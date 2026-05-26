15+ нюансов в мультфильмах и сказках, которые мы упустили в детстве, потому что история захватывала нас целиком
В детстве мы смотрели сказки с замиранием сердца, не замечая ничего вокруг. Но стоит включить их спустя годы, как взгляд невольно цепляется за милые детали и забавные нестыковки сюжета. В этом нет никакого разочарования — даже любопытно взглянуть на родные истории по-новому.
А в конце вас ждет бонус — интересная деталь, которая встречается в большинстве классических мультфильмов студии Disney.
«Малыш и Карлсон»
Буквально на первой же минуте мультфильма, ссадину на щеке, которую Малыш получил, защищая щенка от хулигана, сначала показывают крупным планом, а уже через несколько секунд она куда-то исчезает.
С любимым плюшевым медвежонком тоже происходят забавные метаморфозы. Мало того что немного меняется его крой и цвет, мордочка игрушки тоже вдруг обретает новое выражение.
Интересно, почему в мультфильмах торт часто едят, не вытащив горящую свечку?)
Праздничный торт, похоже, обладает удивительной способностью восстанавливаться за считаные минуты. После того как мальчик откусил приличную его часть, слазил с ним под кровать в поисках собаки, а потом решил поставить кусочек обратно — угощение вдруг снова стало целым.
А когда Карлсон скинул с торта все свечи, оставив только желтую, розовую и зеленую, в следующем кадре мы видим лишь две свечки. Причем одна из них неожиданно стала красной, хотя именно этот цвет герой убрал мгновением ранее.
«Остров сокровищ»
Мой любимый персонаж. Слово ром ха-ха и слово смерть ха-ха для вас звучат одинаково ха-ха-ха. Добрый доктор, в отличии от меня😁
Появившийся в дверях обаятельный доктор Ливси одет в пиджак с пуговицами на правой стороне. Но стоит нам немного отвлечься, как они плавно перекочевывают налево.
А когда слепой Пью приходит к Билли Бонсу, можно заметить, как его шарф и трость на протяжении встречи меняют свой оттенок.
«Дюймовочка»
Все мы с детства помним историю Дюймовочки — милой крошки, чье имя происходит от меры длины всего в 2,5 сантиметра. В любимом мультфильме постоянно подчеркивается ее невероятная хрупкость. Но если пересмотреть сказку сейчас, можно заметить одну деталь, которая заставляет искренне улыбнуться. На кадрах, где героиня стоит рядом с рукой мамы, ее рост скорее равен длине целого пальца взрослой женщины. Наверное, аниматоры пошли на эту простую хитрость для того, чтобы мы могли лучше разглядеть очаровательную героиню.
«Летучий корабль»
Интересный момент можно заметить на кадрах со входом в покои Забавы. В разных сценах меняется и резное оформление вокруг двери, и узоры на одежде царской охраны.
Любопытные трансформации настигают и метлу Вани: сначала нам показали, что она выглядит весьма пышной, а потом вдруг превращается в скромную метелочку.
А помните трогательный момент, когда Забава с Ваней сбегают на летучий корабль? Когда они спускаются, колонны и балкон сделаны в одном дизайне, но стоит следом за ними появиться Полкану, как архитектура заметно преображается, а одна из колонн балкона так вообще пропадает.
Ну и еще одна забавная недосказанность, над которой можно поразмыслить: как же герои планируют сажать свой летучий корабль на землю, если выучили только те слова, которые заставляют его взлететь?
«Мойдодыр»
В сказке про умывальников начальника вещи живут своей, особенной жизнью. Ботинки и гольфы, лежавшие перед кроватью мальчика, словно по волшебству перебегают на другое место.
А число на отрывном календаре вдруг решает пойти вспять: вместо 25-го, которое мы видим изначально, на листке почему-то оказывается 23-е.
«Вовка в Тридевятом царстве»
Ну тут совсем докопались. Карточка Б находится глубже на стеллаже А и при смене ракурса ее просто закрывает стеллаж В. 🙄
Когда Вовка приходит сдавать книгу, стеллажи позади библиотекаря аккуратно размечены буквами «А», «Б» и «В». Но спустя несколько секунд буква «Б» куда-то исчезает, хотя до этого благополучно находилась на одном уровне с табличкой «А».
А если присмотреться к Василисам Премудрым, можно заметить, как то и дело меняются красивые узоры на их кокошниках.
«Тайна третьей планеты»
Корабль «Пегас» словно и правда соткан из технологий будущего, ведь он преображается прямо на глазах. Сперва рычагов перед капитаном Зеленым целых шесть, а спустя мгновение их остается только три.
А на скафандре добродушного Громозеки то появляются, то исчезают яркие разноцветные лампочки.
Бонус: интересная закономерность с носами в мультфильмах Дисней
Какой же я невнимательный!Ни одного из перечисленных ляпов не заметил.Как дальше жить...)))
Если пересмотреть любимые сказки нашего детства, можно обратить внимание на одну интересную деталь — носы героинь. У принцесс и просто добрых персонажей носики, как правило, очень аккуратные и слегка вздернутые. А вот если перед нами хитрая злодейка, то художники часто рисуют ей более крупный, выдающийся нос, порой с горбинкой. Такая вот незатейливая, но очень заметная хитрость.
Комментарии
А давайте в Адме напишут статью, как раньше создавались мультфильмы. Почти все вопросы сразу отпадут. Кроме бонуса
плять, киноляпы искать в детских мультфильмах, авторы-вы совсем дебилы??? или адме на работу дураков набирает для того что бы читатели потешались над слабоумными? не понимаю...