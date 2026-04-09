Ящик персиков по стоимости равен "Москвичу"? Не верю. Раз долларов в глаза не видели, но в банке проверили и в милицию не сообщили, значит время 90-е. В те годы даже Абрамович вряд ли бы проявил такую щедрость. Период накопления капитала был на начальной стадии 🤔
20+ душевных зарисовок из прошлого, в которых мы с улыбкой узнаем себя
Помните примерку джинсов на картонке за шторкой? Или как мы бежали к телевизору смотреть любимый сериал? Мы нашли 16 коротких трогательных рассказов людей, которые вернут в те самые душевные времена, когда простые персики превращались в машину, а поход за мятой был не в магазин, а в огород.
- В детстве помогала бабушке продавать персики, которые мы вырастили на нашей даче. И как-то раз бабушке нужно было отойти, и меня оставили «за главную». Вернувшись, она увидела, что целого ящика персиков больше нет, а в руках я держала неизвестные ей купюры. Бабушка подумала, что меня обманули злые люди, но все равно показала эти деньги в банке. Оказалось, что это доллары, при этом довольно много. Поменяли у перекупов на рубли и купили папе с мамой «Москвич».
- Когда мама с папой учились в школе, «Битлз» были в моде, все мальчишки носили такие же прически. Однажды директор собрал всех парней в коридоре и сказал: «Завтра с длинными волосами в школу не приходить». Но «взрослые парни» решили, что так с ними разговаривать нельзя. Посовещались и решили устроить бунт. Все десять человек пошли и побрились налысо. На следующий день в класс заходит учитель, смотрит: весь ряд — гладко выбритые головы. Круглые, продолговатые, белые, блестящие как лампочки. За окном пасмурно, а в классе светло. Учитель, еле сдерживая улыбку, говорит: «А я-то подумал, что солнышко вышло».
- Родилась в 87 году, в 90-е у нас было веселое детство, у меня было множество друзей во дворе, мы целыми днями бегали на улице, придумывали игры или просто бесились. Сейчас часто говорю своей дочке, мол, поиграй на улице, позови подруг, они же живут рядом, но она отвечает, что дома лучше, они же все равно общаются. А вчера дочь подошла ко мне с вопросом: «Мам, а какие игрушки были в твоем детстве? У вас же компьютера не было тогда. Вы играли палками и камнями?» Ответила: «Да», и дочь очень удивилась.
А я в 69 родилась, и мы тоже бегали, прыгали и лазили по деревьям.
«В 13 лет нарисовала выдуманную передачу. Там выдуманные певцы поют выдуманные песни»
- Бабушка была из поселка городского типа и когда покупала одежду для первого свидания, то просто увидела что-то красивое и сразу же взяла. А дед, когда увидел ее на свидании, ничего не сказал, и только через несколько лет шутя признался, что очень удивился, когда увидел ее в пижаме.
- В детстве гостил у бабушки в деревне, она готовила что-то вкусное на кухне и попросила меня помочь ей. Отправила на огород, сказала, чтобы принес ей мяту, мол, я точно пойму, где она, потому что пахнет вкусно. Я пришел туда, вырвал первую попавшуюся «траву», понюхал, вроде нормально пахнет, нарвал побольше и довольный принес бабушке. Она была в полном шоке, ибо это была не мята, а молоденькая морковь, которая еще и созреть не успела.
- В детстве мы с братом услышали, что старые швейные машинки «Зингер» стоят дорого, потому что в них якобы есть детали из золота и платины. Нашли у бабушки старый агрегат. Полдня искали в нем золото. Его, конечно, не было, зато нашли спрятанный внутри сверток. Развернули — а там пачка старых облигаций и записка от прадеда. Мы уже представили себя миллионерами, но нам объяснили, что эти бумаги теперь годятся разве что для коллекции.
«Этот велик сохранился из моего детства, до сих пор в рабочем состоянии»
- А я помню как первый раз попробовал банан. Тогда они только иногда появлялись в магазинах. Мы на них только смотрели. И вот один раз соседка угостила. Он был мятый, уже почерневший. На вкус ароматизированое мыло. Мне было лет 7. Но банан запомнился как история.
Моя мама объелась их на отдыхе лет сорок назат в нашем городе тогда их не было и решили они с друзьями пару коробок взять до сих пор на них не смотрит
- Вчера зашел в свой старый двор на окраине, просто так, мимо проходил. А там все почти как раньше — те же лавочки, те же бабушки у подъезда, только качели новые поставили и песочницу почистили. Сел я на свою старую лавку под кленом, и вдруг как накатило. Вспомнил, как мы тут пацанами в девяностые в футбол до темноты гоняли, как первый раз девчонку из соседнего дома провожал и боялся, что отец увидит. Посидел минут сорок, никто не прогнал, даже баба Валя из 12 квартиры узнала и чаю предложила. Ушел оттуда с таким теплым комком внутри будто на двадцать лет помолодел.
Моя мама прожила 73 года в одной квартире в старом городе, в центре. В 2016 пришлось переехать. Сейчас дом отреставрировали и выглядит он очень красиво.
- В детстве я обожала сериал «Дикий ангел». Мили — это была моя икона: дерзкая, веселая, справедливая. Я носила платочки, как у нее, пыталась повторять ее танцы, а когда находила где-то жвачку с ее фоткой — берегла как реликвию. Родители смеялись, но терпели. Я даже пыталась называть себя «Чолито», хотя никто толком не понимал, к чему это. Сейчас, конечно, я уже взрослая, но ностальгия осталась. Иногда пересматриваю пару серий для души. Мои друзья об этом знали, но я и подумать не могла, что они запомнили. На мой последний день рождения устроили сюрприз — вечеринку в стиле «Дикого ангела». Плейлист из саундтреков, тортик с фоткой Мили, и все наряжены в стиле конца 90-х. А подарок — винтажная футболка с ее фоткой и кассета с записями старых серий, которую они еле откопали на барахолке. Сейчас ношу эту футболку под пиджак, и это вызывает столько улыбок и воспоминаний у людей. Несколько раз на улице останавливали, чтобы сказать, что «Дикий ангел» — тоже их детство.
«Накатила ностальгия, решила спустя много лет порисовать старыми добрыми детскими фломастерами»
- В детстве с двоюродным братом играли в необычные прятки — брали стопку бабушкиных старых открыток и по очереди прятали их в комнате в различных местах, а потом искали. Прошло больше 10 лет, сегодня нашлась одна из забытых открыток. Такая ностальгия.
- Когда мне было семь, я был уверен, что если в телевизоре долго смотреть на диктора новостей, то он тоже тебя увидит. Перед программой «Время» даже причесывался, чтобы не позориться перед дядей в пиджаке и в комнате убирался, чтобы меня не отчитали на всю страну за бардак. Но вот однажды решил состроить ему рожу и показать язык. В ту же секунду экран пошел помехами, а диктор запнулся и строго поправил очки. Я пулей улетел под кровать — был уверен, что скандала не миновать. Вылез, только когда папа вернулся домой и включил футбол.
- В средней школе частенько гуляли по «Дому быта», просто так — поглазеть. Однажды в спортивном магазине увидел баскетбольный мяч. Стоил 325 рублей, как сейчас помню этот ценник на бумажке, написанный от руки продавцом. Для нас это были огромные деньги. Пришлось составлять первый в жизни план накопления денег. Придумал сдавать пустые бутылки и металлолом, но заработок был небольшой и тут мама нашла мне подработку — выкрасить забор одной знакомой за целых 200 рублей. С каким рвением я взялся за эту работу. Красил два дня. Приходил домой заляпанный, а потом очищал себя от слоев краски. В конце концов мечта исполнилась — я пришел в магазин и купил этот мяч. Не отлипал от него, а потом пошел с ним в школу. Да, все восхищались и просили подержать в руках и покидать. Пока я был на уроке, дал пацанам из другого класса поиграть, а они сказали: «Мы положили его на лавку и ушли». Концов не найти.
И когда же это было ладно я 1985 но и то не такая наивная была
Фишки из нашего детства
- Когда-то давно в моей деревенской школе я обнаружил «интернет». Хотя такого слова я не знал. Я часами зависал в нем. Черпал инфу за старшие классы, узнавал что-то про политику, географию, механику. Потом ко мне присоединились друзья. Этим «интернетом» в те времена для нас был подвал сбоку от школы, куда сбрасывалась макулатура. Изношенные учебники, брошюры, исписанные тетради и дневники, а главное периодика: журналы, газеты. Там можно было найти и «За рулем», откуда можно было «насохранять картиночек» (вырезать машинки), и «Крокодил» — поржать с непонятных карикатур, и «Вокруг света». Интернет-серфинг представлял собой вытаскивание этих бумаг под луч света из приоткрытой двери, чтобы можно было читать. Это просто волшебные воспоминания.
- Летом в деревне мы с друзьями нашли на чердаке старый радиоприемник. Огромный, с зеленым глазом-индикатором. Мы были уверены, что если правильно покрутить ручки, можно поймать сигналы из космоса. Полночи мы сидели в темноте, слушая шипение и треск, пока вдруг из динамика не раздался четкий шепот на непонятном языке. Мы в ужасе выскочили из дома. Утром дед, посмеиваясь, объяснил, что это было обычное радио на коротких волнах, и, наверно, мы поймали сигнал какой-то польской радиопередачи.
«Спокойной ночи, мое детство»
- Когда я был молодой, одна бабушка на рынке торговала семечками. У нее всегда была длинная очередь. Я спросил ее секрет: «Бабуль, вы их как-то по-особому жарите?» Она загадочно улыбнулась и шепнула: «Главное — сервис, внучок». Понаблюдав за ней час, я увидел «сервис»: каждому покупателю она насыпала полный стакан, а потом сверху, с доброй улыбкой, добавляла еще «жменю» в карман. Все уходили счастливые.
- В 90-е мы носились с видеокассетами, как с какими-то артефактами. И вот однажды к нам в компанию попала легенда — кассета, на которой от руки было написано «Терминатор 3». Чтобы вы понимали, в те годы никакой третьей части еще и в планах не было, так что мы были уверены, что нам достался какой-то эксклюзив. Собрались у друга всей толпой, человек восемь. Начало многообещающее: заставка студии, на экране появляется Шварценеггер с суровым лицом, но почему-то в детском саду. Озвучивает тот самый гнусавый голос с заложенным носом, все как надо. Правда, потом оказалось, кто-то просто переименовал «Детсадовского полицейского».
Если ностальгия вас теперь не покидает, то вот еще несколько статей, которые вернут в те уютные времена: