18 историй из тренажерного зала и бассейна, после которых понимаешь: сюда ходят не только за фигурой

У меня случай похлеще.

Я студентка.

По физкультуре нам предстояли пары по плаванию в городском закрытом бассейне.

У меня не оказалось купальника,а двоюродная сестра,учившаяся вместе со мной,но курсом постарше,как раз купила по случаю импортный,немецкий купальник и дала мне его.Новенький,белый, махровенький - просто мечта.

Чтоб было понятнее - 1970 год,купить импортную вещь - немыслимая удача.

Переоделись мы в раздевалке,заходим в бассейн,а там уже прыгает с вышки группа механиков,ребят- старшекурсников.

Отпрыгав свое,мальчики уселись на лавки вдоль бассейна,а мы,девчонки зашли в воду.Уже в воде я обнаруживаю,что мой купальник,намокнув, стал совершенно прозрачным.Выводили меня из бассейна верные подруги ,взяв в плотное кольцо: одна спереди,другая сзади и третья сбоку.

Купальник сестра,конечно же не выбросила,а отнесла в ателье и сделала подкладку.