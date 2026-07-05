19 трогательных фото и историй людей, чьи коллекции хранят больше, чем кажется на первый взгляд

На полках или в потайных комнатах годами бережно собираются не просто редкие вещицы, а застывшие мгновения чужого счастья, заботы и безграничной любви. Коллекционирование — это не просто порыв сохранить какой-то предмет, а искусство создания летописи поколений. В этой подборке нет скучных музейных каталогов — здесь собраны душевные и очень личные коллекции. Это хобби, которое превращает пакетики из-под молока, обертки от шоколадок или старые чемоданы в уютные миры для своих хозяев, наполненные ностальгией.

«Я собираю старые сундуки и чемоданы. Покупаю их на разных распродажах и в антикварных магазинах»

Иногда старые альбомы хранят не только фото

Соседи продали квартиру, где жила одинокая бабуля. Я смотрела из окна, как выносят на улицу старую мебель, всякий хлам. В одной из коробок строитель порылся, достал альбом, полистал, и забрал с собой. Я на лестничную клетку — спросить, что там такого интересного. А он протягивает мне альбом, куда приклеены треугольные пакетики из-под молока, а под каждым надпись о том, какой внук когда приезжал, что кушал и чем они с бабушкой занимались. ADME

Коллекция любителя видеоигр, которой можно только позавидовать

Как много фигурок Годзиллы! Мы даже не знали, что она у нее так много разных воплощений

Сувениры из разных стран могут быть весьма необычными

Работала в багетной мастерской. Однажды пришла девушка с огромным куском оргалита (примерно метр на полтора), который был весь в маленьких пакетиках с сахаром. Она собирала их со всего мира. Очень симпатичная картина получилась. © Киви Пирожок / ADME

«Привет, я коллекционирую машинки. И это все, что я купил, и это не магазин»

Иногда люди собирают обычные предметы, например, линейки

Дети тоже умеют удивлять своей необычной коллекцией

У моей подруги ребенок коллекционирует мыло с трех лет. Когда они приходят в магазин, он не просит конфет или машинку, они идут в отдел бытовой химии и покупают ему мыло. У его коллекции все торговые марки, мыло ручной работы и самые обычные дешевые. Продавцы даже заказывают специально что-то новенькое для него и всегда улыбаются, когда он, опустив глазки, просит очередное мыло. © Подслушано / Ideer Людмила только что У моей невестки хобби-мыло сама варит, какого только нет. Ответить

«Мое хобби: собирать шишки и орехи»

«Интересная находка на барахолке: коллекция наперстков»

© ZeldaXLink99 / Reddit Арти только что Вот это мне нравится. Во первых мелкое, не загромождает жилище. Во вторых это все можно промыть с дезинфицирующими средствами. В третьих это действительно красивые вещицы. Ответить

«Жена разбирала шкаф, нашла мою старую коллекцию»

А этот пользователь собирает «попрыгунчиков» Помните ли вы такие мячики из детства?

© Extreme_Speed1505 / Reddit Elenaki Kavardaki только что Мои все упрыгали. :( Осталась парочка самых некрасивых. Помню, самый первый я нашла на улице в 80-х гг. Какой был восторг, когда он допрыгивал до третьего этажа, откуда я его бросала. Ответить

Когда действительно важно внимание

Муж покупал мне браслеты из серебра 15 лет подряд. В коробочке, без фантазии. К десятому году я уже не радовалась. А недавно с подругой решили сфоткать коллекцию. Я была ошарашена — их 14! Пересчитала — и к мужу. Он помолчал немного, а потом такой: «В тот год я потерял работу. Три месяца искал. Не мог себе позволить нормальный подарок. Купил что-то скромнее — думал, ты не заметишь». Я вспомнила тот год. Он не сказал ни слова. Тихо нес это один, как камень в кармане, который никому не показывают. И даже тогда — выбрал мне подарок. katrinabesst Валентин Юрчак только что Ничего не понятно, но очень интересно.

Больше всего меня ошарашило то, что он дарил ей браслеты 15 лет, она их пересчитала!!!!! ииии.... О, боже!!! Их 14! И она тоже ошарашина!!

А сколько ты думала их будет?? Ответить

«Моя коллекция замков. Собираю их уже около двух лет»

«За всю жизнь моя бабушка накопила огромное количество кассет и дисков с фильмами»

Коллекционирование как семейная традиция

Мой папа — человек суровый. На работе он мужчина со стальным взглядом и басом. А на даче у него есть комната, куда нам нельзя заходить. Прошлым летом он забыл закрыть дверь, и я из любопытства заглянула. На огромных стеллажах стройными рядами стояли миниатюрные фарфоровые чайные чашечки с ручной росписью. С цветочками, золотыми каемками, ангелочками — тончайший, невесомый фарфор. Я помню, что их коллекционировала бабуля, оказывается, папа продолжил пополнять ее коллекцию. После этого на каждый праздник я стала дарить суровому отцу самые изящные чашечки для этой «нежной» коллекции. ADME

«Состояние моей коллекции птичьих яиц! Появились новые экземпляры, но еще многое предстоит собрать»

Когда собираешь предметы, чтобы превратить их в произведение искусства

Когда мы с мужем только поженились, постоянно ссорились по бытовым мелочам. От избытка чувств на кухне что-то регулярно билось. Муж собирал осколки в картонную коробку. Прошло десять лет, мы обзавелись своим домом, перестали ссориться. На юбилей муж подарил невероятно красивую мозаичную картину в тяжелой раме. Когда я подошла ближе, у меня перехватило дыхание: вся картина была выложена из тех самых осколков наших первых разбитых чашек и тарелок. Муж улыбнулся и сказал: «Помнишь, как мы притирались друг к другу? Из всех наших прошлых глупых обид и колкостей в итоге получился наш общий, крепкий и красивый дом». Это лучшая коллекция в моей жизни, которая каждый день напоминает, что даже из осколков можно собрать что-то прекрасное. ADME