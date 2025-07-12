Для этого в городе куплен обогреватель для проточной воды или есть городской бассейн или городская баня,2 недели уж потерпеть можно,из за этого в деревню что ли переезжать🤣
18 комиксов о том, что жизнь в городе и в деревне — это небо и земля, особенно летом
Город и деревня — это как два разных мира, путешествовать между которыми может любой желающий. Летом различия между этими маленькими вселенными ощущается особенно остро, и мы даже решили нарисовать юмористические комиксы на этот счет.
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Несмотря на то, что космические корабли давно уже бороздят просторы Вселенной, летом, обычно в самую жару, в городах отключают горячую воду. А в деревне нет
Сезонные фрукты, овощи и ягоды обычно очень вкусные, но в городе нередко еще и жутко дорогие. А в деревне вкусности растут на грядке — у тех, кто их посадил, конечно
Дети, проводящие лето в мегаполисе, обычно много сидят в гаджетах. А в поселках есть занятия и поинтереснее
Также мы в городе с друзьями:"А давайте кто больше уличных кошек накормит" "Дааа"
Или:"А го в прятки по всему парку, давать подсказки и тд.."
"Го"
Завести питомца в городе — целая проблема, даже если жилье свое (соседи жалуются, что то собака воет, то кот громко топает). В деревне к живности относятся проще
Представления о хорошем лете у представителей двух миров тоже очень разные: в городе хорошо, когда сухо и тепло, а в деревне без дождичка ой как несладко!
это только у автора разное представление, в городе без дождя кони можно двинуть
Горожанам во многом проще: заказал продукты — и все привезут прямо домой. Зато в деревне все свое, выращенное с заботой и любовью
Вкус борща зависит не столько от того где и кем выращены овощи, а от умения хозяйки и от рецепта.
В больших городах люди редко бывают знакомы с соседями и часто судят о людях по внешнему виду. А в деревне все на виду, и отношения зачастую более теплые
Романтика в каждом из миров — своя, с особенным колоритом
Ну конечно, деревенские жёны такие простецкие, не меркантильные. Рады козьему молоку и венику от мужика.
Ритм жизни в городе такой, что знакомить родителей с ухажерами зачастую некогда. А в деревне все и так друг друга знают. И не всегда с лучшей стороны
Если с утра до вечера не вылезать из офиса, то вряд ли удастся загореть даже за целое лето. А вот работа в огороде способствует появлению загара
Загар старит кожу. Как минимум крема толстый слой с спф 80 минимум
Но устают к концу рабочего дня и горожане, и сельские жители. Только первые могут спокойно отдохнуть дома, а вторых еще и садово-огородные дела ждут
Душевные терзания свойственны и жителям города, и жителям деревни. Но на селе сложно что-то скрыть от других. И иногда в этом есть свои плюсы
Коля дурак что ли? Он в своей деревне не изменяет. А вообще, все мужики "ходоки", если не импотенты. Так что и Дима и Коля в этом списке.
Вечерние прогулки и в городе, и в деревне могут быть великолепными. Но на селе долго не погуляешь — ох, и кусачие тут комары!
В городе много людей, и большинству до окружающих дела нет. А в деревне все друг другу не совсем чужие — с любым можно словом перекинуться
Боже как же меня раздражают эти "деревенские" по мнению автора, вот везде хлебало сунут и все всех знают. Да я в принципе не хочу разговаривать ни с кем кроме своей семьи! Мне по барабану на вашего Кольку/Петьку/Ваську. Я не хочу здороваться! Вы все для меня одно размытое пятно, я пять лет не могу соседку напротив запомнить! Безразлично!
Свободы в городе у детей гораздо меньше, чем в деревне. Все-таки, тут и дороги, и людей больше. И дети тут нередко бывают менее самостоятельными, чем на селе
Хорошую воду в городе люди покупают за деньги, а в деревне могут получить бесплатно — из колодца или колонки
Щас даже вода из родника не факт, что хорошая. Вкусная может быть. Но вы проверьте её на вредные вещества. Будете сильно удивлены.
Горожане так выматываются за рабочую неделю, что в выходные многим не хочется даже из дома выходить. А деревенские люди не отказывают себе в развлечениях
В городе многие обмениваются слухами и новостями, а в деревне летом меняются излишками урожая. И это, пожалуй, полезнее и приятнее
зажлобила бабуля кабачок вовремя отдать, теперь его только на семена или корм))
И с горожанами, и с жителями села случается такое, что жизнь ставит перед выбором: поступить честно или нет. Мы собрали истории людей, которые сделали свой выбор, а потом получили от жизни бумеранг: одним вернулось добро, а вторым — кое-что другое.
Комментарии
Статья - агитация за жизнь в деревне? Чёт не очень хотят люди там жить со всеми описанными и нарисованными прелестями. Все прут в город. Потому что и с работой и с досугом легче и интереснее.
Мы живем в городе, родители - в деревне, и я отлично понимаю, что в городе в разы легче. Но родителей сюда калачом не заманишь. А нас - туда)) Только летом, и то не в самую жару на недельку. Но каждому свое, конечно
Главное отличие города от деревни вв том, что вв деревне ты объедаешь шелковицу и абрикос-дичку бесплатно, а вв городе за это платишь. Все остальные фичи с возрастом теряют свое обаяние, и как правильно заметили выше, фиг тебя нынче втудой заманишь. Хотя шелковицы хочеццо, ага.