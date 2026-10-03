10 развлечений нашего детства, которые сегодняшним школьникам пришлось бы объяснять на пальцах

Вечер, пятница, завтра мне не надо в садик, а маме на работу, а это значит, что можно попозже лечь спать и долго смотреть диафильмы. Мы доставали из шкафа белую простыню, вешали ее на шкаф и начиналось волшебство. И хоть я научилась читать довольно рано, все равно просила маму декламировать их, и непременно с выражением. У меня был любимый диафильм — «Замок лгунов» и каждый раз я говорила, чтобы мне поставили именно его, хоть и знала уже наизусть.