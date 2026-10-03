14 ляпов в сериалах нулевых, которые прятались у всех на виду почти 20 лет
Сериалы нашего детства и юности и сейчас у многих из нас идут фоном за ужином. «Моя прекрасная няня», «Кухня», «Папины дочки» — эти и другие культовые ситкомы мы не только знаем почти наизусть, но и продолжаем пересматривать. И чем чаще мы это делаем, тем больше замечаем курьезных ляпов. Их пропустили монтажеры, но заметили внимательные зрители.
Во второй серии первого сезона сериала «Моя прекрасная няня» есть любопытный момент
Ухажер Маши просит няню Вику замолвить за него словечко перед Шаталиным. Виктория в это время сидит на стуле, в ушах у нее крупные яркие серьги. Но при смене кадров няня предстает перед зрителями не только без сережек, но и с немного изменившейся укладкой.
А в двадцать пятой серии первого сезона к Вике приезжает сестра Нина. И это очень большое недоразумение, ведь в другой серии Любовь Григорьевна говорила, что Вика у нее единственная дочь.
Есть накладки и в сериале «Воронины», причем начинаются они уже в начале первого сезона
В четвертой серии первого сезона дочь Кости, Маша, играет с разноцветными кубиками. Желтые и зеленые фигуры поставлены друг на друга. Но при смене кадров один из кубиков меняет цвет: из зеленого становится синим.
Во второй серии пятого сезона Костя пытается запихнуть белье в шкаф. У него ничего не получается, все вываливается, и верхняя полка оказывается пустой. Он наклоняется, чтобы поднять упавшие вещи, а когда встает, на полке внезапно указывается часть белья.
А в начале третьей серии третьего сезона есть совсем уж смешной момент. Вера усердно гладит белье, но если приглядеться, видно, что утюг даже не подключен.
Нашли одну неточностью мы и в сериале «Кто в доме хозяин?»
В двадцать седьмой серии Дарья сидит за столом и мажет кремом корж. Ее волосы завиты. Начинается заставка, после которой нам снова показывают тех же персонажей, и у Даши волосы оказываются уже прямыми.
В сериале «Кухня» мы заметили сразу несколько ляпов. Например, в девятой серии четвертого сезона
Практически в самом начале серии к Максу приходит его друг Костя и просит посидеть с его сыном. Он вручает герою диски, а потом лезет в сумку. В этот момент Макс стоит уже без дисков, в руках у него ничего нет.
Чуть позже Макс поднимает Степана с пола, и мы видим, что малыш держит желтую игрушку. Но через мгновение в руках у него уже ничего не оказывается.
А в одиннадцатой же серии в самом начале мы видим как Вика просыпается и садится на одеяло. Но при смене кадров она оказывается укутанной одеялом по поясницу.
В сериале «Папины дочки» мы тоже нашли сразу несколько любопытных моментов
В первой серии девятнадцатого сезона вся семья переезжает в дом в поселке. Даша кормит свою дочь, которая держит в руках погремушку. Но когда через секунду к ним заходит мама и просит разложить белье, погремушка вдруг оказывается на самом краю столика.
А в третьей серии того же девятнадцатого сезона в самом начале мы видим, как Маша сидит на диване. Ее локоть находится на игрушке, перевернутой мордочкой верх: мы видим улыбку и сердечко на животе. Но при смене кадров игрушка уже лежит мордой вниз.
Обратите внимание на двадцать седьмую серию первого сезона сериала «Не родись красивой»
Жданов смотрит на репетицию показа, но тут появляется Роман и уводит его на разговор. При этом на Андрее надета полосатая рубашка и черный пиджак, а на Малиновском — серая рубашка. Но стоило коллегам отойти, как одежда на них резко поменялась.
Нечто подобное происходит и в сорок седьмой серии. Андрей приходит на работу в сером пидажке, под которым у него то ли белая футболка, то ли белый тонкий свитер. Но когда через несколько минут он выходит из офиса и направляется к лифту, под пиджаком у него уже оказывается надет полосатыйт свитер.
Нашли мы ляп и в сериале «Ранетки»
В пятьдесят девятой серии второго сезона нам показывают Аню, на правом ухе у нее сережка-звездочка. Но когда она приходит в школу, звездочка перекочевывает на левое ухо. А в правом оказывается совершенно другая серьга.
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Комментарии
Ну, ладно, низкий поклон adme, что хоть классику советского кино перестали насиловать. Но у меня всё ещё актуален вопрос: это ж сколько свободного времени нужно иметь или каким душнилой нужно быть, чтобы найти ляп в 25м сезоне, до которого многие просто даже не досматривают