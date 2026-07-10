19 дорогих сердцу вещиц, которые приносят радость в семью уже не одно поколение

Фотоподборки
10.07.2026
19 дорогих сердцу вещиц, которые приносят радость в семью уже не одно поколение

Конечно, получить в наследство от бабушки золото и бриллианты — огромное счастье. Но куда приятнее, когда за этими вещами еще и стоит добрая история: счастливые пары, крепкие семьи и долгие годы совместной жизни в любви и заботе. И, конечно, огромная надежда на то, что и тебе повезет в жизни так же, как и им.

В бонусе — истории о том, как привычные вещи из семейного обихода обернулись неожиданным сокровищем.

Это шикарное золотое колье с бирманским рубином — наследство от прапрабабушки автора

IvgaLiss
только что

Наследсво-краденные украшения? Сами логику включите. Индия долго была "ресурсом" Англии, потом туда Штаты попёрли... Что там могло быть хорошего?

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Эти часы достались от дедушки. Скорее всего, они изготовлены в самом начале прошлого века, и автору очень интересно, в каком именно году и можно ли подобрать к ним ключик

Бабушкино наследство — комплект со звездчатым сапфиром

Друг деда автора отлично разбирался в искусстве и еще в 80-е подарил вот эту старинную китайскую вазу

В этой семье до сих пор очень заботятся о дедовой Волге — она в семье аж с 1984 года. На левом фото автор поста, а на правом — его брат с невестой

Elenaki Kavardaki
только что

У нас тоже хранится в гараже Волга с 1984 года. Вернее, наездила она много, а хранится с 2018-го примерно. Даже на запчасти, даже какому-нибудь кавказцу для понтов не нужна. Ну, на огород съездить, чурчхелу на пляж привезти...

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Девушка разглядывала со своей бабушкой семейные реликвии и очень удивилась, когда тут же увидела этот кулон на фото прабабушки

Семья владеет этим шкафом аж с 1800-х годов. Все относятся к нему как к реликвии, но автор фото подумывает с ним попрощаться. А вам нравится?

Elenaki Kavardaki
только что

Пространство не сжирает за счет зеркальных дверей. Цвет приятный, теплый. Ни потертостей не заметно, ни сколов. Если двери не скрипят, замки держат, жучков внутри нет - зачем выбрасывать, вернее, избавляться?

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Этот медальон достался автору от ее польской свекрови. Он много лет переходил в семье от женщины к женщине сквозь года, и его история полна крутых поворотов

У нас хранится скрипка Страдивари 1713⁠ года. Деду она досталась то ли от мальчишек на улице, то ли он выкупил ее у знакомого — точно никто не знает

Девушке достался фамильный серебряный комплект посуды. Несколько часов полировки — и вот результат

Парень сделал предложение с кольцом своей прабабушки — ее свадьба была в 1930-х. И спустя почти 100 лет кольцо снова услышало «да»

Слева — фото прабабушки автора из начала XX века, рядом с подставкой для цветов. Бабушка была очень миниатюрной женщиной. А эта подставка до сих пор в ходу!

Это кольцо из платины с бриллиантами 1920-х годов передается старшей дочери семьи уже пять поколений

Автор фото хотел продать эти двухсотлетние часы — семейную реликвию. В 1991 году их оценили в 6-10 тысяч долларов, но сейчас за них дают уже раз в 10 меньше.

Свадебное ожерелье, которое переходит в семье от матери к дочери уже 4 поколения

У автора почти не сохранилось вещей из детства. Но эта стеклянная вазочка пережила с семьей все переезды и невзгоды

Браслет с бриллиантами и рубинами — наследство от прабабушки отца автора, которая происходила из знатной английской семьи

Кольцо прапрабабушки стало для автора фото помолвочным

А это фамильное колье считалось золотым. Но после консультации у геммолога оказалось, что это всего-навсего бижутерия со стекляшками!

Бонус

  • У нас на даче дверь в сарай подпирали тяжелым громоздким камнем. Дед нашел его как-то раз в поле в молодости. Однажды к нам заехал папин друг-профессор. Спотыкается он об этот камень, присматривается и дрожащим голосом спрашивает: «Откуда у вас редчайший палласитовый метеорит?!» Оказалось, этот «дверной стопор» стоит как хорошая иномарка. Камень мы сдали в музей, а дверь сарая стали кирпичом подпирать.
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  • Бабушка всегда кормила наших котов из одной мисочки в цветочек. Прошло время, бабулю перевезли в город. Стали продавать дачу, приехала пара смотреть. Мужик со скучающим видом ходит, все ногтем ковыряет. И тут он миску увидел... Схватил ее и аж кричит: «Да неужели!» Оказалось, он коллекционирует старинную керамику. И для коллекции ему не хватало одной мисочки. Вот этой самой, из которой мы кота кормили. Я пыталась ему впихнуть эту миску бесплатно, а он мне давай совать бешеные тыщи. Сошлись на том, что они все-таки покупают дачу, а миска идет в подарок.
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