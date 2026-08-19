16 простых историй о людях, которые не раз попадали в приключения из-за своего стиля

И я хочу рассказать про рыбалку на Крайнем Севере.

Однажды мой старший сын (он тогда учился в восьмом классе) спрашивает: «Можно мне в райцентр? Мы с одноклассниками собираемся на велосипедах». Была середина апреля. До райцентра 28 км, дорога снежная, а между нашими сёлами — ни души.

Я спрашиваю: «У всех велосипеды в порядке? Если у кого-то сломается, все вы придёте пешком. Устанете». Сын говорит: «У всех велики целые». Я отвечаю: «Сперва уроки сделай, вечером придёшь уставшим — не до уроков будет». Сын на радостях говорит: «Вечером раньше придём, уроки сделаю». — «Значит, завтра пойдёшь с невыученными уроками». Сын пропустил это мимо ушей. Пообедали и умчались.

Из райцентра позвонил: всё в порядке, возвращаемся. Прошло три часа. Я собираюсь ехать к ним навстречу, но встречаю знакомого. Тот говорит — идут пешком, у одного сломался велосипед в десяти километрах от нашего села. Я принял решение не ехать. Пусть будет уроком. Через два часа приходит — уставший, проголодавшийся. Поел. Я говорю: «Давай, садись за уроки». Он молча лёг и сразу уснул.

Потом, в начале лета, снова спрашивает: «Можно я с ребятами пойду на рыбалку с ночёвкой? Говорят, там рыбы много». Я отвечаю: «В это время года там рыбы не бывает. Сейчас холодно, да ещё дождь собирается. Под дождь попадёте — укрыться там негде. Огонь не сможете зажечь, только промёрзнете всю ночь». Сын послушался и остался дома.

Потом приходит ко мне и говорит: «Пап, ты говорил правильно. Ребята из компании рассказывали, будто рыбы поймали много. А Саша говорит — не поймали ни одной и даже огонь не смогли зажечь. Впустую сходили, я Саше верю...»

После этого сын всегда сначала спрашивает. Я отвечаю как есть: может быть так, а может и сяк. Сын прикидывает риски и принимает решение самостоятельно. Я никогда не говорил ему «нельзя» или «запрещаю». Потому что знаю: друзья потом всегда скажут, что было классно и зря он не поехал с ними. Даже если на самом деле всё было плохо и они провалились. И сын бы тогда сидел и думал: «Вот папа не разрешил, а они сходили на славу...»



Просто хотел рассказать про сына 😃