20 счастливчиков, которым яркие находки принесли не только радость, но и множество вопросов

Порой люди находят на барахолках, в семейных коллекциях или просто на дачном участке совершенно непонятные вещи, о предназначении которых остается только гадать. Но всегда теплится надежда: вдруг это что-то ценное? К счастью, всегда можно призвать на помощь интернет и узнать, что же попало к тебе в руки. Иногда, к радости людей, находки действительно оказываются ценными. А некоторым по иронии судьбы достается сущая ерунда, например «расческа для расчески».

Женщина купила на барахолке кольцо за сущие копейки. Она собиралась отдать его поиграться маленькой дочери, но когда почистила кольцо, поняла, что камни настоящие. А заодно обнаружила в нем странную выемку

Похоже, что даме повезло и она купила викторианское кольцо. Ведь с обратной стороны в нем есть небольшое углубление, в которой, скорее всего, хранился локон волос любимого человека. В те времена люди были очень сентиментальны и старались выбирать ювелирные изделия, которые бы напоминали им о родных и близких. Пусть задняя крышка с кольца исчезла, но это точно не дешевая бижутерия, а украшение с историей. Ilana Moses только что Вот фантазеры! Кольцо аляповато одного камня не хватает . Если камня - стекляшки то подсветка идет не снизу с донышка а со сторон между камнем и ложем. Корче- стекляшки, не золото, таки дешевая бижу… Ответить

У вас глаз-алмаз! Это же ячейка, в которой под стеклянной крышкой прятали локон волос. Так вам завидую! © decorose / Reddit Elenaki Kavardaki только что Да благовония там прятали! А что - всегда при себе. Благовоняют. Ответить

Мужчина нашел эту штуку в инструментах своего деда и не мог понять, для чего она нужна

Пользователи в сети быстро подсказали ему, что это отвес. Кстати, похожими инструментами при возведении различных конструкций пользовались еще древние египтяне. А во многих средневековых зданиях до сих пор можно найти латунные отметки, над которыми во время строительства размещали громоздкие отвесы. Их вешали на леса в определенном месте и медленно поднимали наверх по мере того, как здание возводилось. Марта только что Cовременным строителям тоже бы не помешало пользоваться таким. А то часто встречаются новостройки типа Пизанской башни. Страшно за людей, живущих в них. Ответить

Автор никак не мог разобраться, что за вещь попала к нему в руки. Украшение? Или, может быть, какая-то игрушка? Ему было непонятно, зачем под стекло положили маленькие камешки

Скорее всего, мужчина нашел очаровательную викторианскую безделушку. В середине XIX века такие брелоки пользовались большой популярностью у мужчин и женщин. Их обычно носили на одной цепочке с часами. Если хозяину украшения становилось скучно, он мог сыграть, перемешав камешки.

Пользователь сети нашел такие ювелирные изделия, но не мог понять, для чего они вообще нужны

© dinkleberg92 / Reddit Svetlana только что Та, что справа - заколка для галстука или платка. А остальное - в комплект к ней, возможно и пуговицы. Фото вообще неинформативное, могли бы и вынуть из коробочки. Ответить

Ему объяснили, что это накладки на пуговицы. Вообще, такие украшения появились еще в XIX веке. Дело в том, что в те времена красивые пуговицы были признаком роскоши, и их даже отпарывали от платья, прежде чем отправить одежду в стирку. Но настоящая популярность к накладкам пришла в 80-х годах прошлого века. Так что эти изделия, скорее всего, были сделаны около 40 лет тому назад. Mirasun только что Прошлого века? Что-то не помню такого Ответить

Парень получил в подарок эту деревянную вещь, но не знал, для чего она нужна. Было предположение, что это какой-то сосуд, но разобраться самостоятельно он так и не сумел

На самом деле это традиционная скандинавская кружка кукса, просто немного необычной формы. Такую посуду вытачивают из дерева, а потом вываривают в масле, чтобы она дольше прослужила. Куксу обычно берут в походы — она легкая и удобная. А еще считается, что эта кружка приносит удачу.

Этот каменный инструмент мужчина нашел где-то на просторах Иркутской области и решил узнать, для чего его использовали

Возможно, в руки мужчины попало настоящее сокровище, потому что эта каменная штука очень похожа на грузило для рыболовных сетей из эпохи каменного века. В отверстие продевали шнурок, который крепился к неводу, а на зубчики наматывали ремешки. Если это действительно древнее грузило, то ему самое место в музее.

Мужчина нашел такую странную конструкцию и сначала подумал, что это трубные тиски, но быстро понял свою ошибку. Каких-то надписей на изделии, которые бы дали подсказку, обнаружить не смог

В сети ему быстро подсказали, что это часть от задвижки для трубы большого диаметра. Как эта штука оказалась на поверхности, не очень понятно.

Автор рассказал, что около двадцати лет тому назад кто-то из семьи нашел эту странную вазу на заводе. И он решил разобраться, что же это такое

© buda12 / Pikabu Upiter только что На заводы, связанные с переплавкой металла, массово привозят металлический лом, и в нем разношерстный хлам, в том числе неподходящий для переплавки, т.е. из другого металла или из серого пластика, попавший случайно. Муж там что только не находит: всякие кухонные штуки, дуршлаги, штопоры, орехоколы хромированные, спортивные медали на лентах с забегов, с цветной эмалью, - 3 из них, кстати, удалось дорого продать, значки спортивные прям в целлофане новые, по несколько штук, ретро часы, в том числе электронные, игрушки, да много чего, иногда берет что-то непоцарапанное и приносит. Ответить

Кто-то из пользователей предположил, что это может быть коро — японский сосуд для сжигания благовоний. Первые изделия появились еще в VIII веке, а к XIX веку коро стали символом благосостояния. Сосуды часто украшали изображениями драконов и цветочными орнаментами. С развитием торговли в начале XX века коро начали продавать за границу, и многие коллекционеры мечтали заполучить их. Скорее всего, этот экземпляр появился именно тогда. Но как он попал на завод, непонятно. Ilana Moses только что Никаких благовоний . Это урна для праха предков из Китая . Бронзовая Ответить

Пользователь сети нашел такие странные украшения на барахолке. По форме они напоминают желуди, а внутри скрываются небольшие иголки

Оказалось, что это довольно редкая «часовая сигнализация» из викторианской эпохи. В те времена часы были дорогой вещью, и, чтобы не лишиться ценного аксессуара, люди вешали на цепочку такие «желуди». Если владелец спокойно доставал часы из кармана, шипы оставались внутри. Но когда движение было слишком резким, иголочки выдвигались и цеплялись за одежду. Ольга Курпякова только что Правильно, очень эффективная защита от воров. Ответить

Девушка нашла вот такую странную вещь в наволочке, когда отдыхала в отеле в Болгарии. На ощупь эта лента металлическая и просто припечатана к ткани утюгом. Ей стало интересно, для чего нужна эта штука

Человек, работавший в гостинице, объяснил, что это специальная бирка, которая помогает отслеживать историю постельного белья: когда оно в последний раз ездило в стирку, в каких номерах его использовали и прочее. Полина только что Мы пришиваем такие микрочипы, на рабочую одежду, работники проходят через проходную и чип срабатывает, не надо доставать карту Ответить

Автор нашел эту забавную фигурку кошки в коллекции своего дяди. А дядя получил ее в наследство от дедушки. Зачем нужна эта игрушка, никто в семье не знал

Точное назначение игрушки понять сложно, но, возможно, это пресс-папье или держатель для писем. Похоже, что механизм, благодаря которому кошка дотрагивается лапкой до мячика, призван что-то держать. Подобные держатели для писем использовали в XIX веке, чтобы ценная корреспонденция не затерялась где-то на столе. Согласитесь, выражение мордочки у кошки просто уморительное. Ilana Moses только что Это звоночек . Возможно использовался в аптеке, например. Если аптекарь выходил в подсобку , а в аптеке появлялся клиент - он надавливал на спинку кочки , а её лапка била по металлическому шарику. Звук металла о металл вызывал аптекаря в зал. Ответить

Круто! Похоже, что это пресс-папье и скрепка в одном флаконе. © MalinWaffle / Reddit

Пользователь сети нашел на барахолке такую странную чашку. На блюдце сделан специальный носик, а на боку у чашки рядом с дном проделана дырочка

Неожиданно оказалось, что это посуда для приготовления бекона. На края чашки надо положить ломтики, а потом отправить посуду в микроволновку. Пока бекон жарится, жир стекает в блюдце. Удивительно, но такая конструкция вполне неплохо работает. Гороухща не сдаёцца только что дайте два! Ответить

Девушка на отдыхе обнаружила в съемном жилье такое странное кресло. В подлокотники встроены кольца, потянув за которые, можно вытащить из мебели два штыря. Она решила разобраться, для чего они нужны

Похожие кресла начали появляться в 30-х годах прошлого века, когда люди стали перебираться из-за обеденных столов в кресла, поближе к радиоприемникам. С появлением телевизоров эта мебель стала пользоваться бешеной популярностью. На штыри ставили поднос с едой и смотрели любимый фильм или популярное шоу.

Мужчина делал ремонт в старой квартире, и, когда рабочие очистили стены от штукатурки, в стене обнаружилось странное отверстие. Так как здание было построено в начале XX века, мужчина предположил, что щель была сделана для центрального домового пылесоса

Однако другие пользователи сети усомнились в его правоте, так как такая техника появилась значительно позже. Скорее всего на фото система дымоходов. В старых домах внутренние стены были достаточно толстыми, и дымоходы проходили сквозь них, чтобы горячий воздух дополнительно согревал помещения.

Девушка нашла такую загадочную штуку, когда была в гостях у родителей подруги. Она сделана из фарфора, а шар посередине крутится. Но как ее использовать, никто не знает

На самом деле эта конструкция предназначена не только для украшения. Она называется эпернь и появилась на европейских столах в XVII веке. Этот сервировочный прибор был нужен для подачи фруктов и сладостей. На вершине эперня обычно размещалась ваза, а в небольшие вращающиеся кольца вставляли блюдца и креманки. Гостям не нужно было тянуться к приглянувшемуся блюду, достаточно было просто повернуть вращающийся механизм.

Парень нашел такой медальон у бабушки. От него пахнет гвоздикой. Бабуля не смогла вспомнить, достался ли он ей по наследству или же она купила его на барахолке. Так что вещичка, возможно, старая

Скорее всего, молодой человек нашел кулон для духов, которые были популярны в XIX веке. Одни подвески были предназначены для твердых духов, в других хранили эфирные масла. В коллекции у бабушки оказался именно второй, так как у него откручивается крышка, к которой прикреплен небольшой дозатор. В XIX веке на улицах было ароматно. Поэтому барышня, отправляясь с визитами или на простую прогулку, всегда могла нанести несколько капелек масла на запястья и шею, чтобы благоухать на фоне других запахов. Ilana Moses только что Бутылочка для духов. Да ы носили такие на шее на шнурках и цепочках Ответить

Женщина нашла у себя дома приспособление, похожее на миниатюрные грабли. Самое забавное, никто из родных не знает, что это за штука и откуда она взялась

В сети ей подсказали, что это специальный инструмент для чистки расчески. Этакая «расческа для расчески». Floria Tosca только что Такие штуковины для чистки расчёски подаются на всех китайских маркетплейсах. Ответить

Мужчина копал яму на участке и помимо кирпичей, булыжника и прочего мусора обнаружил вот этот странный инструмент

Похоже, мужчина нашел пешню — инструмент, предназначенный для колки льда. А такую странную форму её навершие приняло потому, что пешню выковывали вручную.

Автор нашел это украшение на барахолке. К плашке прикреплены два кольца, но он не понял, для чего они нужны, и обратился за помощью к сети

Ему подсказали, что это зажим для шарфа. Такие модные аксессуары появились в продаже в 20-х годах прошлого века. Раньше для этих целей пользовались фибулами или брошками. Скорее всего, именно к этому периоду и относится найденная вещичка, так как она сделана в стиле арт-деко. Ilana Moses только что Ар - русская транскрипция французского слово АРТ . Арт нуво появился раньше чем арт деко. деко - декоративное искусство двадцатые годы 20 века. Ар нуво - лет на 50 раньше Ответить

Мужчина выкопал такой здоровенный совок с цепью у себя на огороде. Все семейство заинтересовалось, для чего нужна была эта штука