Мир ADME - это очень, очень страшный мир. Там не существует ножниц. Стрижки либо рубят, либо забабахивают 😱😱😱
16 простых историй о людях, которые не раз попадали в приключения из-за своего стиля
Каждый человек сам выбирает свой стиль. Вот только иногда наша одежда, стрижка или даже цвет волос могут вызвать бурную реакцию окружающих. Только представьте девушку в милой юбочке в горошек на концерте крутой панк-группы или ценного офисного работника, которому позволено закрывать глаза на дресс-код. Впрочем, для человека с чувством юмора такие ситуации, пожалуй, просто добавляют в жизнь маленьких радостей и становятся поводом лишний раз пошутить.
- Я всю жизнь носила длинные волосы. А тут решила рубануть карешку. Парикмахер еще такая: «Не жалко такую красоту?» А я ни в какую. Решено и точка. Выхожу на улицу, ветерок шею щекочет. И тут вдруг сзади ко мне подлетает какая-то дама и как давай меня обнимать: «Катюша, сто лет не виделись». Я в непонятках, кто это вообще. Потом все-таки разобрались — это бывшая коллега моей сестры. Мы с сестренкой очень похожи, только она всегда модные стрижки делала, а я с локонами ходила. Вот и получилась неразбериха.
Молодая мама задумалась о возвращении натурального цвета волос. До этого она четыре года красилась в синий
«На работе сказали, что мне желательно вернуться к своему естественному цвету волос. Но мне так хочется сохранить свой стиль», — рассказала она в интернете. Впрочем, позже она дополнила свой пост и сообщила, что ей разрешили носить парик в рабочее время, так что перекрашивать волосы она точно не будет.
Ненавижу дресскоды и вообще запреты на стиль. Желание оголяться или ходить грязным к стилям не отношу.
- Несколько лет назад, когда я перешла в новую школу, там все было строго, школьная форма одинаковая. Носить ее нужно обязательно каждый день, кроме субботы. Суббота — день свободной одежды. Ну я и надела костюм динозавра 11-летней сестры. Ученики заценили, смеялись. А меня потом вызвали к директору.
ой, все эти: школьная форма делает нас всех одинаковыми! ужас, ужас! при этом посмотришь на улицах: инкубатор на выгуле. при нынешних модах даже парня от девушки не отличишь.
- В институте я носил ковбойские сапоги и кожаную куртку со всякими значками хэви-метал. И вот экзамен по философии, принимает наш преподаватель, который меня хорошо знает, и за другим столом какая-то новая дама. Они освободились одновременно, но к нашему мне было скучно идти — там пятерка гарантирована, пошел я к новенькой. Она оглядела меня с головы до ног. Достался мне Фейербах, и я ей прочитал по нему целую лекцию. Интересно было наблюдать, как менялось выражение ее лица. Погоняла по дополнительным вопросам, поставила пять, а потом говорит: «Объясните мне, как такие блестящие знания могут сочетаться с вашим внешним видом?» Это был единственный вопрос, на который я не смог ответить.
Единственный вопрос - почему преподаватель вообще связал эти две вещи и исходил из махровых стереотипов.
- Была в декрете и решила сменить работу. Разослала резюме в разные организации и стала ждать звонка. Как-то гуляем с семьей в будний день, у мужа как раз выдался выходной. Я в спортивном костюме и кроссах. И тут мне поступает звонок: «Здравствуйте! Мы такая-то фирма, хотим пригласить вас на собеседование вот прямо сейчас». Я объяснила, что нахожусь недалеко от них, но у меня совсем не офисный вид, а ехать домой далековато. Меня уверили, что одежда тут не главное. Через 10 минут я была уже у них в офисе. Побеседовали, им все понравилось. Сказали, что перезвонят завтра. Перезвонили, но девочка сообщила, что они вынуждены отказать мне. Их все устраивает, но я «несерьезный» человек, потому что на ответственное собеседование пришла в простом спортивном костюме. Думаю, хорошо, что мне отказали, а то неизвестно, какие у них еще требования.
- Работала в филиале крупного холдинга. Возвращаюсь в офис от клиента, вижу — сидит за столом и изучает какие-то бумаги мужчина в роговых очках с прилизанной прической. На нем была клетчатая рубашка с коротким рукавом и сандалии на носки. Оказалось, приехал на суд один из ведущих юристов холдинга. Вот это был сдвиг парадигмы! У нас вообще-то строгий дресс-код был, может, это имидж, чтоб сбивать с толку оппонентов, то ли ему в виде исключения позволили «быть собой». Я потом с ним говорила, у товарища светлая голова, он в своей сфере реально профи.
- Давно это было. Осень, Крайний север. Я собираюсь лететь на рыбалку недельки на две. И по пути заехал в офис выдать указания. Одет как и полагается на рыбалку: стиранные-перестиранные вещи, на ногах простые кроссовки. Охрана, к ее чести, узнала меня, и я прошел через турникет, вызвал по внутреннему телефону нужного человека, стоим разговариваем. Мимо проходят сотрудники, останавливаются в недоумении: голос шефа слышат, а его нет! Озираются по сторонам. Одна сотрудница все-таки узнала меня, хихикнула, прикрыла рот ладошкой и быстро-быстро вышла из холла.
И я хочу рассказать про рыбалку на Крайнем Севере.
Однажды мой старший сын (он тогда учился в восьмом классе) спрашивает: «Можно мне в райцентр? Мы с одноклассниками собираемся на велосипедах». Была середина апреля. До райцентра 28 км, дорога снежная, а между нашими сёлами — ни души.
Я спрашиваю: «У всех велосипеды в порядке? Если у кого-то сломается, все вы придёте пешком. Устанете». Сын говорит: «У всех велики целые». Я отвечаю: «Сперва уроки сделай, вечером придёшь уставшим — не до уроков будет». Сын на радостях говорит: «Вечером раньше придём, уроки сделаю». — «Значит, завтра пойдёшь с невыученными уроками». Сын пропустил это мимо ушей. Пообедали и умчались.
Из райцентра позвонил: всё в порядке, возвращаемся. Прошло три часа. Я собираюсь ехать к ним навстречу, но встречаю знакомого. Тот говорит — идут пешком, у одного сломался велосипед в десяти километрах от нашего села. Я принял решение не ехать. Пусть будет уроком. Через два часа приходит — уставший, проголодавшийся. Поел. Я говорю: «Давай, садись за уроки». Он молча лёг и сразу уснул.
Потом, в начале лета, снова спрашивает: «Можно я с ребятами пойду на рыбалку с ночёвкой? Говорят, там рыбы много». Я отвечаю: «В это время года там рыбы не бывает. Сейчас холодно, да ещё дождь собирается. Под дождь попадёте — укрыться там негде. Огонь не сможете зажечь, только промёрзнете всю ночь». Сын послушался и остался дома.
Потом приходит ко мне и говорит: «Пап, ты говорил правильно. Ребята из компании рассказывали, будто рыбы поймали много. А Саша говорит — не поймали ни одной и даже огонь не смогли зажечь. Впустую сходили, я Саше верю...»
После этого сын всегда сначала спрашивает. Я отвечаю как есть: может быть так, а может и сяк. Сын прикидывает риски и принимает решение самостоятельно. Я никогда не говорил ему «нельзя» или «запрещаю». Потому что знаю: друзья потом всегда скажут, что было классно и зря он не поехал с ними. Даже если на самом деле всё было плохо и они провалились. И сын бы тогда сидел и думал: «Вот папа не разрешил, а они сходили на славу...»
Просто хотел рассказать про сына 😃
- Понадобился мне пиджак на выход. Забегаю в магазин, где часто одеваюсь. Смотрю, а продавщицы скользят мимо. Ничего не понимаю. Уже сама пиджак выбрала. Ловлю консультанта за локоток: «Девушка, а 48 размер есть?» А она морщит нос и выдает: «Вы же такое не купите, у нас вещи дорогие». И тут до меня дошло, что она реально меня не узнала. Я же специально выскочила из дома в простой футболке и без макияжа, чтобы во время примерки тоналкой вещи не испачкать. Называется, подумала о других людях. Что ж, я позвала администратора и четко проговорила, что меня не устраивает в отношении продавца. На этот раз меня поняли и обслужили. Правда, потом принесли на кассу черный пиджак вместо коричневого и забыли снять с него один магнит, но это уже другая история.
Я часто по дорогим магазинам ходила в простой одежде, никогда никто не позволял так сказать. Максимум просто не кидались обслуживать. Зато в социальные заведения и поликлиники надеваю всё дорого-богато, там действительно встречают по одёжке.
- Лето, жарко. Сижу дома, но вдруг мне резко захотелось красной икры и семги. Я в холщовых заношенных штанах и растянутой футболке прыгнул в машину и помчался в магазин. В рыбном отделе я один. Прошу икорку и семужку мне взвесить. Продавщица хмыкнула и ушла в бытовку. Едва докричался до нее и услышал: «Вам это будет дорого». Настоял, иду на кассу. Кассир сразу: "Скидочная карта есть? Нет. Не хожу я в магазины, это делает моя домработница, и карта у нее. Говорю, мол, не надо скидки считайте так. Но она обращается к очереди и просит для меня эту карту. Заботливые люди у нас.
А вы эту разницу домработнице в премию выдайте. Уж точно этим вас продавец не хотела обидеть или оскорбить. Они часто спрашивают карты. Но откуда очередь за сёмгой и икрой набежала, если в рыбном отделе вы один?
- Я яркая крашенная блондинка с широкими бровями, ресницы всегда наращиваю, у меня длинные ногти с узорами, одежда яркая, люблю, чтобы все блестело и переливалось. Но больше всего меня поражают парни, которые знакомятся со мной такой — накрашенной и яркой, а потом просят не так много краситься, одеваться скромнее, ведь мне это типа идет. Так если он запал на меня, когда я была в розовом и с ресницами в километр, зачем просит измениться... Это же другая я буду совсем. Пока ни один внятно не ответил на этот вопрос.
А это норма как раз. И у меня в молодости,и теперь у дочерей моих такая же картина.
- Отправили меня в командировку к заказчику в один НИИ. Дело было летом, а в жару я всегда ношу шорты. Иду через проходную в своих шортах, а там какой-то дядя у лифтов сидит на стуле и спрашивает: «А ты разве не знаешь, что у нас дресс-кодом запрещено ходить в шортах?» Я такой: «Мне-то что? Я тут не работаю». Дядя, вылупил глаза, спрашивает: «И что ты вообще тут делаешь?» Честно сообщаю, что я в командировке.
- В юности я увлекалась музыкой, и все мои друзья оделись в соответствии с любимым музыкальным стилем. Представьте себе рокеров, панк-рокеров или металлистов. Хотя я ходила на те же концерты и любила эти песни, но одевалась в простые милые вещи. Многие люди думали, что мне нравится поп-музыка. Как же они ошибались! Но, с другой стороны, представьте девушку в юбочке в горошек на концерте панк-группы. А я знала, что музыка, которая мне нравится, не обязательно должна определять стиль моей одежды. Что нравится, то и ношу.
Курт Кобейн на одном из концертов сидит в белой футболке и вязаной кофте. Девушка в юбочке в горошек рядом с ним уместнее смотрелась бы, чем девушка в кожанке с клепками и ирокезом. Стиль одежды не отображает музыкальные вкусы.
- Сижу в очереди. Недалеко от меня сидит парень с шикарными татуировками. Как только я хочу рассмотреть получше его руки, он смотрит на меня, приходится отводить взгляд. И так раз пять. И тут он подходит, садится рядом и вытягивает руки со словами: «Смотри, но с тебя номерок». Самое удивительное знакомство в моей жизни.
- Втайне от семьи пошла и сделала татуировку. Ни у кого из домашних рисунков на теле никогда не было, поэтому мою мечту никто не одобрял. Тут зашел у меня разговор про тату с бабулей за ужином. Сидим, обсуждаем, и она мне выдает: «Мне вот блеклые татуировки не нравятся. Раньше я сделала бы на плече себе такую небольшую и черненькую. Может, и сейчас бы сделала, да только вот, кроме огорода, никуда не хожу, красоваться негде». Прожевала я макароны и подумала, что теперь знаю, в кого я такая.
- Лет 12 назад я работал в гипермаркете айтишником. Сами понимаете, приходилось частенько и под столами лазить, и в обнимку с грязным оборудованием бегать по коридорам. Само собой, что ходили на работу мы в простых футболках и джинсах с кроссовками. Начальству это надоело, и оно выдало распоряжение о корпоративном стиле одежды. Я тогда честно ходил в костюме и при галстуке, но для грязных работ выпросил робу и штаны, которые надевал прямо поверх обычной одежды. Помню, иду в таком прикиде по коридору, и тут — посетитель. Он спрашивает, мол, вы не в курсе, где тут кабинет ИТ. Говорю: «Пойдемте, я вас провожу». Когда я вошел впереди него в кабинет, он думал, что я ткну там в кого-нибудь пальцем. А вместо этого я плюхнулся в свое кресло и стянул робу через голову. Выражение лица у него было то еще.
- Когда-то давно, в период моей учебы мы с подружкой снимали на двоих квартиру, где был шкаф, забитый самой разной литературой. И как-то я решила полистать книгу по физике, после чего в голове осело немного информации. Так вот, однажды вечером подружка пришла домой с двумя молодыми людьми. Один был вертлявый, стрижка с челочкой, речь замусоренная. Не понравился он мне. Я такая: «Дружище, а чем ты интересуешься?» А потом рассказала о себе и нацарапала на листе бумаги уравнение из физики, которое уже и не вспомню.
Тут у парня загорелись глаза, он исправил в моем уравнении ошибку, и до самого утра мы слушали его увлекательнейшую лекцию по физике, излагаемую грамотным языком. После чего такие лекции стали частыми, потому что это было нереально интересно. Общались потом с ним много лет.
Кажется, действительно важно в любой ситуации оставаться собой, ведь каждый из нас по-своему уникален и неповторим. А вот еще 20 вдохновляющих историй о людях, которые нашли себя и стали по-настоящему счастливыми.