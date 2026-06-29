18 забавных и светлых родительских историй про выпускной, от которых становится теплее

Выпускной — это праздник надежды на светлое будущее, яркую и полноценную жизнь. А еще это приятное и волнительное мероприятие для всех: нарядных выпускников, гордых учителей и, конечно же, пускающих слезу родителей. И без чувства юмора при подготовке к этому душевному вечеру никак, ведь без приключений он не обходится: то поиск платья превратится в квест, то закупленные подарки куда-то запропастятся.