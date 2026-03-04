15 забавных историй от риелторов, которые до сих пор ходят под впечатлением от показов квартир

Работа риелтора — это далеко не только строгие договоры и подсчет квадратных метров. Порой это настоящий сериал, где каждый показ квартиры может обернуться совершенно неожиданным финалом. Как вам, например, идея прорубить секретный портал к соседке прямо за настенным ковром? Или обнаружить в чужом шкафу говорящего попугая, истошно зовущего на помощь, а в ванной — притаившийся манекен?