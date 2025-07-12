18 комиксов о том, что жизнь в городе и в деревне — это небо и земля, особенно летом

Интересное
6 часов назад

Город и деревня — это как два разных мира, путешествовать между которыми может любой желающий. Летом различия между этими маленькими вселенными ощущается особенно остро, и мы даже решили нарисовать юмористические комиксы на этот счет.

В статье содержатся изображения, сгенерированные с помощью искусственного интеллекта.

Несмотря на то, что космические корабли давно уже бороздят просторы Вселенной, летом, обычно в самую жару, в городах отключают горячую воду. А в деревне нет

Николай Сидоров
5 минут назад

Для этого в городе куплен обогреватель для проточной воды или есть городской бассейн или городская баня,2 недели уж потерпеть можно,из за этого в деревню что ли переезжать🤣

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Сезонные фрукты, овощи и ягоды обычно очень вкусные, но в городе нередко еще и жутко дорогие. А в деревне вкусности растут на грядке — у тех, кто их посадил, конечно

Дети, проводящие лето в мегаполисе, обычно много сидят в гаджетах. А в поселках есть занятия и поинтереснее

Тапочек
2 часа назад

Также мы в городе с друзьями:"А давайте кто больше уличных кошек накормит" "Дааа"
Или:"А го в прятки по всему парку, давать подсказки и тд.."
"Го"

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Завести питомца в городе — целая проблема, даже если жилье свое (соседи жалуются, что то собака воет, то кот громко топает). В деревне к живности относятся проще

Представления о хорошем лете у представителей двух миров тоже очень разные: в городе хорошо, когда сухо и тепло, а в деревне без дождичка ой как несладко!

Горожанам во многом проще: заказал продукты — и все привезут прямо домой. Зато в деревне все свое, выращенное с заботой и любовью

Светлана БМВ
1 час назад

Вкус борща зависит не столько от того где и кем выращены овощи, а от умения хозяйки и от рецепта.

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В больших городах люди редко бывают знакомы с соседями и часто судят о людях по внешнему виду. А в деревне все на виду, и отношения зачастую более теплые

Романтика в каждом из миров — своя, с особенным колоритом

Светлана БМВ
1 час назад

Ну конечно, деревенские жёны такие простецкие, не меркантильные. Рады козьему молоку и венику от мужика.

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Ритм жизни в городе такой, что знакомить родителей с ухажерами зачастую некогда. А в деревне все и так друг друга знают. И не всегда с лучшей стороны

Если с утра до вечера не вылезать из офиса, то вряд ли удастся загореть даже за целое лето. А вот работа в огороде способствует появлению загара

Но устают к концу рабочего дня и горожане, и сельские жители. Только первые могут спокойно отдохнуть дома, а вторых еще и садово-огородные дела ждут

Душевные терзания свойственны и жителям города, и жителям деревни. Но на селе сложно что-то скрыть от других. И иногда в этом есть свои плюсы

Светлана БМВ
1 час назад

Коля дурак что ли? Он в своей деревне не изменяет. А вообще, все мужики "ходоки", если не импотенты. Так что и Дима и Коля в этом списке.

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Вечерние прогулки и в городе, и в деревне могут быть великолепными. Но на селе долго не погуляешь — ох, и кусачие тут комары!

В городе много людей, и большинству до окружающих дела нет. А в деревне все друг другу не совсем чужие — с любым можно словом перекинуться

Вайншток Анастасия
1 час назад

Боже как же меня раздражают эти "деревенские" по мнению автора, вот везде хлебало сунут и все всех знают. Да я в принципе не хочу разговаривать ни с кем кроме своей семьи! Мне по барабану на вашего Кольку/Петьку/Ваську. Я не хочу здороваться! Вы все для меня одно размытое пятно, я пять лет не могу соседку напротив запомнить! Безразлично!

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Свободы в городе у детей гораздо меньше, чем в деревне. Все-таки, тут и дороги, и людей больше. И дети тут нередко бывают менее самостоятельными, чем на селе

Хорошую воду в городе люди покупают за деньги, а в деревне могут получить бесплатно — из колодца или колонки

Влад Ива
9 часов назад

Щас даже вода из родника не факт, что хорошая. Вкусная может быть. Но вы проверьте её на вредные вещества. Будете сильно удивлены.

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Горожане так выматываются за рабочую неделю, что в выходные многим не хочется даже из дома выходить. А деревенские люди не отказывают себе в развлечениях

В городе многие обмениваются слухами и новостями, а в деревне летом меняются излишками урожая. И это, пожалуй, полезнее и приятнее

Muereske
6 часов назад

зажлобила бабуля кабачок вовремя отдать, теперь его только на семена или корм))

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И с горожанами, и с жителями села случается такое, что жизнь ставит перед выбором: поступить честно или нет. Мы собрали истории людей, которые сделали свой выбор, а потом получили от жизни бумеранг: одним вернулось добро, а вторым — кое-что другое.

Комментарии

Уведомления
Светлана БМВ
5 часов назад

Статья - агитация за жизнь в деревне? Чёт не очень хотят люди там жить со всеми описанными и нарисованными прелестями. Все прут в город. Потому что и с работой и с досугом легче и интереснее.

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Маруся
5 часов назад

Мы живем в городе, родители - в деревне, и я отлично понимаю, что в городе в разы легче. Но родителей сюда калачом не заманишь. А нас - туда)) Только летом, и то не в самую жару на недельку. Но каждому свое, конечно

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Гороухща не сдаёцца
3 часа назад

Главное отличие города от деревни вв том, что вв деревне ты объедаешь шелковицу и абрикос-дичку бесплатно, а вв городе за это платишь. Все остальные фичи с возрастом теряют свое обаяние, и как правильно заметили выше, фиг тебя нынче втудой заманишь. Хотя шелковицы хочеццо, ага.

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