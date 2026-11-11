9 бабушкиных хозяйственных привычек, к которым сегодня возвращаются даже модные блогеры

Но, помимо этого, наши бабушки всегда имели в голове четкий план, как максимально эффективно использовать ту же курицу или кусок мяса — так, чтобы приготовить из нее первое, второе, да еще и на салат осталось. Как-то, когда я только начала жить одна, бабуля заглянула в гости, а мне ее и угостить нечем — в холодильнике банка йогурта, паучи для котиков и две морковки скучают. Говорю, мол, подожди, сейчас в магазин сбегаю, а она меня останавливает: «Внуча, да у тебя тут целый обед состряпать можно!» Хвать с плиты кастрюлю, а там у меня мясо от вчерашнего бульона: «Выбрасывать собралась?» Я говорю, мол, да, оно же вываренное, невкусное. А бабуля его с лучком обжарила, блинчиков параллельно накрутила, и с остатками бульона у нас вышел целый вкуснейший обед.