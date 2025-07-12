18 комиксов о том, что жизнь в городе и в деревне — это небо и земля, особенно летом

Город и деревня — это как два разных мира, путешествовать между которыми может любой желающий. Летом различия между этими маленькими вселенными ощущается особенно остро, и мы даже решили нарисовать юмористические комиксы на этот счет.

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Несмотря на то, что космические корабли давно уже бороздят просторы Вселенной, летом, обычно в самую жару, в городах отключают горячую воду. А в деревне нет

Николай Сидоров 5 минут назад Для этого в городе куплен обогреватель для проточной воды или есть городской бассейн или городская баня,2 недели уж потерпеть можно,из за этого в деревню что ли переезжать🤣 - - Ответить

Сезонные фрукты, овощи и ягоды обычно очень вкусные, но в городе нередко еще и жутко дорогие. А в деревне вкусности растут на грядке — у тех, кто их посадил, конечно

Дети, проводящие лето в мегаполисе, обычно много сидят в гаджетах. А в поселках есть занятия и поинтереснее

Тапочек 2 часа назад Также мы в городе с друзьями:"А давайте кто больше уличных кошек накормит" "Дааа"

Или:"А го в прятки по всему парку, давать подсказки и тд.."

"Го" - - Ответить

Завести питомца в городе — целая проблема, даже если жилье свое (соседи жалуются, что то собака воет, то кот громко топает). В деревне к живности относятся проще

Представления о хорошем лете у представителей двух миров тоже очень разные: в городе хорошо, когда сухо и тепло, а в деревне без дождичка ой как несладко!

Дранкель и Жранкель 5 часов назад это только у автора разное представление, в городе без дождя кони можно двинуть - - Ответить

Горожанам во многом проще: заказал продукты — и все привезут прямо домой. Зато в деревне все свое, выращенное с заботой и любовью

Светлана БМВ 1 час назад Вкус борща зависит не столько от того где и кем выращены овощи, а от умения хозяйки и от рецепта. - - Ответить

В больших городах люди редко бывают знакомы с соседями и часто судят о людях по внешнему виду. А в деревне все на виду, и отношения зачастую более теплые

Романтика в каждом из миров — своя, с особенным колоритом

Светлана БМВ 1 час назад Ну конечно, деревенские жёны такие простецкие, не меркантильные. Рады козьему молоку и венику от мужика. - - Ответить

Ритм жизни в городе такой, что знакомить родителей с ухажерами зачастую некогда. А в деревне все и так друг друга знают. И не всегда с лучшей стороны

Если с утра до вечера не вылезать из офиса, то вряд ли удастся загореть даже за целое лето. А вот работа в огороде способствует появлению загара

Вайншток Анастасия 1 час назад Загар старит кожу. Как минимум крема толстый слой с спф 80 минимум - - Ответить

Но устают к концу рабочего дня и горожане, и сельские жители. Только первые могут спокойно отдохнуть дома, а вторых еще и садово-огородные дела ждут

Душевные терзания свойственны и жителям города, и жителям деревни. Но на селе сложно что-то скрыть от других. И иногда в этом есть свои плюсы

Светлана БМВ 1 час назад Коля дурак что ли? Он в своей деревне не изменяет. А вообще, все мужики "ходоки", если не импотенты. Так что и Дима и Коля в этом списке. - - Ответить

Вечерние прогулки и в городе, и в деревне могут быть великолепными. Но на селе долго не погуляешь — ох, и кусачие тут комары!

Muereske 6 часов назад а в городах комаров нет чтоль?) - - Ответить

В городе много людей, и большинству до окружающих дела нет. А в деревне все друг другу не совсем чужие — с любым можно словом перекинуться

Вайншток Анастасия 1 час назад Боже как же меня раздражают эти "деревенские" по мнению автора, вот везде хлебало сунут и все всех знают. Да я в принципе не хочу разговаривать ни с кем кроме своей семьи! Мне по барабану на вашего Кольку/Петьку/Ваську. Я не хочу здороваться! Вы все для меня одно размытое пятно, я пять лет не могу соседку напротив запомнить! Безразлично! - - Ответить

Свободы в городе у детей гораздо меньше, чем в деревне. Все-таки, тут и дороги, и людей больше. И дети тут нередко бывают менее самостоятельными, чем на селе

Хорошую воду в городе люди покупают за деньги, а в деревне могут получить бесплатно — из колодца или колонки

Влад Ива 9 часов назад Щас даже вода из родника не факт, что хорошая. Вкусная может быть. Но вы проверьте её на вредные вещества. Будете сильно удивлены. - - Ответить

Горожане так выматываются за рабочую неделю, что в выходные многим не хочется даже из дома выходить. А деревенские люди не отказывают себе в развлечениях

В городе многие обмениваются слухами и новостями, а в деревне летом меняются излишками урожая. И это, пожалуй, полезнее и приятнее

Muereske 6 часов назад зажлобила бабуля кабачок вовремя отдать, теперь его только на семена или корм)) - - Ответить