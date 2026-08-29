И чтобы их как-то различать, бабуся одному из них отрезала лапу, а второго запекла в печи
24 светлые истории и фото о деревенских питомцах с неотразимой харизмой и добрым характером
У каждого животного свой характер, это касается и деревенских жителей. Одни считают себя полноправными хозяевами двора, другие не упускают случая оказаться в центре внимания, а третьи умудряются выпросить вкусняшки у прохожих. У таких питомцев харизмы хватит на целую улицу. Именно они привносят в нашу жизнь маленькие радости, добрые моменты и особое деревенское настроение. А в бонусе — история о сборе урожая.
Жили у бабуси два веселых гуся
Жизнь на хуторе
- Были мы с подругой на хуторе «Утешение». Снимали домик у озера. Утром идем в столовую, а у дорожки пасется конь. Идем обратно — а он нас не пропускает! Блин, даже как-то под ложечкой засосало. Но у нас в кармане был хлеб и мы коня угостили. Нам потом рассказали, что он так выпрашивает вкусняшки. Умный! Потом гладить давался и вообще миляга оказался. А еще там жили 2 гуся. Нас о них предупредили. Они тапки у кого-то стащили. Мы их хотели сфоткать, так гуси за нами погнались! Короче, вы поняли, кто на этой ферме главный, а человек — это не венец творения, конь и гуси с этим не согласны.
мега-босс моего детства - соседский индюк. рядом с ним гуси вообще милашками казались
Вот это уши так уши! Это коза породы камори. Как пишут хозяева, по характеру они не козы, а, скорее, собаки
«Шока сожрала пирожное с кремом (нельзя, но когда очень хочется — то можно), и вытерла морду об скамейку. А потом об мои штаны».
А ты купи козу
- Впервые в жизни решила купить козу. Почитала книги, подготовилась. С этими знаниями подхожу к загородке. И хорошо, что загородка была крепкая. Большое, серое, лохматое чудовище с рожищами башкой врезается в деревянный заборчик. Существо поднимает морду и я понимаю, что динозавры не вымерли, они немного уменьшились и люди ошибочно называют их козами. Видела ли я все недостатки козы? И да, и нет. Но захотела ее забрать. У меня с этим просто, слушаю свое глупое сердце... Мне сказали, что козу зовут Катя.
Дома меня коза ни во что не ставила, типа прислуга, а слушалась исключительно мужа. Ее пугал наш кот, огромный и пушистый, который прибегал к нам во время дойки. Запах парного козьего молока нещадного его манил и он юлой вертелся между Катиных задних ног. При этом Катя поднимала жуткий ор! «Уберите это, спасите меня от этого страшного зверя!» А однажды пришла к нам бабулька из нашего поселка, посмеялась над нашими потугами содержать козу и спокойно ее подоила. Короче, подарили мы ее ей.
Типично деревенский котэ
Кот Базилио
- Было мне 5 лет, когда дед с бабушкой дом купили в селе. Живности у них не было, поэтому пригласили к себе жить взрослого кота с вокзала. Назвали Базилио. Котик был хороший, не пакостил, мышей и крыс ловил. Потом состарился, ему на смену взяли котенка, назвали Черныш. А Базилио поехал к старшей дочке в городскую квартиру, на пенсию. Сбежал кот в городе, потерялся. Горевали, думали, что все. А он через 2 месяца пришел в сельский дом как не бывало! Идти далековато для кота, км 100. Вот такой случай про кота!
Был у меня красивейший кот, пушистый необычной коричнево белой расцветки. И как то пропал. И так и не нашелся. А спустя год!!! Пришел, морда обиженная кричал будто я виноват. Думаю кто-то его подобрал и увез далеко, он ручной был, чужих не боялся. Получается год искал дорогу!
Фотосессия в солнечный день
Цыпленок жареный, цыпленок пареный- цыпленок то-же-хо-чет жить…😻пусть живет счастливо
Как лошадь грубиянов воспитывала
- У деда была лошадь Майка. Как-то приехал к нам родственник и весь день хвастался, что с лошадьми умеет обращаться лучше любого деревенского. Полез седлать Майку без спроса, дергал поводья, командовал. Она терпела, а потом проучила хвастуна с юмором, подошла к луже и начала плескаться так, что наездник весь оказался в грязи. Дед только усмехнулся: «Она людей не сбрасывает. Она их воспитывает».
Был у меня жеребец шайр и ахалкетинец, человек среднего роста без лесенки на такого и не залезет. На нем мог ездить я, мой знакомый заводчик лошадей, в прошлом жокей, а ещё наш лесник. Больше ни один человек за 20 лет не смог и метра на нем проехать. Он не скидывал, просто повод вырывал из рук и шел по своим делам. А я на нем озеро под седлом переплывал, силища была в маму мама то шайр :)
Подворье «Птичий дворик» в Пскове — это центр реабилитации, где живут разные жильцы
Красота какая собака спит гс однлй лавке с лисичкой и все довольны спасибо тем кто содержитэтотприют они точно знсют как дружны животные и очень умны и ласковы и готовы помочь друг другу.
- «У нас в подворье своя жизнь, простая и настоящая. Лиса Леся наконец-то выдохнула, дети пристроены, можно и поспать рядом с „мужем“, не вставая по ночам. Вот они, дрыхнут без задних ног, счастливые и довольные. Красота! Она даже похорошела. Работы, как всегда, много. Дожди идут, а мы дрова складываем, к зиме готовимся. В хлопотах всё, пахнет деревом и летом».
Необычный цветочек вырос в саду
Пес почуял горе-женишка
- Сосед зачастил ко мне в гости и стал флиртовать. Мой пес Фока только его завидит — ложится поперек дорожки и не пропускает. Я смеялась, мол, Фока, тебя я все равно люблю. А потом оказалось, что дело в другом. Сосед положил глаз не на меня, а на мои яблочки. Случайно увидела, как он спокойно тянется через забор и срывает их. Яблок не жалко, но он уже вел себя так, будто и участок, и все на нем — его собственность, а он тут хозяин. Вскоре выяснилось, что и в остальном он привык распоряжаться чужим без спроса. В общем, любви не случилось.
Вот такая красотка согласилась попозировать
Этого забавного малыша привезли в подворье 2-го января, эдакий новогодний подарок. Люди сказали, что нашли в лесу. К лету Клепа здорово подрос
«Сейчас думаем, что скорее всего, это помесь дикого кабана с мангалицей. Характер не как у домашней свинки, но ручной. Мы тогда выкармливали его каждые два часа, даже ночью вставали по будильнику. Прошло несколько месяцев, сейчас Клепа живет в открытом вольере, большой, щетинистый. Очень любит покушать (все, что в корзинке — от булки до яблок), а еще, когда ему чешут за ухом».
Кто ел из моей миски?
- Был по делам в деревне, первое что непривычное — тишина, которой так не хватает в городе. Радовался ночному аппетиту кота, потому что утром миски были всегда пустые. Ночью, выйдя подышать, загадку разгадал. В гости пришел ежик. За ним пришел еще один, и под ноль все заточили.
Это Боба распушился. Глядя на это фото, вспоминаешь, что птицы — потомки динозавров
Павлин постоянно тусуется в быком Дизелем
Где же ты, Мурка?
- Была у бабушки любимая кошка Мурка, черная как смоль. Бабуля после забот утрешних (курей покормить, коз подоить, сена им дать) ложилась покемарить, и кошка вместе с ней. Сворачивалась калачиком у нее на груди, и, как положено всякой Мурке, мурчала.
И вот однажды котя пропала. Нет, погулять она никуда никогда не ходила, весной кавалеры сами наведывались в наш двор, так что амурный побег был исключен. В общем вся наша внучья стая принялась искать бабулину любимицу. Тщетно. И вот однажды сидим мы на летней кухне и слышим странный звук сверху. Тут стоит заметить, что на чердаке бабушка с дедушкой хранили сено для коз. И вот мы открываем дверцу на чердак, и оттуда выползает Мурка. Видим, когда мы с братьями загружали туда сено, она залезла, ну а мы в свою очередь не заметили этого и заперли ее там. Бабуля плакала от счастья, когда принесли с чердака Мурку. Отпаивала ее козьим молоком, и ласково ругалась за то, что та полезла на чердак.
Ну, какова красота! Даже стрелки на глазах имеются
Это любовь
- Своих первых кур я завела как забавный проект, думала: «Будут яйца, прикольно». Но кто мог ожидать, что в итоге я дам всем имена, буду знать характеры каждой. А она из них будет ходить за мной по саду, как собака. Раньше я немного закатывала глаза, когда люди говорили о своих курах как о членах семьи. Теперь я понимаю. Кто еще сталкивался с такой неожиданной привязанностью? Или это только я слишком сентиментальная?
Отрывок из "Приключений солдата Ивана Чонкина".
Следователь ищет шпиона Курта и допрашивает женщину из деревни, где Курт появлялся.
- Вы Курта знаете?
- Кур-то? Кто ж кур-то не знает?
- И как его фамилия?
- Что-то я тебя, начальник, не пойму. Какие у кур фамилии?
Очень милые ребята, но они даже розы с шипами едят. Поэтому местные огораживают свои цветы и посадки дополнительным забором
Давно это было, поселок в котором мы строились дворов десять насчитывал. И вот как то утром зимой. Встаю, а в саду зверюга доедает кусты, в том числе и розы, я в зиму не подрезаю розу. Короче лось молодой! Позже когда поселок разросся конечно такие звери выходить перестали. Я почему-то думал, что только верблюды и козы колючки жрут а оказалось что и олени и лоси за милую душу.
Живет на два дома
- Я срезала пару колтунов Мурзу и поняла, что коту реально пора худеть. Худеть он, кстати, не хочет, категорически не согласен с такой постановкой вопроса, смотрит на меня глазами, полными укора. Подруга по моей просьбе тоже перестала его кормить. Я тут зашла к ней, она говорит: «Глянь, кто у меня тут». Смотрю — Мурз. Тихонько линяет под машину. Я его окликнула. Он весьма недовольно посмотрел на меня, типа «Вы кто, женщина, я вас не знаю». Потом через полчаса, когда мы сидели на кухне и пили чай, смотрю — кот демонстративно жрет траву перед окном. Вот так, чтоб нам стыдно было. Довели кисоньку, изверги.
Эта курочка взяла под крыло маленького утенка
Неожиданный гость в саду: большой баклан
«У нас гнездятся щеглы, воробьи и колибри, которые обожают наши циннии и подсолнухи. Этот экземпляр гораздо крупнее, чем кажется на фотографии».