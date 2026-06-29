18 забавных и светлых родительских историй про выпускной, от которых становится теплее
Выпускной — это праздник надежды на светлое будущее, яркую и полноценную жизнь. А еще это приятное и волнительное мероприятие для всех: нарядных выпускников, гордых учителей и, конечно же, пускающих слезу родителей. И без чувства юмора при подготовке к этому душевному вечеру никак, ведь без приключений он не обходится: то поиск платья превратится в квест, то закупленные подарки куда-то запропастятся.
- В одной детсадовской группе с моим сыном была чудесная девчушка Сашенька — умненькая, хорошенькая, очень славная. Облако каштановых кудрей и зеленые глазищи. И был у них выпускной утренник. Сказали детям прийти нарядными. Родители, и я в том числе, прискакали умиляться.
Захожу и вижу Сашеньку, мрачно разглядывающую себя в зеркале. Такая маленькая принцесса! Платье бархатное вишневого цвета, белые кружева, банты в цвет кружевам, лаковые туфельки в цвет платью, и все это благолепие расшито златом, серебром да каменьями.
Мамаши распелись: «Да какое же у тебя красивое платьице! Да какие ж у тебя бантики!»
И Сашенька, прелестное дитя, еще раз глянула на свое отражение и хмуро ответила: «Вырядили, как дуру».
- Пошел к сыну на выпускной. Смотрю — рядом с ним здоровый бородатый мужик стоит и что-то говорит. Я напрягся, подхожу и спрашиваю: «Вы что-то хотели от моего сына?» Тот в непонятках на меня смотрит. А сын смеется и говорит: «Пап, это мой одноклассник». Вот тут я, конечно, сильно удивился.
«В родительском чате обсуждали, нужны ли шарики на выпускной. С третьего прочтения только поняла, какое слово зашифровано»
- Интересные эти подростки. Сын отказывается идти на школьный выпускной. Несколько раз пыталась его убедить. Отказался наотрез. Смирилась. Вчера приезжает мой брат, при разговоре поднимается вопрос о выпускном. Брат говорит: «Всегда лучше попробовать, чем не попробовать. Лучше пойти, и, если будет неинтересно, уйти, чем потом жалеть, что не пошел». И мой ребенок говорит: «Да, пожалуй, схожу».
А я ему то же самое десять раз говорила — он не слушал. Насколько же важно мальчику иметь рядом авторитетного мужчину!
- Выпускной у сына в садике. Дети поют песню «Прекрасное далеко». В какой-то момент все замолкают, и играет просто музыка. Я подумала, что они забыли слова, и начала громко петь с задних рядов, чтобы помочь. И тут вдруг оказывается, что это была сольная часть девочки из группы. Но она пела очень тихо, и я ее не услышала. В итоге я запорола видео из детского сада, упс.
«Это мой выпускной, и рядом мой по-прежнему бодрый и сильный папа, спортсмен и весельчак. Мне тут 16, папе 56»
- У сына в классе училась девочка, которая отказалась идти на выпускной. Какую-то причину даже выдумала. Одноклассники все поняли и попросили нас, родителей, взять ее тоже в ресторан. Мы оплатили за нее. Девочка очень стеснялась, но мы ее уговорили, и она пошла отмечать выпускной со всем классом. И все было отлично! И я очень рада, что мой сын и его одноклассники — такие хорошие друзья.
- Сейчас у моей старшей дочери выпускной. Устав от шума, я вышел на улицу и присел неподалеку от кафе. Видимо, тоже устав от не очень современных конкурсов и шумной музыки, дети вышли на улицу. Кто-то из них включил музыку на телефоне, и я смог понаблюдать за ними со стороны. Они горячо обсуждали, какая песня «Короля и Шута» им больше нравится, танцевали под треки. А я сидел в сторонке и делал вид, что читаю что-то в телефоне.
Мне очень не хотелось их беспокоить, и было любопытно посмотреть, о чем думают эти дети, когда не стеснены вниманием взрослых. Я слушал их разговоры — они говорили очень по-взрослому, о дальнейшей жизни, поступлении в институт. И знаете что? Я не смог увидеть в них ничего отталкивающего и того, что бы захотелось критиковать. Они замечательные люди и замечательное поколение, которое вызывает только гордость.
Они не такие как были мы, не хуже, не лучше, просто другие. Очень рациональный взгляд на отношения, на образ жизни, здравые рассуждения, осведомлённость обо всём, скептическое отношение к алкоголю, планы, стратегии и странные увлечения, квесты и переодевания, кафе, где они курят свои кальяны, полное равнодушие к понтам и брендам
«Сшила дочке платье на выпускной в сад своими руками. Швейный опыт: одна-две простых вещи в год. Показываю платье на счастливой и уставшей выпускнице»
- Дочь закончила школу в Пекине. 12 выпускных классов, в каждом по 40–45 человек. Сотни ребят в школьном дворе — и все в обычных спортивных костюмах, в которых ходят каждый день, без платьев и пиджаков. В Китае считают, что главное — не одежда, а сам момент: то, что дети завершают один жизненный этап и идут дальше. А вы как считаете — важнее «картинка» или ощущение момента?
- Выпускной у дочери. Заявляли, что все будет круто. В итоге — душный зал, дурацкая самодеятельность. На банкет не осталась, вызвала такси и до дому. Таксист — парень лет 25. Поинтересовался, что за мероприятие, уверенно перешел на «ты», всю дорогу болтал про «лучшее, конечно, впереди». Говорил, что студенчество — это так здорово.
Я кивала в нужных местах и изредка вставляла пару фраз. И только когда наконец доехали, он выдал: «Ну ты не расстраивайся, что банкет пропустила. Вот выйдешь замуж, и через лет двадцать на все это посмотришь!»
На автомате изрекаю: «На выпускном внучки?» До него дошло не сразу. А я подумала — а вдруг и правда доживу до выпускного внука или внучки в таком же виде? В 40 попутали с выпускницей — это еще ладно, а в 60?
- У ребенка был выпускной в детском садике с запусканием в небо разноцветных шариков. Конечно, перед этим воспитательница сказала детям загадать желание. Мой сын понял так, что шарик должен выполнить желание и вернуться! Что ж, я купила такой шарик, привязала к нему коробочку с подарком и поставила на балкон, чтобы сам шарик был за окном. Когда сын увидел «свой» вернувшийся шарик с подарком, это было такое счастье! До сих пор одно из самых теплых воспоминаний.
«Долго ломали голову, в чем дочери идти на выпускной. Дед в итоге купил национальный наряд. И вот такая красота вышла!»
- Давно это было. Дочка после 9 класса сама перевелась из престижной гимназии в профильную школу от университета. Ее друзья, оставшиеся в гимназии, расписывали какие-то сверхдорогие картины подготовки: лимузины, балы, рестораны.
В нашей новой школе родительский комитет шустрил сам, ничего особо не афишировал: аренда ресторана в Доме актера, ну и остальное неизвестно. Суммы не назывались, но мы по рассказам бывших одноклассников морально подготовились к мощной финансовой нагрузке в десятки тысяч.
За месяц до выпускного сумма была озвучена вся сразу, «под ключ» — 3700 рублей, в том числе аренда, вкусный ужин, развлекательная программа, напитки и подарок учителю.
Детям понравилось, были очень довольны. Как были довольны родители разумной ценой — просто не передать. Самая фишка: после выпускного позвонили из родительского комитета и сказали, что остались деньги, надо забрать сдачу — 231 рубль.
- Сын с зимы прожужжал все уши, что в Москву приезжает его любимая группа. Предоставили ему выбор: или выпускной, или концерт. Два события мы не потянем. И выбор был однозначный: «Москва, группа. Зачем мне этот ресторан, костюм? С одноклассниками, если будет желание, встретимся. А вот группа в таком составе к нам уже не приедет». Съездил. Первая самостоятельная поездка. Выступление любимой группы. Эмоций было через край. Вот такой выпускной сын точно запомнил!
- У дочки в 4 классе был выпускной на днях. Решила намарафетиться, пошла в салон около дома. Попросила сделать прическу красивую и макияж. Парикмахерша меня так осмотрела и говорит: «О, еще одна выпускница! А платье у тебя какое, красавица? Какие предпочтения? Выпускной — ответственный праздник, нужно прямо сиять!»
Я заулыбалась и говорю: «А если идешь к дочери на выпускной, тоже нужно сиять?» У парикмахерши глаза вмиг увеличились. Стала извиняться — мол, сильно молодо выгляжу. Подумала, что я выпускница 11-го класса. А что тут извиняться, мне очень даже приятно.
«Вернулся в школу, будучи взрослым. Сегодня вместе с сыном оба получили аттестат»
- Никогда бы и не подумал, что по моей щеке когда-то скатится слеза. Меня воспитывал отец, сам, иногда с помощью деда. Так что мой характер полностью был слеплен крепкими мужскими руками. Поэтому я никогда не позволял себе реветь. А тут выпускной вечер моей племянницы. Она у меня такая красивая, взрослая, самостоятельная. Только вроде недавно она стояла пуговкой на моем выпускном, а тут уже сама оканчивает школу. Эх, как быстро время летит... Я не смог сдержать скупую мужскую слезу, когда увидел счастье в ее глазах. Безумно люблю свою племяшку, поэтому мне не стыдно плакать!
- Встречала внуков-двойняшек из школы. Заметила, что мальчик постарше обижает первоклашку. Поставила задиру на место, а потом каждый день провожала первоклассника после школы. Прошло десять лет, выпускной внуков. И тут один из выпускников пробирается ко мне на последний ряд и дарит цветы. Хочется верить, что это был тот повзрослевший первоклассник.
- Классная у дочки — дама строгая. Выпускной, белый танец. Гляжу — наша Зинаида Павловна решительно направилась к моему мужу. Пригласила его, они закружились. В танце она улыбалась и что-то тихо шептала ему на ухо. Сижу, багровею. И тут муж после танца вместе с учительницей подходит ко мне. Зинаида Павловна, как выяснилось, решила собрать тех, кто активничал в родкоме (а мой муж — председатель) у себя на даче, пожарить шашлыки и отметить окончание школы. Через 2 недели едем в гости.
Зинаида Павловна решительно направилась к моему мужу. Пригласила его, они закружились... штааааа????
«Моя малышка уезжает учиться в ВУЗ. Только что оставил ее после того, как обустроил ее комнату в общежитии. Дорогие отцы, цените время. Оно пролетает быстро»
- Сегодня у сына выпускной, тороплюсь в салон на укладку. Выбегаю из дома не накрашенная, впопыхах. Прыгаю в такси. Пока ехали до салона — накрасилась. Выхожу из машины, а таксист мне смущенно выдает: «Знаете, у вас тут платье не застегнуто...» А я в курсе, я в него просто не успела впихнуться, да и самой застегнуть тяжело. Отвечаю «Я знаю, но не могу застегнуть». Предложил помочь, забавно вышло — очень выручил.
- У сына выпускной из четвертого класса. В пару для фото ему досталась одна из близняшек-одноклассниц. Пришли в школу, сын подходит к сестрам и уверенно дарит одной букет. Я шепотом говорю: «Молодец! Сразу угадал». А он выдает: «Не, я просто спросил, кто есть кто! Я их не отличаю»
- Ситуация: у ребенка завтра выпускной, а мы... потеряли платье. Написала в соцсети, откликнулась куча людей, быстренько нашлась замена. На следующий день мы решили посмотреть по камерам у дома — вдруг найдется пропажа. И вдруг видим, как наша выпускница своими руками выкидывает пакет с платьем на помойку, вынося кучу мусорных пакетов после праздника. Вот такие дела.
А вот и еще несколько наших подборок, посвященных школьным и институтским годам: