20+ светлых фото и историй от людей, которым обычный день вдруг подарил приятный сюрприз

С каждым иногда случается неожиданный подарок от жизни, да такой, что остается только порадоваться и рассказать всем знакомым: старый комод внезапно оказывается с секретом, в магазинчике находится вещь, о которой давно мечтал, невзрачное растение вдруг распускается роскошными цветами, а незнакомый человек делает для тебя что-то доброе. В этих светлых историях есть и любовь, и юмор, и любимая еда, и теплые поступки. В общем, те самые маленькие радости, которые случаются совершенно неожиданно и оттого радуют еще сильнее.

Новые владельцы купили дом осенью, а весной оказалось, что невзрачные деревца на участке — это красивейшие сирень, розы и клематис. Вот это удача!

Старый дом неожиданно нашел своих хозяев

Продавали старый дом в деревне, покупателей особо не было — далеко от города, да и ремонт нужен. Приехала семья. Пока мы с женой обсуждали дом, муж ушел за сарай. Вдруг прибегает: «Катя, берем!» Жена ему: «Ты совсем? У нас еще 2 просмотра!» А он с горящими глазами выдает: «Идем, покажу!» Оказалось, его впечатлил наш домик на дереве. Его дед в детстве строил ему такой же, и он тоже обещал своим детям сделать, но все руки не доходили. Дети тоже увидели домик — настоящий, с лестницей, в ветвях большого дуба, и вообще отказались уезжать. В общем, нам повезло, и маленький домик помог нам продать большой, они даже не торговались. ADME Галина Чернявская только что Там еще туалет надворный,зватайте обязательно!!! Ответить

Девушке повезло за копейки найти в комиссионном магазине духи 1968 года, во флаконе в виде улитки. Конечно, она забрала эту чудесную находку домой

Так выглядит истинное везение

Лет десять назад купила в секонде обычные серые домашние штаны и с тех пор из них не вылезала. Заносила до такого состояния, что они стали полупрозрачными и протерлись до дыр. Вся семья ворчала, мол, выкини их уже. А они такие удобные, что я ну никак не могла их выбросить! Искала похожие, но все было не то. И вот недавно снова зашла в секонд, смотрю — висят они! Та же марка, мой размер, тот же цвет. Я сначала глазам своим не поверила, а потом как схватила! Кто бы мог подумать, что через десять лет мне попадутся точно такие же штаны. Повезло так повезло. © persimmonellabella / Reddit Арти только что Где фото и название марки??? 😡 Сказала А, говори и Б. Ответить

«Королева ночи», которую девушке 7 лет назад подарила соседка, наконец расцвела! И наполнила все вокруг невероятным ароматом

Новым хозяевам квартиры досталось странное растение

Купили квартиру. Прежняя хозяйка оставила огромный горшок с корявым растением: «Только не выбрасывайте!» У меня руки чесались выставить беднягу в подъезд: место занимает, красоты ноль. А через пару месяцев просыпаюсь от крика мужа на кухне. Прибегаю, а там эта громадина зацвела. Огромными белыми цветами! И пахнет на всю кухню. Написали бывшей хозяйке, отправили фото. Она ответила: «Ну наконец-то! Я ни разу не видела, как он цветет, за все 12 лет». Вот уж приятный сюрприз достался вместе с квартирой. ADME

Женщина нашла в тайном отсеке старого комода целую россыпь украшений

Муж нашел на помойке комод с секретом

Муж с другом притащили с помойки старый комод, мол, дерево хорошее, отшлифуем, будет как новый. Я только глаза закатила: ящики заедают, пылью пахнет. Муж начал его разбирать, а через полчаса зовет меня странным голосом. Смотрю, а у него в одной руке дощечка, а в другой — маленький сверточек. Оказалось, что за нижним ящиком была прибита тонкая фанерка, а за ней — маленький тайник. Внутри лежали пара сережек, кольцо и цепочка. Ценность у них была небольшая, но ощущение — что мы нашли настоящий клад! Комод муж в итоге отреставрировал. Теперь я к его находкам у мусорки отношусь гораздо терпимее. ADME

«Вот это повезло! Мои соседи в самолете»

s_daniia_s Арти только что Социофобия 70 левел 😁😁😁 Ответить

Когда сам решаешь, повезет тебе или нет

Летели с коллегами из Волгограда в Пермь через Москву, между рейсами всего 40 минут. Наш самолет задерживают. Если опоздаем на пересадку, то придется лететь следующим рейсом, а он только через 5 часов. То есть прилетим ночью, поесть не успеем, а утром еще и на работу. Сидим грустные, и я такая щелкаю пальцами и говорю: «Хочу, чтобы самолет Москва-Пермь тоже задержали!» Коллеги мне: «Так не бывает!» Я заявляю: «Хотите нормально поужинать и поспать? Тогда не мешайте!» В итоге наш рейс задержали на полтора часа. Думали, что все, приплыли. А потом оказалось, что этот же самолет дальше летит в Пермь. Нам даже багаж получать не пришлось, прошли регистрацию и вернулись обратно. Вот это удача!

Соседи разделили и хлеб, и мед

Обычно с соседями у меня отношения так себе. А недавно рядом поселилась пожилая пара. Я только начала заниматься пчеловодством, и как-то оставила им у двери баночку своего меда. На следующий день они приходят и протягивают мне свежий хлеб на закваске, сами испекли. Разговорились, я между делом пожаловалась, что недавно случайно испортила свою закваску, я тоже хлеб делаю. И на следующий день соседи снова заходят и дают баночку, а в ней их закваска, которой уже 40 лет! Теперь пеку на ней хлеб, очень вкусно получается! Повезло мне с соседями наконец. © One-Bit5717 / Reddit

Девушка мечтала о такой статуэтке, но цена кусалась. И вот наконец ей повезло отыскать такую в комиссионке, и совсем недорого! Правда, кошку находка не впечатлила

Муж нашел редкий экземпляр для своей коллекции там, где вообще не ждал

Муж коллекционирует старые научно-фантастические журналы и давно мечтал найти один редкий экземпляр за 1951 год, где впервые напечатали рассказ Рэя Брэдбери. Как-то мы зашли в маленький букинистический магазин, а он как раз закрывался, и все товары распродавали. Муж копался в стопке журналов, нашел пару интересных, и вдруг в самом низу нашел тот самый выпуск. Мы просто замерли от осознания своей удачливости! Журнал очень редкий и стоит приличных денег. А нам достался за бесценок. Фантастика! © mementomori4 / Reddit

Девушка за копейки нашла игрушку, о которой мечтала, и чуть не расплакалась от счастья. Комментаторы написали ей: «Поделись с нами своей удачей!»

Случайная покупка вернула семье старые фото

Дочка с подружкой зашли в магазин подержанных игр, и подруга купила там старенькую игровую приставку — из тех, в которые встроена фотокамера. Они стали с ней разбираться, и вдруг нашли в памяти старые фото. Подружка смотрит их и вдруг спрашивает мою дочь: «Смотри, а это не твоя мама?» Дочка смотрит — точно, она, вместе со своим попугаем, которого уже давно нет. Нашлись и еще несколько селфи жены. Мы начали вспоминать — а ведь точно, мы эту приставку сами и сдали в комиссионку, у нее экран барахлил. Его там починили, кто-то купил приставку, потом снова сдал, и спустя столько лет она случайно попала к подруге дочки. Ну каковы были шансы? До сих пор не верится в такой сюрприз из прошлого! © StrongAsMeat / Reddit

Людям посчастливилось увидеть диких волков в своей местности впервые за 150 лет

Я с детства люблю волков, но увидеть их вживую у нас было почти нереально. Их здесь истребили еще лет 150 назад, и только сейчас они начали понемногу возвращаться. Но недавно мне повезло — я наблюдал за местностью через оптический прибор, смотрю — целая стая! Я не мог поверить в свое везение! А тут еще мимо шли местные ребятишки, зову их, показываю. Они прямо замерли от восторга — видели их впервые. Волки бегали, играли, гонялись друг за другом. Было здорово! © Coffee81379 / Reddit Вера Рогатнева только что Главное чтоб не захотели "поиграть " с детьми и их родителями. Ответить

Cемья захотела узнать, что скрывается за подвесным потолком в доме 1900 года постройки. Там оказались очень милые винтажные обои!

Во время ремонта новые хозяева квартиры нашли под обоями сюрприз 50-летней давности

Купили квартиру старую, начали ремонт своими руками. Сняли несколько слоев обоев. Я смотрю, а в одном месте — карандашные отметки — «Славик, 7 лет», «Маруся, 10 лет», и даты — почти 50 лет назад. Я сфоткала их и отправила бывшей хозяйке — Марии Сергеевне. А та пишет: «Господи, это же мы с братом!» Отметки делал их отец, которого уже давно нет. Я осторожно этот кусок обоев сняла, а через пару дней Мария Сергеевна заехала с яблочным пирогом — забрать семейную реликвию. Выпили чаю, так приятно было! ADME

Когда пара сильно простудилась, соседка написала, что оставит для них на крыльце домашний суп. Вот уж действительно повезло с соседями!

Девушке невероятно повезло с соседями

Снимала квартиру, и у меня были отличные соседи — пожилая семейная пара. Как-то раз я потеряла ключи от квартиры, а запасные — только у хозяйки, которая живет в другом городе. Я стою, чуть не плачу: мне срочно надо на важную встречу, а домой не попасть. Сосед увидел меня в такой состоянии на лестнице, расспросил обо всем и говорит: «Да я вашу хозяйку знаю, сейчас разберемся!» Я думала, он ей просто позвонит. А он сел на поезд, съездил за ключами и через несколько часов привез их мне! Мужчине — за 80 лет! Я хотела его отблагодарить, а он отмахнулся: «Соседи для этого и нужны». Вот уж действительно повезло жить рядом с такими прекрасными людьми. © Enough-Safe8159 / Reddit Марта только что Срочно и несколько часов в моей голове не сочетаются. Срочно - это прямо сейчас или в течение часа максимум, а несколько часов - это свободное время.

Но сосед молодец. Ответить

Незнакомец просто подарил девушке цветок и неожиданно сделал ее день чуточку лучше

Женщина встретила доброго незнакомца, и это сделало ее день особенным