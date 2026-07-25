Словила? Как-то здесь была история о коллективном выезде на природу, и одна девушка попросила своего парня поймать рыбу. Никаких приспособлений для ловли у них с собой не было, и не удалось ему словить рыбу голыми руками. Я всегда говорила и писала поймать, а слово словить читаю только здесь второй раз. Удивительное дело - как люди оригинально говорят.
16 ярких историй о праздниках, от которых веет душевностью, теплом и легкой ноткой неожиданности
С самого детства все мы обожаем праздники. Дни рождения, Новый год, шумные торжества и свадьбы — все это повод для того, чтобы еще раз напомнить близким, как мы их любим, и порадовать трогательными подарками. Ну а кроме того, в эти добрые моменты и случаются самые яркие и забавные и душевные истории, которые мы вспоминаем с улыбкой на каждом застолье.
- Была как-то на свадьбе у одной знакомой. Обычная свадьба, все, как и у всех: гости, еда, конкурсы, тамада, танцы. Но вот конкурс с букетом невесты немного отличался. Невеста надела строительные перчатки, раздала такие же всем свободным девушкам и начала бросать вместо красивого букета — кактус с большими иголками! Чтобы было ясно, кто действительно очень сильно хочет замуж. Все девушки разбежались, когда летел кактус, но одна поймала его! Бесстрашно подбежала, протянула руки и словила! Она, кстати, вышла замуж спустя полгода!
- Со своей лучшей подругой я познакомилась немного странно. Мы где-то 2 месяца жили в соседних квартирах, но были незнакомы между собой. Как-то у нее должна была быть вечеринка, и перед этим она впервые зашла ко мне. Я думала, что предупредит о возможном шуме и музыке, но услышала просьбу о том, чтобы я вечером постучала к ней и наорала, что их компания мне мешает. Ну я так и сделала. Через неделю сестра праздновала на моей квартире день рождения со своими друзьями, я попросила соседку сделать точно так же, потому что идея мне не очень нравилась, а отказывать родным я не умею. Так разогнали мы эти тусовки, потом встретились вдвоем объяснить ситуацию, поняли, что проблемы у нас одинаковые, и стали видеться чуть ли не каждый день.
- В мой день рождения свекровь забежала на минутку: буркнула «поздравляю» и протянула вязаный шарф. Зачем он летом — непонятно. Не глядя, в комод убрала. А вчера сливовое варенье закатала, укрыть банки надо было. Достала шарф, а из него выпадает фамильная брошка, которая в семье мужа по женской линии передается. И записка: «У меня только двое сыновей, а ты мне, Оленька, как дочь уже стала. Пусть эта брошка тебе счастье принесет, береги ее!»
Всегда надо смотреть все подарки которые вручают люди, даже те, с которыми не очень хорошие отношения.
Друзья в гости пришли, бабушка накрыла стол. Никаких детских комнат, аниматоров, клоунов, фокусников и прочего перфоманса. Сейчас поедим и будем играть в настольную игру.
- На прошлый Новый год подготовил подарки всей семье: жене, детям, теще, своим родителям. И так получилось, что у жены и тещи презенты были с одинаковой оберткой, не хватило бумаги, чтобы всем сделать разноцветно. Жене приготовил красивый комплект нижнего белья, на который она мне намекала в магазине. А теще купил досочки, половники и несколько чашек кофейных. Завезли подарок теще, посидели с ней и поехали к моим родителям, чтобы всем уделить время. Жена, пока ехали, перебирала коробки и спросила, какая из них ей. Потрясла подарок и сказала, что там что-то тарабанит, будто посуда. Я резко развернулся и понял, что нужно ехать обратно. Перепутал коробки. Как же хорошо, что у нее привычка смотреть подарки только после полуночи!
Даже если упаковочная бумага одинаковая, то досочки, половники и несколько чашек кофейных по объёму никак не будут похожи на комплект белья, да и по весу тоже. Чтоб перепутать это надо сильно постараться
- Несколько лет назад у меня была свадьба, гости надарили кучу всего — много полезного и интересного. Мама подарила нам замечательное постельное белье. Оно долго пролежало у нас в шкафу без дела, в упаковке, нетронутое. Примерно год назад родная бабуля позвала меня на день рождения. Я долго ломала голову над подарком, пока не вспомнила про то самое белье. Подарила ей, а она потом вручила его моей маме на день рождения. Недавно мама подходит ко мне с ним, улыбается и говорит: «Ну что, дочь, на второй круг пойдем?» Думаю, у каждого хоть раз в жизни случалось что-то подобное.
Странный подарок от мамы на свадьбу, если честно.
А ещё - у них всех одинакового размера кровати, одеяла, подушки, или они просто не парятся, даря такое?
1995 г. Мы с сестрой. Дед Мороз и Снегурочка — знакомые родителей. Как сейчас помню, подарили сладости и по аудиокассете. До сих пор переслушиваю песню No One, она возвращает меня в детство.
- Я никогда особо не любила праздновать Новый год, поэтому всегда отмечала его очень скромно. Посмотрю телевизор, посижу за скромным столом, поем, да лягу спать. Последние два года провожу праздник за рулем, потому что начала работать таксисткой. Многих так удивляет, что я работаю в праздник, а один мужчина настолько сильно восхитился, что пригласил встречать праздник в его семью! Я не знаю, почему я согласилась, но это было шикарно! Меня так тепло приняли, как будто родную! Мы общались, знакомились, ели, танцевали, просто прекрасно проводили время вместе. Я никогда бы не подумала, что мой Новый год будет именно таким. Теперь хочу себе свою семью, чтобы было так же тепло, уютно и приятно.
- Я живу окруженная мужчинами: муж и трое сыновей. Так выматываюсь за неделю, что в этом году никакого настроения праздновать день рождения не было. Как представила, что снова накрывать поляну гостям, потом все перемывать. Решила, что просто проигнорирую этот день. Но мои мальчики организовали мне настоящий праздник. Проснулась, а на кухне шарики, аппетитная гора блинов. Муж даже взял выходной по этому поводу, сказал, что все едем в загородный комплекс на шашлыки. А там нас ждали друзья. Лучше дня я не могла и представить.
А гостей разве не именинник приглашает, если хочет отпраздновать? Или это все происходит в добровольно-принудительном порядке?
- Каждый год я устраиваю дома вечеринку в честь своего дня рождения. Я закупаю еду и готовлю игры. Никогда претензий от соседей не было, потому что я их предупреждала заранее, что мы немножко можем шуметь. Этот год был не исключением, я обошла соседей и предупредила, что сегодня мой день рождения. Но в одной квартире мне никто не открыл, там были еще не знакомые мне соседи, поэтому я оставила записку. Вечером все друзья собрались, и мы начали праздновать. Посреди вечеринки мне постучали в дверь, открыв, я увидела двух молодых парней, которые сказали, что пришли на вечеринку. Оказалось, что это и есть мои новые соседи, которые приняли записку за приглашение. Ну я и пригласила их, мы познакомились и прекрасно все вместе отпраздновали день рождения.
Какой интересный красный чехол на белом чайнике - никогда такого не видела!
- Моя подруга празднует день рождения. Мы долго к нему готовились, я помогала ей выбрать место, декор и сделать приглашения для гостей. Очень тщательно обдумывала и выбирала ей подарок, хотела, чтобы он запомнился ей и оставил теплые воспоминания. И вот наступил день празднования, мне стало максимально неудобно, когда приходили гости и поздравляли ее с прошедшим днем рождения. Я настолько сосредоточилась на дне празднования, что забыла о том, что сам день рождения был два дня назад.
- Была на свадьбе у друзей, заприметила трогательный элемент декора. У каждого гостя на тарелке лежал маленький конверт, а в нем — шарм (кольцо на застежке) на ножку бокала. И удобно — не потеряешь свой бокал в течение вечера, и трогательный знак внимания — невеста подобрала символ-ассоциацию для каждого гостя свою. И в итоге у всех остался небольшой презент в память о событии. Воспоминание в физической форме.
Когда-то в детстве родители сделали мне подарок своими руками — плюшевого пирата!
Я его очень любил, но со временем, он, конечно, пропал в недрах кладовки. И вот недавно, я спросил у мамы, где же он, но никто не мог вспомнить. Но на 27 день рождения мне подарили нового, почти такого же друга.
- Собирались всей семьей идти к моему папе на день рождения. Мы с мужем купили подарок, одевались уже, а сын сидел в кресле и что-то напевал себе под нос. Подхожу к нему и спрашиваю: «Назар, а что ты дедушке хочешь подарить? Может, по дороге куда-то заехать и купить, чтобы ты лично его порадовал!» Сын с умным видом отвечает: «У меня есть подарок, песня!» Интересуюсь: «А что это за песенка такая? С днем рождения?» Он взял и спел мне: «В этот день родили меня на свет! В этот день с иголочки я одет! В этот день теплом вашим я согрет! Мне сегодня тридцать лет!» И ничего, что дедушки исполнялось 75, — он оценил старания внука и был на седьмом небе от счастья.
Шикарное поздравление! Думаю, что сколько бы дедушке ни исполнялось лет - в душе он всегда чувствует себя молодым!
- У меня день рождения 27 августа. Никогда не любила его праздновать. В детстве еще как-то радовалась, потому что было много подарков и гостей, но с каждым годом этот праздник терял все больше и больше смысла. Несколько лет назад начала встречаться с парнем, мы много гуляли, знакомились, влюбились друг в друга по уши! Оказалось, что мы с ним родились в один день. Начали совмещать дни рождения и праздновать вместе. Вставала с кровати в этот день только ради любимого. А год назад у нас родилась дочь. Тоже 27 августа! Теперь в этот день у нас целых три праздника! Мне кажется, что вселенная специально прикалывается надо мной и хочет, чтобы я в этот день веселилась, а не грустила.
- На годовщину зарезервировали столик в ресторане с друзьями. Муж дарит мне коробку, я открываю при всех, а там какой-то ворох чеков. Копаюсь в них: чек из кафе, зоопарка, с отдыха. Муж мнется, я в непонятках — это конец и он хочет попросить вернуть за все это деньги? И тут мой благоверный протягивает еще одну коробочку из ювелирного и говорит: «Весь год собирал бумажки, чтобы показать, как много времени мы проводим вместе и как я за него благодарен». Внутри были золотые сережки.
А как вы относитесь к праздником? Может есть любимые забавные истории?
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