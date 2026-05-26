15+ нюансов в мультфильмах и сказках, которые мы упустили в детстве, потому что история захватывала нас целиком

Все мы с детства помним историю Дюймовочки — милой крошки, чье имя происходит от меры длины всего в 2,5 сантиметра. В любимом мультфильме постоянно подчеркивается ее невероятная хрупкость. Но если пересмотреть сказку сейчас, можно заметить одну деталь, которая заставляет искренне улыбнуться. На кадрах, где героиня стоит рядом с рукой мамы, ее рост скорее равен длине целого пальца взрослой женщины. Наверное, аниматоры пошли на эту простую хитрость для того, чтобы мы могли лучше разглядеть очаровательную героиню.