Как выбрать обувь для отпуска, чтобы и на экскурсиях скакать ланью, и на пляже кайфовать
В летний отпуск хочется взять с собой удобную пару обуви, чтобы можно было в ней гулять целыми днями напролёт и на экскурсиях ноги не уставали. Кажется, что это мелочь, но хорошая обувь может подарить на отдыхе множество маленьких радостей. Но далеко не всегда туфли, которые отлично смотрятся на прилавке магазина, хорошо сидят на стопе. Хорошо, что есть простые способы, помогающие сразу отыскать качественную пару.
Шлёпки — не самая лучшая обувь для пляжа
Далеко не всегда отпуск получается провести на песчаном пляже, иногда берег моря покрывает галька. В этом случае бродить по побережью и заходить в воду босиком не слишком приятно. Шлёпки и кроксы здесь не помогут — они скользят по камням и так и норовят слететь с ног. Да и плавать в них не очень удобно.
У меня когда-то были чёрные аквашузы, и это была настоящая находка для каменистого пляжа. Но у обуви была пара недостатков — она быстро нагревалась на солнце и не очень хорошо сочеталась с купальником. Хорошо, что сейчас в магазине можно найти купальные тапки из прозрачного силикона. Они и смотрятся неплохо, и в море с ног не соскользнут.
Внимательно осмотрите стельку на сандалиях
Конечно, материал, из которого сделаны сандалии, тоже важен, но лучше в первую очередь изучить именно стельки. Благо, что сейчас на прилавках можно найти множество моделей. В отпуске вам, скорее всего, понадобится много ходить, и если на стельке будет углубление в районе пятки и изгиб в районе свода стопы, то ноги не так устанут.
Другой важный момент — регулирующиеся ремешки, которые можно затянуть, чтобы ноги не выскальзывали из обуви. Перед отдыхом в Турции решила я новые сандалии купить. Нашла в магазине отличную модель из натуральной кожи и по хорошей цене. Беру!
Вдруг какая-то тётенька рядом сандалию у меня выдёргивает и говорит: «Зря деньги потратите!» Удивилась: с чего бы? А она переворачивает ремешок и показывает мне грубый шов там, где пряжка к нему крепится, и замечает: «Вот тут натирать они будут!» Оказывается, она пару недель назад сама такие шлёпки купила и быстро пожалела.
Оказывается, она пару недель назад сама такие шлёпки купила и быстро пожалела. это не показатель, у всех людёв ноги разныя, одним натирает, другим нет
В кроссовках важен материал
Лучше всего для отдыха подойдёт пара, сшитая из сетчатого текстиля или натуральной кожи, покрытой дырочками. В такой обуви ноги не будут потеть, даже когда на улице очень тепло, а значит, и носить кроссовки будет приятно.
Собирала чемодан перед поездкой в Египет и упаковала туда любимые кроссы. Муж сразу проворчал: «Лучше бы белые взяла, в этих за полчаса ноги сопреют!» Я только рукой махнула и улыбнулась, потому что белые — из плотной кожи, как раз для осени. А чёрные — из синтетической сетки. Не зря я в них в зал хожу.
У меня кроксы но кроссовки, в дырочку, правда по идее их надо носить на босу ногу, но мне не нравится. Лучшая обувь на лето. Сандалии рано или поздно портят ноги, даже спортивного образца. В настоящих кроссовках в любых жарко.
Балетки лучше вообще оставить дома
Лучше вообще их не покупать. Любой ортопед скажет, что это самая неудобная и травмирующая ноги обувь.
Балетки кажутся неплохим выбором для летнего отпуска. Они сочетаются с разными нарядами, и их можно примерить и на экскурсию, и в шикарный ресторан. Но ноги в такой обуви быстро устают. Приятельница как-то летом в Париж на отдых отправилась и взяла с собой любимые балетки. Первый день погуляла радостная по городу, а на следующий еле из номера смогла выйти. Пришлось топать в ближайший ТЦ за кроссовками.
Если уж вы не представляете себе отпуск без балеток, то стоит обратить внимание на следующие моменты. Чтобы ноги не уставали в этой обуви, нужно выбрать в магазине балетки с гибкой и достаточно толстой подошвой. Другой важный нюанс — окантовка.
Кант из мягкой ткани не только помогает туфлям сохранить форму, но и не даёт обуви врезаться в кожу стоп. У меня на отдыхе после многочасовой ходьбы ноги частенько отекают, и поэтому на прилавках я обычно выискиваю именно балетки с окантовкой, чтобы не заработать на прогулке мозоли.
Попробуйте согнуть кеды
Когда речь заходит об обуви для отдыха, кеды — это не самый лучший вариант. Моя коллега отправилась на отдых в Италию, взяла с собой любимые кеды. Прогуляла по городу полдня и поняла, что обувь на мизинцы начала давить. Но не топать же в гостиницу босиком! Хорошо, что она догадалась перевязать шнурки — приспустить их у основания. И обувь сразу стала удобнее.
Когда выбираете кеды в магазине, проверьте, чтобы верх был сделан из дышащей ткани. Ещё один важный нюанс — гибкость подошвы. Она должна не только хорошо гнуться, но и быстро возвращаться в исходное состояние. Можно ещё внимательно осмотреть швы на предмет подтёков клея.
Отдыхала в Турции и в магазине углядела кеды цвета спелой клубники. Примерила — сидят отлично, ещё и продавец скидку хорошую дал. Вечером решила надеть, а в одном что-то колется. Что за ерунда? Они же новые! Трясу ботинок — мамочки, оттуда выпадает маленькая открыточка с номером продавца и предложением встретиться. Посмеялась, на свидание, конечно, не пошла, а кеды действительно хорошие оказались. Сносу им не было.
Хорошую обувь на танкетке выдает подошва
Не представляю, как в такой обуви вообще можно ходить - пятка хлябает, и стопа с этой танкетки норовит вывернуться... мечта ортопеда 😠
В отпуске хочется отдохнуть от каблуков, да и ходить на них по мощёным старым улочкам не слишком удобно. Лучше перед отдыхом прикупить в магазине обувь на танкетке. Чтобы выбрать подходящую для долгих прогулок модель, присмотритесь к подошве.
В идеале танкетка должна быть сделана из пробки или джута. Эти материалы достаточно лёгкие и пружинят при ходьбе, а значит, ноги не устанут. Сам носок обуви не должен быть слишком задран, иначе после прогулки будут ныть икры.
Осмотрите пятку на слипонах
Эта обувь отлично подходит для отпуска. Качественные слипоны хорошо сидят на ноге, к тому же не нужно тратить время на завязывание шнурков. Чтобы найти в магазине подходящую пару, стоит обратить внимание на задники слипонов. Они должны быть окантованы мягкой прокладкой, но при этом сама пятка в качественной обуви — жёсткая, а задник при нажатии не сгибается.
Перед отпуском муж с сыном поехали в магазин за новой обувью. Вернулись довольные — ребёнку пару слипонов купили. Я, как на них посмотрела, сразу сказала: «Сын их носить не будет». Муж надулся — они же выбирали, мерили. В результате я оказалась права: чадо надело обувь один раз, а к вечеру сказало, что ботинки неудобные. Просто на этих слипонах на пятке был сделан грубый шов, сразу видно — натирать будут.
Ощупайте стельки в туфлях на каблуке
Если и на отдыхе вы не готовы отказываться от шпилек и хотите присмотреть подходящую модель в магазине, нужно внимательно изучить стельки. В летнюю жару ноги быстро потеют, и если стельки сделаны из искусственного материала, стопа разогреется и начнёт скользить. Кроме того, в качественной обуви стельки будут надёжно приклеены к туфлям, на них не будет никаких складочек или выступов.
Лучше купить мюли с открытым носом
Если в такой "обуви" гулять по людным местам - есть большой шанс оказаться к вечеру с отдавленными пальцами.
Обувь с закрытым носком может и смотрится стильно, но и шансы обзавестись мозолями на пальцах в ней значительно выше. В отпуск лучше взять пару с открытыми носами и широкой союзкой. Такие туфли будут хорошо сидеть на ноге, и в них без всяких трудностей можно прогулять и пару часов.
Вожу группы больше 10 лет. Такие умники очень отстают от группы, ноют, жалуются. Каблуки и босоножки не для экскурсий.
Взяла с собой в отпуск любимые мюли и решила их на экскурсию в соседний город надеть. Не учла только один момент — улицы там были выложены брусчаткой, а мои босоножки были с небольшим каблучком.
В результате обувь всё время скользила по камням и норовила слететь у меня с ног. Вся группа резво за экскурсоводом рысит, а я сзади ковыляю. Думала, что вообще придётся босиком брести, но, к счастью, по дороге попался обувной магазин. Быстро купила там первые попавшиеся тапки, а любимые мюли в сумку запихнула. Больше их на отдых не брала.
В любом приморском городе улицы будут выложены брусчаткой 🤦🏼♀️ не выдумывайте, ходите в havaianas, ну сколько можно повторять 🥱
Изучите швы на эспадрильях
Вот такие тапки действительно удобны для ходьбы по жаре.
А если к ним докупить силиконовые подушечки-самоклейки под пятки, то будет еще комфортнее)
Эти тканевые тапочки отлично подходят для летнего отпуска — они лёгкие и удобные. Но если купить в магазине не слишком качественную пару, обувь может развалиться ещё до окончания отдыха. Чтобы туфли прослужили дольше, стоит внимательно осмотреть швы, которые скрепляют верхнюю часть и подошву. Они должны быть достаточно прочными, без торчащих ниток.
Отличная статья). Сейчас докатимся до холивара - нужно ли в оливье добавлять яблочко и свежий огурец😂
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Комментарии
Тут, понятно, кому что и что за колодка.
Кеды - у меня в любых кедах адски потели ноги.
И вообще, плоская подошва - ноги на выброс.
Кроссовки - наше всё.
А если сделать индивидуальную ортопедическую стельку - то вообще сказка!