20+ душевных историй о домашнем отдыхе в кругу близких, от которых сердцу становится теплее

Мда! А словами сказать: "Мне очень понравилась утка! Можно я возьму половину утки - не только для себя, но и угощу своих коллег?". Свекровь очень невоспитанная, а невестка, какая-то, размазня, не может возразить свекрови, и сказать, что культурные и воспитанные люди так не делают, а просят разрешения на то, чтобы взять что-то с собой.