Мне всегда нравилось выражение лица спортсменов-бегунов,которым я давал вместо воды -водку
18 историй из тренажерного зала и бассейна, после которых понимаешь: сюда ходят не только за фигурой
Занимаясь в тренажерке, мы хотим привести себя в форму. Но иногда в фитнес-клубах разворачиваются такие смешные жизненные сцены, что первоочередная цель посещения зала уходит далеко в сторону. В общем, занятия спортом могут подарить не только прекрасную форму, но и впечатлений на год вперед.
- Пошла в тренажерку. В перерыве между подходами пью воду, смотрю какой-то парень мне мило улыбается. Думаю, флиртует. Пошла дальше тренить. Следующий перерыв, вновь иду попить. Смотрю, а он опять мне улыбается. Думаю, вот странный. Позже оказалось, что я все это время внаглую пила его воду, а свою оставила у другого тренажера. И кто тут из нас оказался странным?
- Пришел в зал. Смотрю, дедушка лет 80 медленно шагает по дорожке. Решил подбодрить его, сказал: «Отец, давай помогу скорость прибавить, если тяжело до кнопок тянуться». Старик добродушно улыбнулся, поблагодарил, сошел с дорожки и тут я офигел. Ведь перешел на соседний тренажер — силовую раму! Повесил на штангу блины общим весом в 100 кг и начал приседать с такой легкостью, будто это были связки воздушных шаров. Оказалось, это бывший чемпион страны по тяжелой атлетике, который просто «заходит сюда размять косточки, чтобы не заржавели». А ходьба по дорожке была для него разминкой.
Дед-огонь! Я тоже как-то в тренажерке видела похожего деда. Хотелось мне ему сказать, что он молодец, но решила не смущать человека. Наверное зря не подошла?
«Пожалуйста, не разговаривайте со мной. У меня всего лишь час на тренировку, а я тот еще болтун»
- Купила купальник с эффектом пуш-ап. Пошла в бассейн. Плыву, замечаю, что парни замирают, когда я проплываю мимо. Работает! После тренировки выхожу из воды, и не понимаю, почему все начинают прятать глаза. Опустила взгляд и обомлела. Ведь один из поролоновых вкладышей-усилителей не выдержал темпа, выскользнул из купальника и теперь мирно качался на волнах в паре метров за мной, напоминая маленький одинокий айсберг.
У меня случай похлеще.
Я студентка.
По физкультуре нам предстояли пары по плаванию в городском закрытом бассейне.
У меня не оказалось купальника,а двоюродная сестра,учившаяся вместе со мной,но курсом постарше,как раз купила по случаю импортный,немецкий купальник и дала мне его.Новенький,белый, махровенький - просто мечта.
Чтоб было понятнее - 1970 год,купить импортную вещь - немыслимая удача.
Переоделись мы в раздевалке,заходим в бассейн,а там уже прыгает с вышки группа механиков,ребят- старшекурсников.
Отпрыгав свое,мальчики уселись на лавки вдоль бассейна,а мы,девчонки зашли в воду.Уже в воде я обнаруживаю,что мой купальник,намокнув, стал совершенно прозрачным.Выводили меня из бассейна верные подруги ,взяв в плотное кольцо: одна спереди,другая сзади и третья сбоку.
Купальник сестра,конечно же не выбросила,а отнесла в ателье и сделала подкладку.
- В зале мне нужна была помощь с настройкой тренажера. Подошел какой-то видный лысый дядька в красном, настроил агрегат. Поблагодарила, потом заметила, что все таращатся на него и на меня. Ничего не поняла. И только когда выходила из зала, увидела билборд с тем самым дядькой. Оказалось, это был Джиган, о существовании которого я тогда вообще не подозревала.
- Пошла вечером в тренажерку. Захожу после тренировки в раздевалку, набираю код на замке, а он не открывается. Перепроверила: точно мой шкафчик, точно мой код. Иду на ресепшен, говорю сотруднику, что не могу открыть замок и добыть свои вещи. Он уходит в подсобку, возвращается оттуда с каким-то гигантским секатором. Далее у нас состоялся такой диалог:
— Видимо у вас такое часто происходит?
— Да каждый день, иногда и по несколько раз.
Короче, порекомендуйте нормальный замок для шкафчика в спортзал. Мой уехал покорять мусорку.
Вы о чем вообще?!
Секатор используется для обрезки побегов, нетолстых веток (до 2,5 см), цветов и виноградной лозы.
«Когда впервые пришел в тренажерку и не знаешь с чего начать»
У моей знакомой есть кошка, которая очень любит ходить по беговой дорожке со скоростью 1 км/ч) В общем, фигура у кошки отменная, скажу я вам!
- Вечером после трудового дня в спортзале сделала подход. Стою, смотрю на часы. В тренажерке между подходами время идет как-то особенно медленно. Взгляд упал на телефон, думаю, какой заляпанный у него экран, где же я так его уделала?! Подхожу, беру полотенце и начала тщательно протирать, глядя по сторонам. Заметила рядом мужчину, посмотрела на него — стоит на меня и улыбается. А я так устала на работе, тут еще как минимум час пахать, общаться, честно говоря, не настроена. А он говорит мне: «Девушка, верните мне телефон, пожалуйста. Спасибо, что протерли экран». Неловко вышло, но я посмеялась над собой.
Не надо выбрасывать слов из истории. "Стоит на меня и улыбается". В оригинале - "стоит смотрит на меня и улыбается". Редакторы Эдми, вы вообще читаете то, что у вас получилось?
- После тренировки на выходе хотела попрощаться с тренером. Зачем-то сказала «до свидания» слишком громко и при этом обвела всех сидящих в холле взглядом. Прям как королева подданных. Одни мужики там сидели. Все в ответ хором ответила: «До свидания!» Не знаю почему, но было неловко.
- В наш спортзал ходил парень в одной и той же красной толстовке. Он вечно бежал на дорожке с бешеной скоростью и, казалось, что никогда не уставал. Должно быть, под капюшоном толстовки у него были наушники, потому что во время бега он изображал игру на гитаре и тряс головой. Просто представьте себе парня, бегущего на полной скорости и без остановки играющего на воображаемой гитаре на протяжении получаса. Он не задыхался, не кряхтел. Потом резко останавливался и выходил из тренажерки.
Наверное это солист группы Father of Peace ))) Кто не видел, посмотрите в каком-нибудь-тубе.
«У кого-то сегодня в тренажерке был день ног»
- Я как-то бегала на дорожке рядом с мужчиной средних лет. Он был одет в костюм Санта-Клауса. С бородой и прочими атрибутами. На дворе было 21 февраля.
А у нас в тренажерке развешены плакаты, в какой форме можно заниматься, а в какой нет. Но это в Йоркшире.
- Первый день в новом бассейне. Хочу произвести впечатление. Выхожу из раздевалки уверенной походкой, направляюсь к воде. Решаю красиво нырнуть с бортика — видела такое в фильмах. Разбегаюсь, прыгаю и резко понимаю, что это «лягушатник» глубиной по пояс. Плюхнулась со всей грацией, подняв фонтан брызг. Сижу на дне, вода по грудь, волосы как водоросли. Рядом стоит мальчик лет семи с надувными нарукавниками и серьезно говорит: «Тетя, тут мелко, надо было читать табличку».
В «лягушатник» разве не надо шапочку? Чтоб волосы не были « как водоросли»
- Как-то бегал по дорожке. Неподалеку от меня сидел какой-то паренек и громко бормотал себе под нос: «Ты сможешь! У тебя все получится!» И издавал странные звуки. Он продолжал это делать на протяжении 20 минут. Сначала меня это раздражало, но по истечении 10 минут я начал думать про себя: «Я сделаю это. Я смогу!» В общем, он меня вдохновил.
- Недавно в бассейне на соседней дорожке чинно так плавала дама, у которой на лице был яркий макияж, чуть ли не грим даже. Она была недовольна тем, что я и парень, плывший по дорожке слева от нее, «слишком колеблем воду». Мол, на нее все волны идут.
Я всегда, когда на отдыхе, плаваю с макияжем, мне нормально. Но, правда, я и крашу в основном только глаза, хотя и очень ярко. Если что, ни к кому претензий не предъявляю, если забрызгают. Просто обычно "программа отдыха", довольно плотная и включает в себя не только пляж и море, но и осмотр местных достопримечательностей, поэтому предпочитаю заранее быть готовой " к фото на фоне очередной исторической развалины"😁
«Работаю в море вахтами по 12 часов. Вот наша достаточно большая для судна тренажерка»
- Один раз в зале решила посмотреть на дорожке ролики про Северную Осетию (готовилась к поездке). И почти все время там показывали местную кухню. Со стороны это выглядело, как я потела на дорожке и одновременно с этим пялилась на осетинские пироги.
- После силовой тренировки пошла в бассейн. Все дорожки заняты профессионалами. Аккуратно залезла к крайнему, плыву. Он меня обгоняет со словами: «Девушка, вас наверное нельзя обливать?» Оклемавшись от шока, я с улыбкой ответила: «Нежелательно». В первый раз такого прекрасного человека встретила. Обычно с пловцами нахлебаешься воды, да еще обязательно ногой или локтем заденут. Не стала мешать, ушла на другую дорожку к женщине. Таких мужчин ценить надо, пусть плавает в свое удовольствие.
- Купила купальник для тренировок: песочного цвета с черными полосками по бокам. В бассейне мужчины замирали, когда я выныривала! Чувствовала себя звездой! Но это продлилось недолго. В душевой ко мне подошла женщина и, смущаясь, шепнула: «Милочка, ваш купальник просто потрясающий, но в воде этот бежевый цвет сливается с кожей. А черные полоски многие приняли за странные татуировки».
- У меня была ситуация, когда я случайно взяла телефон мужчины в тренажерном зале. Хотела переключить на нем подкаст, а потом дошло что что-то не так, ибо картинка на обоях была другой.
У меня как-то уборщица утащила ключ от шкафчика. Вещи лежали на подоконнике, она протирала там пыль, подняла ключ и, похоже, автоматически утащила его, оставила на другом подоконнике. Я хорошо понервничала, разыскивая.
«Минус белых футболок в тренажерке: на груди остается след от гантелей»
- Я забрала полотенце у чужого тренера, искренне возмущаясь, что он мне его не отдает. Не знала, как доказать, что это мое. Это были абсолютно идентичные клубные полотенца. Хотела предложить понюхать. Но мне хватило мозгов молча отдать. Конечно же, я туда больше не хожу.
- Перед тренировкой налила в шейкер воду, крышку вставила, а закрутить забыла. После очередного подхода пошла попить. Наклонила бутылку, крышка вылетела и часть воды вылилась мне в лицо. Все смотрели на меня, а я, сгорая со стыда, не придумала ничего умнее, чем с невозмутимым видом вылить остатки воды себе на голову, типа я — горячая женщина. Боюсь, что меня запомнил кто-то из них, и каждый раз, глядя на меня, вспоминают этот позор.
Путь к здоровому образу жизни редко обходится без курьезов. И это прекрасно! Ведь именно такие неловкие, забавные и до слез жизненные моменты делают наши будни ярче, а походы на фитнес — похожими на эпизоды доброго ситкома.
А с вами случались забавные конфузы в тренажерном зале или бассейне?