14 ляпов в сериалах нулевых, которые прятались у всех на виду почти 20 лет

Сериалы нашего детства и юности и сейчас у многих из нас идут фоном за ужином. «Моя прекрасная няня», «Кухня», «Папины дочки» — эти и другие культовые ситкомы мы не только знаем почти наизусть, но и продолжаем пересматривать. И чем чаще мы это делаем, тем больше замечаем курьезных ляпов. Их пропустили монтажеры, но заметили внимательные зрители.