Как выбрать обувь для отпуска, чтобы и на экскурсиях скакать ланью, и на пляже кайфовать

Другой важный момент — регулирующиеся ремешки, которые можно затянуть, чтобы ноги не выскальзывали из обуви. Перед отдыхом в Турции решила я новые сандалии купить. Нашла в магазине отличную модель из натуральной кожи и по хорошей цене. Беру!

Вдруг какая-то тётенька рядом сандалию у меня выдёргивает и говорит: «Зря деньги потратите!» Удивилась: с чего бы? А она переворачивает ремешок и показывает мне грубый шов там, где пряжка к нему крепится, и замечает: «Вот тут натирать они будут!» Оказывается, она пару недель назад сама такие шлёпки купила и быстро пожалела.