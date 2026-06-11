16 теплых историй о людях, которые перестали оглядываться на других и нашли свое маленькое счастье

«15 лет после универа без отпуска. Работал в основном у частников, и как-то не выходило отдохнуть. Да и не тянуло в принципе, привык работать. Потом семья, двое детей, кот... Ушел из найма, хоть и было очень страшно. Последние 3 года работаю на себя. В этом году наконец-то состоялся отпуск.

Первый отпуск, первый полет на самолете, первые горы, первый шок от того, как щиплет глаза от морской воды, первое погружение с аквалангом, первый спуск на лодке по горной реке, первое ночное купание в море с шикарным видом на огни залива... Это было просто незабываемо! Я в первый день бежал в море со слезами радости на глазах, как маленький ребенок.

Оказалось, что отпуск — это очень круто! Столько теперь наверстывать...»