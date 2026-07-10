19 дорогих сердцу вещиц, которые приносят радость в семью уже не одно поколение

Конечно, получить в наследство от бабушки золото и бриллианты — огромное счастье. Но куда приятнее, когда за этими вещами еще и стоит добрая история: счастливые пары, крепкие семьи и долгие годы совместной жизни в любви и заботе. И, конечно, огромная надежда на то, что и тебе повезет в жизни так же, как и им.

В бонусе — истории о том, как привычные вещи из семейного обихода обернулись неожиданным сокровищем.

Это шикарное золотое колье с бирманским рубином — наследство от прапрабабушки автора

Эти часы достались от дедушки. Скорее всего, они изготовлены в самом начале прошлого века, и автору очень интересно, в каком именно году и можно ли подобрать к ним ключик

Бабушкино наследство — комплект со звездчатым сапфиром

Друг деда автора отлично разбирался в искусстве и еще в 80-е подарил вот эту старинную китайскую вазу

В этой семье до сих пор очень заботятся о дедовой Волге — она в семье аж с 1984 года. На левом фото автор поста, а на правом — его брат с невестой

© JohnnyRebel / Pikabu Elenaki Kavardaki только что У нас тоже хранится в гараже Волга с 1984 года. Вернее, наездила она много, а хранится с 2018-го примерно. Даже на запчасти, даже какому-нибудь кавказцу для понтов не нужна. Ну, на огород съездить, чурчхелу на пляж привезти... Ответить

Девушка разглядывала со своей бабушкой семейные реликвии и очень удивилась, когда тут же увидела этот кулон на фото прабабушки

Семья владеет этим шкафом аж с 1800-х годов. Все относятся к нему как к реликвии, но автор фото подумывает с ним попрощаться. А вам нравится?

© State_Sudden / Reddit Elenaki Kavardaki только что Пространство не сжирает за счет зеркальных дверей. Цвет приятный, теплый. Ни потертостей не заметно, ни сколов. Если двери не скрипят, замки держат, жучков внутри нет - зачем выбрасывать, вернее, избавляться? Ответить

Этот медальон достался автору от ее польской свекрови. Он много лет переходил в семье от женщины к женщине сквозь года, и его история полна крутых поворотов

У нас хранится скрипка Страдивари 1713⁠ года. Деду она досталась то ли от мальчишек на улице, то ли он выкупил ее у знакомого — точно никто не знает

Девушке достался фамильный серебряный комплект посуды. Несколько часов полировки — и вот результат

Парень сделал предложение с кольцом своей прабабушки — ее свадьба была в 1930-х. И спустя почти 100 лет кольцо снова услышало «да»

Слева — фото прабабушки автора из начала XX века, рядом с подставкой для цветов. Бабушка была очень миниатюрной женщиной. А эта подставка до сих пор в ходу!

Это кольцо из платины с бриллиантами 1920-х годов передается старшей дочери семьи уже пять поколений

Автор фото хотел продать эти двухсотлетние часы — семейную реликвию. В 1991 году их оценили в 6-10 тысяч долларов, но сейчас за них дают уже раз в 10 меньше.

Свадебное ожерелье, которое переходит в семье от матери к дочери уже 4 поколения

У автора почти не сохранилось вещей из детства. Но эта стеклянная вазочка пережила с семьей все переезды и невзгоды

Браслет с бриллиантами и рубинами — наследство от прабабушки отца автора, которая происходила из знатной английской семьи

Кольцо прапрабабушки стало для автора фото помолвочным

А это фамильное колье считалось золотым. Но после консультации у геммолога оказалось, что это всего-навсего бижутерия со стекляшками!

Бонус

У нас на даче дверь в сарай подпирали тяжелым громоздким камнем. Дед нашел его как-то раз в поле в молодости. Однажды к нам заехал папин друг-профессор. Спотыкается он об этот камень, присматривается и дрожащим голосом спрашивает: «Откуда у вас редчайший палласитовый метеорит?!» Оказалось, этот «дверной стопор» стоит как хорошая иномарка. Камень мы сдали в музей, а дверь сарая стали кирпичом подпирать. ADME

Бабушка всегда кормила наших котов из одной мисочки в цветочек. Прошло время, бабулю перевезли в город. Стали продавать дачу, приехала пара смотреть. Мужик со скучающим видом ходит, все ногтем ковыряет. И тут он миску увидел... Схватил ее и аж кричит: «Да неужели!» Оказалось, он коллекционирует старинную керамику. И для коллекции ему не хватало одной мисочки. Вот этой самой, из которой мы кота кормили. Я пыталась ему впихнуть эту миску бесплатно, а он мне давай совать бешеные тыщи. Сошлись на том, что они все-таки покупают дачу, а миска идет в подарок. ADME