19 трогательных фото и историй людей, чьи коллекции хранят больше, чем кажется на первый взгляд
На полках или в потайных комнатах годами бережно собираются не просто редкие вещицы, а застывшие мгновения чужого счастья, заботы и безграничной любви. Коллекционирование — это не просто порыв сохранить какой-то предмет, а искусство создания летописи поколений. В этой подборке нет скучных музейных каталогов — здесь собраны душевные и очень личные коллекции. Это хобби, которое превращает пакетики из-под молока, обертки от шоколадок или старые чемоданы в уютные миры для своих хозяев, наполненные ностальгией.
«Я собираю старые сундуки и чемоданы. Покупаю их на разных распродажах и в антикварных магазинах»
Иногда старые альбомы хранят не только фото
- Соседи продали квартиру, где жила одинокая бабуля. Я смотрела из окна, как выносят на улицу старую мебель, всякий хлам. В одной из коробок строитель порылся, достал альбом, полистал, и забрал с собой. Я на лестничную клетку — спросить, что там такого интересного. А он протягивает мне альбом, куда приклеены треугольные пакетики из-под молока, а под каждым надпись о том, какой внук когда приезжал, что кушал и чем они с бабушкой занимались.
Коллекция любителя видеоигр, которой можно только позавидовать
Как много фигурок Годзиллы! Мы даже не знали, что она у нее так много разных воплощений
Сувениры из разных стран могут быть весьма необычными
- Работала в багетной мастерской. Однажды пришла девушка с огромным куском оргалита (примерно метр на полтора), который был весь в маленьких пакетиках с сахаром. Она собирала их со всего мира. Очень симпатичная картина получилась.
«Привет, я коллекционирую машинки. И это все, что я купил, и это не магазин»
Иногда люди собирают обычные предметы, например, линейки
Дети тоже умеют удивлять своей необычной коллекцией
- У моей подруги ребенок коллекционирует мыло с трех лет. Когда они приходят в магазин, он не просит конфет или машинку, они идут в отдел бытовой химии и покупают ему мыло. У его коллекции все торговые марки, мыло ручной работы и самые обычные дешевые. Продавцы даже заказывают специально что-то новенькое для него и всегда улыбаются, когда он, опустив глазки, просит очередное мыло.
«Мое хобби: собирать шишки и орехи»
«Интересная находка на барахолке: коллекция наперстков»
Вот это мне нравится. Во первых мелкое, не загромождает жилище. Во вторых это все можно промыть с дезинфицирующими средствами. В третьих это действительно красивые вещицы.
«Жена разбирала шкаф, нашла мою старую коллекцию»
А этот пользователь собирает «попрыгунчиков» Помните ли вы такие мячики из детства?
Мои все упрыгали. :( Осталась парочка самых некрасивых. Помню, самый первый я нашла на улице в 80-х гг. Какой был восторг, когда он допрыгивал до третьего этажа, откуда я его бросала.
Когда действительно важно внимание
- Муж покупал мне браслеты из серебра 15 лет подряд. В коробочке, без фантазии. К десятому году я уже не радовалась. А недавно с подругой решили сфоткать коллекцию. Я была ошарашена — их 14! Пересчитала — и к мужу. Он помолчал немного, а потом такой: «В тот год я потерял работу. Три месяца искал. Не мог себе позволить нормальный подарок. Купил что-то скромнее — думал, ты не заметишь». Я вспомнила тот год. Он не сказал ни слова. Тихо нес это один, как камень в кармане, который никому не показывают. И даже тогда — выбрал мне подарок.
Ничего не понятно, но очень интересно.
Больше всего меня ошарашило то, что он дарил ей браслеты 15 лет, она их пересчитала!!!!! ииии.... О, боже!!! Их 14! И она тоже ошарашина!!
А сколько ты думала их будет??
«Моя коллекция замков. Собираю их уже около двух лет»
«За всю жизнь моя бабушка накопила огромное количество кассет и дисков с фильмами»
Коллекционирование как семейная традиция
- Мой папа — человек суровый. На работе он мужчина со стальным взглядом и басом. А на даче у него есть комната, куда нам нельзя заходить. Прошлым летом он забыл закрыть дверь, и я из любопытства заглянула. На огромных стеллажах стройными рядами стояли миниатюрные фарфоровые чайные чашечки с ручной росписью. С цветочками, золотыми каемками, ангелочками — тончайший, невесомый фарфор. Я помню, что их коллекционировала бабуля, оказывается, папа продолжил пополнять ее коллекцию. После этого на каждый праздник я стала дарить суровому отцу самые изящные чашечки для этой «нежной» коллекции.
«Состояние моей коллекции птичьих яиц! Появились новые экземпляры, но еще многое предстоит собрать»
Когда собираешь предметы, чтобы превратить их в произведение искусства
- Когда мы с мужем только поженились, постоянно ссорились по бытовым мелочам. От избытка чувств на кухне что-то регулярно билось. Муж собирал осколки в картонную коробку. Прошло десять лет, мы обзавелись своим домом, перестали ссориться. На юбилей муж подарил невероятно красивую мозаичную картину в тяжелой раме. Когда я подошла ближе, у меня перехватило дыхание: вся картина была выложена из тех самых осколков наших первых разбитых чашек и тарелок. Муж улыбнулся и сказал: «Помнишь, как мы притирались друг к другу? Из всех наших прошлых глупых обид и колкостей в итоге получился наш общий, крепкий и красивый дом». Это лучшая коллекция в моей жизни, которая каждый день напоминает, что даже из осколков можно собрать что-то прекрасное.
«Нашла раритетные сладости в закромах у мамы. Раньше у нее была огромная коллекция, но я была маленькая сластена»
Еще больше необычных коллекций ищите в других наших статьях:
Комментарии
Муж собирал наручные часы. Специально не покупал, но не выбрасывал, когда ломались. Я покупала себе необычные - деревянные или где циферблат крутится вместо стрелок и т.п. Потом надоело. Настало время гаджетов. Никто больше не носит наручные часы. Я сделала из них панно. Там и дедовы и мои и мужа.
Я собираю звенья для браслета Nomination. Но они не лежат в шкафу. Периодически меняю браслеты.