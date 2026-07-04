Я, понимаю, что это желание беременной, но меньше всего, что я хотела бы есть в жизни - это шпроты, окрошка, бигус и печень любых животных и птиц, уж простите меня любители этих блюд.
20+ душевных историй о домашнем отдыхе в кругу близких, от которых сердцу становится теплее
Пышный банкет в ресторане — это, конечно, здорово. Но домашний отдых в теплой и душевной компании самых близких имеет особую прелесть. Здесь все знают друг друга как облупленных, и в сотый раз звучат дежурные, но такие любимые добрые шутки. Подарки от таких людей всегда в самое сердечко, а от простой бабушкиной выпечки все хором стонут от восторга. Эти спокойные, уютные, согревающие вечера — именно то, ради чего хочется возвращаться домой!
- Ждем гостей, стол накрыт. Племянник 6 лет в радостном предвкушении носится по квартире. «Где бабы? А бабы будут?» — задает заинтересованные мужские вопросы. Какое застолье без баб! И вот приходят бабы и праздник начинается. Три самые любимые бабы мальчика — бабушка по маме, бабушка по папе и двоюродная бабушка.
- Как-то брат с женой устроили у себя дома мероприятие. Приехала и наша сестренка со своими малышами. Застолье в разгаре, гости общаются. Вдруг жена брата забегает в комнату, еле сдерживает смех и говорит: «Представляете, младший племяш сидит, играет и что-то себе под нос бормочет. Мне стало интересно, подошла тихонько, почти на цыпочках, чтобы расслышать. А он шепотом, очень серьезно: „Главное в этом доме ничего не сломать...“»
- 2022 год, я жду первого сына. Мы тогда только-только познакомились с подругой. Я и муж должны были поехать к ней в гости на сбор хозяев собак из общего приюта. И я в беседе написала, что ужасно хочу бутеры со шпротами. Так я это все аппетитно рассказала, что эти бутеры захотели еще 15 человек. Итог: почти все гости привезли хлеб, тосты, соленые огурцы, майонез, чеснок и шпроты. Бутеров было столько, что я еще полгода не могла на них смотреть. Но теперь каждая наша встреча обязательно сопровождается бутербродами со шпротами.
«Жена сфоткала нас с дочкой во время игры в настолки»
- Мне 22, и абсолютно на каждом семейном застолье с родственниками поднимается тема моего замужества. Спрашивают, есть ли у меня парень, предлагают потенциальных женихов. Но сегодня дядя побил все рекорды — предложил устроить конкурс среди его студентов (он работает в ВУЗе).
Громко и внятно заявите на таких застольях своих родственников, что замуж не собираетесь, а когда захотите выйти замуж, то найдёте жениха самостоятельно!
- С женой и двумя детьми позавчера ехали вечером от друзей с посиделки. Хозяева любезно насыпали нам пакет шашлыка с собой. И как-то зашла речь у нас с водителем об этом аромате, и я предложил ему угоститься. Он, хоть и не с первого раза, но согласился. Ехал и жевал. Поблагодарил, но то, как было пожарено мясо, он вежливо раскритиковал. Стал рассказывать свои рецепты, а мы свои. В общем, весело и с пользой добрались до дома. Зашли домой и подумали, что как-нибудь пожарим шашлык и вызовем этого водителя на дегустацию.
- У меня есть племянник — маленький, серьезный мужчина-детсадовец. Осень — время поделок для детского сада, многим это знакомо. Наш Иван основательно подходит к делу, ему целую композицию подавай. И вот в очередной пятничный вечер с шутками и прибаутками наша семья мастерит поделку. Пять взрослых и два ребенка клеят, рисуют, собирают. Криволапо и кособоко, из подручных материалов. Но для нас это самые лучшие вечера и возможность пообщаться между собой, посмеяться и расслабиться.
- Когда идешь к кому-то в гости и там есть дети, им обычно дарят шоколадки или другие вкусняшки. Так вот, каждый раз, когда я прихожу в гости к бабушке, она до сих пор, еще с детства, вручает мне киндер-сюрприз. Их я, конечно, люблю, но когда я стал старше, а уж тем более, когда мне перевалило за 20, стало как-то неловко принимать — лучше детям отдать. Пока однажды я не пришел на застолье к бабуле и буквально через пару минут не пришел мой дядя (ее сын).
Бабушка вручила нам по киндеру. Дядя обрадовался, быстро развернул и принялся его есть. Я посмотрел на него с большим удивлением, на что дядя с улыбкой сказал: «Не смотри так на меня, у тебя свой есть». Дяде 47.
- Зима, я на остановке познакомилась с симпатичным парнем. Он пригласил на свидание. На следующий день было очень холодно, мы ходили кругами по парку. Когда я совсем посинела, он сообщил, что заметил, как я замерзла, и предложил пойти к нему погреться — мол, он живет рядом. Пришли к нему, а там семейное застолье, человек 15. Ну, я посидела с ними за столом, а потом два часа смотрела фото из четырех альбомов. Когда уходила, его мама уже называла меня «доченька».
- Лет 20 назад встречался с девушкой. Девушка с серебряной медалью, ВУЗ с красным дипломом. Неглупая. Как-то ляпнул ей, что у мужчин действительно на одно ребро меньше, чем у девушек. Что это известный факт, и даже археологи часто на него опираются при поисках. Она долго пребывала в полной уверенности, что это правда. Нарушила это какая-то совместная посиделка с друзьями, где она в разговоре сообщила об этом факте всем присутствующим. После недолгих ощупываний всех парней в компании факт не подтвердился. А на меня она потом дулась всю посиделку.
«Посиделка с друганами»
- Как-то я дарил жене телефон на день рождения. Купил заранее, но до самого дня рождения говорил, что не знаю, что подарить. Потом сказал, что, наверное, подарю утюг. А то этот уже старенький, сломается скоро. Она, конечно, загрустила. Говорит: «Тогда уж лучше ничего не дари».
Коробку для «утюга» я сделал из гофрокартона. Пространство лишнее заполнил листами бумаги, чтоб по весу совпадало. И все потом завернул в подарочную бумагу. В общем, посиделки — друзья пришли, поздравляем. Говорю речь, вручаю «утюг», наблюдаю за изменениями в лице. Продолжает распаковывать — находит коробку с телефоном, хохочет.
А утюг все-таки спустя полгода сломался.
- В универе у меня были очень веселые одногруппницы. У нас сложилась своя компания, и мы нередко гуляли и устраивали посиделки. Часто фоткались толпой на пленочный фотоаппарат и печатали фото.
И мы всегда договаривались строить смешные рожи и делать глаза в кучу. Нужно отметить, что не я это придумал. Мои одногруппницы были настолько веселые, что, зайдя в автобус, шли к заднему окну, чтобы сводить глаза в кучу и строить рожицы водителям машин, которые едут за автобусом.
А однажды они пошли толпой в небольшой театр на комедию. И так смеялись, что всем первым рядом упали назад. Там, конечно, зал потом было трудно успокоить.
Так вот, прошло несколько лет. Приезжаем мы на день рождения к одной девушке из этой компании. А родители ее на меня смотрят и ржут. Показывают ее альбом, а там на групповых фото у меня глаза в кучу. На всех. Они несколько лет думали, что я всегда такой.
"Смешно дураку, что уши на боку" (с) - эти шутки из разряда таких же.
«Было много фото на фоне ковра, конечно же. Вот вам мой 1997 с дедом»
- Мои родители в молодости близко дружили с семьей Путяевых. Очень часто по праздникам у Путяевых были застолья. На праздники часто выдавались деликатесы. Чтобы собрать стол, участвующие семьи обычно распределяли между собой меню, и каждый что-то готовил, а потом приносил на общий стол. А еще у Путяевых был пес Карат — огромная восточноевропейская овчарка.
Мы собрались у Путяевых на какой-то праздник. Кроме нас и хозяев были еще две семьи. Каждый участник приготовил что-то сам: салаты, холодец, винегрет, шубу. Моя мама как обычно испекла торт. Стол ломится, на самом краю стола стоит мамин наполеон.
Карат — пес воспитанный. Он никогда не таскал со стола. Но, видимо, близость кулинарного шедевра помутила разум — он не выдержал и лизнул край торта. «Фу! Ты что творишь? Нельзя!» — закричал Путяев.
Карат нырнул под стол, а по ходу бегства зацепил скатерть и толкнул стол. Содержимое полетело на пол. На ковре, а также на одежде некоторых образовался изумительный салат из салатов, колбас, сыра и наполеона. Хозяин вздохнул, вытащил Карата на свет и изрек: «Ну что уж! Теперь доедай!»
Застолье удалось продолжить, хоть и с несколько урезанным меню. Дело в том, что Путяевы соединили два стола, и каждый был накрыт своей скатертью. А почти все блюда были поделены по разным тарелкам и поставлены в разных местах. Вот только чай пришлось пить с бутербродами.
- На выходные мы всем семейством приехали на дачу, жаркий летний день уже клонился к вечеру. Во время ужина на очередное «ешь с хлебом» я уперлась, как ишак. «Не будешь есть с хлебом — останешься без телевизора». Довод был весомый, но упрямство было уже не переломить. Я сопела носом и упорно игнорировала хлеб.
После ужина все отправились на второй этаж, смотреть кино. Упертая и насупленная, я сидела одна внизу и смотрела в окно, там сгущались сумерки. Сверху доносились звуки заставки. Минут через пять после начала просмотра в доме погас свет — во всем дачном обществе отключили электричество. О, этот момент триумфа, ощущение победы!
«Зять-фокусник — счастье в семье»
- Давно это было. Мои родители жили на Кубе и дружили с кубинцами. Гостей регулярно зазывали на застолье. Среди прочих вкусностей был там и шопский салат. Кто не знает, то это болгарский национальный салат такой. Он у нас вместо хлеба ко всему идет, да и как закуска очень уважаем.
Рецепт салата прост — помидор, огурец, лук, брынза, уксус и оливковое масло. На кубинских гостей этот салат производил особое впечатление! Местные его уплетали за обе щеки, периодически выражая сожаление, мол, жаль, что у нас помидоры с огурцами не растут...
Тут мама удивленно выдает: «Да вы что? Я же их сама только что с грядки сорвала!»
Ответ местных был фееричен: «Э-э-э, ну вы же их сами посадили!»
- Первая половина 50-х. Живем в коммуналке. 14-метровая комната, в ней отец, мать, бабуля и я. Приезжают гости: тетя с мужем — дядей Арсением. Посидели, попели, пора и в люлю. Женщины собрали посуду и ушли на кухню ее мыть, отец завалился в свою койку. А дядя Арсений прилег на диван головой к двери. Надо сказать, что у него была шикарная лысина — идеальный овал, обрамленный довольно густыми волосами по всему периметру. И я, взяв свои краски, поплевав на них, кисточкой нарисовал на лысине дяди Арсения рожицу: глазки, носик, ротик. С вымытыми тарелками в комнату заходит бабуля. Тарелки с грохотом летят на пол, а бабуля говорит: «Батюшки! Лежит на спине, а на меня смотрит!»
- Учусь в институте, вдали от своего города. Живу в общаге. Ужинаю обычно чем приходится: картошка там, макарошки, мяско иногда. И есть недалеко от нашей общаги озеро. Вышел сегодня на пробежку, пробежал до озера — дай, думаю, полюбуюсь. Подхожу к озеру и слышу, как в воде у берега что-то трепыхается. Решил проверить. Подхожу и вижу, как в траве на мелководье рыба уплыть не может.
Недолго думая, набрал килограмма 4 и побежал в общагу готовить. Счастью общаги не было предела: свежевыловленный ужин за 0 рублей. Застолье организовалось моментально: кто-то огурчики притащил, кто-то помидорки. Сидим, празднуем — пока не знаем, что.
«Даже лещ на 2кг попался»
- Я учусь в 6 классе, 30 лет назад. Живу в татарской деревне. Прихожу со школы, на столе записка: «Мы уехали в город». Внизу приписка: «К нашему возвращению приготовь бэлиш». До этого я не готовила. Начистила картошки, достала из морозильника и нарезала мясо. Лук не ем, не брала. С тестом еле справилась — слишком много масла добавила, оно рассыпалось. Слепила пирог размером со сковородку. Засунула в духовку. Через полчаса родители вернулись и очень удивились. Оказалось, приписку оставил брат, пошутил. С маминым почерк один в один. В итоге вкусно получилось, хоть начинки и маловато было, а тесто жирновато. Съели.
- На праздники и дни рождения бабушка пекла два торта: медовик и муравейник. Они стояли на подоконнике, пропитываясь и маня меня. Помню, как бабушка прокручивала тесто для муравейника через мясорубку и аккуратно раскладывала тонкие колбаски из теста на противень на пергамент. «Аккуратно, по одной, на расстоянии, чтобы не слиплись», — учила она меня. Мне, как единственной внучке, конечно, отдавались на «дошкрябывание» пустые банки из-под сваренной сгущенки.
Прошло много лет, я забрала себе книгу с бабулиными рецептами. Вчера впервые я испекла муравейник по ее рецепту. Тесто слиплось и пришлось наламывать его руками, вышло долго и неудобно. В следующий раз буду делать все правильно. На вкусе торта это не отразилось, он пропитался, но не размяк.
Сегодня села вспоминать мою единственную и любимую бабушку. Какой она была хозяйственной, спокойной и заботливой. Какие треугольники пекла, перемячи, пироги с капустой, пирожки с луком и яйцом, слойки, булочки. А вишневый компот, который открывали на праздники: его сначала пьешь, а потом большой деревянной ложкой вылавливаешь ягоды со дна банки...
Хочу научить своих дочерей прекрасно готовить, но при этом всегда слышать от них, что у мамы вкуснее.
- Впервые позвала свекровь на ужин, приготовила свою фирменную утку. Свекровь отрезает кусочек, жует, потом вдруг меняется в лице. Встала, молча взяла блюдо с уткой и унесла его на кухню. Я сижу с открытым ртом, думаю — все. А с кухни раздается звук рвущейся фольги. Свекровь возвращается к столу с полупустым блюдом и довольно заявляет: «Я сразу запаковала себе на завтрашний обед. Девчонок на работе угощу, пусть завидуют, что у меня невестка такая умница!» В тот вечер мы с ней проболтали до ночи и стали настоящими подругами.
Мда! А словами сказать: "Мне очень понравилась утка! Можно я возьму половину утки - не только для себя, но и угощу своих коллег?". Свекровь очень невоспитанная, а невестка, какая-то, размазня, не может возразить свекрови, и сказать, что культурные и воспитанные люди так не делают, а просят разрешения на то, чтобы взять что-то с собой.
- Я риелтор. Ходила смотреть квартиру для клиентов. Созвонилась с хозяйкой, захожу, а там застолье. Меня сразу зовут к столу, кормят-поят. Спустя время говорю, мол, надо клиентам фотки квартиры вашей скинуть. А хозяйка такая вдруг: «А я квартиру не сдаю!» И тут до меня все дошло, что я перепутала дома в большом ЖК! Спрашиваю: «Как вы меня впустили-то?» А в ответ получила: «Ты так уверенно зашла — решили, пусть посидит с нами».
«Когда уже все объелись, а ты — нет, и ждешь чай с тортиком»
- У наших состоятельных родственников появился новый зять. Приехали к ним на застолье в саду. Зять вышел такой, сел за стол и от всего нос воротит. Шашлык — я свинину не ем. Говядина? Нет, я только телятину. Прошло минут 20, и тут мы видим, как этот привереда уплетает все за обе щеки. Голод не тетка!
- Живу в частном доме. Сидим как-то во дворе втроем: я, жена и сосед. Слушаем музыку с телефона соседа через колонку на дереве. Стемнело, фонари зажглись. И тут соседу звонит жена. Он принимает вызов, и прямо из колонки громогласно звучит: «Сережа, не могу заснуть, мне нужна буська (поцелуй)!» Сосед извинился, попрощался, а мы с женой еще долго были под впечатлением «голоса с небес».
- Пришел друг с 4-летним сыном. Они с моим мужем на балкон ушли, а я спрашиваю малыша, что он будет есть. Малой заявляет: «Хочу вареную муху!» Полный стол еды, а он требует муху и плачет. Тут заходит его папа, слышит это, смеется и приносит из коридора пакет микро-пельменей. Семейная шутка у них такая, что эти пельмешки — размером с муху. Ребенок их обожает настолько, что даже в гости приходится с ними ходить.
«Папа и бабушка были не в ладах. Но была одна вещь, от которой папа начинал обмирать от искреннего восторга перед тещей. Это были бабушкины беляши...»
- Был у нас в институте ректор — отличный мужик. Женился его сын, ректор позвал и нас, бывших студентов. Сидим, едим. Один из наших встает, чтобы толкнуть речь о том, что мы любим ректора буквально как отца. Но вместо этого вдруг выдает: «Сегодня мы собрались на свадьбу вашего единственного сына. Но знайте, что он не единственный у вас. У вас очень много детей, просто о них вы не знаете». Ректор покраснел, гости тоже.
- Поздний вечер, отключили электричество, сидим на кухне при свечах. Рисуем японские кроссворды, перешучиваемся и пьем бесконечный чай с мармеладками. Мама отошла. Я беру фонарик и свечу ей через стеклышко в двери, вожу ногтем по стеклу и канючу: «Ма-а-ам, ну ма-а-ам, а что ты там делаешь?»
Мама не отвечает, мне скучно, и я начинаю ритмично размахивать фонарем справа налево вдоль стекла, создавая эффект движения и громко так, нараспев дурным голосом: «Чу-чух-чу-чух, чу-чух-чу-чух, туту-у-у-у!» Подлетает Янка, протискивает растопыренные пальцы между фонарем и стеклом, машет руками, и не менее дурным голосом: «Ветки! Это ветки, мы едем через лес!»
Нас скручивает от хохота, мы толкаемся с сестрой в тесном коридорчике перед дверью, изображая ночной экспресс. Две лохматые дурынды в махровых пижамках и тапочках с собачьими мордочками. Мне 30, сестре 22...
Мама выпала из-за двери, согнувшись вдвое. Она пыталась нам что-то сказать, но хохот... Собравшись с духом, держась за живот, она кое-как выпрямилась по стеночке и выпалила: «Проводница, чаю!»
Есть в этой жизни место, над которым не властны ни время, ни возраст, ни все мирские неурядицы. Там нет статусов, званий и пафоса. И пока ты можешь позволить себе скакать по дому в тапочках с собачьими мордочками, безнаказанно кричать, кривляться и хохотать, ты можешь все.
А вот и еще несколько наших подборок с душевными семейными историями: