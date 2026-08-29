24 светлые истории и фото о деревенских питомцах с неотразимой харизмой и добрым характером

Был у меня жеребец шайр и ахалкетинец, человек среднего роста без лесенки на такого и не залезет. На нем мог ездить я, мой знакомый заводчик лошадей, в прошлом жокей, а ещё наш лесник. Больше ни один человек за 20 лет не смог и метра на нем проехать. Он не скидывал, просто повод вырывал из рук и шел по своим делам. А я на нем озеро под седлом переплывал, силища была в маму мама то шайр :)