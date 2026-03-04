15 забавных историй от риелторов, которые до сих пор ходят под впечатлением от показов квартир

15 забавных историй от риелторов, которые до сих пор ходят под впечатлением от показов квартир

Работа риелтора — это далеко не только строгие договоры и подсчет квадратных метров. Порой это настоящий сериал, где каждый показ квартиры может обернуться совершенно неожиданным финалом. Как вам, например, идея прорубить секретный портал к соседке прямо за настенным ковром? Или обнаружить в чужом шкафу говорящего попугая, истошно зовущего на помощь, а в ванной — притаившийся манекен?

  • Работаю риелтором. Попалась мне чудо-клиентка. Ей неважен размер квартиры и район. Главное, чтоб квартира была на последнем этаже. Я озадачилась — последний, наоборот, обычно не хотят. На вопрос, почему такое желание, последовал гениальный ответ: мадам серьезно верит, что вода в доме течет с верхнего этажа на нижний. То есть если она не будет жить наверху, то мыться будет в «грязной, использованной воде». © Подслушано / Ideer
  • Показываю паре квартиру. Милейшая хозяйка предупредила, что торопилась с уборкой. И правда: просто картинка из журнала! Жена клиента спрашивает: «А духовка большая?» Она уверенным движением открывает ее дверцу, чтобы оценить объем. И тут на пол из духовки с грохотом вываливается гора грязной посуды, детских игрушек, чьи-то носки и недоеденная пицца. Хозяйка просто запихала туда весь хаос, который не успела разобрать.
  • Я риелтор. Продавал квартиру в хрущевке. В зале на стене висел большущий красный ковер. Покупатели, хихикая, спрашивают: «Ковер-то хозяин заберет? Или он дырку на обоях закрывает?» Решили проверить. Отодвинули тяжеленный ковер, а там, матушки мои, в бетонной стене пробита дыра размером с футбольный мяч, аккуратно заткнутая поролоном. Оказалось, бабушка, которая жила в этой квартире, дружила с соседкой из соседнего подъезда (их квартиры смежные), так они пробили этот «портал», чтобы передавать друг другу соль, спички и сплетничать, не выходя на лестничную площадку.
  • Семья с пятилетним мальчиком выбирала загородный дом. Я показываю им шикарную светлую детскую на втором этаже — с панорамными окнами и огромной игровой зоной. Родители в полнейшем восторге, уже планируют, где поставят кровать, а малыш хмурится, скрещивает руки на груди и мотает головой. Спускаемся на первый этаж, и тут ребенок замечает крошечную, темную кладовку под лестницей, заставленную швабрами. Он с горящими глазами забирается внутрь, садится на ведро и кричит: «Я буду жить только здесь! Вы ничего не понимаете в классных комнатах!» Родители в шоке, а я смеюсь. Оказалось, мальчик на выходных впервые посмотрел «Гарри Поттера».
  • Я риелтор. Как-то продавала старую замученную квартиру. Попросил знакомый. Заломил неадекватную цену, так что мучилась я с ней целый год. Постоянные звонки, показы, постоянные претензии по типу «за такую халупу столько деньжищ хотите». Хозяин не слушал советы, только нервы мне мотал. В итоге, с горем пополам договорились о задатке с одним парнем. Собственник зажмотил крохотную скидку и сорвал сделку. В общем, отказалась от работы с ним. Теперь для всех знакомых я ужасный человек, а он молодец. © Подслушано / Ideer
  • Готовили старую хрущевку к продаже. Хозяева хотели выкинуть все барахло, но на антресолях я заметила некий сверток. Внутри — красивая кукла ручной работы, которую, судя по записке, потеряли 40 лет назад. Полезла в соцсети и обнаружила, что владелица — известная местная художница, а кукла была памятью о маме. Дама куклу полжизни искала, а ее просто на первой квартире забыли при переезде. Женщина расплакалась от счастья, выкупила куклу за хорошие деньги, а мои клиенты на радостях приобрели у нее картину уже в новое жилье.
  • Я риелтор. Как-то проводил показ квартиры. Пришли три женщины: агент и две сестры. Зашли в квартиру, я начала рассказывать, показывать. По классике, в общем. И тут одна из них вежливо интересуется: «Можно воспользоваться уборной?» Ответил, мол, конечно. В итоге, каждая из них сходили туда, сказали спасибо и ушли. Даже не дослушали про квартиру. Работа мечты, в общем. © koleevskiy
  • Работала риелтором. В офис позвонил мужчина, попросил о встрече — хотел показать его дом для продажи. На следующий день ранним утром стою на обочине в назначенном месте. Машина на аварийке, я облокотилась на машину, жду. Останавливается авто:
    — Меня ждешь?
    — Да.
    — Поехали?
    — Поехали, показывай дорогу, я за тобой.
    Уезжает, а я за ним. Он явно тормозит, постоянно смотрит в зеркало, я ему рукой машу, мол, езжай уже. И тут раздается звонок от клиента: «А вы где? Я уже подъехал». © Подслушано / Ideer
  • Работаю в агентстве недвижимости. Всегда думала, что буду сидеть за компом и иногда консультировать клиентов по телефону и все. Не тут-то было! К концу дня голова у меня реально кипит, то ли от работы, то ли от приходящих клиентов, то ли от всего и сразу. Недавно одна женщина ко мне с кошкой пожаловала, животное было без переноски, просто на руках. Уехала смотреть понравившуюся квартиру, а кошку оставила, видите ли, она у нее дорогу плохо переносит. Иногда мне кажется, что у нас не агентство недвижимости, а агентство для передержки животных.
    Недавно заходит наш менеджер, а я занимаюсь бумагами, ведь скоро сдавать месячный отчет. Он стоит на пороге и немного закашлял, чтобы я отреагировала. Я, не поднимая головы: «Андрей, чего там?» Он удивленным голосом: «Ну как это чего? Мы вот пришли, а ты на нас даже не смотришь!» Я не менее удивленным голосом: «Кто мы?! А он такой: «Я и слон!» Тут я уже не смогла не поднять головы. Думала, теперь еще и слон будет на передержке. А это, оказывается, клиент наш. Он квартиру покупает в области, приехал оформлять договор, а фамилия у него Слон. © Рабочие истории / VK
  • Мы с покупателями прибыли вовремя на согласованный в полдень показ. Прогулявшись по дому добрых 15 минут, добрались до одной из спален. Осмотрелись, даже поговорили друг с другом. Потом увидели, как неубранная кровать начала двигаться. Там проснулся 15-летний мальчишка. Перепугал нас, да и сам перетрусил. Он позвонил маме, она устроила ему разнос, так как говорила, что будет показ. © rdd22 / Reddit
  • Работаю в агентстве недвижимости. Очень часто приходят бабушки, которым просто хочется поговорить под предлогом продажи квартиры. Одна из них отличилась: полчаса уговаривала меня выставить на продажу ее козла. Мол, такой уж он красивый, сильный, породистый, сама бы за него замуж пошла, только он коз предпочитает. Еле ее спровадила, а сама сижу и думаю: это она меня за козла, что ли, сватала? © Подслушано / Ideer
  • Пришли смотреть квартиру-студию, где жила девушка-дизайнер одежды. Она предупредила, что дома творческий беспорядок. Заходим в ванную (совмещенный санузел). Клиент отдергивает шторку душа, чтобы проверить напор воды, и с диким криком отскакивает назад, сбивая меня с ног. Я смотрю туда — в ванной стоит человек в одежде! Оказалось, хозяйке было некуда поставить манекен, и она спрятала его в ванну, заботливо прикрыв шторкой. Еще и шапку на него напялила. Клиент потом полчаса смеялся, квартиру все же купил.
  • Работаю риелтором. Несколько лет назад продавал дом. Претендентами на него была одна известная актерская пара. Жене очень понравился дом, она хотела все осмотреть. Однако муж отказался зайти внутрь, так как в доме был черный кот. Он сказал супруге что-то про плохую ауру. В общем, пока жена осматривала дом, он стоял на подъездной дорожке и хмурился. В итоге они его так и не купили. © WilliamMcCarty / Reddit
  • Приехал показывать дом клиентам. Заходим в спальню, и из шкафа раздается голос: «Помогите! Выпустите! Здесь темно!» Клиенты бледнеют, дети прячутся за маму, я хватаюсь за сердце. Медленно, трясущимися руками открываю шкаф, а там сидит огромный говорящий попугай жако. Хозяева забыли предупредить, что птица обожает играть в прятки и знает всего две фразы, зато какие!
  • Работаю риелтором. Со мной связался собственник, попросил продать квартиру. Сказал, что с ним работал другой специалист, но тот все никак не мог продать, и они расторгли договор. Взял квартиру, красиво оформил. И тут увидел объявление коллеги. Звоню, представляюсь, прошу убрать. Сколько же возмущения я услышал! Теперь понятно, почему квартира не продавалась. В продажах нужно быть терпимыми. © elnur_2000kz

С такими продавцами и покупателями риелторам скучать на работе просто некогда.

А вам когда-нибудь доводилось попадать в курьезные ситуации при аренде, покупке или продаже жилья?

