках.
Нина Куприянова
В романе Вячеслава Шишкова «Угрюм-река» героиня описывалась как настоящая красавица. У женщины было полное, молочно-белое лицо, на котором проступал здоровый румянец. Особенную привлекательность Нине придавали большие умные глаза, которые смотрели с некоторой грустью.
Снежная королева
Образ холодной королевы в ледяном венце из мультика 1957-го года мы отлично помним. Но в оригинальной сказке Андерсена Снежная королева описана как высокая, стройная, ослепительно-белая женщина в шубе и шапке из снега, которая летает по ночным городским улицам, окруженная густым роем снежинок и заглядывает в окошки.
Григорий Печорин
Михаил Лермонтов не поскупился, давая описание одного из самых известных своих героев. Мы точно знаем, что у Григория Печорина были светлые локоны, которые удивительным образом контрастировали с его черными бровями и усами. Глаза у молодого человека были карие, а кожа на лице — светлая и мягкая, еще не тронутая морщинами. На вид Печорину было года двадцать три, хотя иногда он выглядел и старше.
Лиза Калитина
В романе Тургенева «Дворянское гнездо» Лиза — это стройная брюнетка девятнадцати лет. Ее лицо тронуто загаром, а черные волосы аккуратно забраны за уши. Писатель не называет девушку красавицей, он говорит лишь, что лицо у нее было милым и добрым, а профиль — строгим.
Доктор Борменталь
Борис Плотников блестяще сыграл помощника профессора Преображенского, но внешне киношный образ отличается от булгаковского описания. В повести доктор Борменталь носит острую черную бородку!
Пьер Безухов
В кино роль Пьера Безухова обычно исполняют маститые актеры, и герой кажется нам солидным человеком с богатым жизненным опытом. Но в начале романа Пьер был наивным, полным, неуклюжим юношей двадцати лет с робким и умным взглядом. А к окончанию произведения ему стукнуло примерно 35 лет.
Алиса
В отличие от девушки со светлыми волосами, которую в кино воплотила Миа Васиковска в фильме Тима Бертона «Алиса в Стране чудес», книжной Алисе 7 лет, а о том, как она выглядит, мы можем судить по фотографии, которую Льюис Кэрролл прикрепил к своей рукописи. На снимке изображена реальная девочка — Алиса Плезенс Лидделл, юная знакомая писателя. Так что Алиса вовсе не была блондинкой — у нее были темные волосы.
Эллочка-людоедка
В романе Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» Эллочка Щукина описывается как красивая миниатюрная женщина, настоящая покорительница мужских сердец. У Эллочки был высокий, чуть выпуклый лоб, большие влажные глаза и маленький курносый носик. Поначалу барышня щеголяла роскошной черной косой, но потом отрезала ее и окрасила волосы в рыжий цвет.
Евгений Онегин
В начале пушкинского романа Онегину всего-навсего двадцать лет. А мы привыкли воспринимать его как утомлённого жизнью циника с солидным опытом. На деле же перед нами молодой человек, который просто слишком рано решил, что уже всё понял о свете и любви.
