Я переехала из крупного города в деревню и теперь живу с ароматом парного молока. И без чувства, что что-то упускаю

Моя подруга Оля — женщина с высшим образованием, вышла замуж за мужчину, родившегося и проведшего детство в деревне. Изначально жить там они не собирались. Но жизнь вносит свои коррективы, и ей пришлось познакомиться со всеми прелестями сельской жизни — от дойки коров до работы в поле.

Дальше — история с ее слов.

Мое первое знакомство с деревней мужа состоялось еще задолго до переезда туда. Мы тогда с ним и совсем крохотным сыночком приехали в гости к его родителям. Свекровь строго-настрого сказала из еды ничего не везти: мол, у нас все свое, домашнее. Я подумала и купила большую пачку чая и кучу сладостей к нему. Когда мы приехали, переоделись в одежду попроще, муж первым делом потащил меня огород: собирать овощи на салат к обеду. «Пойдем, Оль, я покажу тебе наш местный супермаркет», — пошутил он.