20+ жизненных историй от мастеров по ремонту, у которых что ни вызов — то новый сюжет
Каждый мастер-ремонтник и его непредсказуемая работа — это бесконечный источник баек, где без иронии никак не обойтись. В этой сфере спасают только отменное чувство юмора и искренняя доброта, превращающие любые сложные моменты в забавные приключения. Эти курьезные истории мгновенно поднимают настроение и доказывают: даже среди труб и проводов всегда есть место для улыбки, а финальный уют стоит всех пройденных испытаний!
- Я как-то электрика вызвала — свет в ванной не горел. Сутки мылась при свечах, потом отпросилась с работы, ждала мастера. Он приехал, все проверил, и оказалось, что просто лампочка перегорела. Почему-то этот вариант неисправности мне вообще в голову не пришел. Мастер на меня с таким удивлением смотрел...
- Сегодня приехал по заявке: в половине квартиры пропал свет. Хозяин встретил меня, подвел к щитку и говорит:
— Вот, автомат выбило. Его просто включить надо.
Открываю щиток, включаю автомат, все работает. Спрашиваю:
— А почему сами не включили? Вы же знали, в чем проблема.
Ответ был прекрасен:
— Я думал, щиток на ключ закрыт!
Ну а вдруг.
Сразу видно, что люстру чинит опытный электрик
- Перестал работать электрический теплый пол. Поковырялся немного в интернете, обзвонил разных мастеров и в итоге выбрал самый дешевый вариант. Приехал веселый, разговорчивый мужик. Разобрал участок пола, для этого пришлось снять две плитки. Все подробно объяснил, показал, в чем проблема.
Поменял регулятор, поставил ремонтную муфту — и теплый пол снова заработал. А самое интересное было потом. Во время работы мастер показал мне еще два заказа с моим адресом и моими контактами — причем от двух разных фирм. То есть, по сути, как ни крути, ко мне все равно приехал бы именно этот человек. Просто через посредников ремонт обошелся бы дороже: сверху добавилась бы комиссия фирмы. Похоже, у нас в городе теплые полы чинят человек пять, которые только и делают, что переходят из одной конторы в другую.
- Вечером включили люстру. Внутри что-то щелкнуло, а потом раздался странный свист — будто в комнате поселился огромный комар. Мы с мужем поздно приходим с работы, поэтому решили вызвать электрика на следующий день.
Муж заранее выкрутил все лампочки, которые горели, — свист остался. Поменял какую-то деталь, соединяющую провода, — без изменений. В управляющей компании помочь не смогли, поэтому нашли электрика через знакомых.
Мастер пришел, послушал люстру, покрутил лампочки. А потом просто выкрутил одну перегоревшую лампочку, которую муж почему-то вообще не трогал. Свист сразу прекратился. Мы с мужем после этого просто согнулись от смеха. Электрику за вызов, конечно, заплатили.
- Однажды кран в ванной начал ощутимо биться током. Я сразу заподозрила водонагреватель, но мало ли что еще могло быть причиной. В электрике я полный ноль, поэтому нашла первое подходящее объявление и позвонила мастеру.
— Добрый день. У меня кран в ванной бьется током.
В ответ слышу:
— Девушка, ну вы к нему в шерстяных вещах не подходите, вот он и не будет биться.
Спасибо за совет. Видимо, я просто неправильно принимаю душ — обычно почему-то без одежды. В итоге виноват действительно оказался водонагреватель.
«Этот пушистый приятель сегодня помогал мне чинить холодильник»
- Как-то у нас перестал пищать домофон, мы неделю терпели, потом все-таки решили вызвать мастера. Приходит, я открываю ему дверь, смотрю на трубку и в ту же секунду понимаю, что произошло — дети случайно нажали кнопку и отключили звук.
Говорю мастеру: «Секунду, извините». И включаю звук обратно.
Мастер посмотрел на меня с таким выражением лица! И ушел. До сих пор каждый раз вспоминаю эту историю и смеюсь.
- У соседки забился унитаз, нашла сантехника в интернете. Тот приехал, посмотрел и сразу сообщил, что все очень плохо: придется менять сам унитаз, плюс отдельно оплачивать работу. Сумма вышла приличная. Соседка как раз собиралась продавать квартиру и совершенно не хотела вкладывать в нее лишние деньги.
Тогда мы вспомнили про дядьку из ЖЭКа, который следит за сантехникой и отоплением в нашем доме. Позвали, он пришел, достал свой трос, минут пять поковырялся, все прочистил и взял 500 рублей. Вот и весь ремонт.
- У нас сломался диван-кровать. Начала искать мастера и нашла какую-то фирму, отправила им фотографии поломки. Мне ответили: «Сложный случай». Приехал невзрачный дядька без инструментов. Посмотрел на диван, немного его подергал и сказал: «Завтра приеду».
За первый визит денег не взял. На следующий день приехал уже с инструментами и какой-то палкой. Прибил эту палку в нужное место, повозился минут сорок — и диван как новенький. Взял около двух тысяч рублей. Я до последнего не верила, что эта конструкция действительно будет держаться, но работает же!
Вот такому ремонтнику точно всегда будут рады. Сразу видно — лапки из того места растут
- Сломался холодильник. Вызвала мастера, но нужной детали у него с собой не оказалось. Я нашла запчасть сама, заказала, забрала и позвонила мастеру: «Теперь сможете приехать и поменять?» Он такой: «Работа будет стоить пять тысяч». Решила, что попробую сама. В итоге деталь поменяла самостоятельно за несколько минут и на пятерку в плюсе осталась.
- У меня перестала работать нагревательная колонка. Даже батарейку новую поставила — не помогло. Вызвала мастера. Еще по телефону он уточнил:
— А батарейка у вас точно правильно установлена?
Конечно, правильно. Я же не первый раз батарейки меняю.
Мастер приехал, посмотрел на колонку, достал батарейку, перевернул ее другой стороной и включил колонку. Все заработало.
Взял деньги за вызов и уехал.
- Работаю сантехником. Однажды звонит мужчина и говорит, что у него в унитазе стоит вода. Приезжаю. Снимаю гофру, пытаюсь добраться до трубы — а туда даже трос нормально не проходит. Начинаю ковыряться и минут через двадцать вытаскиваю оттуда... рыболовную сеть. Настоящую рыболовную сеть. Кто-то умудрился смыть ее в унитаз. Я много разного из унитазов доставал, но это было что-то новенькое.
Пушистый сантехник ждет, когда двуногий неумеха подаст ему разводной ключ
- Сломалась у меня посудомоечная машина. Вызвал мастера через какую-то фирму. Парень приехал, сразу честно предупредил, что он больше по стиралкам. Но в итоге не бросил работу: приезжал ко мне целых четыре раза, разбирался, искал причину и все-таки добился того, чтобы посудомойка нормально заработала. Взял 4500 рублей вместе с запчастями. По-моему, вполне адекватная цена за такой ремонт.
А когда спустя время сломалась стиральная машина, угадайте, кому я позвонил? Конечно, ему. В этот раз он приехал в мое единственное свободное воскресенье. Выслушал, что произошло, сразу полез к двигателю и начал менять щетки. Заодно почистил якорь и все проверил. В итоге стиралку тоже починил. За работу взял всего 3000 рублей.
У нас на работе сломалась стиралка, замок перестал включаться, поменяли мозги, но проблема никуда не делась, думали мастера уже вызывать, но потом решили скинуться и купить точно такую же машинку, но уже новую, благо не сильно дорого вышло
- В ванной подтекала труба. Вызвала сантехника по объявлению. Он давай там что-то крутить. Говорит: «Я закончу и позову вас». Проходит час. Тишина. Заглядываю в ванную — и тут же выбегаю обратно.
Оказывается, мастер решил после работы застирать пятно на своей футболке прямо в моей раковине. Хорошо хоть, трубу действительно починил. К работе никаких претензий, а вот способ завершить ее был неожиданным.
- Пару лет назад я купила новую люстру и решила вызвать «мастера на час», чтобы он ее повесил. По телефону озвучили стоимость выезда и часа работы — около трех тысяч рублей. Дорого, конечно, но больше помочь было некому, поэтому согласилась. Приезжает мастер. Без стремянки. Без стремянки повесить люстру, естественно, не получилось, но мастер все равно заявил, что я должна заплатить за выезд. В тот день я неожиданно выяснила, что умею очень убедительно и виртуозно ругаться. Никаких денег он, разумеется, не получил.
Похоже, этот мастер знает толк в починке стиральных машинок
- Нанял двух сантехников, чтобы сделать ремонт. Ребята работали хорошо, все сделали аккуратно, никаких претензий не было. Правда, одну заглушку они немного перетянули. Примерно через неделю я заметил, что в туалете на стояке появилась вода. Думаю: ерунда, просто немного подтяну. Подтянул. И тут вода хлынула уже настоящим потоком. Оказалось, от слишком сильной затяжки в заглушке появилась трещина.
И самое неприятное — заглушка стояла на общедомовом стояке холодной воды. Чтобы перекрыть воду, пришлось бы отключать весь подъезд. К счастью, я знал, у кого находятся ключи от подвала и где там перекрывается вода. Бегом вниз, перекрыл стояк, поставил жену возле вентиля на всякий случай и быстро заменил заглушку.
Когда потом все успокоилось, посмотрел на нее внимательнее. Трещина была совсем крошечной. Если бы я не заметил капли, скорее всего, вообще никто бы ничего не обнаружил. А в остальном сантехники действительно сделали работу отлично.
- Пригласила мастера сделать откосы. Пока он ходил по квартире, начал отмечать другие мелкие поломки. Сначала починил дверцу шкафчика. Потом прикрутил ручки и замки на дверях. Закрепил полку, которая постоянно норовила упасть. Повесил кашпо на нормальные крепления. Картину я уже сама попросила повесить. В итоге привел в порядок все, что попалось ему на глаза. Когда он закончил и ушел, я даже немного загрустила. Редко встретишь такого мастера.
- Менял у себя в квартире канализационные трубы. Дом пятиэтажный, поэтому заранее обошел соседей и предупредил, что утром придется перекрыть стояки. Утром перекрыл стояк в ванной, а на кухне решил оставить воду.
Начали с мастером разбирать старую чугунную трубу. И тут он вдруг слышит шум воды, мгновенно хватает воронку и направляет воду в канализацию. В общем, кто-то наверху решил принять душ. Я, естественно, побежал к единственной соседке, которая в тот момент была дома. Открывает она мне дверь — в халате, волосы мокрые. Я только рот открыл, а она спокойно так: «Это не я».
«Сантехника вызывали?»
- Работаю мастером по вызову. Однажды приехал устанавливать кухню. Провозился весь день. Хозяйка попалась замечательная: то чаем угостит, то печеньками. Закончил, собрался уходить, уже почти вышел — и слышу:
— Подождите! Тут маленькая проблема...
Оборачиваюсь. Хозяйка стоит с ручкой от шкафчика в руке и смущенно объясняет, что мы поставили не те ручки на дверцы. Оказывается, муж недавно купил новый комплект ручек, а она совершенно забыла мне об этом сказать. Пришлось возвращаться и все переставлять. За дополнительную работу хозяйка доплатила, но ситуация получилась забавная.
- У нас начала плохо уходить вода в слив в туалете. Пытались прочистить сами — даже использовали что-то вроде бура для труб, но толку не было. Вызвали сантехников.
Они разобрали трубу, посмотрели внутрь и достали оттуда... будильник. Самый обычный пластиковый будильник. Кто и зачем умудрился смыть его в унитаз, мы так и не выяснили. Ну, хоть повод для шуток вышел шикарный.
«Знакомьтесь с Паркером. Он лучший помощник сантехника, с которым я когда-либо работал»
- Поехали делать замеры в деревню, а там настоящий дворец — 3 этажа, бассейн. Хозяйка — вальяжная дамочка, заказала натяжные потолки. Уложились в неделю. А через день хозяйка звонит, мол, потолок отклеился, чините! Приехали и глазам не поверили — в потолках какие-то дыры и затяжки. Оказывается, у семьи есть коты. На время ремонта они жили в другом доме. А сейчас коты вернулись, ну и, собственно, ушатали потолки. Дама как ни в чем ни бывало сказала: «Вы сделайте заново, мы их научим. Если что, еще позовем, делов-то!» А потолки вообще-то денег стоят.
- В ванной потек бачок. Открыла панель, поковырялась — перестало. Уезжала на выходные на дачу. Вернулась — льет. Вызвала сантехника. Пришел молодой красавчик, покопался, сказал, мол, приду с деталью завтра. Ночью звонят в дверь, открываю, а там он с каким-то резиновым колечком: «Девушка, извините, но меня завтра на шашлык позвали, давайте я вам сейчас все починю, а завтра приходить не буду?» Вот это я понимаю — у человека приоритеты. Починил.
- Заказала замену дверей на утро. В 9:00 звонок, на пороге двое ребят с инструментами. Впустила и выбежала в магазин, чтобы пылью не дышать. И тут мне звонят из магазина дверей: «Мастера будут через час!» Я с круглым глазами бегом домой. А там меня на пороге встречают мастера: «Хозяйка, а машинка-то ваша в порядке. Чего вызывали?» Оказалось, ошиблись этажом! Вот это у меня утро выдалось, конечно — не планировала я начинать его с пробежек.
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